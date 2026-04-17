Der Gebetsgottesdienst des Kriegsministers im Pentagon

US-Kriegsminister Pete Hegseth hat im vergangenen Jahr eine monatliche christliche Gottesdienstreihe im Pentagon, dem Kriegsministerium, gestartet. Am Mittwoch, dem 25. März 2026, fand der erste Gottesdienst seit Beginn des Angriffskrieges gegen den Iran statt, ein Tag nachdem er weitreichende Änderungen im Militärseelsorgekorps angekündigt hatte. Er sprach das ihm zugeschickte Gebet eines Militärseelsorgers, das seinen Vorstellungen des religiösen Beistandes für die kämpfenden Truppen entsprach. Mit ihm rief er u.a. zu „überwältigender Gewalt“ gegen diejenigen auf, die „keine Gnade verdienen“. – Es findet hier eine verhängnisvolle Verkennung und satanische Instrumentalisierung des Christentums statt.

I. Transkript des Videos von „USA Today“ vom 25.3.2026

Hier zunächst ein Transkript des Videos vom Gebetsgottesdienst am 25.3.2026, von mir aus dem Englischen mit Hilfe von Deepl übersetzt, damit der Leser ein Bild von der ganzen Situation bekommt:

Ankündigung eines Beamten:

„Und nun möchte ich einen der mächtigsten Männer Gottes vorstellen, unseren Kriegsminister, den ehrenwerten Pete Hegseth. (Hervorhebungen hl)

(Pete Hegseth:)

Nun, danke, Hung. Ich weiß deine Führungsstärke sehr zu schätzen. Und ich