Das arktische Sommer-Meereis nimmt seit einem Jahrzehnt nicht mehr ab – aber die Wissenschaftler haben es verschwiegen

Das sommerliche Meereis in der Arktis ist seit einem Jahrzehnt nicht mehr zurückgegangen, aber grüne Aktivisten haben keine Mühen gescheut, um weiterhin die Schreckensnachricht zu verbreiten, dass das Eis durch den Menschen innerhalb weniger Jahre verschwinden wird. In seiner jüngsten BBC-Agitprop-Sendung Frozen Planet II behauptete Sir David Attenborough, dass alles bis 2035 verschwunden sein könnte. In einer ausgezeichneten investigativen Reportage mit dem Titel Lies, Damned Lies and Arctic Graphs (Lügen, verdammte Lügen und arktische Graphen) hat der Klima-Autor Tony Heller kürzlich viele der Taktiken aufgedeckt, mit denen die Angst in den Schlagzeilen gehalten wird. „Sie begraben alle älteren Daten und tun so, als würden sie nicht bemerken, dass das Meereis wieder zunimmt. Was sie tun, ist keine Wissenschaft, sondern Propaganda“, klagt er an.

The Daily Sceptic hat in letzter Zeit eine Reihe von Artikeln geschrieben, in denen darauf hingewiesen wird, dass sich die sommerliche Meereisausdehnung in der Arktis erholt. In Grönland, so habe ich kürzlich berichtet, könnte die Eisdecke bis August 2022 zugenommen haben. Die Kommentatoren in den sozialen Medien antworten immer mit der Veröffentlichung der nachstehenden Meereisgrafik, die vom US-amerikanischen National Snow and Ice Data Center (NSIDC) erstellt wurde.

Diese Grafik stammt aus Hellers YouTube-Arbeit und zeigt einen linearen Rückgang im September (dem Tiefststand des jährlichen Meereises) seit 1979. Heller merkt an, dass mit dieser Grafik etwas nicht stimmt, da das Minimum heute höher ist als vor 10 und 15 Jahren, aber die grobe gerade schwarze „Trendlinie“ täuscht darüber hinweg. Er stellt die Daten als gleitenden Durchschnitt dar, um den tatsächlichen Trend deutlicher zu zeigen.

Wir sehen hier das Ende des Rückgangs des sommerlichen Meereises, der vor einem Jahrzehnt begann. Der Tiefpunkt, auf dem die meisten fantasievollen Prognosen für eine Nordpolpassage beruhen, ist 2012. Heller weist darauf hin, dass Meereisveränderungen zyklisch und nicht linear sind. Und er hat recht. Das Ziehen einer geraden Linie von einem Hochpunkt im Jahr 1979 zu einem Tiefpunkt sagt nichts über die aktuellen Trends aus.

Heller fragt dann, warum die Diagramme mit dem Jahr 1979 beginnen. Das NSIDC und die NASA begründen dies damit, dass die Satellitenaufzeichnungen 1979 begannen, was laut Heller eine gute Geschichte ist, „bis auf die Tatsache, dass sie nicht stimmt“. Er zitiert den ersten Bericht des UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) aus dem Jahr 1990, in dem es heißt: „Satellitenbeobachtungen werden seit den frühen 1970er-Jahren routinemäßig zur Kartierung der Meereisausdehnung verwendet. Das Joint Ice Center der amerikanischen Marine hat wöchentliche Karten erstellt, die von der NOAA [dem amerikanischen Wetterdienst] digitalisiert wurden“.

Es mag nicht überraschen zu erfahren, dass die Meereisausdehnung in den 1970er-Jahren geringer war und 1979 ihren Höhepunkt erreichte. Indem das Diagramm mit dem Jahr 1979 beginnt, wird ein „falscher“ linearer Abwärtstrend erzeugt. Was sie tun, ist, wichtige Daten zu verbergen, sagt Heller.

Diese „versteckten“ Daten sind oben in einem Diagramm aus dem ersten IPCC-Bericht von 1990 deutlich dargestellt. Die geringeren Eismengen in den 1970er-Jahren sind eingezeichnet, und der Höchststand ist 1979. Bis 2001 hatte der IPCC jedoch einen Großteil des Anstiegs aus diesem Jahrzehnt entfernt, und nun zeigt das Diagramm, dass das Eis ab 1975 tatsächlich zu sinken begann. Heller weist auch nach, dass das Meereis in den 1950er-Jahren, die in diesen Diagrammen nicht dargestellt sind, niedriger war als in den 1970er-Jahren, was bedeutet, dass die 1970er-Jahre ein neuer Höchststand waren. Er weist auch darauf hin, dass im IPCC-Bericht von 2001 die Hockeyschläger-Temperaturgrafik veröffentlicht wurde, die für die Ausblendung der mittelalterlichen Warmzeit berüchtigt wurde.

Das Meereis in der Arktis ist, wie die meisten, wenn nicht alle Klimatrends, zyklisch und nicht linear. Heller verweist auf den Einfluss der Atlantischen Multidekadischen Oszillation, einer zyklischen Meeresströmung, deren Erwärmung und Abkühlung die arktischen Temperaturen zu beeinflussen scheint. Aufzeichnungen und Beobachtungen, die bis in die frühen 1800er-Jahre zurückreichen, zeigen erhebliche Schwankungen in der Eisausdehnung. Attenborough ist nicht der Einzige, der den Bootsverkehr am Nordpol vorhersagt. Das ist seit Jahrzehnten eine ausschnitthafte Schauergeschichte. Heller verweist auf einen Kommentar in der New York Times aus dem Jahr 1958, in dem es hieß: „Einige Wissenschaftler schätzen, dass das Polareis 40 % dünner und 12 % kleiner ist als noch vor einem halben Jahrhundert, und dass sich der arktische Ozean zu Lebzeiten unserer Kinder öffnen könnte, sodass Schiffe über den Nordpol fahren könnten.

Unterdessen zeigen die jüngsten Aktualisierungen des arktischen Meereises und des grönländischen Eisschildes einen anhaltenden Trend zu höheren Ausdehnungen. Da diese Verbesserungen in der Regel nicht in den Mainstream-Schlagzeilen auftauchen, kann der Daily Sceptic berichten, dass das Meereis im November um 1,05 Millionen Quadratkilometer größer war als das Rekordtief von 2016 mit 8,66 Millionen Quadratkilometern.

Die vom dänischen Meteorologischen Institut gemessene Oberflächenmasse des grönländischen Eisschildes (oben) hat sich in den vergangenen zwei Monaten deutlich verbessert, wobei die blaue Linie für 2022-23 alle bisherigen Werte übertrifft.

Tony Hellers investigative Arbeit ist wichtig, um das Kartell der „etablierten“ Klimawissenschaft zu entlarven, das eine postmoderne, pseudowissenschaftliche Kampagne betreibt, um eine politisch motivierte Netto-Null-Agenda umzusetzen. Vielleicht sollten sich die Faktenprüfer der Mainstream-Medien weniger als ein politischer Pudel aufführen und damit beginnen, einige der verzerrten Daten zu untersuchen, mit denen der sorgfältig kuratierte öffentliche Diskurs bombardiert wird – angefangen bei den Prognosen der Klimamodelle, die niemals korrekt sind, den Studien über die Verursachung des schlechten Wetters durch den Menschen und den korrumpierten Datenbanken über die Oberflächentemperaturen, die ihre „Rekordwerte“ ständig nach oben korrigieren.