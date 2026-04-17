Ist der Dritte Weltkrieg wirklich real oder nur ein Theaterstück des „Great Reset“?

Von Richard Solomon

George Orwells vorausschauender Roman „1984“ entwarf das Bild einer Dystopie, in der drei Weltmächte – Ostasien, Eurasien und Ozeanien – endlose Kriege führen und ständig wechselnde Bündnisse eingehen, dabei jedoch unter derselben Ein-Welt-Regierung kooperieren. Sind wir schon so weit? Ist der Dritte Weltkrieg nur ein „Great Reset“-Theaterstück, das von gekaperten Scheinregierungen aufgeführt wird und mit drei Diktaturen von Megakonzernen unter der Singularität der ZioCorp endet? Wenn ja, woher würdest du das wissen? Wenn nicht, woher würdest du das wissen?

Die Frage nach einer vorgetäuschten multipolaren Welt verdient eine Analyse, nicht als weit hergeholte Theorie, die es kaum wert ist, widerlegt zu werden, sondern wegen ihrer Möglichkeit. Wenn eine Kabale die Macht besitzt, Geld aus dem Nichts zu schaffen, und die Welt auf Kapital läuft, könnten diese Spitzenbesitzer dann nicht jede staatliche und unternehmerische Einheit der Welt aufkaufen?

Jeder Abschnitt des Weltkriegs der internationalen Bankiers (1. und 2. Weltkrieg) beendete alte Ordnungen und etablierte neue, während die Bankiers an der Spitze blieben. Der sich entwickelnde 3. Weltkrieg scheint dieselbe Agenda zu verfolgen, mit einer beispiellosen techno-dystopischen Komponente.

Meiner Beobachtung nach begann der Dritte Weltkrieg offiziell mit dem US-Zionisten-COVID-Bioangriff gegen China und den Iran (der mit einem Vermögenstransfer nach oben und Vorteilen für das globale Kontrollnetz einherging) oder mit der NATO-Expansion in die Ukraine.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ging nahtlos aus dem augenblicklich verschwundenen COVID hervor. Diese Übereinstimmung deutet darauf hin, dass beide Operationen denselben Ursprung an der Spitze hatten (oder eher deren Thinktanks und/oder KI), angesichts der straffen Koordination aller Sektoren des anglo-zionistischen Imperiums der USA und seiner Vasallen. Mit COVID fügten sich sogar diejenigen außerhalb des westlichen Blocks mehr oder weniger der Linie an. Die wenigen Führer, die sich gegen das Programm entschieden, starben schnell, z. B. die Präsidenten von Burundi und Tansania.

Zwei diametral entgegengesetzte Gruppen neigen dazu, die Theorie „Wir sind bereits in 1984“ zu propagieren. Das erste Lager besteht aus seriösen geopolitischen Analysten, die ähnliche Hightech-Überwachungs- und andere Kontrollmechanismen bemerken, die sich quer durch alle Nationen ziehen. Das zweite Lager umfasst Trolle der IDF-Einheit 8200/des Deep State, die die Menschen davon abhalten, den Anti-US/Zionisten-Imperiums-Block aus China, Iran und Russland zu unterstützen.

In Orwells 1984 fungierte der Weltkrieg als Katalysator, der eine Ein-Welt-Regierung einläutete. Die Schaffung eines neuen und noch menschenfeindlicheren Systems erfordert den Zusammenbruch alter Systeme. In der Realität manifestierte sich dies durch False-Flag-Operationen, inszenierte Massenmigrationen, die #MeToo/Ziofeminist-F@gg!tization-Psyop – ohne die Schwulengemeinschaft beleidigen zu wollen –, COVID, Sparmaßnahmen des Militär-Industrie-Komplexes sowie Energie- und Nahrungsmittelunsicherheit, die durch die jüngste Krise in der Straße von Hormus noch verschärft wurde.

Das Weltwirtschaftsforum teilte uns mit, dass 2030 das voraussichtliche Fertigstellungsdatum ist.

Für den versierten geopolitischen Analysten wird die Fähigkeit, Muster zu erkennen und Entwicklungen vorherzusagen, in der „Simulakrum- und Simulationswelt“ von gefälschten KI-Videos und fortwährenden Psyops noch entscheidender. Die digitale Welt hat uns in die Endphase der Illusion oder „Maya“ geführt, um den hinduistischen Begriff zu verwenden.

