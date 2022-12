Die America First Legal Foundation hat auf legalem Wege interne Dokumente von der Bundesgesundheitsbehörde, den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta erhalten [1]. Unter diesen bestätigen einige, dass das CDC Zugang zu einem geheimen Google-Portal hatte, das für die Zentralisierung von Nachrichtenmeldungen, die vom offiziellen Diskurs über Covid-19 abwichen, verantwortlich war.

Die America First Legal Foundation wird vom ehemaligen Redenschreiber von Präsident Donald Trump geleitet. Zu seinem Vorstand gehören hochrangige Beamte des Weißen Hauses von Präsident Trump. Das Jahresbudget beträgt über 6 Millionen US-Dollar. Diese Stiftung ist laut der Washington Post [2] Teil der Regierung, die auf Donald Trump wartet, wenn er die nächsten Präsidentschaftswahlen gewinnt.

Das geheime Portal von Google befindet sich in Indonesien und wird von dem islamistischen Faktencheck-Verein Mafindo verwaltet [3]. Es zentralisiert die Zensur auf Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp und Hello. Dieser Verein wird vom indonesischen Staat finanziert.

Die Beurteilung der Informationen, die als „wahr“ oder „falsch“ angesehen werden, wird von der Kaiser Family Foundation (KFF) getroffen [4]. Im Gegensatz zu ihrem ungerechten Namen ist KFF keine Familienstiftung, sondern ein kalifornisches Unternehmen, dessen Direktor der Los Angeles Times Direktor ist. Sie verteilt kostenlose Notizen an Journalisten wie hygenistische Reden gehalten werden sollen. Es ist nicht bekannt, wer diese Organisation finanziert.

Dieser Mechanismus hat es ermöglicht, mehrere falsche Anschuldigungen zu erheben, wie zum Beispiel:



„Anti-Covid-Impfstoffe“ (Boten-RNA) schützen vor der Übertragung des Virus.

„Anti-Covid-Impfstoffe“ (Boten-RNA) werden schwangeren Frauen empfohlen.

„Anti-Covid-Impfstoffe“ (Boten-RNA) schützen Kinder.

„Covid-Impfstoffe“ (Boten-RNA) haben unabhängig von Alter und Zustand der Patienten keine spürbaren Nebenwirkungen.

Es gibt kein anderes wirksames Heilmittel für Covid-19 als die westlichen Impfstoffe.

Diese Rauschkampagne hat sich besonders auf schwarze Teenager konzentriert, um sie von diesem Unsinn zu überzeugen.

Dokumente, die der America First Legal Foundation vorliegen, bestätigen, dass dieses gesamte System von der Biden-Administration vom Weißen Haus aus kontrolliert wird.