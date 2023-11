Ist der finanzielle Diebstahl durch den Ukraine-Krieg vorbei?

Die Geschichte auf einen Blick

Jahrelang galt die Ukraine als eine der korruptesten, wenn nicht sogar als die korrupteste Nation in Europa. Das Land kämpft nun darum, die Korruption einzudämmen, da diese zu einem Haupthindernis für den Erhalt weiterer finanzieller Unterstützung wird

Offiziellen Angaben zufolge hatten die USA bis Ende Juli 2023 76,8 Milliarden Dollar an militärischer, finanzieller und humanitärer Hilfe in die Ukraine geschickt. Die Europäische Union steuerte im selben Zeitraum weitere 85,1 Mrd. USD bei. Mitte Oktober 2023 schlug Biden ein weiteres Auslandshilfepaket im Wert von 105 Milliarden Dollar vor, von denen 61 Milliarden Dollar an die Ukraine gehen sollen

Nach Angaben von US-Beamten waren bis Mitte August 2023 mindestens 70.000 der 500.000 ukrainischen Soldaten getötet und weitere 100.000 bis 120.000 verwundet worden. Weitere 9.614 ukrainische Zivilisten waren bis zum 10. September 2023 ebenfalls getötet worden

Der Nachschub an Kanonenfutter wird so knapp, dass die Ukraine kürzlich ihr Wehrpflichtgesetz aktualisiert hat, um auch Frauen einzubeziehen. Frauen zwischen 18 und 60 Jahren mit medizinischer Vorbildung müssen sich ab dem 1. Oktober 2023 zum Militärdienst melden

Die Korruption könnte eine der Hauptursachen für diesen Krieg sein. Die amerikanische Öffentlichkeit wird ausgeraubt und die Ukraine wird ihrer Jugend beraubt, während sich eine relativ kleine Anzahl korrupter Personen die Taschen mit Geld vollstopft. Die amerikanischen und europäischen Steuerzahler zahlen für die Zerstörung der Ukraine und die Eliminierung einer großen Zahl ihrer Einwohner, damit die technokratischen Globalisten und Zentralbanker dann von der Privatisierung und dem Wiederaufbau der Ukraine zu einem „Smart Country“-Modell für den Rest der Welt profitieren können

Jahrelang galt die Ukraine als eine der korruptesten, wenn nicht sogar als „die“ korrupteste Nation in Europa. Diesen Ruf behielt sie bis zu dem Tag, an dem Russland Ende Februar 2022 einmarschierte. Zu diesem Zeitpunkt begannen die Medien weltweit plötzlich, die Geschichte umzuschreiben.

Wie Ted Galen Carpenter, Senior Fellow für Verteidigungs- und außenpolitische Studien am Cato Institute, in einem nüchternen und klarsichtigen Artikel feststellte, der im April 2022 veröffentlicht wurde:

„Äußerungen von US-Beamten und anderen westlichen Vertretern sowie allgegenwärtige Berichte in den Nachrichtenmedien haben ein verblüffend irreführendes Bild der Ukraine geschaffen. Es gab eine konzertierte Aktion, um das Land … als ein tapferes und edles Bollwerk der Freiheit und Demokratie darzustellen … Die Vorstellung, die Ukraine sei ein so attraktives demokratisches Modell in Osteuropa, dass die bloße Existenz des Landes Putin in Angst und Schrecken versetzt, ist ein Mythos … Schon vor dem Ausbruch des Krieges gab es hässliche Beispiele von Autoritarismus in der politischen Führung der Ukraine … Das neonazistische Asow-Bataillon war ein fester Bestandteil des Militär- und Sicherheitsapparats von Präsident Petro Poroschenko und hat diese Rolle auch während der Präsidentschaft Zelenskys beibehalten … Das Land ist kein Symbol für Freiheit und liberale Demokratie, und der Krieg ist kein existenzieller Kampf zwischen Demokratie und Autoritarismus. Bestenfalls ist die Ukraine ein korruptes, quasi-demokratisches Gebilde mit einer beunruhigenden repressiven Politik. Angesichts dieser ernüchternden Realität sind Aufrufe an die Amerikaner, sich an die Seite der Ukraine zu stellen, unangebracht. Die Wahrung der Unabhängigkeit und der territorialen Integrität der Ukraine ist es den Vereinigten Staaten ganz sicher nicht wert, einen Krieg mit einem atomar bewaffneten Russland zu riskieren.“

