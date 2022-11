China baut in Guangzhou das weltweit größte Quarantänelager mit 90.000 Boxen. Es ist das „Vorbild“ des WEF für die globale Gemeinschaft (Videos)

Die chinesische Stadt Guangzhou baut behelfsmäßige Krankenhäuser und Konzentrationslager, um 250.000 Menschen unterzubringen, da die Zahl der Covid-19-Fälle im ganzen Land gestiegen sein soll.

In den sozialen Medien gepostetes Filmmaterial zeigt das neue behelfsmäßige Quarantänelager in Guangzhou, das größte Lager Chinas, in dem 90 000 Covid-positive chinesische Bürger in „Isolationskapseln“ untergebracht werden sollen.

In the city of Guangzhou, #China, a quarantine camp is being built to potentially detain 87,000 people. If Chinese Communist regime switches its Covid-19 passports to code red, the CAMP will be ready and waiting. Take a look:pic.twitter.com/Zg0SBlqgdF — Steve Hanke (@steve_hanke) November 24, 2022

Guangzhou, eine Stadt mit 13 Millionen Einwohnern, meldete in den letzten 24 Stunden 9.680 neue Covid-Fälle.

Der Anstieg der Covid-positiven Patienten in Guangzhou macht „etwa 40 Prozent der landesweit gemeldeten 23.276 Fälle aus. Chinas Infektionszahlen sind im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und anderen großen Ländern niedrig, aber die regierende Kommunistische Partei versucht, jeden Fall zu isolieren“, berichtet die Associated Press.

Die Stadtregierung kündigte letzte Woche an, dass sie die nationale „Null-Covid“-Politik durch den raschen Bau weiterer Quarantänelager mit Tausenden von Betten weiter vorantreiben will.

„Die Seuchensituation in Guangzhou ist nach wie vor sehr ernst“, sagte ein Beamter der Stadt, Wang Baosen, laut der Zeitung South Metropolis Daily.

Berichten zufolge baut Guangzhou 246 407 Betten auf, davon 132 015 in Isolierstationen in Krankenhäusern und 114 392 für Menschen, die infiziert sind, aber keine Symptome haben.

Help!



Chinese government is simultaneously building hundreds quarantine camps now. This new one is designed to detain 48,000 people



They can simply flip a switch to remotely turn your COVID passport to code red, then you need to do your time in a quarantine camp and pay for it. https://t.co/1u3xnTJEmp pic.twitter.com/EK4C1Srqog — Songpinganq (@songpinganq) November 25, 2022

Der angebliche Anstieg der Covid-Infektionen in ganz China hat die Regierung dazu veranlasst, Familien in engen Wohnungen einzuschließen und sogar zu sperren, um zu verhindern, dass ein einziger Fall von Covid am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft auftritt.

In einem anderen Video, das auf Twitter gepostet wurde, ist ein weiß gekleideter Mitarbeiter des Gesundheitswesens zu sehen, der die Türen der Wohnhäuser während der Abriegelung mit Gittern versperrt, um die Bewohner daran zu hindern, ihre Häuser zu verlassen und den Zugang zu Lebensmitteln, lebensnotwendigen Gütern oder wichtiger medizinischer Versorgung zu verhindern.

CCP officials welding bars over apartment building doors during lockdowns to prevent them from leaving. If you don’t have food, you’ll starve. Many committed suicide. pic.twitter.com/IUD6Zdg6Rj — 🏴 Nevada Memes før Liberty🏴 (@1864Memes) November 28, 2022

Keep giving the government more and more power and this is what happens. When will you wake up? pic.twitter.com/r5L2ClTVJE — The Typical Liberal #1 In Exposing Liberal Lies (@the_typical_lib) November 25, 2022

Chinesische Dissidenten sind auf die Straße gegangen und haben ihre Stimme gegen die kommunistische Regierung erhoben.

In Wuhan skandieren die Demonstranten: „Die Epidemie hat in Wuhan begonnen und sie wird in Wuhan enden“.

Während die Kommunistische Partei Chinas die tatsächlichen Todesfälle und Fallzahlen zurückhält, haben chinesische Regierungsbeamte zugegeben, dass es in den letzten sechs Monaten mehr Todesfälle infolge von „Null-Covid“ als infolge von Coronavirus-Infektionen gegeben hat.