Wir leben in „interessanten Zeiten“, und in dieser Phase vertrete ich die Auffassung, dass China, Iran und Russland weiterhin unabhängige Nationen sind, die von herrschenden Klassen geführt werden, die in der Lage sind, Entscheidungen außerhalb der Zuständigkeit der globalen Spitzenbesitzer zu treffen. Da mir Daten von Spitzeninsidern fehlen, gebe ich offen zu, dass dies eine Vermutung ist, biete jedoch die folgende Analyse der drei Nationen an, um meine These zu untermauern.

China

Viele verweisen auf Chinas strenge COVID-Lockdown-Maßnahmen als Beweis dafür, dass die KPCh vom WEF vereinnahmt wurde. Was aber, wenn die KPCh von Anfang an einen Biowaffenangriff der USA und des Zionismus vermutete? Würde sich COVID zu einer Super-Seuche entwickeln? Manchmal ist übertriebene Vorsicht besser als zu wenig Vorsicht, nach dem Motto: Lieber zu weit gehen als nicht weit genug. Im Nachhinein hat das Übertreiben mehr Probleme verursacht, aber wie hätte China das damals wissen können?

Zu Chinas Ehrenrettung muss gesagt werden, dass es sich für altbewährte Impfstoffe mit abgeschwächten Viren entschieden hat, anstatt für die mRNA von ZioCorp. Aus meiner Sicht war COVID eine schwache Biowaffe, die am besten durch natürliche Immunität in Verbindung mit Vitamin D und C, Kräutern und ähnlichen Heilmitteln bekämpft werden konnte. Sollte es noch einmal passieren, empfehle ich der KPCh, Chinas 5000 Jahre alte traditionelle Medizin zu erkunden.

Wenn China den 3. Weltkrieg will, warum investiert es dann so viel Kapital und Arbeitskraft in den Aufbau der BRI? Die Infrastruktur der Lieferketten ist anfällig für Drohnen-Raketen-Kriegsführung und Stellvertreterarmeen. Man betrachte nur die prekäre Lage der Energiefelder der Golfstaaten.

Die KPCh scheint den Lebensstandard des durchschnittlichen chinesischen Bürgers anheben zu wollen. Das „Great Reset“-Modell fördert Sparmaßnahmen, krasse Vermögensungleichheit und kulturellen Niedergang.

Wie sieht es mit der innerstaatlichen Überwachung durch die KPCh aus? China hat eine lange Geschichte von Invasionen durch Außenstehende sowie von destabilisierenden dynastischen, ideologischen und um die Macht kämpfenden Bürgerkriegen. Die CIA hat kürzlich eine gescheiterte Farbrevolution in Hongkong inszeniert und schürt weiterhin Unruhen in Chinas muslimischer Region. Mit über einer Milliarde Einwohnern schätzt China Stabilität – insbesondere angesichts eines drohenden Weltkriegs und globaler wirtschaftlicher Schockwellen.

Würde China in einer Welt nach dem US-Zionisten-Imperium eine starke interne Polizeikraft benötigen? Nicht, wenn es weiterhin die Win-Win-Spieltheorie in die Innenpolitik einbezieht.

Tao sagt, dass ein Land mit vielen Polizisten eine kriminelle Nation ist. Die herrschende Klasse, die das Volk ausbeutet, braucht einen starken Sicherheitsstaat, z. B. USA, EU, Großbritannien, Australien. Wenn die herrschende Klasse zum Wohle des Volkes handelt, würde das Volk jeden in Stücke reißen, der versucht, die Führung an sich zu reißen.

Der Großteil der Straßenkriminalität entspringt der vom neoliberalen Kapitalismus geschaffenen Armut. Ein hochtechnologisches Reich der Mitte mit konfuzianisch-taoistischen Grundlagen, das für seine Bürger ein Umfeld der Post-Knappheit schafft, muss sich keine Sorgen um Straßenräuber und Taschendiebe machen.

In absehbarer Zukunft werden Nationen autoritärer werden. Technologische Fortschritte bei der Überwachung durch Kontrollnetze spielen dabei eine große Rolle. Unabhängig von ihrer Ideologie wollen die herrschenden Klassen an der Macht bleiben. Aus Sicht des Überlebens des Nationalstaates werden selbst harmlose Regierungen Proteste schnell unterbinden, da jeder Protest mit berechtigten Beschwerden von der CIA/dem Mossad gekapert wird. Schauen Sie sich an, was beim Arabischen Frühling passiert ist.