Während Präsident Biden im Namen der „Verteidigung der Demokratie“ weiterhin zig Milliarden Dollar aus amerikanischen Steuergeldern in die Ukraine schickte, verbot Zelensky alle Oppositionsparteien im Land und setzte amerikanische Politiker und Journalisten, die die Beteiligung der USA an dem Konflikt in Frage stellten, auf eine schwarze Liste. So viel zu Demokratie und demokratischen Werten.

Ist die Ukraine-Hilfe Teil eines Geldwäschesystems?

Laut den 2016 veröffentlichten Panama Papers, die als „ein riesiges Leck von mehr als 11,5 Millionen Finanz- und Rechtsunterlagen [beschrieben wurden], das ein System offenlegt, das Verbrechen, Korruption und Fehlverhalten ermöglicht“, ist Zelensky wahrscheinlich genauso korrupt wie seine Vorgänger, da er, seine Frau und mehrere Partner alle „versteckte Offshore-Vermögenswerte“ besitzen.

Warum also schicken die USA Milliarden von Dollar in die Ukraine, ohne Rechenschaft darüber abzulegen, wohin dieses Geld fließt? Offiziellen Angaben zufolge hatten die USA bis Ende Juli 2023 76,8 Milliarden Dollar an militärischer, finanzieller und humanitärer Hilfe in die Ukraine geschickt.

Die Europäische Union steuerte im selben Zeitraum weitere 85,1 Milliarden Dollar bei. Und Mitte Oktober 2023 schlug Biden ein weiteres Auslandshilfepaket im Wert von 105 Milliarden Dollar vor, von denen 61 Milliarden Dollar an die Ukraine gehen sollen.

Die mangelnde Aufsicht in Verbindung mit den fehlenden Fortschritten der Ukraine im Konflikt und der Weigerung, Friedensverhandlungen aufzunehmen, lässt den Verdacht aufkommen, dass es sich bei diesen Hilfspaketen lediglich um ein weiteres Geldwäschesystem handelt, wie wir es bei FTX gesehen haben. Mindestens 178 Millionen Dollar, die über die inzwischen eingestellte Kryptobörse FTX in die Ukraine geflossen sind, wurden möglicherweise an die Demokratische Partei in den USA zurückgeschleust.

Die Ukraine ist immer noch von Korruption durchsetzt

In letzter Zeit haben die Mainstream-Medien begonnen, das Thema Korruption in der Ukraine erneut aufzugreifen, wahrscheinlich weil die öffentliche Wahrnehmung von Korruption die gesamte Operation untergraben könnte.

So berichtete Politico am 2. Oktober 2023, dass sie ein „sensibles, aber nicht klassifiziertes“ Strategiepapier erhalten haben, in dem Beamte der Biden-Administration davor warnen, dass „Wahrnehmungen von Korruption auf hoher Ebene“ das „Vertrauen der ukrainischen Öffentlichkeit und ausländischer Führer in die Regierung in Kriegszeiten untergraben“ könnten. Nach Angaben von Politico:

