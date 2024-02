Ist das Goldinvestment tot?

Adam Hamilton

Der jüngste rekordverdächtige Aufwärtstrend von Gold setzt sich per Saldo fort. Die starken technischen Daten des Goldes haben jedoch noch keine Investoren angelockt, und die erkennbare Nachfrage nach Goldanlagen scheint tot zu sein. Es wurde nur wenig Kapital bereitgestellt, um an diesem Aufwärtstrend teilzunehmen, was recht ungewöhnlich ist. Aber diese gravierende Unterbrechung wird nicht von Dauer sein. Irgendwann wird der Goldpreis lange genug hochschnellen, um wieder auf dem Radar der Anleger zu erscheinen. Dann werden sie sich wieder auf die Jagd nach dem Gold begeben.

Der Goldpreis wurde in dieser Woche hart getroffen und verlor an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 1,0%. Der Verlust am Dienstag folgte auf die aggressiven Äußerungen des Gouverneurs der US-Notenbank, die Zinsen bis 2024 länger hoch zu halten. Die Verluste am Mittwoch entstanden, nachdem die US-Einzelhandelsumsätze im Dezember besser als erwartet ausgefallen waren, was die Chancen auf eine Zinssenkung durch die Fed sinken ließ. Beides führte zu Käufen in US-Dollar, die einen erheblichen bis sehr großen Verkauf von Goldfutures auslösten, was den Goldpreis wieder um die 2.006 Dollar fallen ließ.

Dieser stärkere Rückgang des Goldpreises schlug auf die Stimmung durch und hinterließ aufflammenden Pessimismus. Doch wie immer an den Märkten muss die tägliche Volatilität in einem breiteren Kontext betrachtet werden. Gold ist nach wie vor stark