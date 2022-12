CJ Hopkins

Nun, 2022 war ein ziemlich erfolgreiches Jahr. Ich nenne es offiziell „Das Jahr des Gaslighters“. Ich wollte es eigentlich „Das Jahr der Mutter aller geisteskranken global-kapitalistischen Gaslighter“ nennen, aber das erschien mir zu langatmig, also entscheide ich mich für die Kürze.

Im Ernst: Gäbe es eine Olympiade des Gaslighting, würde GloboCap (d.h. die globale Korporatokratie) in jeder Disziplin die Goldmedaille gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Mehrheit der globalen Massen erfolgreich in einen halbbewussten, quasi zyklothymen Zustand versetzt worden, in dem sie von Moment zu Moment zwischen roboterhaftem Gehorsam und ohnmächtiger Wut schwanken. Diejenigen, die nicht immer noch mit Masken und prophylaktischen Gesichtsschilden herumlaufen und sich experimentelle „Impfstoffe“ aus Gründen injizieren, die sie nicht einmal mehr vorgeben, artikulieren zu können, ohne wie Schwachköpfe zu kaudern, knien vor den Füßen eines Oligarchen, der ihrer Meinung nach gekommen ist, um sie vom Wokeness zu befreien.

Wenn Sie GloboCap wären und dabei wären, Ihre neue offizielle Ideologie dem gesamten Planeten in einer Art globaler Gleichschaltung aufzuzwingen und ansonsten Ihr „New Normal Reich“ zu errichten, und Sie bräuchten die Massen verwirrt und gefügig, könnten Sie nicht viel mehr von Ihrer Gaslighting-Abteilung verlangen!

Das Gaslighting begann im Januar, als die Konzernmedien, die Gesundheitsbehörden und andere wichtige Organe des Neuen Normalen Reiches plötzlich zu „entdecken“ begannen, dass die offizielle Covid-Erzählung „ungenau“ war, oder, Sie wissen schon, ein Haufen Lügen.

Es folgte eine Reihe von begrenzten Treffen.

Plötzlich stellte sich heraus, dass die Statistiken über die „Covid-Fälle“ und die „Covid-Todesfälle“ ungenau oder aufgebläht waren, oder dass sie erfunden worden waren. Die „Impfstoffe“ funktionierten nicht. Sie töteten Menschen. Die Abriegelungen waren ein „schwerer Fehler“. Und so weiter. Doppelzüngige Politiker, kleinmütige Gesundheitsbehörden, perfide Meinungsmacher und andere professionelle Speichellecker und lügende Wiesel mussten schockiert feststellen, dass sie versehentlich Teil der heimtückischsten PSYOP waren, die jemals in der Geschichte heimtückischer Massen-PSYOPs an den Massen verübt wurde.

Die letzten Tage des Covidian-Kultes waren angebrochen! Die Korporatokratie hatte sich übernommen und ihre Gegner unterschätzt, und sie wussten das.

Aber der Covidian-Kult hatte nicht vor, leise unterzugehen. Im Februar besetzten in Ottawa, Kanada, Tausende von Lastwagenfahrern und anderen Menschen aus der Arbeiterklasse, die genug von der Pandemie-PSYOP hatten, die Straßen vor dem Kapitol und forderten ein Ende der „Impfpflicht“, der Ausgrenzung der „Ungeimpften“ und anderer „gesundheitlicher Notmaßnahmen“. Justin Trudeau, die kanadischen Medien und ihre Pendants im gesamten Neuen Normalen Reich denunzierten die Demonstranten sofort als „verräterische, von Russland unterstützte, transphobe Nazi-Terroristen“.

Dieser Affront gegen die Autorität des Neuen Normalen Reichs durfte nicht ungestraft bleiben, also erklärte Trudeau de facto das Kriegsrecht und ließ ein Bataillon militarisierter Polizisten und anderer nicht identifizierter Schläger auf die Demonstranten einprügeln und sie mit Pferden zertrampeln (darunter eine alte Dame mit einer „terroristischen Gehhilfe“). Dann machte er Jagd auf alle Kanadier, die für die Proteste gespendet hatten, und ließ ihre Bankkonten einfrieren, um das Leben derjenigen zu zerstören, die ihm nicht gehorcht hatten.

