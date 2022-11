Ist der Ukraine-Krieg ein Geldwäschesystem? Hier die Fakten.

Viele haben vermutet, dass es sich bei der Hilfe der US-Regierung für die Ukraine um ein Geldwäschesystem handelt. Lesen Sie hier die Fakten.

Viele haben vermutet, dass es sich bei der „Sicherheitshilfe“ der US-Regierung für die Ukraine – die bis zum 15. November 2022 mehr als 98 Milliarden Dollar betrug – um ein Geldwäschesystem handelt, das vielleicht mit fragwürdigen Aktivitäten amerikanischer Biolabors in der Ukraine zusammenhängt

Mit der plötzlichen Implosion der Kryptowährungsbörse FTX erhärtet sich der Verdacht auf Geldwäsche in der Ukraine

Der Gründer von FTX, Sam Bankman-Fried – der verdächtigt wird, sich mit 1 bis 2 Milliarden Dollar an Kundengeldern aus dem Staub gemacht zu haben, als die Börse Mitte November in Konkurs ging – war nach George Soros einer der größten Geldgeber der Demokratischen Partei und hatte Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum

FTX ging eine Partnerschaft mit der Ukraine ein, um ihr bei der Beschaffung von Mitteln für den Krieg zu helfen. Einige glauben, dass die ausländische Hilfe, die die ukrainische Regierung von den USA erhielt, in FTX investiert wurde, das dann seinerseits Geld an demokratische Kandidaten spendete

Schätzungsweise 200 Millionen Dollar wurden für die Ukraine gesammelt und über FTX an eine Bank in der Ukraine weitergeleitet, aber Aufzeichnungen zeigen, dass die ukrainische Regierung nur 22 Millionen Dollar von diesem Geld verwendet hat. Die restlichen 178 Millionen Dollar scheinen verschwunden zu sein, was den Verdacht aufkommen lässt, dass sie in die Vereinigten Staaten zurückgeschleust wurden

Mit zunehmender Untersuchung von FTX werden immer mehr Verbindungen zwischen der unglückseligen Kryptobörse, der Demokratischen Partei, der Ukraine, dem Weltwirtschaftsforum (WEF) und sogar der Unterdrückung von COVID-19-Behandlungen durch die Finanzierung von Scheinwissenschaften entdeckt.

FTX hat zusammen mit der Bill & Melinda Gates Foundation die TOGETHER-Studie finanziert, die darauf abzielte, „wirksame neue Therapien zur Verhinderung des Fortschreitens der Krankheit COVID-19“ zu finden. Unter Verwendung gefälschter Studienprotokolle kam diese Studie zu dem Schluss, dass Ivermectin und Hydroxychloroquin nutzlos sind. Natürlich wurde die Studie mit dem Preis „Studie des Jahres“ ausgezeichnet, um Kritik zu vermeiden.

Wo ist das ganze Geld geblieben?

Judy Morris von Peace, Liberty & Prosperity fasste in einem Substack-Artikel vom 13. November 2022 so manches Empfinden zusammen:

„Haben Sie sich jemals gefragt, wohin all diese Milliarden von Dollar in der Ukraine fließen? Haben Sie sich jemals gefragt, warum jemand den Eliten in der US-Politik wie den Bidens vertraut, wenn Milliarden in die Ukraine fließen? Heute stellt sich heraus, dass dies ausgezeichnete Fragen waren. Wir haben Informationen, dass die zig Milliarden Dollar, die in die Ukraine flossen, in Wirklichkeit mit Hilfe der FTX-Kryptowährung zurück in die USA zu korrupten Demokraten und Eliten gewaschen wurden. Jetzt ist das Geld weg und FTX ist bankrott“.

FTX, die Demokratische Partei und die Ukraine

Der Gründer von FTX, der 30-jährige Sam Bankman-Fried – der jetzt verdächtigt wird, mit 1 bis 2 Milliarden Dollar an Kundengeldern abgehauen zu sein, als die Börse Mitte November in Konkurs ging – war nach George Soros einer der größten Spender der Demokratischen Partei.

Während der Zwischenwahlen 2022 erhielten die Demokraten fast 38 Millionen Dollar von dem Krypto-Milliardär, und im Mai 2022 sagte er, er plane, den Kandidaten der Demokraten für die Präsidentschaftswahlen 2024 mit 100 Millionen bis 1 Milliarde Dollar zu unterstützen.

