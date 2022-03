Ist der nächste Schritt die globale Nahrungsmittelkrise? Video

Es stellt sich heraus, dass Russland und die Ukraine wichtig sind, wenn man gerne Lebensmittel isst

Von Riley Waggaman, einem in Moskau lebenden Autor und ehemaligen „Senior Editor“ bei RT

Mit dem Biosicherheits-Knüppel im Nacken haben sich die Fleischhüter der Welt in zwei Lager gespalten, die vorgeben, dass sie das Gleiche wollen: die Befreiung der Unterdrückten… in der Ukraine.

Aber das ist weder hier noch dort.

Reden wir lieber über Essen, oder genauer gesagt: über den baldigen Mangel daran.

Während sich die Menschen in den sozialen Medien gegenseitig mit bedeutungslosen Plattitüden bewerfen, schleicht sich eine globale Nahrungsmittelkrise an uns heran. Können wir nicht alle miteinander auskommen und essen? Das scheint ein guter Kompromiss in diesen zunehmend polarisierenden Zeiten zu sein.

Es hat sich herausgestellt, dass Russland und die Ukraine in der Abteilung zur Verhinderung von Hungersnöten ziemlich wichtig sind. Wenn es auf der Weltbühne nicht zu einer schnellen Kehrtwende kommt, werden die Lebensmittelpreise in die Höhe gehen. Weit nach oben. Und das ist fast das beste Szenario.

Beginnen wir mit ein paar Zahlen:

Etwa ein Drittel der weltweiten Gerstenexporte kommt aus Russland und der Ukraine zusammen, 29 Prozent des Weizens, 19 Prozent des Maises und 80 Prozent des Sonnenblumenöls. Ein Großteil davon wird in der Regel über die Schwarzmeerhäfen Odesa oder Kherson verschifft.

Stellen Sie sich nun vor, dass ein Krieg – pardon, „Nicht-Krieg“ – und eine endlose Liste von Sanktionen die Ausfuhr dieser landwirtschaftlichen Erzeugnisse erschwert. Dazu gehören auch Düngemittel und Pflanzennährstoffe, die Russland an Landwirte in der ganzen Welt liefert.

Stellen Sie sich außerdem vor, dass der Transport all dieser russischen und ukrainischen Waren – und der Waren aller anderen – aufgrund der steigenden Kraftstoffpreise teurer wird.

Das muss man sich natürlich nicht vorstellen. Willkommen im Jahr 2022. Wie das russische Ministerium für Industrie und Handel am 4. März feststellte:

Aufgrund des rasanten Anstiegs der Weltgaspreise haben die Betriebe die Produktion von Düngemitteln reduziert, was die Nachfrage nach russischen Produkten auf dem Weltmarkt nur noch erhöht hat… Derzeit zeichnet sich eine Situation ab, in der Landwirte in Europa und anderen Ländern aufgrund der Sabotage von Lieferungen durch eine Reihe ausländischer Logistikunternehmen nicht die vertraglich vereinbarten Mengen an Düngemitteln erhalten können. Dies führt zu offensichtlichen Risiken von Ernteausfällen und infolgedessen zu Nahrungsmittelengpässen in den Ländern West- und Osteuropas, Lateinamerikas, Süd- und Südostasiens.

Werfen wir einen kurzen Blick auf einige der Schäden.

Stabilitätsbastionen wie Ägypten, Libanon und Libyen sind auf russische und ukrainische Weizenimporte angewiesen. Die Weizenvorräte werden wahrscheinlich kurzfristig eine katastrophale Verknappung verhindern, aber selbst ein bescheidener Anstieg des Brotpreises könnte ausreichen, um Mad Max Middle East auszulösen.

Aber fühlen Sie sich nicht ausgeschlossen, wenn Sie in Europa leben.

„Alles steigt vertikal an. Die gesamte Produktionskette für Lebensmittel steht von allen Seiten unter Druck“, erklärte Abdolreza Abbassian, ehemaliger Leiter der Agrarmärkte bei der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation, gegenüber dem Sydney Morning Herald. „So etwas habe ich in 30 Jahren noch nie gesehen, und ich fürchte, dass die Preise in der Saison 2022-2023 noch viel höher steigen werden. Die Situation ist einfach furchtbar, und irgendwann werden die Menschen begreifen, was auf sie zukommen könnte. Wir werden alle den Gürtel enger schnallen müssen, und die Stimmung könnte sogar in OECD-Ländern wie Großbritannien sehr unangenehm werden“, sagte er.

Und vergessen wir nicht das Hamburgerland.

Anfang dieser Woche erklärte ein Mais- und Sojabohnenfarmer gegenüber Tucker Carlson, dass „die steigenden Düngemittelpreise die Lebensmittelpreise in die Höhe treiben werden“ und sagte voraus, dass die Lebensmittelrechnungen 1000 Dollar pro Monat erreichen werden. Er warnte auch vor dem „Syndrom der leeren Regale“.

