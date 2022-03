Die Krise, in der wir sind

Von Phil Butler: Er ist Politikwissenschaftler und Osteuropaexperte, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Seit fast einem Jahrzehnt beruht die Politik der Vereinigten Staaten gegenüber Russland auf der Logik des Kalten Krieges. Und heute machen die westlichen Mainstream-Medien Wladimir Putin für die aktuellen Ereignisse verantwortlich und behaupten, er wolle, dass die Welt die Uhr zurückdreht. Acht Jahre lang hat die führende Nation des NATO-Kriegspakts alles in ihrer Macht Stehende getan, um die Welt gegen Russland aufzubringen. Und jetzt, nachdem die amerikanische Tyrannei bis vor die Tore Moskaus vorgedrungen ist, ist Wladimir Putin wieder einmal der Bösewicht. Die Uhr des Jüngsten Gerichts hat soeben das erste Mal geschlagen, aber die liberale Ordnung lässt nicht locker. Dunkle und böse Menschen und Kräfte sind heute am Werk. Mächte, von denen wir dachten, sie trügen weiße Cowboyhüte.

Wir müssen hier das Gesamtbild betrachten und erkennen, dass dies der Höhepunkt eines langjährigen neokonservativen Versuchs ist, den Kalten Krieg aus einer Vielzahl von Gründen neu zu entfachen. Sie wollen eine massive Aufrüstung. Die neokonservative Bewegung ist eigentlich aus einer antirussischen Stimmung in den 1970er Jahren entstanden… Sie verachten Wladimir Putin… weil er der wichtigste Führer in der Welt ist, der die US-Hegemonie herausfordert… – Max Blumenthal, 2018

Der Wahnsinn hat einen Kern, wie das Zentrum jedes menschlichen Tumors des Hasses, der jeden Krieg angeheizt hat, der jemals geführt wurde. Um die Schichten abzuschälen und seine blutige Schwärze zu sehen, muss man nur den schäumenden Wahnsinn von Putin-Hassern wie dem Schachmeister Garry Kasparov lesen. Der Schachgroßmeister, der sich in das verwandelt hat, was die Jerusalem Post einen „altgedienten Experten für die Psyche des russischen Präsidenten Wladimir Putin“ nennt. Der durchgeknallte Verrückte, der für seine Beherrschung des allseits beliebten Brettspiels bekannt ist, hat soeben die gleiche Strategie gegen den russischen Staatschef vorgeschlagen, die uns überhaupt erst in diese Lage gebracht hat. Kasparow sagt, die Gesetzeshüter der westlichen Welt sollten die Ukraine militärisch unterstützen, Russlands Kriegsmaschinerie in den Bankrott treiben, Russlands Finanzen einfrieren und beschlagnahmen und die Russen aus allen Finanzinstituten herauswerfen. Es gibt ein großes, großes Problem mit diesem Plan. Es ist so verblüffend offensichtlich.

Diese Leute kommunizieren nur innerhalb ihrer eigenen Reihen und tun jede Meinung von außen als „dumm“ oder „bezahlt“ ab. Sie haben sich in eine Art politische Sekte verwandelt und die öffentliche Unterstützung verloren. – Dimitri Scholz, Professor am University College Dublin – Über Kasparovs Hass auf Putin

Die Russen und ihre Führung interessiert das nicht mehr. Wir, die Gemeinschaft der Nationen, die den militärischen NATO-Landesclub bilden, sind schließlich zu weit gegangen. Es gibt keinen Spielraum mehr, um zu wackeln. Russland steht mit dem Rücken zu seinem eigenen Wohnzimmer. Und Putin hat gerade die Fliegengittertür aufgestoßen und eine Patrone in die Kammer einer Pumpgun geschossen. Wenn die Leute in Washington, London und Brüssel nicht von Russlands Veranda verschwinden, werden die Hofhunde von Kiew nicht die Einzigen sein, die vor dem Stich der Schrotflinte aufjaulen. Leute wie Kasparow hassen das, wofür Putin steht, mehr als alles andere. Sogar das Leben von dir und mir.

Ich habe mich hier auf Garri Kasparow konzentriert, nicht weil er besonders wichtig ist, sondern weil seine jüngsten Worte das wiedergeben, was die liberale Ordnung von Anfang an vorhatte. Der Gamer-Champion sagt: „Die internationale Gemeinschaft sollte alle Botschafter aus Russland zurückrufen. Es hat keinen Sinn, zu reden. Ego, mein Punkt, dass die Russen sich einen Dreck scheren. Jahrelang war das einzige, was Russland auf die Besorgnis über die Verärgerung der Ukraine, Georgiens und zuletzt Kasachstans und Weißrusslands durch die NATO/Amerika erwidert hat, leeres Gerede. Die Vereinigten Staaten haben die größte Nation der Erde seit dem Fall der Berliner Mauer mit Kriegen, Aufständen und Hunderten von Militärstützpunkten überzogen. Und bei jeder Beschwerde spucken unsere Führer Putin und 143 Millionen seiner Landsleute ins Gesicht.