Diese allgemeine Entwicklung hin zum Autoritarismus stellt den Versuch der herrschenden Klassen dar, an den Paradigmen des Fische-Zeitalters festzuhalten, während das Chi die Menschheit ins Wassermann-Zeitalter drängt. Letztendlich können sie es nicht aufhalten. Entweder entwickelt sich das System weiter, oder es zerplatzt.

Der große Unterschied zwischen China und dem Westen besteht darin, dass die meisten Chinesen ihre Regierung unterstützen. Die KPCh investiert in ihre Gesellschaft, während die parasitäre herrschende Klasse des Westens ihre Untertanen entweder als Herdentiere betrachtet, die als Arbeits- und Ressourceneinheiten nur einen winzigen Wert bieten, oder als nutzlose Wegwerfartikel, wenn sie durch KI, Outsourcing oder Automatisierung ersetzt werden. Die Erkenntnis der westlichen Leibeigenen über ihre missliche Lage erzeugt massiven Unmut und löst strengere Repressionen von oben aus. Wenn Hightech-Polizeistaaten reform- und revolutionssicher werden, ist der Zusammenbruch der einzige Weg für Veränderungen.

Die „westliche“ Hegemonie-Erzählung hat die Tiefe und den Umfang der alten chinesischen spirituellen Philosophie unterdrückt. Die „Hundert Schulen des Denkens“ brachten nicht nur das Äquivalent zu Stoikern, Kynikern und Platonikern hervor, sondern noch viel, viel mehr.

Aus dieser Mischung gingen zwei dominante chinesische Philosophien hervor – Konfuzianismus und Tao.

Der konfuzianische Weise Mencius fand das Yin-Yang-Gleichgewicht, indem er das Tao einbezog. Seine Theorie der Herrschaft durch den weisen Kaiser, abgeleitet aus der Empathie zwischen Herrscher und Untertan, entwickelte sich zur Win-Win-Spieltheorie der KPCh. Die „9 Felder“ lehren das Yin-Yang-Gleichgewicht von kollektivem Wohlstand und ethischem Unternehmertum.

China plant, das Hightech-Reich der Mitte zu werden. Wenn China seine kulturelle spirituelle Philosophie mit Hochtechnologie verbindet, wird Chinas Eingliederung in eine menschenfeindliche Ein-Welt-Regierung unmöglich, da das Yin-Yang-Gleichgewicht von Konfuzianismus und Tao menschenfreundlich ist. Wenn China seine alten Wurzeln abtrennt und zu einer rein materialistischen Technokratie wird, verliert es sein Chi, was es anfällig für eine Übernahme durch globalistische Techno-Finanzkreise macht, sei es durch externen Druck oder durch internen Verrat.

Im Gegensatz zum Westen vermute ich, dass eine ausreichende Anzahl der chinesischen politischen Klasse die Integrität, die langfristige Weitsicht und das taoistische Zellgedächtnis bewahrt, um sie davon abzuhalten, die DNA, Geschichte und Kultur ihres Volkes an ZioCorp zu verkaufen.

Chinas derzeitige Strategie läuft darauf hinaus, so viel Abstand wie möglich von dem Axt schwingenden Wahnsinnigen der US-Zio-Achse zu halten, während sich dieser selbst in den Zusammenbruch und die Erschöpfung treibt. Wie Sun Tzu sagte: „Störe niemals einen Feind, der dabei ist, sich selbst zu zerstören.“

Die sich entwickelnde philosophische Frage lautet: Wie weit lässt man den Axt schwingenden Wahnsinnigen gehen? Wenn er seinen Amoklauf fortsetzt, greift man ein, wenn er den Vorgarten betritt, oder wartet man, bis seine Axt die Haustür trifft? Wenn der chinesische Geheimdienst festgestellt hat, dass COVID ein gezielter Biowaffenangriff war, dann wurde die Haustür durchbrochen – mit plausibler Abstreitbarkeit.

Manchmal vereint der Wind die beiden Strömungen von Strategie und Mut. Mit welchem Recht kontrolliert und bewaffnet die USA Taiwan? Das ist so, als würde China einen Marinestützpunkt im Hafen von Baltimore errichten. Wenn der Wahnsinnige anderswo feststeckt, warum sollte man dann nicht eine potenziell feindliche, nahegelegene Abschussrampe und das eigene Hoheitsgebiet zurückerobern?

