Studie: Asymptomatische Menschen verbreiten COVID-19 nicht

Eine Studie, die die PCR-Testdaten von fast 10 Millionen Einwohnern untersuchte, ergab, dass kein einziger derjenigen, die in engem Kontakt mit einer asymptomatischen Person standen, positiv getestet wurde.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die überwiegende Mehrheit der positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Personen ist asymptomatisch. Sie sind einfach nicht krank. Der PCR-Test erfasst lediglich inaktive (nicht infektiöse) Viruspartikel

In einer Studie, die schwangere Frauen untersuchte, die zur Entbindung eingeliefert wurden, hatten 87,5 % der Frauen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, keine Symptome

Eine Studie, die die PCR-Testdaten von fast 10 Millionen Einwohnern der Stadt Wuhan untersuchte, ergab, dass kein einziger derjenigen, die in engem Kontakt mit einer asymptomatischen Person standen, positiv getestet wurde

Von den 34.424 Einwohnern mit einer Vorgeschichte von COVID-19 wurden 107 Personen ein zweites Mal positiv getestet, aber keiner von ihnen hatte Symptome und keiner war infektiös

Als die asymptomatischen Patienten auf Antikörper getestet wurden, entdeckten sie, dass 190 der 300, also 63,3 %, tatsächlich eine „heiße“ oder produktive Infektion hatten, die zur Produktion von Antikörpern führte. Dennoch war keiner ihrer Kontaktpersonen infiziert worden

Medienberichten zufolge steigen die COVID-19-„Fälle“, d. h. die positiven PCR-Testergebnisse, in den USA und auf der ganzen Welt sprunghaft an, was zur Einführung von Maßnahmen führt, die in einigen Fällen strenger sind als die, die wir während der ersten Welle ertragen mussten.

Wie jedoch in mehreren Artikeln, u. a. „Warum COVID-19-Tests eine tragische Verschwendung sind“, dargelegt, werden PCR-Tests falsch eingesetzt, was den falschen Anschein einer weit verbreiteten Übertragung erweckt.

In Wirklichkeit entwickelt die große Mehrheit der positiv getesteten Personen keine Symptome und ist nicht infektiös. Unnötig zu sagen, dass man, wenn man nicht infektiös ist, für niemanden ein Gesundheitsrisiko darstellt, und dass die Verhängung eines Hausarrests nichts anderes als eine grausame und ungewöhnliche Bestrafung ohne jeglichen Grund ist.

Positive Testraten haben keinen Einfluss auf die Sterblichkeitsrate

Link zum Video

In dem oben genannten Bericht von The Highwire zeigt Del Bigtree auf, wie eine übermäßig hohe Testempfindlichkeit zu fälschlicherweise erhöhten „Fallzahlen“ führt, die in Wirklichkeit nichts über die Situation aussagen, um die es geht. Wie Bigtree feststellt, fehlt in der COVID-19-Diskussion die tatsächliche Todesrate.

„Wenn COVID ein tödliches Virus ist, was sollten wir dann sehen, wenn die Fälle zunehmen?“, fragt er. Die Antwort ist natürlich eine Zunahme der Todesfälle. Doch genau das ist nicht der Fall.

Abgesehen von einem kleinen Schub zu Beginn, als die Ärzte unsicher über die richtige Behandlung waren und einige Staaten rücksichtslos und unverantwortlich infizierte Patienten in schlecht ausgestattete Pflegeheime schickten, ist die Sterblichkeitsrate relativ konstant geblieben, während die Zahl der positiven Tests in Abständen dramatisch gestiegen und gefallen ist.

In dem Video zeigt Bigtree einen Tweet des ehemaligen Coronavirus-Beraters des Weißen Hauses, Dr. Scott Atlas, vom 4. November 2020 – der seinen Account inzwischen gesperrt hat, so dass ihn nur noch zugelassene Follower sehen können -, der die Zahl der positiven Tests (auch „Fälle“ genannt) in blau und die COVID-19-bedingten Todesfälle in rot zeigt, und zwar seit Beginn der Pandemie bis Ende Oktober 2020. Wie Sie sehen können, gibt es keine Korrelation zwischen der positiven Testrate und den nachfolgenden Todesfällen.