Amerika beschuldigt Russland, sich in die US-Wahlen einzumischen, aber Amerika mischt sich in alles ein, was fast überall auf der Welt vor sich geht. Mein Land, das durch seine eigene Unsicherheit und seinen Exzeptionalismus abgestumpft ist, ist nur in einer Sache Weltmeister geworden. Wir können nicht geschlagen werden, wenn wir in einer Disziplin antreten, die älter ist als Schach. Wenn die Welt eine Olympiade nach dem Motto „Wer im Glashaus sitzt, soll nicht im Topf sitzen“ abhalten würde, hätte kein anderes Land eine Chance. Die Amerikaner würden Jesus vorwerfen, dass er sich selbst gekreuzigt hat, wenn der Sohn Gottes höhere Benzinpreise anordnete. Und nein, ich mache keine Witze. Putin und Russland sind so etwas wie die letzte Bastion der orthodoxen Spiritualität, während mein Land sich beeilt, das neue Gomorrha zu werden. Das musste mal gesagt werden. Die Medien in Russland verbreiten ein Foto von Wladimir Putin, der in der Kirche weint, und Bloomberg macht sich darüber lustig und nennt das Ganze einen PR-Gag. Währenddessen kommt eine unserer führenden Persönlichkeiten einem Kruzifix am nächsten, wenn der ehemalige Präsident Donald Trump Demonstranten vergast, um mit der Heiligen Bibel in der Hand ein Foto zu machen.

Ganz im Ernst. Nein, wirklich, ernsthaft. Es ist, als ob wir alle in einem sehr schlecht geschriebenen Comic leben würden. Wenn nicht bald jemand unseren Wahnsinn überarbeitet, wenn wir nicht schnell unsere Radiergummis herausholen, werden sich die gruseligsten Stellen des Neuen Testaments der Bibel und des Korans bald wiederholen. Fragen Sie meine Schwiegermutter in Bukarest, Rumänien, die meine Frau schreiend anrief, weil sie Angst hatte, ganz Rumänien würde bald brennen. Fragen Sie meine süße Highschool-Klassenkameradin, die mich auf Facebook-Facetime fragte, ob ich der Meinung sei, dass sie aus den Vereinigten Staaten wegziehen sollte. „Phil, es wird so schlimm hier. Die Preise sind unverschämt, die Leute werden immer verrückter. Ich habe Angst“, sagte sie. Das nenne ich mal ein episches WTF?

Und dann macht der Rattenfänger der Weltordnung, Kasparow, die Runde. Er schreibt, dass die Weltgemeinschaft die OPEC dazu anspornen muss, die Produktion zu erhöhen, und dass die stillgelegte Keystone-Leitung wieder geöffnet werden muss, damit Russland kein Gasgeld bekommt. Er sagt: „Es ist Zeit, zu kämpfen.“ Das ist es, was Wladimir Putin und die führenden Politiker Russlands gerade herausgefunden haben. Nur dass ihre Schlachten nicht auf einem hölzernen Schachbrett stattfinden.

Doch halt! Es gibt noch etwas Wichtigeres zu bedenken. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Chodorkowski bei der Gründung seiner Stiftung „Offenes Russland“ im Jahr 2001 den ehemaligen Außenminister Henry Kissinger und Lord Rothschild zu Mitgliedern ernannte. Wir, die Andersdenkenden in den Medien, die eine alternative Sichtweise vertreten, haben schon seit mehr als einem Jahrzehnt davor gewarnt, dass dies geschehen würde. Die westliche Welt hat ausschließlich auf die westlichen Piraten gehört, die Putin aus Russland verbannt hat. Die Menschen auf der Erde haben dieser so genannten „liberalen Ordnung“ seit Jahrzehnten genau zugehört. Und sehen Sie, was wir dabei nicht erreicht haben. Eine Pandemie hat unser Leben ruiniert, und es stellt sich heraus, dass sie uns nie den Rücken freigehalten haben. Wir haben zig Billionen für den sogenannten „Krieg gegen den Terror“ ausgegeben, und jetzt sind wir die Terroristen. Seit der Finanzkrise von 2008 wurden 3.000 Milliardäre geschaffen. Und der Rest von uns kämpft immer noch damit, seine Stromrechnungen jeden Monat zu bezahlen. Hallo! Wacht verdammt noch mal auf, bitte! Die Taliban (in Russland verboten) regieren immer noch Afghanistan. Huhu! Ist dort noch jemand wach?