„Die Regierung will die Ukraine dazu drängen, die Bestechung einzudämmen … Aber zu laut über das Thema zu sprechen, könnte die Gegner der US-Hilfe für die Ukraine ermutigen, viele von ihnen republikanische Gesetzgeber, die versuchen, diese Hilfe zu blockieren. Jede Wahrnehmung einer geschwächten amerikanischen Unterstützung für Kiew könnte auch dazu führen, dass mehr europäische Länder ihre Rolle überdenken. Die ukrainische Bestechung ist seit langem ein Anliegen der US-Beamten … Aber das Thema wurde im Zuge der russischen Invasion im Februar 2022 in den Hintergrund gedrängt. Mehr als ein Jahr nach dem Krieg in vollem Umfang drängen US-Beamte das Thema in der Öffentlichkeit und im privaten Bereich stärker in den Vordergrund. So traf der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan Anfang September mit einer Delegation ukrainischer Antikorruptionseinrichtungen zusammen. Ein zweiter US-Beamter, der mit den Gesprächen vertraut ist, bestätigte gegenüber POLITICO Berichte, wonach die Regierung Biden mit der ukrainischen Führung darüber spricht, künftige Wirtschaftshilfe möglicherweise von „Reformen zur Bekämpfung der Korruption und zur Steigerung der Attraktivität der Ukraine für private Investitionen“ abhängig zu machen.“

Für die Militärhilfe, die den größten Teil der für die Ukraine ausgegebenen Gelder ausmacht, wurden jedoch keine derartigen Bedingungen vorgeschlagen. In ähnlicher Weise berichtete Reuters Mitte September 2023, dass „Milliarden von Dollar an Hilfsgeldern für Zelenskys Regierung sowie Ambitionen, der Europäischen Union beizutreten, davon abhängen, dass die Ukraine beweist, dass sie es ernst meint mit der Korruptionsbekämpfung und einer guten Regierungsführung“.

Zelensky hat seinerseits zunehmend versucht, sich als entschiedener Korruptionsbekämpfer darzustellen, und im Januar 2023 mehr als ein Dutzend hochrangige Beamte wegen Korruptionsvorwürfen entlassen.

Im August entließ er auch alle Leiter der Einberufungsbüros im ganzen Land, nachdem bekannt geworden war, dass sich Männer durch Zahlungen für medizinische Befreiungen vom Wehrdienst freikaufen konnten. Im September entließ er auch seinen Verteidigungsminister wegen Korruptionsvorwürfen innerhalb des Ministeriums. Ein Richter des ukrainischen Obersten Gerichtshofs wurde im vergangenen Sommer ebenfalls wegen Bestechung verhaftet.

Diese Massenentlassungen und Verhaftungen hochrangiger Personen haben jedoch wenig dazu beigetragen, die Gerüchte und Anschuldigungen zu zerstreuen, dass Zelensky die Korruption in seinem inneren Kreis immer noch duldet, vielleicht weil es stimmt. Einem Top-Berater von Zelensky zufolge, der mit einem Time-Journalisten inoffiziell sprach, „stehlen die Leute, als gäbe es kein Morgen“.

Ein teurer, nicht zu gewinnender Krieg

Bei einem Treffen mit US-Senatoren im September 2023 plädierte Zelensky für mehr Mittel: „Sie geben Geld. Wir geben unser Leben.“ Tatsächlich waren nach Angaben von US-Beamten bis Mitte August 2023 mindestens 70.000 der 500.000 ukrainischen Soldaten getötet und weitere 100.000 bis 120.000 verwundet worden.

Weitere 9.614 ukrainische Zivilisten waren bis zum 10. September 2023 ebenfalls getötet worden. So viele ukrainische Jugendliche wurden durch den Fleischwolf gedreht, dass das Durchschnittsalter der ukrainischen Soldaten jetzt bei 43 Jahren liegt. Männer bis zum Alter von 60 Jahren laufen Gefahr, jederzeit eingezogen zu werden.

Der Nachschub an Kanonenfutter wird so knapp, dass die Ukraine kürzlich ihr Wehrpflichtgesetz aktualisiert hat, um auch Frauen einzubeziehen. Frauen im Alter zwischen 18 und 60 Jahren mit medizinischer Ausbildung, darunter Ärztinnen, Krankenschwestern, Hebammen, Zahnärztinnen und Apothekerinnen, müssen sich ab dem 1. Oktober 2023 zum Wehrdienst melden.

Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen ist es Frauen jedoch nicht untersagt, das Land zu verlassen, es sei denn, sie werden zum aktiven Dienst einberufen. Die Ukraine versucht auch, möglichst viele Ukrainer aus anderen Ländern zurückzuholen. Zu diesem Zweck hat Norwegen vor kurzem angekündigt, jedem ausreisewilligen Ukrainer 1 500 EUR in bar zu zahlen.

Doch trotz der enormen Geldsummen, die in die Ukraine fließen, der Waffenlieferungen und der Einberufung von Frauen und älteren Zivilisten kommt die Ukraine nicht voran und hat keine Aussicht auf einen Sieg. Sogar einige von Zelenskys engsten Vertrauten sagen jetzt, dass er sich „etwas vormacht“ und glaubt, er könne noch irgendwie gewinnen.

Den NATO-Ländern geht die Munition aus und sie warnen vor Engpässen, während Russland seine Produktion von Militärgütern um mehr als das Zehnfache gesteigert hat. Und selbst wenn wir weiterhin die Waffen liefern, gehen der Ukraine die fähigen Kämpfer aus, die sie einsetzen können.

Vorgeplante Nachkriegsprofiteure

Letzten Endes fragt man sich, ob die Korruption eine der Hauptursachen für diesen Krieg sein könnte. Wird die amerikanische Öffentlichkeit beraubt und die Ukraine ihrer Jugend beraubt, während sich eine relativ kleine Anzahl korrupter Personen die Taschen mit Geld vollstopft?

Es sieht so aus, vor allem angesichts der Nachricht, dass BlackRock, das bereits die meisten Privatvermögen der Welt besitzt, sich in Position bringt, um von einer Nachkriegs-Ukraine zu profitieren. Wie Business Today Anfang Mai 2023 berichtete:

„Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky traf sich kürzlich mit dem Managementteam von BlackRock, der größten Vermögensverwaltungsgesellschaft der Welt, um über die Einrichtung eines Investitionsfonds zu sprechen, der die Wirtschaft des Landes mit Hilfe von öffentlichem und privatem Kapital wieder aufbauen soll. Die Netzmedien haben die Nachricht nicht gut aufgenommen, und viele kritisieren Zelensky wegen des Treffens. Ein Twitter-Nutzer schrieb: „Die Steuerzahler zahlen die Rechnungen für den Krieg, die privaten Firmen bekommen die Gewinne. Die Ukraine wird privatisiert und an Unternehmen wie Blackrock verkauft“, schrieb ein anderer. Nach Angaben des Pressedienstes des Präsidialamtes besprachen die Parteien die Einzelheiten der Gründung des Investitionsfonds und die Umsetzung großer Geschäftsprojekte in der Ukraine.“

Die USA sind auch sehr daran interessiert, dass die Ukraine ihre Banken privatisiert, was die Tür für die Übernahme durch die Zentralbanker öffnen würde. Und vergessen wir nicht, dass der große Plan für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg darin besteht, das ganze Land in intelligente Städte mit „intelligenten Regierungen“ zu verwandeln, die von künstlicher Intelligenz gesteuert werden.

Die Ukraine ist auch ein Testgebiet für KI-Technologien für die Kriegsführung, die angeblich „den Weg für die KI-Kriegsführung in der Zukunft ebnen“, auch wenn sie ihnen im Moment keine großen Vorteile zu verschaffen scheinen.

Kurz gesagt, es scheint, dass die amerikanischen und europäischen Steuerzahler für die Zerstörung der Ukraine und die Beseitigung einer großen Zahl ihrer Einwohner bezahlen, damit die technokratischen Globalisten und Zentralbanker dann von der Privatisierung und dem Wiederaufbau der Ukraine zu einem „intelligenten Land“ als Modell für den Rest der Welt profitieren können.

