Hier gibt es nichts zu sehen, nur Bill Gates, der erklärt, wie wir die Bevölkerung der Erde reduzieren müssen, um den Planeten zu retten.

Vielleicht bin ich hier der Verrückte, aber ich finde es ein wenig beunruhigend, dass Bill Gates, einer der reichsten und einflussreichsten Menschen auf diesem Planeten, einfach so beiläufig über die Verringerung der Bevölkerung spricht.

Das ist zwar schon eine Weile her, aber diese Umweltverrückten mit ihren Überbevölkerungsverschwörungstheorien sind immer noch auf dem gleichen Zug.

Er redet davon, dass die Hälfte der Menschen auf dem Planeten einfach verschwindet.

Er will, dass weniger Menschen geboren werden und dass einige Menschen einfach aussterben und nie ersetzt werden.

Ich verspreche Ihnen, das Problem auf diesem Planeten ist NICHT, dass es zu viele Ebenbilder Gottes gibt.

Und man muss kein Christ sein, um das zu erkennen.

Hier ist Elon Musk von Anfang des Jahres:

„Die meisten Menschen in der Welt haben den falschen Eindruck, dass wir zu viele Menschen haben. Das ist nicht wahr. Die Erde könnte ein Vielfaches der jetzigen Bevölkerungszahl verkraften. Die Geburtenrate ist wie verrückt gesunken.“

