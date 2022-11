Onkologe schreibt Brandbrief wegen Krebs bei Menschen, die den Booster erhalten

Professor Angus Dalgleish von der St. George’s University of London hat einen Brandbrief an den Chefredakteur der medizinischen Fachzeitschrift The BMJ geschrieben.

Er schreibt, dass es jetzt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Coronaimpfstoffen und Blutgerinnseln, Herzmuskelentzündungen, Herzinfarkten, Schlaganfällen, Myelitis und Neuropathie gibt. Er fügt hinzu, dass er diese Nebenwirkungen bereits im Juni 2020 vorausgesagt hat.

Es gibt nun einen weiteren Grund, alle Impfprogramme zu stoppen, argumentiert Professor Angus Dalgleish. Als Onkologe sieht er, wie sich die Situation von Menschen mit stabiler Krankheit nach dem Booster stark verschlechtert.

In seiner Umgebung sieht er, dass sich Menschen nach der Auffrischungsimpfung mehrere Tage oder Wochen lang unwohl fühlen. Einer seiner persönlichen Kontakte erkrankte nach der Impfung an Leukämie, zwei Kollegen an einem Non-Hodgkin-Lymphom und ein alter Freund entwickelte nach der Auffrischung mehrere Metastasen.



Das ist kein Zufall, betonte der Onkologe, der darauf hinwies, dass das gleiche Muster in Deutschland, Australien und den Vereinigten Staaten zu beobachten ist.

Der Professor der Onkologie ist überzeugt, dass darüber sofort eine öffentliche Debatte geführt werden sollte.

Der Pathologe Ryan Cole sagte zuvor, dass „unzählige“ Onkologen ihn kontaktiert hätten. Sie sahen, dass sich alle Arten von Krebs, die sie normalerweise kontrollieren und behandeln konnten, „wie ein Lauffeuer“ ausbreiteten. Einige sprachen von „Turbokrebs“.