Bankman-Fried besuchte Berichten zufolge mehrmals das Weiße Haus und soll sich mit der Regierung Biden über die Regulierung von Kryptowährungen beraten haben. FTX ist auch ein Partner des WEF. Das WEF hat FTX inzwischen von seiner Partnerliste gestrichen, aber ein archivierter Link bestätigt die Beziehung.

Wie von ReallyGraceful im Video am Anfang des Artikels und in der eingebetteten Zusammenfassung weiter unten erwähnt, haben neben Bankman-Fried selbst auch andere Familienmitglieder direkte Verbindungen zum WEF.

Hat FTX Geld für die USA und die Ukraine gewaschen?

Bankman-Frieds Verbindung zur Ukraine umfasst die Schaffung einer „Aid for Ukraine“-Initiative in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für digitale Transformation der Ukraine, dem ukrainischen Finanzministerium, dem ukrainischen Web-Unternehmen Everstake und der Nationalbank der Ukraine.

Einige glauben, dass die ausländische Hilfe, die die ukrainische Regierung von den USA erhalten hat, in FTX investiert wurde, das sich dann umdrehte und das Geld wieder an demokratische Kandidaten spendete – mit anderen Worten, ein Geldwäschesystem. Dafür gibt es jedoch keine konkreten Beweise, und der stellvertretende Minister für digitale Transformation, Alex Bornyakov, hat dies bestritten.

„Schätzungen zufolge wurden 200 Millionen Dollar an Spendengeldern gesammelt, aber von diesen 200 Millionen Dollar wurden nur 22 Millionen Dollar offiziell verwendet … Die restlichen 178 Millionen Dollar verschwanden auf mysteriöse Weise, was viele zu der Annahme veranlasste, dass sie in die Vereinigten Staaten zurückgewaschen wurden.“ Crypto Hub

Dennoch glauben viele, dass das, was FTX tat, Teil einer Geldwäsche-Operation war, in die die Ukraine verwickelt war. Obwohl es noch nicht bewiesen werden kann, lassen Indizien den Verdacht aufkommen. Wie von Crypto Hub berichtet:

„Im März 2022 wurde FTX von ukrainischen Beamten kontaktiert, die um Hilfe bei der Einrichtung von Krypto-Spenden zur Finanzierung des Krieges baten. Sam Bankman-Fried, der CEO von FTX, stimmte zu und richtete ein Spendenportal auf der FTX-Website ein. Unternehmen und Bürger auf der ganzen Welt konnten einen beliebigen Betrag in Kryptowährung an verschiedene Wallet-Adressen spenden. Die Ukraine versprach, alle Kryptowährungen in ihre Landeswährung Griwna umzuwandeln und anschließend Kriegsgerät zu kaufen. Schätzungen zufolge wurden 200 Millionen Dollar an Spenden gesammelt, aber von diesen 200 Millionen Dollar wurden offiziell nur 22 Millionen Dollar verwendet. Bleibt die Frage, wohin die anderen Spenden geflossen sind … Die restlichen 178 Millionen Dollar verschwanden auf mysteriöse Weise, was viele zu der Annahme veranlasste, dass sie in die Vereinigten Staaten zurückgeschleust worden waren … Einige glauben, dass Bankman-Fried seine Verbindungen in der Ukraine nutzte, um Krypto-Spenden an sich selbst zu leiten und diese Gelder dann zur Unterstützung der Demokratischen Partei zu verwenden … Es gibt jedoch keine konkreten Beweise für diese Behauptung.“

Ein Substack-Autor, der den Namen „2nd Smartest Guy in the World“ trägt, hat die folgende Zusammenfassung von Indizien veröffentlicht: Hier zu finden.

Was wir mit Sicherheit wissen

Klar ist, dass FTX mit der Ukraine zusammengearbeitet hat, um Spenden aus dem Ausland in die Kriegsanstrengungen des Landes zu leiten. FTX wandelte Krypto-Spenden in Bargeld um. Mit dieser Art von Transaktionen verdiente das Unternehmen sein Geld.

Wir wissen auch, dass Bankman-Fried eng mit der Demokratischen Partei und der Biden-Administration zusammenarbeitete, die selbst ein Rattennest von Interessenkonflikten in Bezug auf die Ukraine ist, wie in diesem früheren Artikel ausführlich beschrieben. Um nur einen solchen Interessenkonflikt hervorzuheben: Hunter Bidens Investmentgesellschaft Rosemont Seneca ist an Metabiota beteiligt, das einige der Biolabore in der Ukraine betreibt.