Wie Breitbart News berichtet:

Chinesische Beamte haben den Tod von mindestens zwei Menschen bestätigt, denen aufgrund von Abriegelungen im November die medizinische Versorgung verweigert wurde – ein dreijähriger Junge im nordwestlichen Lanzhou und eine 55-jährige Frau in der Inneren Mongolei – sowie den Tod von 27 Menschen, die in einem Bus starben, der auf dem Weg zu einem Coronavirus-Quarantänelager war und unerklärlicherweise mitten in der Nacht um bergige Klippen fuhr. Dutzende weiterer Todesfälle – darunter Menschen, die verhungerten, denen es an grundlegenden medizinischen Produkten fehlte oder die Selbstmord begingen – wurden in den chinesischen sozialen Medien angeprangert und später zensiert, obwohl die Regierung dies nicht zugegeben hat. Die Regierung bestritt, dass das Abriegelungsprotokoll den Tod eines vier Monate alten Mädchens in Zhengzhou verursachte, dem die medizinische Behandlung verweigert wurde, weil es angeblich nicht positiv auf das Coronavirus getestet und daher nicht als Notfall behandelt worden war; sie behauptete jedoch, der Tod des Mädchens sei auf ein schwaches Verantwortungsbewusstsein“ des Gesundheitspersonals zurückzuführen. … Die Global Times berichtete, dass der letzte dokumentierte Coronavirus-Todesfall in China angeblich am 26. Mai in Shanghai auftrat, inmitten einer brutalen Abriegelung, die vermutlich zu mehreren Selbstmorden geführt hat.

Während Tausende chinesischer Bürger in Konzentrationslagern festgehalten werden, nachdem sie positiv auf Covid getestet wurden, hat das Center for Disease Control and Prevention zugegeben, dass die zur Diagnose von Covid verwendeten PCR-Tests unzuverlässig sind und Covid nicht von der Grippe unterscheiden können.

Zu Beginn der Pandemie in den USA haben Ärzte in vorderster Front Medikamente wie Ivermectin und Hydroxychloroquin eingeführt, mit denen Covid wirksam behandelt werden kann, ein künstlich erzeugtes Virus, das zunächst nur für ältere Menschen und Infizierte mit Vorerkrankungen tödlich war. Das Verbot lebensrettender Medikamente ebnete den Weg für die Regierung, gefährliche Covid-Impfstoffe vorzuschreiben, die die Übertragung von Covid nicht verhindern können, und Abriegelungen vorzunehmen.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) preist das kommunistische China als „Vorbild“ für viele Länder an, während sich die Weltgemeinschaft um eine „systemische Transformation der Welt“ bemüht.

Letzte Woche lobte der WEF-Vorsitzende und -Gründer Klaus Schwab Chinas Null-Covid-Politik und lobte Peking als eine führende Figur in der WEF-Vision eines „Great Reset of Capitalism“.

„Ich respektiere Chinas Errungenschaften, die in den letzten 40 Jahren enorm sind, und ich denke, es ist ein Vorbild für viele Länder“, sagte der Davoser Chef und fügte hinzu, dass er zwar der Meinung ist, dass Länder in der Lage sein sollten, das System zu wählen, unter dem sie leben möchten, aber das chinesische Modell ist sicherlich ein sehr attraktives Modell für eine ganze Reihe von Ländern“.

„Ich freue mich sehr darauf, in Davos eine starke chinesische Stimme zu haben, die der Welt noch besser erklären kann, was es bedeutet, den Parteitag zu sehen, der die Grundsätze der Politik festgelegt hat [und] was es wirklich für die globale Zusammenarbeit und die globale Entwicklung bedeutet“, fügte Schwab hinzu.

Schwabs Äußerungen folgen auf seine Teilnahme am G20-Gipfel in Indonesien am 15. November, wo der chinesische Präsident Xi Jinping nach einer Unterbrechung infolge des Covid-Ausbruchs in Wuhan mit westlichen Staats- und Regierungschefs zusammenkam.

Während des Treffens einigten sich die G20-Staats- und Regierungschefs darauf, den Gesundheitsschutz auf internationaler Ebene auszubauen und einen weltweit anerkannten digitalen Gesundheitspass, universelle digitale Covid-19-Zertifikate, einzuführen, um die Bewegungsfreiheit der Menschen während der „nächsten Pandemie“ zu verfolgen, zu überwachen und einzuschränken.

Zum Abschluss des G20-Gipfels enthielt das offizielle Kommuniqué eine klar formulierte Erklärung zu digitalen Gesundheitspässen, die auf der Website des Weißen Hauses veröffentlicht ist.