Die große Mehrheit der „COVID-19-Patienten“ ist asymptomatisch

Eine der Erklärungen dafür, warum positive Testraten und Sterblichkeit nicht Hand in Hand gehen, ist die einfache Tatsache, dass die große Mehrheit der positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Personen asymptomatisch ist. Sie sind einfach nicht krank. Der PCR-Test erfasst lediglich inaktive (nicht infektiöse) Viruspartikel.

In einer Studie, die sich mit schwangeren Frauen befasste, die zur Entbindung eingeliefert wurden, hatten 87,9 % der Frauen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, keine Symptome. Eine andere Studie befasste sich mit einer großen Obdachlosenunterkunft in Boston. Nachdem dort eine Häufung von COVID-19-Fällen beobachtet worden war, führten die Forscher über einen Zeitraum von zwei Tagen Symptombeurteilungen und Tests bei allen Bewohnern der Unterkunft durch.

Von 408 getesteten Personen waren 147, d. h. 36 %, positiv, wobei jedoch auffallend wenig Symptome vorhanden waren. Husten trat nur in 7,5 % der Fälle auf, Kurzatmigkeit in 1,4 % und Fieber in 0,7 %. Alle Symptome waren bei COVID-positiven Personen ungewöhnlich“, stellten die Forscher fest.

Asymptomatische Übertragung ist sehr selten

Auf einer Pressekonferenz am 8. Juni 2020 machte Maria Van Kerkhove, die technische Leiterin der Weltgesundheitsorganisation für die COVID-19-Pandemie, deutlich, dass eine asymptomatische Übertragung sehr selten ist, d. h. dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass eine Person, die positiv getestet wurde, aber keine Symptome zeigt, das lebende Virus auf andere überträgt.

„Wir haben eine Reihe von Berichten aus Ländern, die eine sehr detaillierte Kontaktverfolgung durchführen. Sie verfolgen asymptomatische Fälle und Kontaktpersonen, und sie finden keine sekundäre Übertragung … das ist sehr selten, und vieles davon ist nicht in der Literatur veröffentlicht“, sagte Van Kerkhove.

Nur einen Tag später nahm Dr. Mike Ryan, Exekutivdirektor des WHO-Notfallprogramms, Van Kerkhoves Aussage zurück und erklärte, die Äußerungen seien „falsch interpretiert“ worden. Wenn man versucht, die Einrichtung eines riesigen Überwachungsnetzes zu rechtfertigen, ist es natürlich nicht gut, zuzugeben, dass die Privatsphäre einer großen Mehrheit von Menschen ohne jeden Grund verletzt wird.

Asymptomatische Menschen stellen kein Risiko für andere dar

In einer kürzlich in Nature Communications veröffentlichten Studie wurde das Risiko asymptomatischer Personen anhand der Daten eines Massenscreeningprogramms in Wuhan, China, bewertet.

Die Stadt war zwischen dem 23. Januar und dem 8. April 2020 streng abgeriegelt worden. Zwischen dem 14. Mai und dem 1. Juni 2020 wurden 9.899.828 Einwohner der Stadt Wuhan über 6 Jahren einem PCR-Test unterzogen. Insgesamt nahmen 92,9 % der gesamten Stadtbevölkerung an den Tests teil. Davon hatten 9.865.404 keine frühere COVID-19-Diagnose und 34.424 waren genesene COVID-19-Patienten.

„Kein einziger der 1.174 Personen, die in engem Kontakt mit einer asymptomatischen Person standen, wurde positiv getestet.“

Insgesamt wurden null symptomatische Fälle und nur 300 asymptomatische Fälle festgestellt. (Die Gesamtnachweisrate betrug 0,3 pro 10.000.) Wichtig ist, dass keine einzige der 1.174 Personen, die in engem Kontakt mit einer asymptomatischen Person standen, positiv getestet wurde.