Die Leiterin von FTX, Amy Wu, war früher für die Clinton-Stiftung tätig, Mark Wetjen, Leiter der Abteilung Politik und Regulierungsstrategie bei FTX, war unter Präsident Obama Kommissar bei der Commodities Futures Trading Commission (CFTC), und Bankman-Frieds Handelsfirma Alameda wurde von seiner Freundin Caroline Ellison geleitet, deren Vater ein ehemaliger Vorgesetzter von Bidens derzeitigem SEC-Direktor ist.

FTX beweist: Stakeholder-Kapitalismus ist eine Katastrophe

Einige Kommentatoren haben die Partnerschaft zwischen FTX und dem WEF ins Visier genommen und festgestellt, dass der Zusammenbruch von FTX eine Vorahnung dessen ist, was passieren wird, wenn der Stakeholder-Kapitalismus wirklich Fuß fassen und zur Norm werden kann. ZeroHedge schreibt:

„Was viele im Mainstream übersehen … ist [Bankman-]Frieds Verbundenheit mit dem [WEF], verschiedenen globalen Eliten und sein eifriges Predigen der Grundsätze des ‚effektiven Altruismus‘, die fast identisch mit den Grundsätzen von Klaus Schwabs Stakeholder-Kapitalismus-Agenda sind. Das WEF listet FTX als Unternehmens-„Partner“ und Teilnehmer auf, was bedeutet, dass das Unternehmen die Standards der globalistischen Organisation für den Stakeholder-Kapitalismus erfüllen muss, ein sozialistisches Wirtschaftsmodell, das die … Grundlage des freien Marktes dekonstruiert … Das WEF besteht darauf, dass … Unternehmensführer zu kulturellen und politischen Führern werden sollten, die größere ideologische Ziele verfolgen, die alle einen entschieden sozialistischen/marxistischen Ursprung haben. Der Stakeholder-Kapitalismus wird zu einem Weg, die Öffentlichkeit dazu zu bringen, ihr Vertrauen in die Unternehmensführung zu investieren, weil es diesen Unternehmen nicht mehr nur um das Geld geht, sondern um das Überleben der Welt und der Spezies, richtig? … Diese Art von blindem Vertrauen ermöglicht es den Menschen, in großem Stil ausgenutzt zu werden … In der Zukunftsvision des WEF wird der Durchschnittsmensch ’nichts besitzen, keine Privatsphäre haben und darüber glücklich sein‘, während Unternehmenseliten in Partnerschaft mit Regierungen die gesamte Produktion, den gesamten Vertrieb und die gesamte Finanzierung mikromanagen.“

FTX das größte Ponzi-Schema der Geschichte

Charles Hugh Smith teilte einige hilfreiche Erkenntnisse darüber mit, wie FTX das größte Schneeballsystem der Geschichte abwickeln konnte.

„Was Sie finden werden, ist ein Einblick in die wahre Innovation von FTX: FTX komprimiert das gesamte Spielbuch und die Geschichte des Finanzbetrugs in einen kurzen Zyklus, in dem Leichtgläubige überlistet, Charles Ponzi besiegt und kreative Buchführung als das entlarvt wird, was sie wirklich ist: Betrug. Alle Finanzbetrüger verfügen über die gleichen Werkzeuge. Der Werkzeugkasten des Finanzbetrugs, ob er nun traditionell oder kryptobasiert ist, enthält Variationen dieser grundlegenden Mechanismen: Verwendung des Kapitals der Kunden (ohne vollständige Offenlegung) zur Steigerung des privaten Gewinns der Eigentümer des Unternehmens (Owners of the Con, OOTC).

Nutzung des Kundenkapitals zur Arbitrage von Renditeunterschieden in Bezug auf Laufzeit, Risiko und andere Asymmetrien zum Vorteil nicht der Kunden, sondern der Eigentümer des Fonds (OOTC).

Überbewertung der Aktiva durch Auflistung illiquider, von Insidern kontrollierter, nicht marktgängiger Aktiva zu Bewertungen, die nichts mit der Realität zu tun haben, d. h. mit dem, was sie auf dem freien Markt an Wert erzielen würden. Verlassen Sie sich auf von der Firma oder ihren Tochtergesellschaften emittierte Vermögenswerte, die den Großteil der Vermögenswerte der Firma ausmachen, d.h. die behauptete Solvenz.

Anlocken neuer Kapitalanlagen und Kundengelder mit „zu schön, um wahr zu sein“ (aber grenzwertig plausibel, angesichts des fantastischen Wachstums und der Erfolgsbilanz hoher Renditen) Renditen, Ziele und Versprechungen, um die normale Fluktuation der Rückzahlungen zu decken, so dass der Betrug unentdeckt bleibt. (Ponzi-Schema)

Schnelles und lockeres Spiel mit der Hebelwirkung, deren volles Ausmaß weder den Kunden noch den Aufsichtsbehörden offengelegt wird.

