Ist das plötzliche Bekanntwerden der „Laborleck-Theorie“ ein Zeichen für das Ende oder der Anfang von etwas Neuem?

Die Medien sind plötzlich von der „Lab-Leak-Theorie“ überschwemmt worden. Seit geraumer Zeit gibt es überwältigende Beweise dafür, dass Covid aufgrund seiner höchst ungewöhnlichen genetischen Struktur in einem Labor unter Verwendung von Gain-of-Function hergestellt wurde. Ob wir nun glauben, dass Covid die Hauptbedrohung ist oder der Impfstoff, beide stammen aus einem Biotech-Labor, in dem genetische Experimente durchgeführt wurden.

Das Internet und die Medien sind jedoch voll von uninformierten, spöttischen Anschuldigungen wegen Befangenheit und Irrelevanz. Als letzten Ausweg argumentieren einige Leute, dass der Ursprung von Covid irrelevant sei. An diesem Punkt ist klar, dass die Diskussion von der Wissenschaft in den Bereich der politischen Zugehörigkeit und unqualifizierter Meinungen abdriftet, die von Public-Relations-Experten kuratiert werden, die für riesige Konzerne und etwas zwielichtige Regierungsinteressen arbeiten.

Es ist gut, sich der unaufrichtigen Versuche bewusst zu sein, die traurige Geschichte der Pandemieentstehung und -bekämpfung zu beschönigen. Aber wir müssen auch wachsam sein, wenn das nächste Virus an unsere Tür klopft, das durch staatlich geförderte Angstmacherei und die Risiken unkontrollierter biotechnologischer Experimente geschürt wird.

Ein neuer Anfang oder ein plötzliches Ende?

Von Dr. Guy Hatchard

Wahrscheinlich haben Sie in den Medien die erneute Diskussion über den Ursprung von Covid mitbekommen. Wie das Wall Street Journal berichtet, hat sich das US-Energieministerium („DoE“) eindeutig auf die Seite eines Laborursprungs von Covid-19 aus dem Wuhan Institute of Virology in China geschlagen. Der ehemalige Direktor des US-Geheimdienstes, John Ratcliffe, äußerte sich in einem Beitrag für Fox News:

„Die Idee, dass Covid-19 einen natürlichen Ursprung hat, stand schon immer im Widerspruch zu unserer Intelligenz…sie ist auf ein Laborleck zurückzuführen. Die Wissenschaftler waren von Anfang an nicht in der Lage zu erklären, warum es eine Furin-Spaltstelle im Erbgut von Covid-19 gibt… Das passiert, wenn Wissenschaftler ein Stück manipuliertes Material in Viren einfügen.“

Der britische Kommentator Piers Morgan reagierte beruhigend:

„Ich denke, die Wahrheit ist, dass sich die Wissenschaft von Natur aus mit den Fakten weiterentwickelt. Und dafür muss man ihnen etwas Spielraum geben … Ich denke also, dass wir in Zukunft die Wissenschaft untersuchen müssen. Man muss sich alle möglichen Meinungen anhören, und die Leute müssen aufhören, sich in den sozialen Medien abwerten zu lassen, weil sie Bedenken geäußert haben, die jetzt so aussehen, als hätten sie absolut Recht gehabt.“

Der beliebte US-Kommentator von Fox News, Tucker Carlson, ging in einem zwanzigminütigen Beitrag über die Covid-Politik der Regierung Biden noch weiter. Carlson wollte wissen: Hat sich die Politik der Regierung zur Finanzierung der Biotechnologieforschung in China geändert? (Sehen Sie Carlson HIER, beginnt bei 3 Minuten).