Oh Kaiser-Präsident Xi, unter wessen Aufsicht und Vermächtnis wird die Ganzheit wiederhergestellt?

Lao Zi beschrieb das Unbeschreibbare, indem er es nicht beschrieb. In „interessanten Zeiten“ schlage ich mit meinen kleinen Schmetterlingsflügeln in die Tao-Schnittstelle hinein. Was kann ich sonst tun? Ich bin Bedeutungslosigkeit und Nichts.

Iran

Spielt die iranische Regierung ihre Rolle im US-Zionisten-Angriffskrieg nur vor? Ich denke, das Märtyrertum von Ayatollah Khamenei und anderen Mitgliedern der iranischen Regierung beantwortet diese Frage. Vergleichen Sie die iranische Führung mit der westlichen politischen Klasse. Das ist wie der Vergleich von Adlern mit Bandwürmern. Ich finde es schwer zu glauben, dass die Führer der Islamischen Republik Iran Schulmädchen als Teil des WEF-Theaters geopfert haben.

Zwar spielt die Sperrung der Straße von Hormus der malthusianischen Agenda des WEF in die Hände, doch bedeutet das nicht, dass der Iran in die Machenschaften verwickelt war. Die Sperrung der Passage durch den Iran bietet ein mächtiges Druckmittel. Wenn der Iran ein WEF-Agent wäre, warum sollte er dann Nichtkriegführenden Zugang zur Straße von Hormus gewähren?

Während der COVID-Pandemie verbot der Iran mRNA-Impfstoffe von ZioCorp. Ich denke, das sagt viel aus.

Die Petro-Zivilisation basiert auf Erdölenergie, Petrochemikalien und Petrodollars. Dies rückt unabhängige Erdölproduzenten wie den Iran ins Fadenkreuz. Nach der Petrodollar-Spieltheorie werden Erdölstaaten entweder zu Vasallen oder zu Feinden.

Die Petro-Zivilisation zerstört die empfindlichen Ökosysteme der Erde, und ihr Petrodollar schafft Gesellschaften von Schuldknechten. Eine harmonische ökologische und technologische Entwicklung erfordert einen schrittweisen Übergang zu sauberer, unbegrenzter Energie (Chinas künstliche Sonne, Wasserstoff usw.) und ein Wirtschaftssystem, das Geld als Tauschmittel und zur Schaffung realer Werte nutzt, anstatt als Instrument für auf Wucher basierende finanzielle Ausbeutung.

Für den Iran traf die Realpolitik der Petro-Zivilisation hart zu, als die CIA und der MI6 1953 den demokratisch-sozialistischen Präsidenten Mossadegh stürzten, worauf die Einsetzung eines US-Marionettenherrschers und die Errichtung eines Polizeistaats folgten.

Jahrzehntelange Sanktionen nach der Revolution verursachten dem Iran großes wirtschaftliches Leid. Der Mossad und die CIA nutzten die angespannte Wirtschaftslage des Iran durch ihre gescheiterte „demokratische Anti-Hijab-Revolution“ aus.

Abgesehen von der Petro-Politik: Warum diese talmudische, im Zellgedächtnis verankerte Abneigung gegen den Iran? Ich denke, die Bibel bietet die beste Erklärung.

In der Tao-Interpretation der biblischen Geschichte von Esther stellte das organisierte Judentum (das zu dieser Zeit nicht mehr als Hebräer/Israeliten bezeichnet wurde) mittels der schönen Esther (wahrscheinlich eine Lauren Bacall-ähnliche Jüdin, die sich in den sexuellen Künsten auskannte) eine Honigfalle im Stil von Epstein auf, um die persische Monarchie zu infiltrieren. Haman, ein übertriebener persischer Patriot, der mit dem Prinzip des Karmas nicht vertraut war, konnte die Machtübernahme nicht verhindern und beschleunigte damit den Verfall des Persischen Reiches.

Vor dem Staatsstreich der Vorläufer des Zionismus gegen die alte persische Regierung beging Kyros der Große, ähnlich wie die Vereinigten Staaten, den Fehler, eine Wiederbelebung des abtrünnigen Israels zu finanzieren. Anstatt Dankbarkeit zu zeigen, rotteten jüdische Supremacisten die Einheimischen aus und stachen Persien in den Rücken. Die Geschichte wiederholte sich mit der Ermordung von JFK, der USS Liberty, 9/11, der Erpressung durch Epstein, dem Völkermord an den Palästinensern und dem Krieg gegen den Iran.