Ausgabe von Wertpapieren (d. h. „Geld“ – Token, Anleihen, Aktien usw.), deren Wert auf den in betrügerischer Absicht angegebenen Vermögenswerten und dem vielversprechenden Wachstum des Unternehmens beruht.

Überzeugen Sie Investoren und Kunden davon, dass Sie ihnen einen Gefallen tun, indem Sie sie an der Aktion teilhaben lassen. Mit anderen Worten: Nutzen Sie ihre fast grenzenlose Gier aus.

Sie präsentieren eine Fassade von umsichtiger, geprüfter, transparenter, regulierter Stabilität, die das ineinander greifende Netzwerk von Betrug, gefälschter Buchführung, illiquiden Vermögenswerten usw. und Insiderausbeutung verschleiert.“

Erweiterte Einblicke für Krypto-Kenner

Das Video direkt unten stammt von einem Freund von mir, Mark Moss. Ich habe bei seinen letzten beiden Veranstaltungen gesprochen, und er hat einen soliden Griff auf dieses Chaos. Mark hat ein starkes Verständnis der finanziellen Realität und der Krypto Raum. Ich empfehle es sehr.

Zwei weitere führende Kryptoexperten, Peter McCormick und Preston Pysh, diskutieren ebenfalls über den absoluten Irrsinn des FTX-Skandals (Video unten). Sie geben sogar SBR (Sam Bankman-Fried) ein neues Akronym, Scam Bankrupt Fraud. Wenn Sie Krypto verstehen, werden Sie diese detaillierte Analyse wirklich genießen. Preston hat umfangreiche Erfahrung in der Welt des Finanzjournalismus und wechselte vor einigen Jahren zu Krypto.

FTX-Diebstahl ist ein Vorbote des WEF-Versprechens „Ihr werdet nichts besitzen“.

Das Kreditsystem für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ist eine frühe Phase des neuen Finanzsystems, das vom WEF geplant ist. Im Grunde entscheidet Ihre ESG-Bewertung über die Fähigkeit Ihres Unternehmens, Kredite und Investitionsmöglichkeiten zu erhalten, und in Zukunft wird die gleiche Bewertung nach dem Prinzip des „sozialen Gewissens“ auch für Privatpersonen gelten.

Wie im obigen Video von Fox News zu sehen ist, wurde Bankman-Fried als der großzügigste Milliardär der Welt gefeiert, und er machte kühne Versprechen, globalistische Anliegen wie den Klimawandel mit Milliarden von Dollar zu finanzieren.

War seine Förderung der ESG- und Stakeholder-Kapitalismus-Ideologie der Grund dafür, dass Menschen, die es besser hätten wissen müssen, ein Auge zudrückten, was eindeutig ein Betrug war? (Eine Zusammenfassung des Betrugs finden Sie im Video von ReallyGraceful am Anfang des Artikels). Offensichtlich hat der eklatante Drogenkonsum, für den in den sozialen Medien geworben wurde, nicht einmal Warnhinweise ausgelöst.

Wie von ZeroHedge angemerkt:

„Die Beweise häufen sich, dass die Gerechtigkeitsmaßnahmen des Stakeholder-Kapitalismus eher Wohlstand vernichten als schaffen. Zwar würde er die Mehrheit der Menschen finanziell gleichstellen – doch statt gleich reich zu sein, werden wir alle in gleicher Weise unter Armut leiden. Der Niedergang von FTX und Sam Bankman-Fried veranschaulicht dieses Problem in aller Deutlichkeit. Fried vertrat unablässig die hehren Ideale des Stakeholder-Kapitalismus und betrieb eine Art unternehmerische Wohltätigkeit, die auf sozialistischen Leitlinien und Klimakult aufbaute, während er gleichzeitig die Kundenkonten leerte. Fried deutet an, dass es von Anfang an seine Absicht war, Kapital zu vermehren, um es für linke Zwecke zu verschenken … Das Problem war, dass er geschäftlich scheiterte, während er gleichzeitig das Geld seiner Kunden verschenkte … Fried erklärte ausdrücklich, dass sein Unternehmen die Gelder seiner Kunden nicht auf diese Weise verwenden würde. Er hat sie belogen … Fried ist ein perfektes Beispiel dafür, warum Unternehmensführer nichts mit Social Engineering zu tun haben sollten. Sie sind weder qualifiziert genug, noch intelligent genug, noch wohlwollend genug, um die Gesellschaft als Ganzes zu formen … Darüber hinaus ist die Ideologie des Stakeholder-Kapitalismus in sozialistischem Gefasel verwurzelt … Das Modell ist darauf ausgelegt, den Lebensstandard der meisten Menschen im Laufe der Zeit unweigerlich zu senken, anstatt ihn zu verbessern. Fried hat uns gerade gezeigt, wie und warum.“

Wurde FTX für den Absturz vorbereitet?