Einige, wie der Late-Night-Talkmaster Stephen Colbert, haben dem DoE zu Unrecht vorgeworfen, nicht ausreichend qualifiziert zu sein, um über die Laborleck-Theorie zu entscheiden, und sagten: „Bleiben Sie in Ihrem Fahrwasser“ (ist Colbert selbst auch nur annähernd qualifiziert?). Wie die maßgebliche Washington Post berichtet, beschäftigte das DoE hochqualifizierte und erfahrene Wissenschaftler – darunter auch Mitglieder der Z-Abteilung des Energieministeriums, die seit den 1960er Jahren an geheimen Untersuchungen von atomaren, chemischen und biologischen Waffenbedrohungen durch US-Gegner, darunter China und Russland, beteiligt ist -, die eine detaillierte wissenschaftliche Bewertung der genetischen Beweise vornahmen und Zugang zu geheimen Informationen hatten. Sie durchliefen die Art von Entdeckungsprozess und kritischem Denken, auf die der mathematische Biologe Alex Washburne HIER und HIER hinweist. Nachdem sich der Staub der Fehlinformationen gelegt hatte, war die Schlussfolgerung des DoE, dass es ein Laborleck gab, unvermeidlich.

Sie mögen denken, wie wir es beim Hatchard Report seit der ersten genetischen Analyse von Covid getan haben (siehe HIER und HIER), dass der Streit beigelegt ist, aber Sie würden überrascht sein. Das Internet und die Medien sind voll von uninformierten, spöttischen Anschuldigungen der Voreingenommenheit und Irrelevanz seitens des DoE. Dummerweise wird das DoE als jammernd bezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt ist es klar, dass die Diskussion von der Wissenschaft in den Bereich der politischen Loyalität und unqualifizierten Meinungen abdriftet, die von PR-Experten kuratiert werden, die für riesige Unternehmen und etwas zwielichtige Regierungsinteressen arbeiten.

Es war die Aufgabe des Federal Bureau of Investigation („FBI“), zu untersuchen, wie die Wahrheit manipuliert wurde, und gestern stellte es sich auch öffentlich und entschieden auf die Seite der Laborleck-Theorie (es ist keine Theorie, es gibt überwältigende Beweise). Anfang 2021 schrieb mir ein befreundeter, hochqualifizierter Genetiker, dass er und viele seiner Kollegen sicher seien, dass Covid aufgrund seiner höchst ungewöhnlichen genetischen Struktur in einem Labor hergestellt worden sei, aber er fügte den Zusatz hinzu: Bitte erwähnen Sie meinen Namen nicht. Dies geschah überall auf der Welt in unterschiedlichen Formen. Einige von ihnen grenzen an Korruption.

Zu den belastenden Beweisen, die das FBI aufgedeckt hat, gehört, dass Kristian Andersen, ein britischer Wissenschaftler, am 31. Januar 2020 eine E-Mail an Anthony Fauci schickte, in der er sagte, das Virus sehe aus wie im Labor hergestellt. Diesem maßgeblichen Thread zufolge rief Fauci ihn am 1. Februar 2020 an und befahl ihm, öffentlich zu sagen, dass das Virus nicht im Labor hergestellt worden sei, was er auch tat. Fauci gab ihm daraufhin einen Zuschuss in Höhe von 1,88 Mio. $, + 16,5 Mio. $ an Fördermitteln. US-Beamte manipulierten Informationen auf globaler Ebene – ob das legal oder moralisch ist, müssen Sie entscheiden. Nach Angaben der New York Post hält sich Dr. Fauci nach den Enthüllungen des DoE und des FBI zum jetzigen Zeitpunkt sehr bedeckt.

All diese Informationen sind öffentlich zugänglich, aber dennoch veröffentlichte die BBC am Donnerstag zwei abschätzige Artikel auf ihrer Titelseite. Der eine berichtete über die Ankündigung des FBI, sagte aber, dass die Schlussfolgerung des FBI durch keinerlei Beweise gestützt werde (????). Der andere war ein erklärender Artikel mit dem Titel „Covid origin: Warum die Theorie des Laborlecks in Wuhan so umstritten ist„. Einen unverhohleneren Versuch, die Wahrheit zu verwässern, kann man sich nicht vorstellen. Der Artikel vergaß (???), auf die genetischen Beweise einzugehen, die eindeutig auf gentechnisch veränderte Einfügungen im Virusgenom hinweisen.

Aber man könnte sich fragen, warum sollte jemand in der Regierung oder in der Wissenschaft versuchen, die Wahrheit vor der Öffentlichkeit zu verbergen? Gute Frage. Die Antwort liegt möglicherweise in der düsteren Geschichte der militärischen Verwicklung in die Genetik und die Pandemie. Sie erinnern sich vielleicht an die Verschwörungstheorien, die seit der Entdeckung der DNA und der Genbearbeitung im 20. Jahrhundert kursieren. Diesen Ideen zufolge sollten die Militärmächte Waffen erfinden, die auf bestimmte ethnische Gruppen abzielen und Kriege gewinnen, weil ihre genetisch unterschiedlichen Gegner alle tot umfallen würden, niedergestreckt von einem von Menschenhand geschaffenen Virus.

In Wahrheit haben alle Menschen so viel DNS gemeinsam, dass jede genetische Waffe alle Menschen auf der Welt, auch Sie und mich, in Mitleidenschaft ziehen würde. Denken Sie daran, dass die Militärplaner keine Genetiker sind, aber wie fast jeder andere Mensch auf diesem Planeten sind sie sehr anfällig für genetische Fantasien. Sie glaubten fälschlicherweise, dass für die Genetik alles möglich sei. Dabei war es unerheblich, ob sie offensiv oder defensiv motiviert waren. Um einer potenziellen Offensivwaffe der anderen Seite etwas entgegenzusetzen, mussten sie zunächst mögliche Offensivwaffen entwickeln, bevor sie versuchten, ein defensives Gegenmittel zu entwerfen. Kommt Ihnen das bekannt vor? – Funktionserweiterung der Forschung zur Bewaffnung von Viren, um einen Impfstoff zu entwickeln???

Das Problem, das wir jetzt kennen, ist, dass, wie in DIESER Studie berichtet, kein Labor jemals sicher sein wird. Die Geschichte der rekombinanten DNA-Biotech-Labors enthält eine lange Liste von unbeabsichtigten Lecks und Unfällen. Das Ergebnis war eine Pandemie, deren endgültiger Ausgang noch immer unbekannt ist. Das Militär, die Regierungen, die Pharmakonzerne und die Wissenschaftler verschiedener Länder sind sehr damit beschäftigt, ihre Beteiligung zu verbergen und uns zu erzählen, dass es sich nur um eine Naturkatastrophe handelt. Dies läuft auf eine gigantische geopolitische Vertuschung hinaus. Die USA, China, Großbritannien und Frankreich, die alle an der Gründung und Finanzierung des Virologielabors in Wuhan beteiligt waren, zahlen für wohlwollende Kommentare ihrer Medien und aller anderen, die korrupt genug sind, um für sie zu werben.

Als letzten Ausweg argumentieren einige Leute, dass der Ursprung von Covid irrelevant sei, was nicht der Fall ist. Der Laborursprung von Covid sollte uns alle zusammenbringen. Ob wir nun glauben, dass Covid die Hauptbedrohung ist oder der Impfstoff, beide stammen aus einem Biotech-Labor, in dem genetische Experimente durchgeführt wurden. Wir können die geopolitischen Diskussionen darüber, wer die Schuld trägt, getrost vergessen: China oder die USA, und stattdessen von den Dächern schreien, dass die biotechnologischen Experimente aufhören müssen.

Die Forschung zeigt, dass biotechnologische Eingriffe von Natur aus mutagen sind, sie haben zu einer dauerhaften Beeinträchtigung der genetischen Funktion und folglich der Gesundheit geführt, wie DIESE alarmierende jüngste Bewertung des bivalenten Impfstoffs von Pfizer und Moderna zeigt – derselbe Impfstoff, den unsere Regierung angekündigt hat, um allen über 30-Jährigen in Neuseeland zu verabreichen. Glauben Sie also nicht, dass Sie der Gesellschaft helfen, wenn Sie sich mit dem neuesten Impfstoff impfen lassen. mRNA-Impfstoffe stellen eine Gefahr für alle Menschen auf der Welt dar, für alle Kulturen, für alle Rassen, für Religiöse oder Agnostiker, für Linke oder Rechte. Wir haben eine gemeinsame DNA und ein gemeinsames Interesse daran, uns vor Wissenschaftlern, Medien und Regierungen zu schützen, die finanzielle Interessen und politische Ziele über die Sicherheit der gesamten 8 Milliarden Menschen auf der Welt stellen.