Irgendwann verlor das internationale Judentum seinen Einfluss auf Persien (Iran). Für die Zionisten stellte die Einsetzung des Schahs von Iran nach Mosaddegh ein modernes Purim-Wunder dar, während sein Sturz zu einer Katastrophe biblischen Ausmaßes wurde.

Um es klar zu sagen: Ich spreche nicht von unbeteiligten Juden. Eine jüdisch-persische Gemeinschaft lebt weiterhin im Iran und wird trotz zionistischer Machenschaften von der großmütigen iranischen Regierung geschützt. Als hochentwickelte schiitische Zivilisation versteht der Iran die spirituelle Bedeutung der Trennung zwischen unbeteiligten Juden, dem „Volk des Buches“, und satanischen Juden. Aufgrund der ungeheuerlichen Verbrechen des organisierten Judentums erfordert dies eine Überprüfung aller Juden. „Mache niemals denselben Fehler zweimal.“

Juden aus dem Jemen, dem Irak, Persien, Palästina, Afghanistan usw. lebten ein Jahrtausend lang friedlich mit ihren muslimischen und christlichen Nachbarn zusammen. Warum? Weil der Islam Wucher verbot, was das organisierte Judentum daran hinderte, die westasiatischen Volkswirtschaften zu übernehmen. Dieser Trend kehrte sich nach Sykes-Picot um. Als westasiatische Juden nach 1948 aufgrund von False-Flag-Operationen des Mossad ins abtrünnige Israel flohen, wurden sie vom zionistischen Schwarmbewusstsein absorbiert und wurden zu TBR (Talmudic Beyond Repair).

Wenn der Iran ein echter Nationalstaat ist, wovon ich überzeugt bin, dann ist das iranische Volk ein heiliges Kriegervolk, das es mit dem anglo-zionistischen Imperium der USA und dessen internationalen Bankier-Eigentümern aufgenommen hat.

Russland

Von allen drei Ländern bleibt Russland am stärksten vom Zionismus beeinflusst, was zum großen Teil auf die ethnische Zusammensetzung der postsowjetischen Oligarchie, die zwei Millionen russischen Staatsbürger mit doppelter Staatsbürgerschaft und israelischem Pass sowie eine starke Präsenz von Chabad Lubawitsch zurückzuführen ist.

Die große Frage ist: Was geht in Präsident Putins Kopf vor? Ich kann nur Vermutungen anstellen, da ich nicht in seinem Kopf lebe.

Präsident Putin agiert in dem politischen Umfeld, das er geerbt bzw. übernommen hat. Angesichts der Lage des heutigen Russlands im Vergleich zum Russland der 1990er Jahre hat er meiner Meinung nach gute Arbeit geleistet. Hätte Herr Putin sein Land an die Rothschild-Zionisten verkauft, befände sich Russland wahrscheinlich auf demselben sozioökonomischen Abwärtskurs wie die USA.

Während Herr Putin bei den Lockdowns und den Impfpflichten keine Kompromisse machte, war Sputnik kein ZioCorp-mRNA-Impfstoff. Man könnte sein Befürworten von Impfstoffen gegenüber natürlicher Immunität auf die technokratische Denkweise zurückführen, die Laborlösungen stets als den natürlichen Lösungen überlegen ansieht. Als COVID ausbrach, setzte sich Herr Putin noch immer stark für die russisch-westliche Integration ein, was es wahrscheinlicher machte, dass er die Gesundheitsprotokolle des WEF übernahm. Nach dem Ukraine-Konflikt sieht er die Dinge möglicherweise anders.

Manche führen Putins „Foto-Op an der Klagemauer“ als Beweis für seine Unterwürfigkeit gegenüber dem Rothschild-Zionismus an. Wie bereits erwähnt, wollte Putin ursprünglich in den westlichen Block integriert werden. Um ein „vom Westen anerkannter“ Führer zu werden, bedurfte es eines Fotos an der Klagemauer als Zeichen der Ehrerbietung gegenüber dem internationalen Judentum – zumindest bis zum 7. Oktober.

Wie sieht also Präsident Putins Verbindung zur internationalen jüdischen Finanzwelt aus?