Darüber hinaus wurden von den 34 424 Teilnehmern mit einer Vorgeschichte von COVID-19 107 Personen (0,310 %) erneut positiv getestet, von denen jedoch keiner symptomatisch war. Wie von den Autoren angemerkt:

„Viruskulturen waren bei allen asymptomatischen positiven und repositiven Fällen negativ, was darauf hindeutet, dass bei den in dieser Studie nachgewiesenen positiven Fällen kein ‚lebensfähiges Virus‘ vorhanden war … Die 300 asymptomatischen positiven Personen im Alter von 10 bis 89 Jahren … Die asymptomatische Positivrate war am niedrigsten bei Kindern und Jugendlichen unter 17 Jahren (0,124/10.000) und am höchsten bei älteren Menschen ab 60 Jahren (0,442/10.000). Die asymptomatische Positivrate bei Frauen (0,355/10.000) war höher als die bei Männern (0,256/10.000).“

Asymptomatische Menschen haben eine niedrige Viruslast

Interessanterweise entdeckten sie bei weiteren Tests auf Antikörper bei asymptomatischen Patienten, dass 190 der 300, d. h. 63,3 %, tatsächlich eine „heiße“ oder produktive Infektion durchgemacht hatten, die zur Bildung von Antikörpern geführt hatte. Dennoch war keiner ihrer Kontaktpersonen infiziert worden.

Mit anderen Worten: Obwohl die Asymptomatiker Träger des offenbar lebenden Virus waren (oder gewesen waren), haben sie es nicht auf andere übertragen. Wie die Autoren feststellten, „gab es keine Hinweise auf eine Übertragung von asymptomatischen positiven Personen auf nachgewiesene enge Kontakte“. Sie fügten weiter hinzu:

„Im Vergleich zu symptomatischen Patienten haben asymptomatische Infizierte im Allgemeinen eine geringe Viruslast und eine kurze Dauer der Virusausscheidung, was das Übertragungsrisiko von SARS-CoV-2 verringert. In der vorliegenden Studie wurde bei Proben von asymptomatischen positiven Fällen eine Viruskultur angelegt und kein lebensfähiges SARS-CoV-2-Virus gefunden. Alle engen Kontaktpersonen der asymptomatischen positiven Fälle wurden negativ getestet, was darauf hindeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass die in dieser Studie entdeckten asymptomatischen positiven Fälle infektiös sind.“

Reinfizierte Personen sind ebenfalls nicht ansteckend

Das Gleiche gilt für Personen, die ein zweites Mal positiv getestet wurden, nachdem sie sich von einer aktiven Infektion erholt hatten.

„Die Ergebnisse der Viruskultivierung und der Rückverfolgung von Verträgen ergaben keinen Hinweis darauf, dass repositive Fälle bei genesenen COVID-19-Patienten infektiös waren, was mit den Erkenntnissen aus anderen Quellen übereinstimmt“, so die Autoren.

Die Forscher wiesen auch darauf hin, dass Viruskulturen und genetische Studien gezeigt haben, dass die Virulenz von SARS-CoV-2 im Laufe der Zeit nachzulassen scheint und dass neu infizierte Personen eher asymptomatisch sind und eine geringere Viruslast aufweisen als die Fälle, die zu Beginn des Ausbruchs auftraten.

Was sagt uns das alles? Dass es keinen Grund zur Panik gibt, nur weil die Zahl der positiven Tests steigt. Denken Sie daran: Je mehr Personen Sie mit einem PCR-Test testen, der auf eine zu hohe Zyklusschwelle eingestellt ist, desto mehr falsch-positive Ergebnisse werden Sie erhalten.

Wie in Asymptomatic ‚Casedemic‘ Is a Perpetuation of Needless Fear“ (Asymptomatische „Pandemie“ ist eine Fortführung der unnötigen Angst) erläutert, ist die Verwendung einer überhöhten Zyklusschwelle, die die virale RNA so stark vervielfältigt, dass sie inaktive (nicht infektiöse) Partikel nachweist, der Kern dieser so genannten Pandemie. Dadurch wird das Narrativ von der Pandemie aufrechterhalten, obwohl sie in Wirklichkeit schon lange vorbei ist.

CDC verwendet fragwürdige Quellen, um China-Studie zu widerlegen

Interessanterweise aktualisierten die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention am selben Tag, an dem die chinesische Studie veröffentlicht wurde, ihre Leitlinien zum Tragen von Masken und behaupteten, dass mehr als die Hälfte aller Übertragungen auf asymptomatische Personen zurückzuführen sind. Woher haben sie das?

