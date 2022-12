Ist das ein Sieg? Die westliche Führung kann die Wahrheit über die Ukraine nicht länger verbergen

George D. O’Neill Jr.

Kürzlich enthüllte die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen leichtfertig die verheerenden Kosten des Ukraine-Krieges.

„Es wird geschätzt, dass bis heute mehr als 20.000 Zivilisten und 100.000 ukrainische Militärangehörige gestorben sind“, sagte sie. Die Bemerkung rief heftige Reaktionen hervor, und der Europäische Rat löschte die Kommentare später aus den Videoaufzeichnungen der Ansprache. Die Zensur blieb unerklärt und zeigte, wie verwirrt die Verfechter der anerkannten Darstellung sind.

Wenn von der Leyens Schätzung zutrifft, ist die Zahl der toten ukrainischen Soldaten fast zehnmal so hoch wie von der ukrainischen Regierung angegeben. Die Bemerkung des EU-Präsidenten zeigt, dass selbst die stärksten Befürworter dieses blutigen und unnötigen Krieges die Wahrheit nicht länger verbergen können: Die Ukraine droht zu verlieren.

Die Mainstream-Medien und die Regierung Biden behaupten bis zum Überdruss, die Ukraine gewinne gegen Russland. Aber die Fakten vor Ort passen nicht zu dieser Darstellung, und die Regierung und die Medien wissen das. Die Kriegsfanatiker wissen, dass es ihnen mit ihrer zynischen Ukraine-Politik nicht gelungen ist, Russland aus der Ukraine zu vertreiben. Tragischerweise sind es die Ukrainer, die unter den immensen Kosten dieses außenpolitischen Versagens leiden. Ihr Land wird im Namen und auf Veranlassung des globalistischen amerikanischen Imperiums ruiniert.

Während die Ukraine ihren Einfluss auf die stark verteidigte und wichtige Kreuzung um die Stadt Bakhmut verliert, hat die westliche Presse eine Kampagne gestartet, um die Bedeutung dieses Verlustes herunterzuspielen. Defense Express berichtet: „Der britische Verteidigungsnachrichtendienst erklärt, dass die Einnahme von Bakhmut für Russland in erster Linie ein symbolisches, politisches Ziel ist.“ Letzte Woche veröffentlichte die Financial Times einen Artikel mit dem Titel: „Es ist die Hölle: Der Zermürbungskrieg zwischen der Ukraine und Russland um Bakhmut“. Im Untertitel des Artikels heißt es: „Soldaten sagen, die Kämpfe in und um die östliche Stadt Donezk erinnern an Grabenkämpfe im Stil des Ersten Weltkriegs.“

Die folgenden Informationen geben einen Hinweis auf die Art des ukrainischen „Sieges“ in den vergangenen sechs Monaten.

Die Ukraine hat schätzungsweise 20 Prozent ihres Territoriums verloren. Mindestens 22 Prozent des ukrainischen Ackerlandes befinden sich unter russischer Kontrolle. Bei diesen Gebieten handelt es sich um einen großen Teil des in der Minsk-II-Vereinbarung festgelegten Gebiets, das als autonome Bezirke verwaltet werden sollte. Aufgrund des Scheiterns des Minsk-II-Abkommens erklärte Russland seine militärischen Sonderoperationen, um diese Gebiete aus dem Griff der ukrainischen Regierung zu befreien. Heute sieht es so aus, als habe Russland einige seiner ursprünglichen Ziele fast erreicht.

Im Mai 2022 meldete das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, dass fast acht Millionen Ukrainer zu Binnenvertriebenen geworden sind und weitere sechs Millionen als Flüchtlinge registriert wurden. Diese Zahl wird in diesem Winter wahrscheinlich noch weiter ansteigen. Infolge der jüngsten russischen Raketenangriffe auf das ukrainische Stromnetz fliehen noch mehr Menschen aus der Ukraine. Europa rechnet in diesem Winter mit Hunderttausenden von ukrainischen Flüchtlingen in den zerstörten Städten des Landes. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, könnte auf eine Evakuierung seiner Stadt drängen, da die Grundversorgung der Bevölkerung nicht gewährleistet ist.

CNN berichtete vor einem Monat, dass mindestens 30 Prozent der ukrainischen Kraftwerke zerstört sind. BBC berichtet, dass sechs Millionen Ukrainer ohne Strom sind. EuroNews berichtete kürzlich, dass zwei Drittel von Kiew ohne Strom sind. Schätzungsweise 80 Prozent von Kiew sind ohne Wasser. Nachrichtenberichten zufolge bereitet sich Kiew darauf vor, ohne Strom, Wasser und Heizung zu überleben. Die Ukraine hat Städte evakuiert, die ohne Heizung und Strom unbewohnbar geworden sind. Die Weltgesundheitsorganisation warnt davor, dass in diesem Winter Millionen von Menschenleben bedroht“ sind.

Das Forbes Magazine berichtet, dass fast die Hälfte der Ukraine ohne Strom ist. Newsweek berichtet, dass dem ukrainischen Energieriesen die Ausrüstung zur Behebung von Stromausfällen ausgeht. Wie lange wird die ukrainische Hauptstadt noch ohne Strom auskommen?

