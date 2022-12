Tag 4: Technokratie vs. Kommunismus/Sozialismus, Faschismus

Als Individualisten haben die Konservativen größtenteils eine Todesangst vor dem Sozialismus. Als Kollektivisten haben die Sozialisten eine Todesangst davor, das „Gemeinwohl“ zu verfehlen. Jede Gruppe hat ein einzigartiges und auffallend unterschiedliches Glaubenssystem und eine entsprechende Logik.

Diejenigen, die glauben, dass der Sozialismus (oder Kommunismus) das Schreckgespenst ist, bekommen es einfach nicht aus dem Kopf. Ich habe mich mit intelligenten Menschen zusammengesetzt und bin die folgende Vergleichstabelle sorgfältig durchgegangen, und sie haben eifrig zustimmend mit dem Kopf genickt. Aber schon am nächsten Tag reden sie wieder über die Gefahren des Sozialismus und des Kommunismus. Haben sie einfach nicht aufgepasst? Waren sie unaufrichtig und taten nur so, als würden sie mir zustimmen? Wahrscheinlich weder noch.

Tatsache ist, dass alte Denk- und Handlungsgewohnheiten nur schwierig zu ändern sind. Wir alle tun uns bis zu einem gewissen Grad schwer, wenn wir mit neuen Gedanken konfrontiert werden, die eine Änderung unseres bestehenden Glaubenssystems erfordern. Wenn wir glauben, dass der Sozialismus oder der Kommunismus der größte Feind des Staates ist, sind wir sehr resistent gegenüber allen Fakten, die das Gegenteil beweisen.

Es ist wahr, dass die Merkmale früherer politischer Systeme in einigen Ländern noch immer sichtbar sind. In China gibt es immer noch Hammer und Sichel. In Deutschland laufen immer noch ein paar Neonazis herum. Aber wie oft hat man uns schon gesagt: „Beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband“? Die Zeiten ändern sich. Die Dinge ändern sich. Unser Denken über sie muss sich ebenfalls weiterentwickeln. Eine Weltanschauung von vor 10, 20 oder 30 Jahren ist heute einfach nicht mehr angemessen.

In diesem Sinne habe ich gehofft, die Denkweise der Leser zu ändern, als ich in Technocracy Rising: Das trojanische Pferd der globalen Transformation: „Das dunkle Pferd der neuen Weltordnung ist nicht Kommunismus, Sozialismus oder Faschismus: Es ist die Technokratie.“

Der alte chinesische General Sun Tsu, der im 6. Jahrhundert v. Chr. Die Kunst des Krieges schrieb, stellte fest, dass der Feind klar identifiziert werden muss, bevor der Sieg errungen werden kann. Dies gilt auch heute noch. Technokraten lächeln innerlich, wenn man sie als Kommunisten, Sozialisten oder Faschisten bezeichnet, denn so können sie ihren Weg ungehindert und ungestört fortsetzen.

Hier sind 25 Vergleiche, die die richtige Unterscheidung zwischen Technokratie, Kommunismus/Sozialismus und Faschismus treffen. Um die Merkmale jeder Ideologie in Ihrer Weltanschauung richtig zu verankern, schlage ich vor, diese Liste 30 Tage lang jeden Tag zu lesen und darüber nachzudenken.

TECHNOKRATIE Kommunismus/Sozialismus FASCHISMUS