Die beiden als Beleg für diese Behauptung angeführten Referenzen umfassen eine Studie vom Juli 2020 und CDC-Daten, die noch nicht einmal veröffentlicht wurden. Es heißt lediglich, dass sie irgendwann im Jahr 2020 zur Veröffentlichung „eingereicht“ wurden, daher können wir keine Quellenangabe machen. Die CDC erwähnt nicht die China-Studie, die fast 10 Millionen Personen umfasste.

CNN, das über die Aktualisierung der CDC berichtete und die Idee wiederholte, dass die asymptomatische Ausbreitung der Grund ist, warum es so wichtig ist, eine Maske zu tragen, erwähnte die bahnbrechende Studie aus China ebenfalls nicht. Seltsam, finden Sie nicht auch? Es ist fast so, als wolle die CDC nicht, dass wir wissen, dass wir von gesunden Menschen nichts zu befürchten haben.

Deutsche Anwälte verklagen Fact Checker wegen Zensur

Link zum Video

Viele Ärzte, Wissenschaftler und Anwälte haben inzwischen erkannt, dass es diese fehlerhaften Tests und ihre betrügerische Verwendung sind, die das Narrativ der Angst am Leben erhalten – und sie ergreifen Maßnahmen.

Im obigen Video spricht Ben Swann mit Dr. Reiner Fuellmich, einem Prozessanwalt für Verbraucherschutz und Gründungsmitglied des deutschen Außerparlamentarischen Corona Untersuchungsausschusses der versucht aufzudecken, wie betrügerische Tests verwendet wurden und werden, um den Anschein einer gefährlichen Pandemie zu erwecken, obwohl es in Wirklichkeit keine gibt.

Der Ausschuss reicht nun die erste von vielen Klagen ein, die noch folgen werden, und zwar gegen so genannte Faktenprüfer in den sozialen Medien. Das Komitee hat sich entschieden, eine Verleumdungsklage im Namen von Dr. Wolfgang Wodarg einzureichen, einem ehemaligen Mitglied des deutschen Kongresses und des Europarats, der ein ausgesprochener Kritiker der PCR-Tests ist, da diese nicht zur Diagnose von Infektionen verwendet werden können.

Unternehmen der sozialen Medien haben Wodargs Aussagen als „falsch“ bezeichnet, und durch die Einreichung einer Verleumdungsklage liegt die Beweislast nun bei den Faktenprüfern, die beweisen müssen, dass sie richtig sind. Mit anderen Worten: Um zu gewinnen, müssen die Faktenprüfer beweisen, dass PCR-Tests eine aktive Infektion diagnostizieren. Die wissenschaftlichen Beweise zeigen, dass dies nicht der Fall ist. Daher könnte sich dieser Fall als ausschlaggebend im Kampf gegen die Zensur der großen Technologiekonzerne erweisen, die die Angstmacherei am Leben erhalten.

COVID-19 Pandemie – der größte Psyop der Geschichte?

Fuellmich und sein Team machen zwar keine Angaben darüber, WARUM die Pandemie mit Hilfe betrügerischer Wissenschaft am Leben erhalten wird, aber sie sind unmissverständlich in ihrer Behauptung, dass es sich tatsächlich um eine gefälschte Pandemie handelt und dass sie verheerende gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen auf der ganzen Welt gehabt hat.

Um die Gründe dafür zu erfahren, müssen wir uns der geopolitischen Szene zuwenden, um zu sehen, welche Narrative im Zusammenhang mit der Pandemie entstanden sind. Wir stellen fest, dass führende Politiker auf der ganzen Welt angesichts der Zerstörung durch die Pandemie einen „Reset“ für die Weltwirtschaft fordern. In Wirklichkeit ist es natürlich die globale Reaktion auf die Pandemie, die zu den wirtschaftlichen Zerstörungen geführt hat, nicht das Virus selbst.

Wie dem auch sei, der Ruf nach einem „Wiederaufbau“ ist auf der ganzen Welt zu hören, und zu diesen Plänen gehört die Abschaffung des konventionellen Kapitalismus, des freien Unternehmertums und des Privateigentums, um sie durch ein technokratisches, ressourcenbasiertes Wirtschaftssystem zu ersetzen, in dem Energie und Sozialtechnik die Wirtschaft leiten und nicht Preismechanismen wie Angebot und Nachfrage.