Die ukrainische Zentralbank schätzt, dass das BIP des Landes 2022 um 32 Prozent sinken, die Inflation 30 Prozent erreichen und die Arbeitslosigkeit 30 Prozent betragen wird. Die New York Times berichtet, dass die ukrainische Landwirtschaft durch den Krieg geschätzte 23 Milliarden Dollar verloren hat. Der Internationale Währungsfonds berichtet, dass der Krieg in der Ukraine zur schlimmsten Lebensmittelknappheit seit 2008 geführt hat. CNN berichtet, dass die Kommunikation in der Ukraine vollständig vom Starlink-System von Elon Musk abhängt. Wenn es Probleme mit dem System gibt, fällt das Land aus.

Brookings berichtet: „Der Krieg hat nach Angaben der Kyiv School of Economics mindestens 127 Milliarden Dollar an Gebäuden und anderer Infrastruktur des Landes zerstört. Die Washington Post berichtet, dass die Ukrainer zusätzlich zu den über 100 Milliarden Dollar, die wir bereits überwiesen haben, 700 Milliarden Dollar fordern.

Vor Ort hatte die Ukraine Schwierigkeiten, ein von Russland aktiv verteidigtes Gebiet einzunehmen. Der jüngste „Sieg“ der Ukraine bei der Einnahme von Cherson hat sich in Luft aufgelöst. Die Ukraine evakuiert Cherson aufgrund des russischen Beschusses. Die ukrainische Militärmaschinerie ist nicht in der Lage, die Kontrolle über eine Stadt zu behalten, die der Gegner evakuiert hat. Alle ukrainischen Offensiven im September und Oktober sind ins Stocken geraten, und die Russen scheinen ihre Verteidigungslinien zu festigen und ihre Streitkräfte vor Ort drastisch zu verstärken, während die Ukraine sechzigjährige Männer einberuft.

Die Ukraine verliert auch den Zugang zu den Ressourcen, die sie zur Fortsetzung des Krieges benötigt. Den USA und Europa gehen die Waffen aus, die sie der Ukraine schicken können. Darüber hinaus berichtet CNN, dass die Waffenlieferungen an die Ukraine zur Neige gehen. Die ukrainische Militärausrüstung, insbesondere die Artillerie, bröckelt, und der Westen kann vieles von dem, was kaputt geht, nicht ersetzen.

Foreign Policy berichtet, dass NATO-Beamte über die Engpässe sehr besorgt sind. Selbst der Neokonservative Frederick Kagan gibt zu, dass die NATO auf einen Konflikt wie den in der Ukraine nicht vorbereitet ist. „Die NATO plant nicht wirklich, Kriege wie diesen zu führen, und damit meine ich Kriege mit einem sehr intensiven Einsatz von Artilleriesystemen und vielen Panzern und Geschützen“, sagte Kagan gegenüber Foreign Policy. „Wir waren von vornherein nicht für diese Art von Krieg gerüstet“. Nach Angaben des CEO von Raytheon hat die Ukraine dreizehn Jahre Javelin-Produktion in zehn Monaten verbraucht.

Es hätte nicht so weit kommen müssen. Die Ukraine und Russland hätten ein dauerhaftes Friedensabkommen schließen können, wenn sich das globalistische amerikanische Imperium nicht eingemischt hätte. Im März 2022 schienen beide Seiten kurz davor zu sein, sich auf Bedingungen zur Beilegung des Konflikts zu einigen. Es sah so aus, als würde das Abkommen sicherstellen, dass die Ukraine niemals der NATO beitreten würde. Die NATO-Frage ist das größte Problem in dieser ganzen Angelegenheit. Die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich haben diese Vereinbarung vereitelt, und der Krieg geht seither weiter, wobei Zehntausende von Ukrainern, Russen und anderen getötet wurden. Ihr Blut klebt an den Händen der führenden Politiker der USA und Großbritanniens.

US-Rüstungskonzerne, Politiker und Think Tanks profitieren auf Kosten der Ukraine und ihrer unglückseligen Bürger. Das übrige Europa leidet unter den gegen Russland verhängten „Maximalsanktionen“, während die Ukrainer weiterhin aus ihrem eigenen Land fliehen. Nichts von diesem Leid scheint die Verantwortlichen der amerikanischen Außenpolitik zu kümmern. Sie kümmern sich nicht um den Ruin der Ukraine – ihnen geht es nur darum, es Russland heimzuzahlen. Dies ist das unvermeidliche Ergebnis einer Weltanschauung in Washington, die den Menschen als Vieh betrachtet.

Zweifellos hat der Krieg auch Russland einen hohen Preis gekostet. Sie haben sich verkalkuliert und während dieser ganzen Tragödie Fehler gemacht. Aber die Darstellung, die dem amerikanischen Volk vermittelt wurde, war weder ehrlich noch korrekt. Was gewinnt die Ukraine durch den Verlust von Zehntausenden von Menschenleben und großen Teilen ihrer Infrastruktur? Viele Ukrainer haben ihre Angehörigen verloren und sehen einem brutalen Winter entgegen, und das alles nur wegen Leuten wie Ursula von der Leyen, Joe Biden und ihren neokonservativen Handlangern. Es ist an der Zeit, dass die westlichen Staats- und Regierungschefs der Wahrheit ins Auge sehen und Verhandlungen aufnehmen, um die Ukrainer vor dieser menschlichen Tragödie zu bewahren.