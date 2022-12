NATO beschließt, Russland in der Ukraine anzugreifen

Kurt Nimmo

Die Ukraine ist nicht in der Lage, Russland zu besiegen. Der nächste Schritt ist eine direkte Beteiligung der NATO.

Wenn man Olga Lebedewa und Pravda.ru Glauben schenken darf, steht die NATO kurz davor, in den Krieg in der Ukraine einzutreten. „Solche Ankündigungen waren von Beamten des polnischen Verteidigungsministeriums, des Generalstabs der NATO-Allianz, Offizieren der französischen Armee und (natürlich) des ukrainischen Verteidigungsministeriums zu hören“, so Lebedewa.

„Der Hauptgrund dafür wäre die nächste russische Generaloffensive, die die NATO plant und die ihrer Meinung nach die ukrainische Armee nicht nur im Donbass, sondern auch auf der Kiewer Seite dezimieren würde (viele russische Einheiten befinden sich in Weißrussland an der Grenze zur Ukraine im Kampfeinsatz)“, erklärt die russische Website Rusreinfo.ru.

Aber die NATO hat sich immer klar ausgedrückt: Die Ukraine kann nicht verlieren. Für Washington wäre daher die einzige Lösung, dass die NATO-Truppen in die Ukraine einmarschieren, in der Hoffnung, dass dadurch die russische Offensive beendet wird. Das Kalkül ist, dass Wladimir Putin die NATO nicht direkt mit den möglichen (nuklearen) Konsequenzen konfrontieren will und sich deshalb zurückziehen wird.

Die Idee dahinter ist, dass der Eintritt der NATO in den Konflikt Russland und Putin und seine Generäle in Angst und Schrecken versetzen wird und sie die SMO überdenken und sich mit eingezogenem Schwanz zurückziehen werden.

Das wird nicht passieren.

Auf jeden Fall ist dies eine miserable Berechnung, denn es ist klar, dass Russland den von Wladimir Putin erteilten Auftrag zu Ende führen wird. Die Annahme, dass sich unsere Streitkräfte angesichts einiger NATO-Regimenter zurückziehen werden, bei denen Russland Rüstungsprobleme hat, ist eine lächerliche Rechnung, die sich rasant als äußerst tödlich erweisen wird.

Ist es möglich, dass die US-Regierung und die NATO ihre eigenen Lügen über die Ukraine glauben?

Die Kriegspropaganda der Konzernmedien besteht darauf, dass die Ukraine gewinnt. „Russland verliert den Krieg, den es dank der militärischen Unterstützung des Westens gegen die Ukraine begonnen hat. Jetzt sollte die NATO den ukrainischen Streitkräften die offensive Feuerkraft und die Luftverteidigung zur Verfügung stellen, die die Ukraine benötigt, um den Krieg zu beenden“, schreibt ein Propagandist der US-Regierung, der für die Website 1945 arbeitet, eine Website, die kriegsbefürwortende Kommentare für die Propagandamedien veröffentlicht.

Die Müdigkeit hat eingesetzt, da die US-Regierung und ihre „Partner“ in Europa ihre Waffenarsenale geleert haben. „Trotz der Zusicherung Washingtons, Kiew so lange wie nötig zu unterstützen, … werden die USA nicht in der Lage sein, die Versorgung der Ukraine mit hochwertiger Munition auf unbestimmte Zeit aufrechtzuerhalten“, berichtet die International Business Times, obwohl die Todeshändler immer wieder neue Bomben und Raketen produzieren.

Die US-Regierung ist entschlossen, ihre wahnhafte Politik des Sieges in der Ukraine und das Projekt der Zerstörung Russlands durchzusetzen. Rusreinfo.ru stellt fest

die europäischen und amerikanischen Regierungen haben eine Agenda zu verfolgen, die einerseits durch den angekündigten Dollar-Crash und andererseits durch das derzeitige Wirtschaftsdebakel, das sich in den westlichen Ländern nur noch verstärken wird, dringlich wird. Ein Kriegszustand würde das Kriegsrecht und eine globale Kontrolle der Bevölkerung auslösen, wie sie in den vergangenen Jahren unter dem Vorwand des „Covid“ entwickelt wurde. Sie könnten auch denken, dass ein Kriegszustand die Bürger hinter sich vereinen würde.

Eine weitere Täuschung. Das amerikanische Volk ist in der Tat gegen Russlands SMO und unterstützt die Ukraine, während es gleichzeitig dank der Propaganda der US-Regierung und des Verschweigens nicht weiß, was die ukrainischen Ultranationalisten den ethnischen Russen in der Ostukraine angetan haben. Im Grunde genommen unterstützen die Amerikaner die wahllose Bombardierung von Zivilisten in Donezk und Luhansk. Sie ermöglichen damit unwissentlich Gräueltaten, die an die von Hitler und den Nazis begangenen erinnern (das Nazi-Reichskommissariat Ukraine erprobte den Völkermord in Osteuropa auf der Grundlage eines Führererlasses).

