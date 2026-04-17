Alfredo Jalife-Rahme

Der Krieg gegen die Perser hat zu einem Zusammenbruch des Regierungsteams von Präsident Donald Trump geführt. Vizepräsident JD Vance sticht aus der Masse hervor, um die Nachfolge des Präsidenten zu sichern, falls dieser zurücktreten sollte oder dazu gezwungen wird. Vance hat alle seine Karten gespielt, indem er Viktor Orbán in Ungarn unterstützt und die Verantwortung für die Verhandlungen in Islamabad übernommen hat.

Die Verhandlungen zwischen Iran und den Vereinigten Staaten haben unter der Schirmherrschaft Pakistans von Angesicht zu Angesicht begonnen. Wie erwartet, verteidigt jeder Teilnehmer seine eigenen Interessen, um die öffentliche Meinung zu mobilisieren, angesichts der überraschend widersprüchlichen Informationen, die bisher herausgefiltert sind.

Wenn Trump seine Präsidentschaft riskiert, riskiert J.D.