Die Geschichte, die ich von einer russischen Quelle erhalten habe – die ich zwar nicht beweisen kann, die aber plausibel erscheint –, besagt, dass Putin während der von der Wall Street angeführten Privatisierung russischer Industrien und Vermögenswerte zum Kreis um Boris Jelzin gehörte. Nachdem sie ihren Anteil eingestrichen hatten, übergaben die jüdischen Kapitalisten die verbleibende Beute an Insider der jüdischen Kommunistischen Partei, da sich die Wall-Street-Raider im Umgang mit Glaubensbrüdern wohler fühlten.

Das Problem für die unerfahrenen russisch-jüdischen Oligarchen bestand darin, dass das sowjetische Finanzsystem zusammenbrach, was es schwierig machte, Hunderte von Milliarden Dollar an illegal erworbenen Vermögenswerten mit lückenhaften Verkaufsbelegen bei sicheren westlichen Banken zu deponieren. Als KGB-Anwalt richtete Herr Putin einen Trust ein, um die zwielichtigen Vermögenswerte legal zu halten, was es vielen jüdischen Insidern ermöglichte, ihre illegalen Bestände dort zu deponieren. Als sich die Lage stabilisierte und die Juden auftauchten, um ihre Beute abzuheben, sagte Putin ihnen, sie sollten sich verpissen.

Das ist eine Geschichte darüber, wie Putin zu einem der reichsten Männer Russlands wurde. Um seine Position zu festigen, ging er realpolitische Bündnisse mit den meisten der verbliebenen russisch-jüdischen Oligarchen ein, während er problematische unter ihnen ermorden oder inhaftieren ließ. Zu Putins Ehrenrettung muss gesagt werden, dass er die Zahl der Oligarchen mit doppelter Staatsbürgerschaft von fast 100 % in den 1990er Jahren reduziert hat.

Was ist mit Präsident Putins Verlassen seines syrischen Verbündeten? Wie Kenny Rogers sang: „Man muss wissen, wann man weggehen und wann man weglaufen muss.“ Der Einmarsch der USA und der NATO in die Ukraine stellte eine existenzielle Bedrohung für Russland dar, und ich glaube, Herr Putin wollte sich darauf konzentrieren. Wahrscheinlich betrachtete er Syrien zudem als verlorene Sache.

Was die Ukraine betrifft?

Angesichts der feindseligen Ausbreitung von NATO-Waffensystemen und Biolabors vor Russlands Haustür musste Präsident Putin meiner Meinung nach militärisch eingreifen. Was würde Amerika tun, wenn sich eine Armee mit einer langen Geschichte der Zerstörung von Nationen an der US-Grenze versammeln würde?

Manche kritisieren Präsident Putin dafür, dass er keinen totalen „Shock and Awe“-Blitzkrieg geführt hat, mit dem Argument, dass ein halbherziger Ansatz die russischen Verluste erhöht und den Krieg in die Länge gezogen habe.

Trotz Putins machiavellistischer Züge glaube ich, dass er einer Art Kodex folgt, der darauf abzielt, zivile Opfer (insbesondere Frauen und Kinder) zu minimieren, selbst wenn dies seine Soldaten einem größeren Risiko aussetzt. Dem Zweiten Weltkrieg ging in den 1930er Jahren der Holodomor voraus. Die Ukrainer sind ein „Volk der Erde“. Putin erscheint mir als ein Mann, der das Prinzip des Karmas versteht.

Man muss auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Russlands Kriegsführung seine maximale militärische Leistungsfähigkeit widerspiegelt. Russland kämpft nicht nur gegen die beeindruckende ukrainische Armee, sondern auch gegen die USA und die NATO.

Obwohl die USA ein im Niedergang begriffenes Imperium sind, verfügen sie über die Petro-Dollar-Druckmaschine und das weltweit größte/aufgeblähte Militär, was es ihnen ermöglicht, Kriege „auf unbestimmte Zeit“ zu führen, d. h. bis zum wirtschaftlichen Zusammenbruch.

Ähnlich wie die Panzer, Flugzeuge und der Grabenkrieg im Ersten Weltkrieg läuteten KI sowie die Koordination von Drohnen und Raketen eine neue Ära der Taktik und Technologie ein, die mit einer Lernkurve einherging. Russland hinkt den USA bei der Anzahl der Satelliten hinterher – einer entscheidenden Komponente der Drohnen-Raketen-Kriegsführung – und versucht nun mit seiner jüngsten Flut von Starts aufzuholen.