Führende Politiker fordern auch eine invasive Gesundheitsüberwachung, und es scheint Pläne für eine biometrische Überwachung durch Impfstoffe zu geben, die alle in das technokratische System einfließen, in dem diese Art der Massenüberwachung nicht nur von größter Bedeutung, sondern auch grundlegend ist.

Die Überwachung ist deshalb so wichtig, weil das Funktionieren dieses Systems von der durch künstliche Intelligenz gesteuerten Sozialtechnik und Manipulation der Massen abhängt. Solange die Menschen nicht in ein digitales Gefängnis eingesperrt sind, werden sie sich nicht an das halten, was auf sie zukommt.

Wenn man jedoch alle Menschen an ein digitales, zentralisiertes Bankensystem, eine digitale ID und eine soziale Kreditwürdigkeitskontrolle anschließt, werden nur wenige die Kraft haben, sich zu widersetzen oder sich gegen die nicht gewählten Machthaber auszusprechen. Ihr gesamtes Leben könnte mit einem Knopfdruck auf den Kopf gestellt werden.

Wir haben bereits gesehen, wie viele Menschen im vergangenen Jahr nicht nur entlassen wurden, weil sie sich gegen die eine oder andere Sache ausgesprochen haben, sondern auch, dass ihre digitalen Zahlungskonten geschlossen wurden, wodurch ihre Möglichkeiten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, praktisch zunichte gemacht wurden. Stellen Sie sich vor, es gäbe nur noch ein zentralisiertes digitales Währungssystem und Ihre Konten würden geschlossen. Wie würden Sie leben?

Angst ist ein hochwirksames Manipulationsinstrument

Niemand, der bei klarem Verstand ist, würde diesem Großen Reset-Plan zustimmen, wenn er sich aller Details und der letztendlichen Auswirkungen auf die gesamte Menschheit bewusst wäre. Um ihn umzusetzen, mussten sie also psychologische Manipulation einsetzen, und Angst ist das effektivste Werkzeug, das es gibt.

Wie der Psychiater Dr. Peter Breggin erklärt, gibt es eine ganze Forschungsrichtung im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens, die sich darauf konzentriert, die effektivsten Wege zu finden, um Menschen zu verängstigen, damit sie gewünschte Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit akzeptieren.

Indem man Verwirrung und Ungewissheit hinzufügt, kann man eine Person von Angst zu Furcht bringen – ein Zustand der Verwirrung, in dem man nicht mehr logisch denken kann – und in diesem Zustand ist man leichter zu manipulieren. Die folgende Grafik veranschaulicht die zentrale Rolle der Angstmacherei für die erfolgreiche Einführung des Great Reset.

Abschließend lässt sich sagen, dass das Testen von asymptomatischen Personen und die Isolierung von Personen, die positiv getestet werden, auch wenn sie keine Symptome haben, eine Schlüsselstrategie ist, die die Angst aufrecht erhält. Es gibt einfach nicht genug hospitalisierte COVID-19-Patienten, um die Täuschung aufrechtzuerhalten, und viel zu wenige sterben tatsächlich, um die Erzählung aufrechtzuerhalten. Deshalb hören wir auch nichts mehr über diese Statistiken.

Stattdessen hören wir nur noch von den „Fällen“ – den positiven Tests, die keinen Einfluss auf die Sterblichkeitsrate haben. Die Angst vor den Asymptomatikern treibt auch das Narrativ voran, dass wir alle überall Gesichtsmasken tragen müssen, weil man nicht weiß, wer infiziert sein könnte und es nicht weiß. Das schürt die Angst vor anderen, denn selbst scheinbar gesunde Menschen können einen tödlich krank machen.

Die hier vorgestellte Studie aus Wuhan zeigt, dass solche Befürchtungen falsch sind. Menschen, die positiv getestet wurden, aber keine Symptome haben, sind nicht ansteckend und stellen keine Gefahr für andere dar. Sie brauchen keine Masken zu tragen und müssen nicht isoliert werden. Kurz gesagt, wir müssen uns nicht voreinander fürchten.

Artikel als PDF:

Quellen: