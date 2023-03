Die Falken haben China schon seit Jahren im Fadenkreuz: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Caitlin Johnstone

Die westlichen Medien haben alle westlichen Provokationen, die zum Krieg in der Ukraine geführt haben, aus der Geschichte getilgt, sie berichten nur prowestliche Narrative, sie verschweigen ukrainische Opfer und ignorieren die Bombardierung der Nord-Stream-Pipeline, und dann sagen sie, man solle sich um ausländische Propaganda kümmern.

❖

Gelegentlich weise ich auf die Tatsache hin, dass diese ganze China-Sache schon 2004 von Michael Parenti vorausgesagt wurde, der sagte, dass die unipolaristische neokonservative Ideologie, die die US-Außenpolitik vereinnahmt hatte, eine massive strategische Konfrontation mit Peking vorsah.

„Der PNAC-Plan sieht eine strategische Konfrontation mit China und eine noch größere ständige Militärpräsenz in jedem Winkel der Welt vor“, schrieb Parenti in seinem Buch Superpatriot. „Das Ziel ist nicht nur die Macht um ihrer selbst willen, sondern die Macht, die natürlichen Ressourcen und die Märkte der Welt zu kontrollieren, die Macht, die Volkswirtschaften aller Nationen der Welt zu privatisieren und zu deregulieren, und die Macht, den Völkern überall – einschließlich Nordamerikas – die Segnungen eines ungehemmten globalen ‚freien Marktes‘ auf den Rücken zu heben. Das Endziel besteht nicht nur darin, die Vorherrschaft des globalen Kapitalismus als solchen zu sichern, sondern auch die Vorherrschaft des amerikanischen globalen Kapitalismus, indem das Entstehen einer anderen potenziell konkurrierenden Supermacht verhindert wird.“

„PNAC“ bezieht sich auf Project for the New American Century, die äußerst einflussreiche neokonservative Denkfabrik, deren Mitglieder eine entscheidende Rolle bei der Invasion des Irak spielten. Seitdem hat sich die Zukunftsvision des PNAC still und leise zum außenpolitischen Mainstream-Konsens der USA entwickelt.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vertrat die US-Regierung eine Doktrin zur Sicherung der unipolaren Vorherrschaft der USA auf dem Planeten, indem sie dafür sorgte, dass sich keine rivalisierenden Supermächte entwickelten; diese Doktrin wurde nach dem Pentagon-Beamten, der ihre Ausarbeitung überwachte, Wolfowitz-Doktrin genannt. Paul Wolfowitz sollte später Mitglied des PNAC werden.

Heute erleben wir, wie diese Doktrin der Aufrechterhaltung der unipolaren Hegemonie um jeden Preis mit dem Entstehen einer multipolaren Weltordnung kollidiert, die vorwiegend durch den Aufstieg Chinas zur Supermacht getragen wird. Parenti sah dies kommen, weil er wie PNAC erkannte, dass diese beiden Faktoren zwangsläufig aufeinanderprallen müssen.

❖

Die westliche Linke ist absoluter Hundeschiss im Hinblick auf Krieg und Imperium. Pure verdammte Hundescheiße. Diejenigen, die den imperialen Militarismus nicht gerade bejubeln, ignorieren ihn völlig oder legen nicht annähernd genug Nachdruck darauf. Diejenigen, die ihn in angemessenem Maße betonen, sind eine kleine Minderheit.

Und natürlich ist das letztlich nicht ihre Schuld; sie schwimmen im selben Ozean der imperialen Propaganda und Psyops wie alle anderen. Aber in dem Maße, wie wir uns auf einen globalen Konflikt von unvorstellbarem Ausmaß zubewegen, wird diese Pflichtverletzung immer weniger akzeptabel. Das muss sich ändern.

Sicherlich gibt es andere Probleme, um die wir uns kümmern müssen, aber keines dieser anderen Probleme wird eine Rolle spielen, wenn wir alle in einem nuklearen Holocaust sterben werden. Es gibt keine Entschuldigung für jeden, der sich selbst für antiimperialistisch hält, sich nicht gegen die Willkür des Imperiums zu stellen. Das US-Imperium steigert seine Aggressionen gegen Russland und China gleichzeitig, und in vielen Bereichen der amerikanischen Linken wird dem weniger Aufmerksamkeit geschenkt als den verdammten Präsidentschaftswahlen, die noch fast zwei Jahre entfernt sind. Das ist nicht gesund, und es ist inakzeptabel.