Im Gegensatz zu Biden und seinen neokonservativen und humanitär-interventionistischen „Beratern“ will das amerikanische Volk ein Friedensabkommen und ein Ende des Krieges. Der Chicago Council on Global Affairs hat letzten Monat eine Umfrage durchgeführt.

Eine soeben abgeschlossene Umfrage des Chicago Council vom 18. bis 20. November ergab, dass eine große Mehrheit der Amerikaner weiterhin die Unterstützung der Ukraine durch die USA sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch mit militärischer Ausrüstung befürwortet. Da sich die Kämpfe jedoch bis in den Winter hineinziehen, ist die US-amerikanische Öffentlichkeit nun geteilter Meinung darüber, ob die Vereinigten Staaten die Ukraine so lange wie nötig unterstützen oder Kiew auffordern sollten, so schnell wie möglich Frieden zu schließen. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Die politische Klasse, die Einheitspartei, die Befehle einer globalen Elite entgegennimmt, kümmert sich nicht um die Wünsche des amerikanischen Volkes, das nur alle zwei Jahre bei den Wahlen von handverlesenen Kandidaten zählt.

„US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und der Vorsitzende der Generalstabschefs, General Mark Milley, hielten am Mittwoch nach einem Treffen der Ukraine Defense Contact Group eine gemeinsame Pressekonferenz ab“, berichtete Reuters, etwa zur gleichen Zeit, als die Ergebnisse der oben genannten Umfrage veröffentlicht wurden.

Austin und Milley sagten beide, die Vereinigten Staaten würden die Ukraine „so lange wie nötig“ unterstützen.

Milley, der ranghöchste US-General, warnte davor, dass Russland trotz der militärischen Rückschläge bei seiner Invasion immer noch über erhebliche Kampfkraft in der Ukraine verfüge. „Die Wahrscheinlichkeit eines ukrainischen militärischen Sieges – d.h. die Russen aus der gesamten Ukraine zu vertreiben, einschließlich der von ihnen beanspruchten Krim – ist militärisch gesehen nicht sehr hoch“, sagte Milley auf der Pressekonferenz.

„Politisch könnte es eine politische Lösung geben, bei der sich die Russen zurückziehen. Das ist möglich“, fügte er hinzu und sagte, dass Russland „im Moment auf dem Rücken liegt“.

Milley und Austin treiben die US-Regierung dazu an, Russland zu Fall zu bringen, ohne zu bedenken, dass dies nicht geschehen wird und Putin davor gewarnt hat, dass existenzielle Bedrohungen gegen Russland zu einer thermonuklearen Reaktion führen werden.

Russland wird sich nicht aus der Ukraine zurückziehen, bevor es nicht seine Ziele erreicht hat – nämlich sicherzustellen, dass die NATO nicht an seiner Grenze steht, eine russophobe ultranationalistische Regierung nach dem Putsch zu entwaffnen und dafür zu sorgen, dass die Ukronazis nicht in der Lage sind, ethnische Russen in der Ostukraine zu terrorisieren und zu bombardieren (und jetzt auch Russland selbst in Kursk, Briansk, Shebekino, Belgorod und Klintsy).

Anfang des Monats forderte das Pentagon die Ukraine auf, innerhalb Russlands zuzuschlagen. Jetzt ist von einer direkten NATO-Intervention in der Ukraine die Rede.

Does anybody still have any doubt that this is US/NATO's proxy war against Russia? pic.twitter.com/TfNnZDo0b3 — Hassan Mafi ‏ (@thatdayin1992) December 11, 2022

Die US-Regierung ist sich darüber im Klaren, dass die Ukrainer nicht in der Lage sind, Russland zu besiegen, sodass die einzige Option eine direkte Beteiligung der NATO über den derzeitigen Stellvertreterkrieg hinaus ist. Am 12. Dezember räumte der norwegische NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ein, dass die Allianz bald direkt in den Kampf eingreifen werde.

Der NATO-Chef sagt, ein ausgewachsener Krieg zwischen Russland und der NATO sei eine „reale Möglichkeit“, die „schrecklich schief gehen“ könne, und er stürmt voran. Wie kann ein Kriegstreiber, den wir nie gewählt haben, uns in einen Krieg ziehen, den wir nie genehmigt haben und der uns alle töten kann, ohne dass Fragen gestellt werden?

NATO Chief says a full-blown Russia-NATO war is a “real possibility” that may go “horribly wrong,” as he charges ahead.