Diese Zurschaustellung der Verachtung der Rechtsstaatlichkeit und der Rücksichtslosigkeit des Neuen Normalen Reiches war eine der letzten der blutigen Niederschlagungen von Dissidenten in Ländern auf der ganzen Welt, die zu diesem Zeitpunkt bereits seit über einem Jahr im Gange waren, z. B. in Australien, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, China und anderen Ländern. Diese bösartigen „Niederschlagungen“ friedlicher Proteste wurden natürlich „zum Schutz der öffentlichen Gesundheit“ durchgeführt und waren keineswegs eine Demonstration roher Gewalt, mit der die Massen zum Gehorsam gezwungen werden sollten. Die herrschenden Klassen des globalen Kapitalismus sind schließlich keine Faschisten oder Totalitaristen, und jeder, der das behauptet, ist eindeutig ein „von Russland unterstützter, Covid leugnender, verschwörungstheoretisierender Extremist“ oder was auch immer.

Apropos Totalitaristen, Faschisten und siegessichere Neonazis: Die Gaslighting-Kavalkade des Jahres 2022 erreichte im März eine ganz neue Stufe des Gaslighting, als Russland nach jahrelangen Provokationen endlich in die Ukraine einmarschierte und alle ukrainischen Neonazis, über die die Konzernmedien ausführlich berichtet hatten, auf magische Weise im Äther verschwanden.

Ja, es war Frühling für die GloboCap-Nazis! Und nicht nur für die GloboCap-Nazis! Die Liberalen, die immer noch mit Entzugserscheinungen vom Adrenalinrausch des Covidian-Kults und dem Nervenkitzel der fanatischen Verfolgung der „Ungeimpften“ zu kämpfen hatten, verfügten plötzlich über ein neues offizielles Narrativ, das sie gedankenlos nachplappern und fanatisch vor den „Verschwörungstheoretikern“ und „Desinformanten“ verteidigen konnten.

Das Problem war nur, dass es keinen Sinn ergab. Nach dem neuen offiziellen Narrativ waren die Berichte über ukrainische Neonazis, die in den Jahren vor 2022 von praktisch allen Mainstream-Medien und Nazi-Jagd-Organisationen auf dem Planeten verbreitet wurden, plötzlich nur noch „russische Propaganda“. GloboCap hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, diese Berichte zu säubern oder sichtbar zu filtern. Sie waren alle noch im Internet zu finden.

Und, OK, das andere Problem war, dass die Liberalen, um „New Normals in Good Standing“ zu bleiben und ihre Arbeitsplätze und sozialen Kontakte zu behalten, nun gezwungen waren, aktiv hakenkreuztätowierte, siegessichere Nazis anzufeuern und wegzuschauen, als ukrainische Faschisten den Massenmord an Kindern befürworteten und Adolf Eichmann im ukrainischen Fernsehen zitierten.

Das Frühjahr und der Sommer waren verschwommen, oder vielleicht war ich auch nur mit der Veröffentlichung von The Rise of the New Normal Reich beschäftigt, einer Sammlung meiner Essays, die die Einführung der Neuen Normalität in den Jahren 2020 und 2021 dokumentieren, die bei ihrer Veröffentlichung ein internationaler Barnes & Noble- und Amazon-Bestseller war und dann prompt von Amazon in Deutschland, den Niederlanden und Österreich verboten und mit einer „Covid-19-Impfstoffwarnung“ versehen wurde, die den Lesern rät, die CDC zu besuchen, bevor sie das Buch kaufen und (Gott steh ihnen bei!) in jedem anderen Amazon-Markt lesen.

Ich erinnere mich vage an etwas über Affenpocken, aber wenn ich nicht gerade für das Buch warb oder mich abmühte, mein Frühstück bei mir zu behalten, nachdem ich gesehen hatte, wie ein weiterer meiner liberalen Freunde auf Facebook Neonazis anfeuerte, konzentrierte ich mich auf die Ereignisse hier in New Normal Germany (das, Ja, die Maskenmandate sind immer noch in Kraft) und die Normalisierung des Neuen Normalen Reiches (die, nein, nicht vorbei ist, sondern gerade erst beginnt), und ich versuchte, mich emotional von zwei soliden Jahren offizieller Verblödung, Dämonisierung, Segregation und so weiter zu erholen.