Aber keine Sorge, unser eigener NZ Herald weist uns darauf hin, dass der Bericht des DoE über die Herkunft der Rinder unzuverlässig ist und sich nur als Ansporn für Verschwörungstheorien erweist(???). Mit anderen Worten: Stecken Sie die US-Regierung in die Klapsmühle, zusammen mit all den Wissenschaftlern, die zur Vorsicht bei der Biotechnologie mahnen. Kein Grund zur Besorgnis in Neuseeland, vergessen Sie die Rekordzahlen an übermäßigen Todesfällen, akuten Nierenschäden und Herzkrankheiten. Ab an den Strand mit dem, was von unserem Sommer noch übrig ist.

Es ist gut, dass wir auf die unaufrichtigen Versuche aufmerksam geworden sind, die traurige Geschichte der Entstehung der Pandemie und der Reaktion darauf zu beschönigen. Die wahre Geschichte wird nach und nach von ehrlichen Menschen in mühsamer Kleinarbeit aufgeschrieben.

Das alles könnte Sie ziemlich beunruhigen. Das Fehlen einer ehrlichen Diskussion seitens derjenigen, die wir gewählt haben oder denen wir vertrauen, ist verwirrend und kafkaesk und führt, wie John Williams sagte, „zu einzigartigen modernen Traumata: existenzielle Entfremdung, Isolation und Unsicherheit, das Labyrinth der staatlichen Bürokratie, der korrupte Missbrauch totalitärer Macht [einschließlich der Manipulation der Medien], das undurchdringliche Gewirr der Rechtssysteme und schließlich das Klopfen an der Tür mitten in der Nacht.“ In unserem Fall ist es das Klopfen des nächsten Virus an unserer Tür, das wir mit Furcht erwarten, geschürt durch staatlich geförderte Angstmacherei und die Risiken unkontrollierter biotechnologischer Experimente.

Um dem entgegenzuwirken, haben wir die Kontrolle über unser eigenes inneres Selbst. Wir sind nicht machtlos. Wir haben sogar den Schlüssel zur Lösung unserer Situation in der Hand.

Schon vor der Pandemie war ich zu der Überzeugung gelangt, dass unsere genaue genetische Ausstattung eng mit der Gesundheit und dem Bewusstsein des Einzelnen und der Gesellschaft verbunden ist. Die Individuen sind in Familien, Städten, Nationen und der Welt als Ganzes durch unsere genetischen Ähnlichkeiten miteinander verbunden, die biologische Verbindungen und Abhängigkeiten schaffen. Wir sind Teil eines weltweiten biologischen Systems, das unterschiedliche individuelle genetische Strukturen enthält, die mit anderen genetischen Strukturen entsprechend ihrer Ähnlichkeit in Resonanz treten und sich mit ihnen verbinden. Dies ist die physische Grundlage der Gesellschaft – ein genetisches Netzwerk.

Mehr noch, jede individuelle genetische Struktur ist mit einer Form von Bewusstsein gepaart und unterstützt dieses. DNA und Bewusstsein sind zwei Seiten einer einzigen Medaille. Genetische Netzwerke sind mit Ebenen des kollektiven Bewusstseins gepaart – Familienbewusstsein, Stadtbewusstsein, nationales Bewusstsein und Weltbewusstsein. Letztlich ist die Welt unsere Familie.