How can a warmonger we never elected drag us into a war we never authorized, that can kill us all with no questions asked? https://t.co/bi0iZHPDmu — Dr. Jill Stein🌻 (@DrJillStein) December 13, 2022

Adam Kinzinger, ein Republikaner im Repräsentantenhaus, schlug eine neue Ermächtigung zur Anwendung militärischer Gewalt (Authorization of Use of Military Force – AUMF) vor, die es den US-Truppen erlaubt, in die Ukraine einzumarschieren, um „die territoriale Integrität der Ukraine“ wiederherzustellen, falls Russland Massenvernichtungswaffen einsetzt. Laut The Libertarian Institute,

Seit Russlands Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 hat Kinzinger wiederholt auf eine Eskalation der Situation gedrängt, die durch seine Politik mitverursacht wurde. Am 3. März 2022 forderte er öffentlich eine „Flugverbotszone“ über der Ukraine, um „russische Luftangriffe zu verhindern“. Würde eine Flugverbotszone in der Ukraine durchgesetzt, würden die US-Streitkräfte russische Flugzeuge abschießen und sogar Ziele in Russland angreifen.

Vergessen Sie nicht, dass die Republikaner im Januar die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernehmen werden. Es wird berichtet, dass sie versuchen werden, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu überprüfen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie die Beteiligung der US-Regierung am Krieg ablehnen. Im März bezeichnete der Führer der Minderheit im Senat, Mitch McConnell, Putin als „skrupellosen Verbrecher“, der laut USA Today „in ein souveränes Land eingedrungen und für die Tötung unschuldiger Menschen verantwortlich ist“. Biden, Pelosi und McConnell sind auf derselben Seite und unterstreichen damit die Einmütigkeit der Unipartei in Bezug auf die Tötung von Russen.

Die Millionen von Menschen, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs durch die Kriegsmaschinerie der US-Regierung getötet wurden, werden nicht erwähnt. Ein „sorgfältig recherchierter Artikel von James A. Lucas dokumentiert die mehr als 20 Millionen Menschenleben, die durch von den USA geführte Kriege, Militärputsche und Geheimdienstoperationen im Gefolge des Zweiten Weltkriegs und in der euphemistisch sogenannten ‚Nachkriegszeit‘ (1945- ) ums Leben kamen“, schreibt Michel Chossudovsky.

Lucas schreibt, die US-Regierung und ihre Satrapen seien verantwortlich für das Massensterben in Angola, Argentinien, Bangladesch, Bolivien, Brasilien, Kambodscha, Tschad, Chile, Kolumbien, Kuba, der Demokratischen Republik Kongo, der Dominikanischen Republik, Osttimor, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Ungarn, Indonesien, Iran, Irak, Israelisch-Palästinensischer Krieg, Korea, Laos, Nepal, Nicaragua, Pakistan, Paraguay, Philippinen, Sudan, Vietnam, Jugoslawien (und Libyen, Syrien, Jemen und Somalia, nicht erwähnt).

Die meisten Amerikaner wissen nicht, dass die US-Regierung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs der weltweit größte Massenmörder ist und damit in die Fußstapfen von Hitler, Mao und Stalin tritt.

Diese anerzogene Unwissenheit und die grundlegende intellektuelle Neugier des Durchschnittsamerikaners werden es der US-Regierung ermöglichen, sich weiter in den blutigen Krieg in der Ukraine zu stürzen, ohne dass es zu großen Antikriegsdemonstrationen kommt, wie sie während der US-Invasionen in Afghanistan und im Irak zu Ende gingen.

Viele Anführer und Mitglieder früherer Antikriegsbewegungen und -organisationen wurden in die Einheitspartei eingegliedert, und zwar auf der Seite der „Demokraten“ unter Barack Obama, dem Mann, der für 30.000 Tote in Libyen und den Import von dschihadistischen Halsabschneidern in den „Bürgerkrieg“ in Syrien verantwortlich ist, der in Wirklichkeit eine verdeckte Kampagne der US-Regierung und Israels ist, um Syrien auf den Status eines gescheiterten Staates zu reduzieren, den der Irak nach zwei brutalen Invasionen und einem mittelalterlichen Sanktionsregime (dem eine Million Iraker zum Opfer fielen) erlitt.

Solange die Kriegspropagandamedien die Aufmerksamkeit von der gewalttätigen Politik und dem Verhalten der US-Regierung und ihrer neoliberalen räuberischen Agenda ablenken können und die Menschen die Realität ignorieren und gedankenlos ihre Zustimmung zu Massenmord im Namen einer perversen Neuformulierung der Demokratie geben, wird es kein Hindernis für Psychopathen geben, das Land in einen Krieg zu ziehen, der sehr wohl die Auslöschung der Menschheit und eines Großteils aller Lebewesen bedeuten kann.