Die Linken – darunter auch einige ziemlich einflussreiche – haben sich über mich lustig gemacht, weil ich davor gewarnt habe, dass die zunehmende Russland-Hysterie dazu benutzt wird, den Weg für rücksichtslose Eskalationen gegen Moskau zu ebnen. Jetzt sind wir einem Atomkrieg näher als jemals zuvor seit der Kubakrise.

Das ist nichts, was man einfach ignorieren kann. Das ist nichts, was man auf die lange Bank schieben kann, wenn man Zeit hat. Das Schicksal unserer gesamten Spezies wird durch die Kampagne des Imperiums zur Sicherung der unipolaren planetarischen Hegemonie bedroht; nicht später in der Zukunft, sondern genau jetzt.

Die Menschen beobachten dies, und die Menschen merken es. Wenn die westliche Linke sich nicht stärker gegen die Brinkmanship zwischen atomar bewaffneten Großmächten einsetzt, werden andere politische Gruppierungen einspringen und die Lücke füllen. Wenn das passiert, können wir niemandem außer uns selbst die Schuld geben.

An welchem Punkt werden wir aufwachen und anfangen, nein zu sagen? Es muss bald sein, denn wenn man wartet, bis ein Weltkrieg zwischen Atommächten tatsächlich begonnen hat, hat man schon zu lange gewartet. Ich empfehle den Menschen dringend, sich in dieser Sache zu bewegen.

❖

Es gibt eine Tendenz, die Aussicht auf einen Atomkrieg als ein fast philosophisches oder spirituelles Thema zu betrachten, wahrscheinlich weil man eine so große Perspektive haben muss, um es richtig zu betrachten. Aber es ist eine sehr konkrete Angelegenheit, bei der es um tatsächliche, physische Sprengköpfe und tatsächliche, physische Menschen geht.

Wir wissen, dass diese Waffen die Welt zerstören können, und wir wissen, dass sie dies unter immer wahrscheinlicheren Umständen schaffen werden. Dies ist keine religiöse Endzeitprophezeiung, sondern eine objektive, wissenschaftliche Tatsache über eine materielle Situation, in die uns unsere Führer wissentlich gebracht haben.

Die Tatsache, dass wir der nuklearen Vernichtung näher sind als jemals zuvor seit der Kubakrise, ist kein Akt Gottes oder des Schicksals oder etwas, das passiv geschieht wie das Wetter, sondern das Ergebnis konkreter Entscheidungen, die von konkreten Menschen mit Namen und Adressen getroffen wurden. Die Tatsache, dass wir alle in einem nuklearen Holocaust und seinen Folgen sterben könnten, ist jetzt eine solide, materielle Realität, und sie sollte auch so behandelt werden. Wir sollten alles in unserer Macht Stehende tun, um von unseren politischen Führern zu verlangen, dass sie ihre Politik ändern, um dieses Ergebnis weit weniger wahrscheinlich zu machen.

❖

Der Unterschied zwischen westlichen Liberalen und den Proud Boys besteht darin, dass die Proud Boys sich selbst als „westliche Chauvinisten“ bezeichnen, die die Überzeugung vertreten, dass „der Westen am besten ist“, während westliche Liberale diese Positionen vertreten, ohne sie laut auszusprechen.

❖

Das gefährlichste suprematistische Glaubenssystem in der Welt ist der amerikanische Suprematismus, denn der Glaube, dass die USA die Welt beherrschen sollten, hat die Menschheit auf eine heiße militärische Konfrontation zwischen mehreren atomar bewaffneten Nationen zugesteuert.

❖

Spirituelle Erleuchtung, innere Arbeit, persönliche Psychologie, Journalismus, politischer Aktivismus und geopolitische Analyse sind allesamt verschiedene Aspekte ein und derselben Sache. In ihrer authentischen Form sind sie alle nur verschiedene Manifestationen der menschlichen Suche nach Wahrheit: das Streben, die Wahrheit zu erfahren und sie in die Art und Weise einfließen zu lassen, wie sich die Realität ausdrückt, sei es in der Art und Weise, wie unser eigener Verstand funktioniert, oder in der Art und Weise, wie die menschliche Zivilisation als Ganzes geformt wird.