Der langsame russisch-ukrainische Zermürbungskrieg zeigt, dass die EU-Technokraten gelogen haben, als sie behaupteten, Russland würde sich im Blitzkrieg bis an die französische Riviera vorarbeiten. Das wahre Motiv hinter dem Krieg der EU gegen Russland ist der Übergang Europas von einer Gesellschaft mit einem sozialen Sicherheitsnetz der Euro-Kultur zu einem Polizeistaat der „Dead-Culture“-Militär-Industrie-Komplex-Austeritätspolitik. Wie das US-Zionisten-Imperium ist auch die EU vollständig von den internationalen Bankern vereinnahmt und steht voll und ganz hinter dem „Great Reset“.

Was ist mit Präsident Putins Krieg gegen die „Nazis“ in der Ukraine?

Zwar traf die Operation Barbarossa Russland hart, doch Hitlers Deutschland existiert nicht mehr. Selenskyj sagte, er wolle die Ukraine in ein „Groß-Israel“ verwandeln, nicht in ein „Groß-Deutschland“. Die einzigen „Nazis“, die noch an der Macht sind, sind „Zionazi“. Banderow-Neonazis existieren nur wegen der Zionisten und der US/NATO-Schlägertruppe. Selenskyjs Regierung ist eine zionistische Geldwäsche- und ethnische Säuberungsoperation.

Anstatt einen Entnazifizierungskrieg zu führen, denke ich, dass Präsident Putin eine Entzionifizierung durchsetzen muss, was die Entmachtung der Oligarchen mit doppelter Staatsbürgerschaft in Russland und die „Renationalisierung“ ihrer Vermögenswerte sowie die Ungültigmachung der Pässe der verbleibenden 2 Millionen Doppelstaatsbürger beinhaltet, die aufgrund ihrer zionistischen Herdenmentalität wahrscheinlich TBR (Talmudic Beyond Repair) sind. Die Entlassung der Doppelpassinhaber von oben nach unten beseitigt einen Großteil des Problems. Den Rest sollte man durch die „Renationalisierung“ der von der globalen jüdischen Mafia befallenen russischen Zentralbank regeln.

Wie kann Russland die Zionisten aus dem Auto der Ukraine entfernen, wenn es die Zionisten nicht aus seinem eigenen entfernen kann?

Ich befürworte keineswegs eine pauschale Verfolgung der Juden, da viele russische Juden positive Beiträge zum Land leisten. Ich glaube, Herr Putin liebt „gute“ Juden. Ich auch, obwohl ich nie behauptet habe, „gut“ zu sein. Ich lebe im Tao. Ich bin einfach.

Kriege enden, wenn die Nationen der Welt sich zusammenschließen und die 3000 reichsten jüdischen Bankiers der Welt zusammen mit ihren Komplizen verhaften und dann ihr Vermögen unter den bestehenden Gesetzen gegen organisierte Kriminalität beschlagnahmen. Das Vermögen der Familie Rothschild wird auf bis zu 500 Billionen geschätzt. Oder man schafft neue, kollektiv vereinbarte Geldsymbole, die das Illusionssystem der Geldsymbole der Synagoge Satans umgehen. Man würde sogar die Juden retten. Aus irgendeinem Grund scheint niemand in der Lage zu sein, ein neues Geldspiel zu spielen. Vielleicht nach dem Zusammenbruch des TBR-Ozeanien-Imperiums und seines MIC.

Das Problem mit den BRICS ist, abgesehen von ihrem von Goldman Sachs vergebenen Akronym, dass die jüdische Finanzmafia die Zentralbanken der meisten Mitglieder leitet. Das ist, als würde man einen Bandwurm schlucken, um einen Bandwurm zu töten. BRICS ist zwar ein großartiges Konzept, leidet aber unter derselben Unterwanderung wie Kryptowährungen.

Aus militärstrategischer Sicht denke ich, dass Herr Putin anfangen muss, Quid-pro-quo zu spielen. Wenn zum Beispiel das Selenskyj-Regime Drohnen schickt, um Präsident Putin zu ermorden, sollte man in gleicher Weise reagieren.

Der Dritte Weltkrieg ist zwar ein kognitiver und physischer Krieg, aber auch ein spiritueller Krieg. Um zu gewinnen, braucht Russland eine spirituelle Kraftquelle. Die russisch-orthodoxe Kirche scheint die logische Wahl zu sein. Offensichtlich nutzen Russlands Muslime den Islam.