Wenn man die DNS oder die Art und Weise, wie sich die DNS ausdrückt, wie es die coviden mRNA-Impfstoffe tun, bearbeitet, schädigt man potenziell die höchstentwickelten Fähigkeiten des Individuums – unsere Fähigkeit zu stabilen physiologischen Funktionen (Gesundheit, sogar Leben), zur Selbstreflexion und zur gesellschaftlichen Organisation. Das Ergebnis der Pandemie hat dies nur noch unterstrichen, wenn man sich die vorherrschende Desorganisation, Uneinigkeit und Unordnung ansieht.

Unsere Antwort auf den Hatchard-Bericht ist einfach. Damit Wissen zuverlässig ist, können und sollten drei Elemente der Überprüfung angewandt werden:

persönliche Erfahrung (Beweise des gesunden Menschenverstandes, die sich aus den Sinnen und Ereignissen ergeben),

wissenschaftliche Strenge (ist sie rational und durch Experimente belegt?),

traditionelle Anwendung (hat sie sich im Laufe der Zeit bewährt?).

Auf das Wesentliche reduziert, gibt es nur wenige Elemente des Lebens, die wir persönlich kontrollieren – Erfahrung, Nahrung, Verhalten und Bewusstsein. Das ist unsere Formel in diesen unsicheren Zeiten:

Seien Sie freundlich und sagen Sie die Wahrheit. Dies ist die Weisheit der Jahrhunderte.

Lebensmittel in all ihren Formen sollten natürlich sein. (Der Garten der Natur ist unsere Speisekammer, unverfälscht durch synthetische Stoffe, frisch und minimal verarbeitet).

Ziehen Sie es vor, dass Ihre Erfahrung das ist, was Sie werden wollen. Wo bleibt die Zeit für das Unerwünschte? Nehmen Sie sich Zeit zum Genießen.

Die alte Kultur schätzte die Transzendenz. Zeiten tiefer innerer Stille sind die Grundlage des Glücks. Techniken der Meditation und des Nachdenkens haben sich seit jeher bewährt.

Letzteres ist das, was im modernen Leben am meisten vergessen wird. Wenn es gelingen soll, eine bessere Welt herbeizuführen, muss es aus dem stabilsten, integriertesten und einheitlichsten Zustand unseres Bewusstseins kommen. Wie wir in anderen Artikeln ausführlich erörtert haben, leitet die vereinheitlichte Ebene der Intelligenz der Natur die gesamte natürliche Welt. Dies kann auf dem Weg der persönlichen Entwicklung und der Bewusstseinserweiterung gewürdigt werden. Unsere Welt ist so, wie wir sind.

Im Moment ziehen Leute wie Stephen Colbert und Millionen anderer vorschnell Schlüsse, warum können sie sich nicht die Zeit nehmen, über die Auswirkungen nachzudenken?

Wie Rudyard Kipling in seinem berühmten „Rat eines Vaters an seinen Sohn“ sagte:

„Wenn du deinen Kopf behalten kannst, wenn alle um dich herum ihren verlieren und dir die Schuld geben, wenn du dir selbst vertrauen kannst, wenn alle Menschen an dir zweifeln, aber auch ihre Zweifel zulassen….“.

Wir befinden uns in einem beispiellosen gesellschaftlichen Umbruch. Er scheint zunehmend von Menschen gemacht zu sein. Das wiederholte politische Mantra „Vertraut der Wissenschaft“ hat sich als bloße politische Demagogie erwiesen, die keinen wirklichen wissenschaftlichen Inhalt hat. Jetzt gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren, die Beweise sorgfältig zu sichten und Vorsicht walten zu lassen. Die Beweise liegen auf dem Tisch: Wir wissen mit Sicherheit, dass die Covid- und Covid-Impfstoffe aus Labors stammen, deren Betrieb von Natur aus gefährlich ist. Sie haben bereits Millionen von Menschen getötet und wollen einen Freibrief, um zu tun, was sie wollen. Es ist an der Zeit, ihnen Einhalt zu gebieten. Weitere Informationen finden Sie unter https://GLOBE.GLOBAL