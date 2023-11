Die USA sind gegen die Hamas in Gaza, unterstützen aber die Terroristen in Syrien

Steven Sahiounie

Die Welt schaut auf den Gazastreifen, und die Gegensätze zwischen Gaza und Idlib sind frappierend, schreibt Steven Sahiounie.

Am 7. Oktober wurde Israel von der Hamas angegriffen, einer bewaffneten palästinensischen Widerstandsgruppe im Gazastreifen. Die Gruppe tötete 1.405 Menschen und entführte mehr als 200 in Israel.

Die Hamas ist ein Ableger der Muslimbruderschaft, einer weltweit operierenden Terrororganisation, die in vielen Ländern verboten ist, nicht aber in den USA, Großbritannien oder Deutschland.

US-Präsident Donald Trump sagte, die Muslimbruderschaft solle in den USA als Terrororganisation eingestuft werden, und Senator Ted Cruz, Republikaner aus Texas, brachte zwei Gesetzentwürfe in den Senat ein, die aber auf Druck von Präsident Joe Biden von den Demokraten nicht unterstützt wurden. Warum sollten die USA Terroristen in Afghanistan und im Irak bekämpfen und gleichzeitig ein globales Terrornetzwerk unterstützen?

Die Antwort ist, dass die USA terroristische Gruppen benutzen, wenn es in ihrem Interesse ist. Militärexperten erklären, dass man für einen Krieg Kämpfer benötigt, und wenn man keinen Befehl vom Kongress erhält, US-Truppen auf ein Schlachtfeld zu schicken, dann nutzt man die Mittel, die man vor Ort hat.

Die USA haben die Kämpfer der Muslimbruderschaft in Syrien eingesetzt und mit dem politischen Arm der Muslimbruderschaft in Ägypten zusammengearbeitet, um die Wahlen zu manipulieren, die Mohamed Morsi an die Macht brachten. Deswegen werden die USA die Muslimbruderschaft in den USA niemals verbieten, denn sie ist nützlich.

Aber im Gaza-Streifen sind die Muslimbrüder nicht nützlich für die amerikanisch-israelischen Interessen, deshalb müssen sie ausgerottet werden.

Regimewechsel in Syrien

US-Präsident Barack Obama hat einen Plan für einen Regimewechsel in Syrien entwickelt und ausgearbeitet. Dieser Plan wurde im März 2011 in die Tat umgesetzt, als bewaffnete Männer, die sich als friedliche Demonstranten ausgaben, ein Feuergefecht mit der Syrischen Arabischen Armee (SAA) in Deraa begannen. Die Al-Omari-Moschee in Deraa wurde von Militanten, die Waffen von der US-Militärbasis in Jordanien geschmuggelt hatten, als Waffenlager benutzt. Das US-Militär verfügte über überschüssige Waffen, die während des US-NATO-Angriffs auf Libyen beschlagnahmt und von Außenministerin Hillary Clinton den Terroristen in Syrien zugeteilt worden waren.

Obama sympathisierte mit der Muslimbruderschaft und unterhielt Verbindungen zu ihr, obwohl er kein Mitglied war. Die engste Mitarbeiterin von Obamas Außenministerin Hillary Clinton war Huma Abedin, die aus einer Familie mit hochrangigen Verbindungen zur Muslimbruderschaft stammte.

Obama wusste, dass er für einen Einmarsch amerikanischer Truppen in Syrien zum Sturz der Assad-Regierung keine Unterstützung bekommen würde und wandte sich deshalb an seine Verbündeten in den USA, die Muslimbruderschaft, die aus Mitgliedern und Sympathisanten der Muslimbruderschaft in Syrien und der Türkei die „Freie Syrische Armee“ (FSA) organisierte. Nachdem diese Truppe aus Kommandeuren gebildet worden war, die von der SAA übergelaufen waren, begann die Obama-Regierung, die FSA mit Waffen, Bargeld für Gehälter, Nachschub und Ausbildung durch das verdeckte CIA-Programm „Timber Sycamore“ zu unterstützen, das schließlich 2017 von Präsident Donald Trump eingestellt wurde.

Senator John McCain

Senator John McCain, Republikaner aus Arizona und ehemaliger Vietnamkriegsveteran, wurde zum größten Unterstützer der FSA und setzte sich im Kongress erfolgreich dafür ein, dass die bewaffnete Gruppe zusätzliche Waffen wie Panzerabwehrraketen (TOW) erhielt.

McCain war so in die FSA verliebt, dass er eine illegale Reise nach Idlib in Syrien unternahm, um ihren General Selim Idriss zu treffen und mit ihren Kommandeuren zu sprechen. McCain geriet unter Beschuss, nachdem sein Büro Fotos von seiner Reise ins Internet gestellt hatte, weil einer der Männer, mit denen er posierte, von Entführungsopfern als ihr Entführer identifiziert worden war, als die FSA einen großen Bus mit Reisenden entführte, die sich auf einer religiösen Pilgerfahrt befanden.

McCains illegale Reise nach Syrien steht im Widerspruch zu seinem Ärger über mexikanische Migranten, die illegal die Grenze nach Amerika überqueren. McCain reiste illegal und ohne Visum nach Syrien ein und tat damit genau dasselbe wie die mexikanischen Migranten.