Glücklicherweise kam es im September genau zum richtigen Zeitpunkt, als ich mich mit meinen emotionalen Problemen auseinandersetzte, d. h., wie die meisten meiner früheren Freunde und Kollegen entweder geschwiegen und weggeschaut hatten, als unsere verfassungsmäßigen Rechte aufgehoben wurden, abweichende Meinungen zensiert und dämonisiert wurden, Schlägertrupps losgeschickt wurden, um Andersdenkende zu brutalisieren, experimentelle „Impfstoffe“ den Menschen aufgezwungen wurden, ein System der sozialen Segregation eingeführt wurde und so weiter, oder aber, wenn sie nicht geschwiegen hatten, sich dem schreienden faschistischen Mob angeschlossen hatten … gerade als ich anfing, all das zu verarbeiten, so wie viele andere Menschen auch, kam ein Prophet auf die „Freiheits“-Szene!

Das stimmt, wie sich herausstellte, lag ich völlig falsch über den neuen Totalitarismus und wie er funktioniert! Ich hatte dummerweise angenommen, es handele sich um ein politisches Phänomen … ein gesellschaftspolitisches und kulturelles System, das den Massen von oben mit Gewalt aufgezwungen wird, aber laut Mattias Desmet handelt es sich in Wirklichkeit um ein psychologisches Phänomen, eine Art „Massenbildung“ oder „Massenhypnose“!

Es ist möglich, dass ich es nicht richtig beschreibe. Wie mir seine treuen Fans wiederholt mitgeteilt haben, verstehe ich die Feinheiten von Desmets Theorie nicht. Er hat das alles in der Alex-Jones-Show erklärt, während er gelogen hat, was er immer wieder tut, aber … egal. Ich bin kein Professor der Psychologie. Der Punkt ist, dass die Covidian-Kultisten alle hypnotisiert waren! Niemand hat die Massen bedroht oder ins Gaslighting gesetzt! Die armen verwirrten Dinger taten es sich selbst an!

Aber das war noch nicht das Ende des Gaslightings. Globocap hat sich das Beste für den Schluss aufgehoben!

Das Problem war, dass es all diese Menschen gab, die sich weder dem Covidian-Kult noch einem anderen Teil der New Normal-Bewegung angeschlossen hatten und die extrem wütend darüber waren, dass sie zweieinhalb Jahre lang von ihren Regierungen, globalen Unternehmen, nicht-staatlichen Organisationen, den Medien, „wissenschaftlichen Experten“ und der Mehrheit der Massen dämonisiert, ausgegrenzt, zensiert und ins Gaslicht gesetzt worden waren und so weiter.

Es musste etwas gegen all diese Wut getan werden. Sie musste irgendwo hin umgeleitet werden. Auf etwas, das nicht GloboCap war und das das Programm der Neuen Normalität nicht beeinträchtigen würde.

Kaiser Elonicus eilt zur Rettung!

Wenn Elon Musk nicht tatsächlich von den global-kapitalistischen herrschenden Klassen dazu ernannt wurde, die aufgestaute Wut der „Ungeimpften“ und der „systematisch zensierten und dämonisierten“ Bevölkerung und aller anderen, die sich der Neuen Normalität widersetzten, in einen halsbrecherischen Links-Rechts-Scheißwettbewerb umzuleiten … nun, sie hätten keinen Besseren für diese Aufgabe finden können.

Bedenken Sie, was er innerhalb von sechs Wochen erreicht hat. Nachdem er Twitter für 44 Milliarden Dollar gekauft hatte, kaufte er sich ein paar unabhängige Journalisten – denn wer könnte schon den Twitter Files widerstehen? Ich hätte es sicherlich nicht gekonnt, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre – und er inszeniert das gewagteste begrenzte Hangout in der Geschichte der gewagten begrenzten Hangouts. Ob das längerfristig funktionieren wird, ist unklar – Bari Weiss und Matt Taibbi fühlen sich bereits unwohl dabei, als Angestellte von Elon Musk wahrgenommen und behandelt zu werden – aber bis jetzt läuft es wie geschmiert!