Wladimir Putin hat alles getan, um den Vormarsch der NATO nach Osten zu stoppen. Vor 11 Jahren versuchte Putin, Russlands Verteidigungskapazitäten mit denen der NATO zu integrieren. Er sagte: „Raketenbedrohungen gegen Europa müssen gemeinsam angegangen werden.“ Aber der NATO-Verband hatte nicht die Absicht, gegen einen anderen äußeren Feind als Russland anzutreten. Die Sorge des damaligen Präsidenten Dmitri Medwedew und des Ministerpräsidenten Putin galt der sich abzeichnenden Bedrohung der russischen Sicherheit, die wir heute als real ansehen. Und für diejenigen, die glauben, dass der russische Präsident ihr Feind ist, war die Verhaftung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange der Anlass, dass Putin den Westen wegen der Kabel, in denen Russland als „Mafia-Staat“ bezeichnet wurde, und wegen des Scheiterns der Demokratie für Assange anklagte. Auch das war 2010. Im Jahr 2011 schlug Putin wegen der Rolle der USA bei der Tötung des libyschen Präsidenten Moammar Gaddafi Alarm. Damals deutete der verrückte, inzwischen verstorbene Senator John McCain an, dass Putin ein ähnliches Schicksal bevorstehen würde. Erinnern Sie sich zur Verdeutlichung an die aggressive Unterstützung der NATO in der Republik Georgien durch den damaligen Vizepräsidenten Joe Biden im Jahr 2009.

Aber Putin ist der Bösewicht unter den Denkern, daran möchte ich Sie erinnern. Ich erinnere mich, wie die Senatorin von Alaska, Sarah Palin, in der Sendung „World News Tonight“ erklärte, sie unterstütze die Bemühungen von Senator John McCain um eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und Georgiens. Das war 2008, nur um zu zeigen, dass die heutige Krise ihre Wurzeln in der jahrzehntelangen US-Politik hat. Lassen Sie uns also bitte nicht übermäßig zerknirscht über das Schicksal der Ukraine heute erscheinen. Lassen Sie uns hier nicht irreführend sein. Joe Biden und all die anderen Akteure, die heute die wirtschaftlichen Kriegstrommeln gegen Wladimir Putin und Russland rühren, wollten, was heute geschieht. Sie brauchten das, was uns jetzt widerfährt, dringend. Es war und ist IHR PLAN!

Um Ihnen schließlich zu zeigen, wie verachtenswert und hinterhältig die Leute hinter der NATO-Erweiterung sind, zeigt dieser EUObserver-Artikel aus dem Jahr 2011, wie Putin und Russland die ganze Zeit über gegen sie intrigiert haben. Andrew Rettman schrieb „Nato: Russian hard men not packing much punch“ (Russische harte Männer sind nicht sehr schlagkräftig), wobei die militaristische Organisation zu dem Schluss kam:

Die russischen Streitkräfte waren: in der Lage, auf einen kleinen bis mittelgroßen lokalen und regionalen Konflikt in seiner westlichen Region zu reagieren; nicht in der Lage, auf zwei kleine Konflikte in verschiedenen geografischen Gebieten gleichzeitig zu reagieren; nicht in der Lage, groß angelegte konventionelle Operationen durchzuführen.

Darüber hinaus wissen Joe Biden und all diese kriegstreiberischen liberalen Ordnungsjakobiten ganz genau, dass Russland irgendwann auf taktische Atomwaffen zurückgreifen muss, um seine Grenzen zu verteidigen. Präsident Putin hat soeben davor gewarnt, dass eine Einmischung von außen in Russlands Entnazifizierung der Ukraine einen nuklearen Wirbelsturm nach sich ziehen wird, und zwar in aller Deutlichkeit. Ich muss an dieser Stelle wiederholen, dass die Rede von Herrn Putin neulich von der von Konzernen beherrschten westlichen Welt völlig verdreht worden ist. Der russische Präsident sagte:

Wer auch immer versucht, uns zu stoppen und weitere Bedrohungen für unser Land, für unser Volk zu schaffen, sollte wissen, dass Russlands Antwort sofort erfolgen und zu solchen Konsequenzen führen wird, die Sie in Ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Wir sind zu jedem Ergebnis bereit.

So, da wären wir also. Dieselben Leute, die Ihnen jeden Krieg seit Anbeginn der Zeit beschert haben, sind wieder am Werk. Putin, die Russen und alle, die sich denjenigen in den Weg stellen, die uns alle beherrschen wollen, kommen durch den Fleischwolf. Irgendjemand, irgendwo da draußen, hat beschlossen, Russland in einen nuklearen Dampfkochtopf zu verwandeln. Weitgehend unsichtbare Kräfte haben beschlossen, die Würfel zu werfen, um zu sehen, ob Mütterchen Russland wirklich alle seine Feinde auslöschen wird, wenn es ganz in die Ecke gedrängt wird. Die Entschlossenheit eines Volkes, das im Laufe der modernen Geschichte unerbittlich geschlagen wurde, ist der Schmelztiegel, auf den Biden und die westliche Mafia setzen werden.