Bloomberg beschreibt die Situation, mit der wir konfrontiert sind, wörtlich als eine Art malthusianisches Dilemma (oder Chance?):

Die Bedeutung von Düngemitteln kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Einführung synthetischer Ammoniakdünger vor etwa einem Jahrhundert wird weithin dafür verantwortlich gemacht, dass die Nahrungsmittelproduktion mit dem globalen Bevölkerungswachstum Schritt halten konnte und die Menschheit von der malthusianischen Beschränkung befreit wurde. In dieser Zeit ist die Weltbevölkerung von 1,7 Milliarden auf 7,7 Milliarden Menschen angewachsen, vor allem dank der enormen Steigerung der Ernteerträge. Einige Experten schätzen, dass die Weltbevölkerung ohne Stickstoffdünger nur noch halb so groß sein könnte wie heute.

Hmmm.

Auch für die Russen (und Ihren bescheidenen Moskauer Korrespondenten) stehen Probleme an.

Die Importsubstitution sollte Russland vor wirtschaftlichem Unfug schützen. Diese Politik hat der russischen Landwirtschaft einen enormen Auftrieb gegeben – doch es gibt ein Problem.

Abgesehen von Getreide importiert Russland fast sein gesamtes Saatgut. Ja, sogar Kartoffelsaatgut.

Wie ein russischer Landwirt erklärte:

Heute kaufen wir Saatgut im Ausland, denn während der Jelzin-Ära wurden alle Saatgutfonds vernichtet und die Saatgutstationen geschlossen“, so Landwirt Arkadi Dudow. „Es dauert Jahrzehnte, um das alles wieder zu beleben… Daher ist unser gesamtes Saatgut jetzt holländisch und amerikanisch. Sie verkaufen uns Hybride, die wir anbauen.

Am 1. Februar – ach, einfachere Zeiten! – bezeichnete ein hochrangiger russischer Gesetzgeber die Abhängigkeit seines Landes von importiertem Saatgut als nahezu katastrophal:

Hinzu kommt eine rasant steigende Inflation (natürlich nicht nur in Russland). Noch bevor der Nicht-Krieg begann, explodierten die Preise für Grundnahrungsmittel wie Buchweizen.

Inzwischen ist die russische Landwirtschaft fast vollständig von importierten Maschinen abhängig, was die Landwirte vor weitere Probleme stellt:

Das Verbot von Geschäften mit Gebietsfremden in der Russischen Föderation sowie die Sanktionen der USA und der EU im Zusammenhang mit der Einstellung von Ausrüstungslieferungen an den russischen Markt werden die einheimischen Agrarproduzenten vor erhebliche Probleme stellen. Die Marktteilnehmer erklären, dass sie in extrem hohem Maße von importierten Ausrüstungen, Verbrauchsgütern und Komponenten abhängig sind, die derzeit nicht durch russische Analoga ersetzt werden können. Experten stellen fest, dass Russland zwar in der Lage ist, seinen eigenen Bedarf an Grunderzeugnissen zu decken, dass aber angesichts der derzeitigen Produktionsstruktur mittelfristig Probleme auftreten könnten.

Es ist ein ziemliches Durcheinander.

Wie Russlands oberster Parteifunktionär neulich bemerkte:

Es ist bereits klar, wie sich die Ereignisse entwickeln – der Boden wird für die Störung der diesjährigen Aussaatkampagne vorbereitet. Da sind die Militäraktionen in der Ukraine, da sind die eilig verhängten Beschränkungen bei der Lieferung von Düngemitteln, da sind die krampfhaften Verbote von Lebensmittelexporten. Sie stehen erst am Anfang, aber nach der Logik der Dinge werden sie sich in nur einem Monat zu einem Erdrutsch anwachsen. Die Krise (und die darauf folgende Katastrophe) kann mehrere Regionen gleichzeitig betreffen, wobei der Nahe Osten und Nordafrika am stärksten und in großem Maßstab betroffen sein werden. Ungleichgewichte werden zu Preisspitzen, Panik und Spekulation auf dem Lebensmittelmarkt führen. Der Preis für Weizen steigt bereits jetzt rasant an. All dies wird zu einem starken Anstieg der Preise für gesellschaftlich wichtige Grundnahrungsmittel führen, und es wird zu dem bekannten Paradoxon kommen, dass bei einem Überangebot an Nahrungsmitteln deren Verbrauch stark zurückgehen wird. Nach verschiedenen Schätzungen wird die Katastrophe Makroregionen mit einer Gesamtbevölkerung von 2 Milliarden Menschen betreffen.

Deshalb ist die „Sonderaktion“ eine unbedeutende Episode, die vor dem Hintergrund der bevorstehenden Kataklysmen kaum ins Gewicht fällt. Für die Menschen, die heute auf dem Territorium der Ukraine sterben, ist das natürlich ein schwacher Trost, aber die Position des Westens erscheint äußerst pragmatisch. Und, natürlich, zynisch. Der Prozess ist in Gang gekommen, diese neun Tage haben den Übergang von einer Phase der „Epidemie“ zu einer anderen – dem „Hunger“ – eingeleitet. Die Tatsache, dass die Ukraine und Russland als Werkzeug benutzt wurden, sagt nicht so sehr etwas über den Verstand des Westens aus, sondern über die undurchdringliche Dummheit der unmittelbaren Teilnehmer an dem derzeitigen Wettbewerb.

Das bringt es ziemlich auf den Punkt.