Ich glaube, für die meisten ethnischen Russen ist zu viel Zeit vergangen, um die vorchristliche Religion der Rus mit der Kosmischen Intelligenz zu verbinden, obwohl das für manche funktionieren könnte. Unabhängig von Symbol, Archetyp oder Mythos empfehle ich immer, das Tao einzubeziehen. Als universelle Anwendung ist das Tao sowohl mit der antiken als auch mit der Kardashev-Zivilisation der Stufe II kompatibel. Möge das Tao mit euch sein.

Wenn der Krieg endlich endet, halte ich es für wahrscheinlich, dass Russland den östlichen Teil der Ukraine annektiert und die Westukraine an BlackRock abtritt.

Ich versuche, mich aus der russischen Autopolitik herauszuhalten. Ich entschuldige mich bei den russischen Lesern dafür, dass ich von meinem Thema abgewichen bin. Ich betrachte Russland als eine hochentwickelte Zivilisation und wünsche mir, dass das leidgeprüfte russische Volk Frieden und Wohlstand genießen kann.

Erinnern Sie sich an das kurze gemeinsame Weltraumprogramm der Sowjetunion und der USA? Stellen Sie sich vor, die USA würden endlose Kriege ablehnen und nicht nur mit Russland, sondern auch mit China und dem Iran (sowie der EU, Japan usw.) zusammenarbeiten, um durch friedliche Technologie ein globales Leben jenseits der Knappheit zu schaffen. Wir wären wahrscheinlich inzwischen auf Kardashev-Stufe I.

Das soll keine Herabsetzung von Gesellschaften mit geringer Technologie sein. Ist der von Big Pharma „stabilisierte“ Hightech-Mensch, der den ganzen Tag auf einen giftigen Bildschirm starrt, dem Schamanen aus dem Regenwald überlegen, der das Geheimnis der wundersamen Heilpflanzen kennt? Wie der Geldkult führt auch der Technologiekult zu negativen Folgen. Nutzt sie als Werkzeuge, nicht als Götter. Die Techno-Finanz-Dystopie verkörpert das Schlimmste aus beiden Welten.

Ich respektiere Herrn Putins Intellekt und sein Talent als Staatsmann. Er hat Russland beim Übergang vom Postkommunismus zum Kapitalismus geholfen. Da der Wucher-Kapitalismus in seine Endphase eintritt, hoffe ich, dass Präsident Putin die neo-feudale Technokratie des WEF ablehnt und sich für die nächste Phase einer positiven nationalen Entwicklung entscheidet.

Um auf die Frage zurückzukommen, ob der Dritte Weltkrieg ein „Great Reset“-Theaterstück ist – ich denke, für manche ist er das, während er für andere einen Angriff auf ihre Zivilisation darstellt.

Der Dritte Weltkrieg könnte auch ein eschatologisches Implantat in die kollektive Psyche sein.

Oder ein sterbendes Petro-Dollar-Imperium, gefangen in einer Thukydides-Falle.

Oder die halluzinogene Prophezeiung eines Eingeweihten.

Oder das außer Kontrolle geratene „Greater Apostate-Israel“-Projekt.

Oder westlicher kakistokratischer degenerativer Wahnsinn.

Oder der Gipfel des Bösen.

Oder die letzte Phase des Geschäftsmodells der internationalen Banker.

Oder ein Techno-Filter des Fermi-Paradoxons.

Oder Talmud gegen Tao.

Oder der turbulente Übergang vom Zeitalter der Fische (Autoritarismus & kontrollierte Knappheit) zum Zeitalter des Wassermanns (Freiheit & Überfluss).

Oder alles zusammen.

Wenn es derzeit eine „One-World-ZioCorp“ gibt, die die Macht besitzt, eine solch ausgeklügelte Simulation des Dritten Weltkriegs zu erschaffen, dann hast du nichts zu verlieren, wenn du den China-Iran-Russland-Block unterstützt. Es ist bereits beschlossene Sache.

Umgekehrt, wenn das hochtechnologische „Königreich der Hölle auf Erden“ noch in Arbeit ist, dann hast du alles zu verlieren, wenn du den China-Iran-Russland-Block nicht unterstützt.

Wenn einer kooptiert wird, unterstütze die beiden. Wenn zwei kooptiert werden, unterstütze den einen. Wenn drei kooptiert werden, sind wir am Arsch. Zumindest bis ein Meteor einschlägt.

Selbst wenn eine böse Ein-Welt-Regierung alles lenkt, stellst du dich durch den Widerstand gegen das menschenfeindliche US-Zio-Imperium einem Teil des Biests entgegen. Wie kann das falsch sein?