Der kometenhafte Aufstieg und der plötzliche katastrophale Zusammenbruch von FTX scheint auch einem größeren geopolitischen Zweck zu dienen. Die sprichwörtliche Tinte auf den Schlagzeilen, die die Verdampfung von Milliarden von Dollar ankündigten, war kaum getrocknet, als die US-Finanzministerin Janet Yellen ankündigte, dass der Kryptomarkt in Zukunft „sehr sorgfältig reguliert“ werden müsse.

Der Zusammenbruch von FTX „zeigt die Schwäche des gesamten Sektors“, sagte sie. Wie von ReallyGraceful angemerkt, scheint es, dass Bankman-Fried als „gebratener Bankmann“ aufgestellt wurde.

Ist es nur ein Zufall, dass der Marsch in Richtung CBDCs in den USA letzte Woche begann, als das Innovationszentrum der Federal Reserve Bank of New York (NYIC) ankündigte, dass es ein 12-wöchiges Proof-of-Concept-Pilotprojekt für eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) starten würde?

Auch die australische Regierung hat ihr Engagement für einen soliden Regulierungsrahmen für Kryptowährungen bekräftigt. Joshua Stillman von Daily Skeptic äußert Bedenken über CBDCs:

„Angesichts der Allgegenwärtigkeit von Kredit- und Debitkarten, Zahlungs-Apps und anderen Online-Zahlungssystemen war digitales Geld schon seit einiger Zeit vorprogrammiert. Das Risiko ist nicht der elektronische Teil, der ist unvermeidlich – es ist die Tatsache, dass eine Zentralbank die digitale Währung beaufsichtigen wird. Aus meiner Sicht kann die Gefahr, die von CBDC ausgeht, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ob es sich nun um eine utopische Vision handelt, die auf guten Absichten beruht, oder um ein finsteres Komplott zur Zerschlagung unserer Souveränität, das Ergebnis könnte dasselbe sein: Kontrolle. Eine digitale Zentralbankwährung hat alle Nachteile des Fiat-Geldes, plus die zusätzlichen Ebenen der Überwachung und Programmierbarkeit unter staatlicher Aufsicht. Wenn CBDC letztendlich das neue Geldsystem wird, werden seine Kernfunktionen dafür sorgen, dass die Regierungen der Welt nicht mehr so etwas wie eine globale Gesundheitskrise brauchen, um Geld zu drucken oder die Gesellschaft zu schließen. Codezeilen können unser Verhalten formen und sicherstellen, dass wir gezwungen sind, zu Hause zu bleiben. Die gesamte Plattform wird darauf ausgelegt sein, Arbeit, die nicht mehr als notwendig erachtet wird, zu vertreiben. Die digitale Währung der Zentralbank wird es den Regierungen ermöglichen, eine Kontrolle von oben nach unten durchzusetzen, ähnlich wie beim chinesischen Social Credit Score. Einige Zentralbanker sprechen den leisen Teil sogar laut aus. Unabhängig davon, ob dies das Ziel des Programms ist oder nicht: Hat es in der Geschichte jemals eine Zeit gegeben, in der Regierungen die ihnen übertragene Macht abgelehnt haben? Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich auch nicht um eine Theorie aus einem Alufolienhut.“

Der Stoff, aus dem Filme gemacht sind

Michael Lewis, der Autor von „Big Short“, hat Berichten zufolge Monate mit Bankman-Fried verbracht, um Material für ein neues Buch zu sammeln. Die Zeit wird zeigen, für welche Sichtweise sich Lewis entscheidet – naiver Held? Skrupelloser Gauner? Übereifriger Philanthrop? Herzloser Dieb? Geldwäscher? Ahnungsloser Sündenbock in einem geopolitischen Spiel der Massenkontrolle? Wir werden abwarten und sehen müssen. Letztendlich bleiben bestimmte Fakten bestehen. Normale Menschen wurden um Milliarden beraubt, während Globalisten, Demokraten und die Ukraine reich wurden.

