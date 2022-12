Ich habe meine Mutter zur Covid-Spritze gebracht – vier Tage später war sie tot

In unserer fortlaufenden Serie von Berichten von Impfgeschädigten hören wir heute zum ersten Mal von der schockierenden Realität eines Impftodes. Alex‘ Geschichte handelt von ihrer Mutter, die kurz nach der Verabreichung des AstraZeneca-Impfstoffs starb, und von den Erfahrungen der anschließenden Untersuchung.

DIESE Geschichte handelt von meiner Mutter und meinem Bruder. Meine Mutter Anthea war 71 Jahre alt, als sie im Januar 2021 nur vier Tage nach der Verabreichung des AstraZeneca-Impfstoffs starb. Mein Bruder James starb im Januar 2022 auf der Intensivstation an einer durch Covid-19 ausgelösten Sepsis.

Meine Mutter widmete ihr ganzes Leben dem Pflegeberuf und ging direkt nach der Schule zur RAF, um Krankenschwester der Princess Mary zu werden. In ihrer Jugend liebte sie es zu reisen, und ihre Karriere als Krankenschwester ermöglichte ihr, in Afrika, Deutschland und Australien zu arbeiten.

Als junge Krankenpflegeschülerin war sie in verschiedenen Londoner Notaufnahmen und bei Nachtschichten im St. Thomas‘ auf der Nightingale-Station tätig. Ironischerweise trägt die Covid-Mauer, die entlang der Themse unter dem St. Thomas’s verläuft, heute die Namen von Mama und James.

Meine Mutter machte eine Ausbildung zur Krankenschwester und zeichnete sich als Marie-Curie-Krankenschwester aus; ihre Leidenschaft galt der Palliativpflege und dem Einsatz für die Patienten und ihre Familien.

Aufgrund der Entwicklung von Osteoporose und Arthrose ging sie in den Ruhestand. Sie liebte dieses Leben und ihre Familie. Sie hatte es nicht verdient, auf diese Weise zu sterben. Das hat niemand.

Ich habe meine Mutter zum Impftermin gebracht. Das Schlimmste, was ich je getan habe. Keiner von uns beiden wollte das. Sie wusste, dass etwas nicht in Ordnung war. Nicht nur ihr pflegerisches Wissen, sondern auch ihr Instinkt sagte es ihr.

Innerhalb kürzester Zeit war sie wieder draußen. Ein Kommentar des Verwalters des Impfstoffs lautete: „Danke, dass Sie einen weiten Pullover tragen.

Vier Tage später fand ich sie tot auf dem Boden. Ich rief die 999 an, und der Sanitäter, der kam, wollte nicht in ihre Nähe kommen. Ich schrie ihn an, er solle helfen, aber er sagte nur: ‚Es ist wahrscheinlich Covid. Wie falsch er doch lag.

Es wurde eine Obduktion durchgeführt, und nach mehreren Monaten teilte uns der Gerichtsmediziner mit, dass es eine Untersuchung geben würde, dann hieß es, dass es keine geben würde.

Mein Bruder und ich beschlossen, dass wir nicht zulassen würden, dass der Tod unserer Mutter unter den Teppich gekehrt wird, und beauftragten Peter Todd, einen fantastischen Anwalt für Medizinrecht, mit der Untersuchung des Falls unserer Mutter. Er riet uns, eine gerichtliche Überprüfung zu beantragen.

Nach mehreren Monaten stimmte der Gerichtsmediziner schließlich zu, die Untersuchung durchzuführen. Eine Voruntersuchung fand im März 2022 statt, und die offizielle Untersuchung wurde für den 28. Juni angesetzt.

Unser Anwalt forderte sowohl die MHRA als auch AstraZeneca auf, einen Vertreter zu entsenden oder zumindest eine Erklärung abzugeben, aber wir hörten von keinem der beiden Unternehmen etwas. Der Pathologe verblüffte mich bei der Anhörung. Er sprach ehrlich über seine Ergebnisse, wofür ich ihm ewig dankbar bin. Seine genauen Worte werden mich für den Rest meines Lebens verfolgen: „Frau Kelly wäre heute hier, wenn sie nicht geimpft worden wäre“. Der Gerichtsmediziner bat ihn, seinen Befund zu erläutern, und er erklärte, dass die Impfung „für sie tödlich war“.

Unsere Mutter war unsere Welt. Mein Bruder und ich waren so gesegnet, dass wir diese wunderbare Frau als Mutter hatten. Ihre Liebe kannte kein Ende.

Ich spreche jetzt auch für meinen Bruder, wenn ich sage, dass sich das für uns wie Mord anfühlt. Wenn eine Person diesen Status quo in Frage stellt, indem sie ihre Meinung sagt, dann habe ich etwas getan, um in dieser schrecklichen Situation zu helfen.

Mein wunderbarer überlebender Bruder sowie meine Familie und Freunde haben mir im vergangenen Jahr beigestanden, aber ich kann den Tag nicht erwarten, an dem ich endlich selbst „nach Hause“ gehen kann, um bei meiner Mutter und meinem Bruder zu sein, die ich verloren habe.