Wer sich für begrenzte Hangouts, Whitewashing und andere COINTELPRO-Methoden interessiert, muss jetzt wirklich aufpassen. Denn das Schöne an diesem begrenzten Hangout ist, dass es sich bei dem „Hangout“ eigentlich um eine monumentale Geschichte handelt, um einen genauen Blick auf die Abläufe des global-kapitalistischen Wahrheitsministeriums. Wie Matt Taibbi kürzlich in einem Artikel berichtete …

… die Twitter Files zeigen etwas Neues. Wir haben jetzt eindeutige Beweise dafür, dass Behörden wie das FBI und das DHS die Aktivitäten in den sozialen Medien massenhaft analysieren – Ihre Tweets und meine, bis zu den kleinsten Nutzern mit dem geringsten Engagement – und selbst massenhaft Beiträge markieren, die von Unternehmen wie Twitter gekennzeichnet, „geprellt“, gelöscht oder „sichtbar gefiltert“ werden sollen. Die technische und personelle Infrastruktur für diese Bemühungen wird immer größer. Wie in diesem Thread erwähnt, verfügt die auf soziale Medien spezialisierte Task Force des FBI inzwischen über mindestens 80 Agenten und steht aus allen möglichen Gründen in ständigem Kontakt mit Twitter. Das FBI tut dies nicht im Rahmen seiner Bemühungen, Kriminalfälle zu lösen. Sie haben diese neue Befugnis einseitig übernommen, als Teil einer offenbar massiven neuen Anstrengung, die öffentliche Meinung zu kontrollieren und zu beeinflussen. Diese Agenturen behaupten, dass sie sich unter anderem um die Integrität von Wahlen, ausländische Einmischung, medizinische Fehlinformationen und die Überwachung des inländischen Extremismus kümmern. Während die Krisen zu- und abnehmen, wird die Zensurinfrastruktur immer weiter ausgebaut, was darauf hindeutet, dass die Schaffung und der Einsatz von Instrumenten zur Meinungsmanipulation immer das eigentliche Ziel war.

Und diese monumentale Geschichte wird unter Scheiße begraben … amerikanischer rot/blauer Partisanenscheiße. Mit einer Reihe von unbeholfenen PR-Stunts, billigen Provokationen, aufmerksamkeitsheischenden Mätzchen und guten alten Ablenkungsmanövern versucht Musk (a) das neue „Twitter der freien Meinungsäußerung“ zu beschönigen, das uns weiterhin ungestraft zensiert und diffamiert, (b) die eigentliche Geschichte unter einem dampfenden Haufen parteipolitischer Verbitterung zu begraben und (c) einen großen, stumpfen Keil in die überparteiliche Koalition der Kräfte zu treiben, die sich gegen die Einführung des New Normal verbündet hatten.

Das, meine Freunde, ist Gaslighting der Spitzenklasse! Und das Schlimmste daran ist, dass er wahrscheinlich nicht einmal bewusst merkt, was er tut. Wenn er mit der Sache mit der Meinungsfreiheit fertig ist und sich an Taylor Lorenz gerächt hat, wird die Unternehmenszensur völlig normalisiert sein. Die „Meinungsfreiheit“ wird ein laufender Witz sein, während gegnerische Lager von hassgetränkten Heuchlern abwechselnd applaudieren, wenn globale Unternehmen und ihre Regierungspartner das eine oder andere Lager zensieren.

Mit dieser heiteren Bemerkung verabschiede ich mich für dieses Jahr und kümmere mich um all die wütenden Nachrichten, die ich von elenden Elon-Musk-Verehrern erhalte, und um die Hass-E-Mails von verschiedenen Antisemiten und so weiter, und halte dann bis 2023 Winterschlaf.

Ach ja, und diese „Covid Twitter Files“. Ich kann es kaum erwarten, sie bei einem Glas Eierlikör durchzublättern. Ich bin sicher, dass sie jeden Tag erscheinen werden, vielleicht sogar am Weihnachtsmorgen!

Schöne Feiertage für alle!