Eine christliche syrische US-Bürgerin wurde dabei gefilmt, wie sie McCain öffentlich zur Rede stellte und ihm sagte, dass die FSA Christen in Syrien abschlachte und nicht die „Freiheitskämpfer“ sei, als die er sie bezeichnete. Im Jahr 2014 griff die FSA armenische Christen im syrischen Kessab an der türkischen Grenze an und tötete sie. Das malerische Dorf erholte sich nie davon und wurde zu einer Geisterstadt.

Die Freie Syrische Armee

US-Militärberater hatten davor gewarnt, dass die von den USA an die FSA in Syrien gelieferten Waffen in die Hände von al-Qaida gelangen könnten. Und genau das ist geschehen. Die FSA erwies sich als sehr schwache und ineffektive Kampftruppe gegen die SAA, eine nationale Armee, die aus allen syrischen Männern über 18 Jahren besteht, die nicht an einer Universität eingeschrieben sind.

Die FSA verlor eine Schlacht nach der anderen, bis sie ihre Waffenbrüder, die al-Qaida, zu Hilfe rief, die sofort aus der Türkei, einem Transitland für internationale Terroristen auf dem Weg zum Dschihad in Syrien, ins Land strömten.

Obamas Ziel war es, Präsident Baschar al-Assad in Damaskus durch einen gefügigen Politiker der Muslimbruderschaft zu ersetzen, so wie es Obama in Ägypten mit den von den USA manipulierten Wahlen gelungen war, die Mohamed Mursi, ein Mitglied der Muslimbruderschaft, an die Macht brachten.

Obama stand vor einem Dilemma, als sich seine FSA in al-Qaida verwandelte. Wie konnte er sie mit Zustimmung des Kongresses weiter unterstützen? Er umging dieses Dilemma, indem er sie weiterhin FSA nannte, obwohl diese Gruppe nicht mehr existierte.

Idlib unter den Muslimbrüdern

Das letzte von Rebellen gehaltene Gebiet in Syrien ist Idlib, eine kleine Provinz zwischen Latakia und Aleppo, deren einzige Ressourcen Olivenbäume und Landwirtschaft sind. Sie liegt jedoch strategisch günstig an der türkischen Grenze, und die Türkei unterstützt und verteidigt weiterhin die Terroristen in Idlib. Die Türkei wird von Präsident Erdogan von der AKP-Partei regiert, die mit der Muslimbruderschaft verbündet ist.

Idlib wird von der Hayat Tahrir al-Sham unter dem Kommando von Mohamed al-Julani kontrolliert, einem Syrer, der mit al-Qaida im Irak gegen die USA gekämpft hat und ein Verbündeter des ISIS-Führers Mustafa Baghdadi ist. Der Plan sah vor, dass Julani den Irak verlässt, nach Syrien geht und dort einen ISIS-Ableger gründet. Stattdessen gründete Julani in Syrien seine eigene Terrorgruppe, die Jabhat al-Nusra, die später zum Al-Qaida-Ableger in Syrien wurde. Ihre äußerst brutale Taktik gegen Zivilisten in Syrien führte dazu, dass sie auf die Liste der verbotenen Terrorgruppen gesetzt wurde, was die USA vor ein Dilemma stellte: Wie konnten sie weiterhin eine Terrorgruppe finanzieren und unterstützen? Die Obama-Administration benannte die Gruppe einfach in Hayat Tahrir al-Sham um. Durch diese einfache Namensänderung flossen die Gelder, die Verteidigung und die Unterstützung für die Terroristen weiterhin von Washington, DC über ihren Verbündeten Türkei.

Jeder humanitäre Lkw, der von der Türkei nach Idlib fährt, wird von den Terroristen entladen, gelagert und verteilt. Julani hat in Idlib ein großes und modernes Einkaufszentrum, Al Hamra, gebaut, in dem die überschüssige humanitäre Hilfe der UN und anderer internationaler Hilfsorganisationen verkauft wird, die der Zivilbevölkerung vorenthalten wird, weil sie nicht mit Julani und seiner Terrorgruppe verbündet ist. Wenn man sich darüber beschwert, dass Julani und Hayat Tahrir al-Sham sich weigern, Frauen und Mädchen an Bildungsprogrammen internationaler Hilfsorganisationen teilnehmen zu lassen, wird man von der Liste der Hilfsempfänger gestrichen und ist gezwungen, das Nötigste mit US-Dollars zu kaufen.

Julani wurde zum Star, als er seine Kriegskleidung ablegte und einen italienischen Seidenanzug mit Krawatte trug. Der Anlass war ein Interview mit hochrangigen amerikanischen Medien, in dem Washington versuchte, das westliche Publikum davon zu überzeugen, Julani zu unterstützen, während er 3 Millionen Zivilisten in Idlib als menschliche Schutzschilde festhält.

Die Welt blickt auf Gaza, und die Unterschiede zwischen Gaza und Idlib sind frappierend. In Gaza haben die USA einen Flugzeugträger und Kriegsschiffe vor der Küste, um die israelischen Verteidigungskräfte zu unterstützen, und in Idlib unterstützt die Biden-Administration Terroristen, die 3 Millionen Zivilisten als Geiseln halten.