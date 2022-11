Jetzt werden die Bundesbehörden verklagt, um die Herkunft von COVID aufzudecken

childrenshealthdefense.org: U.S. Right to Know hat in der vergangenen Woche drei neue Klagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz gegen Bundesbehörden eingereicht, um die Herkunft von COVID-19, undichte Stellen oder Pannen in Biosicherheitslabors und die Risiken der Gain-of-Function-Forschung aufzudecken.

Die gemeinnützige, investigative Gruppe für öffentliche Gesundheit hat seit Juli 2020 mehr als 90 Anträge auf Informationen über den Ursprung von SARS-CoV-2 auf Bundes-, Landes- und internationaler Ebene eingereicht.

Die Gruppe reichte die drei neuen Klagen ein, nachdem Bundesbehörden auf mehrere FOIA-Anfragen nicht reagierten und stattdessen Dokumente und Informationen zurückhielten, die möglicherweise Aufschluss über den Ursprung von COVID-19 und verwandte Themen geben könnten.

„Die Öffentlichkeit und die weltweite wissenschaftliche Gemeinschaft haben ein Recht darauf zu erfahren, welche Daten zu diesen Themen existieren“, so die USRTK.

HHS, DARPA, National Library of Medicine sind Ziel der jüngsten Klagen

Die USRTK reichte eine Klage gegen das US-Gesundheitsministerium (HHS) und die National Library of Medicine (NLM) ein, nachdem diese die im Juni eingereichte Anfrage der USRTK nach Informationen über BLAST-Anfragen (Basic Local Alignment Search Tool), die vor Beginn der COVID-19-Pandemie gestellt wurden, ignoriert hatten.

Forscher verwenden BLAST in der Regel, um potenziell neue genetische Sequenzen mit einer Datenbank bekannter Sequenzen zu vergleichen. Die Klage zielt darauf ab, herauszufinden, ob jemand BLAST benutzt hat, um eine Nukleinsäure- oder Aminosäuresequenz abzugleichen, die mit Teilen des SARS-CoV-2-Genoms vor der Pandemie identisch war.

USRTK-Exekutivdirektor Gary Ruskin erklärte die Bedeutung dieser Untersuchung in einem Tweet.

In ihrer Antwort auf die ursprüngliche FOIA-Anfrage teilte die NLM der USRTK mit, dass sie „keine entsprechenden Unterlagen“ habe, machte aber keine Angaben dazu, wie sie die Angelegenheit untersucht hatte. Das NLM ignorierte den Einspruch der USRTK mit Folgefragen, was zu der Klage führte.

Die USRTK reichte eine weitere Klage gegen die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ein, als diese auf zwei FOIA-Anfragen vom Oktober 2020 und März 2021 nicht reagierte.

Bei der ersten Anfrage ging es um Aufzeichnungen über Finanzierungsverträge, Finanzhilfevereinbarungen und Mitteilungen über die Finanzierung, die die DARPA der Duke University im Jahr 2017 im Rahmen des DARPA-Programms „Pandemic Prevention Platform“ gewährt hatte.

Das Duke Human Vaccine Institute, das im Duke Regional Biocontainment Laboratory untergebracht ist, erhielt über einen Zeitraum von 30 Monaten 12,8 Millionen US-Dollar für die Entwicklung eines Systems, das virale Pandemien innerhalb von 60 Tagen stoppen kann.

Die zweite FOIA-Anfrage bezog sich auf Verträge, Zuschüsse und Mitteilungen im Zusammenhang mit acht Verträgen, die vom DARPA-Programm PREventing EMerging Pathogenic Threats finanziert wurden, um Technologien zur Überwachung und Modellierung viraler Krankheitserreger in Tieren und Insekten zu entwickeln, die auch auf den Menschen übergreifen können.

Die USRTK reichte eine dritte Klage gegen das HHS und das NLM ein, weil sie eine FOIA-Anfrage vom August 2022 ignorierten, in der die National Institutes of Health (NIH) aufgefordert wurden, alle frühen SARS-CoV-2-Sequenzen oder SARS-ähnlichen Sequenzen freizugeben, die möglicherweise unterdrückt oder der Öffentlichkeit vorenthalten werden.

Die gemeinnützige Organisation stellte den FOIA-Antrag, nachdem Forscher festgestellt hatten, dass das NIH SARS-CoV-2-Sequenzen aus seinen Datenbanken gelöscht hatte.

Im Jahr 2021 entdeckte Dr. Jesse Bloom, Evolutionsbiologe am Fred Hutchinson Cancer Center in Seattle, 13 Sequenzen aus der Anfangszeit des Ausbruchs in Wuhan, die auf Wunsch des Einreichers aus dem NIH Sequence Read Archive gelöscht worden waren.

USRTK berichtete auch, dass das NIH im Juli 2022 163 Spike-Protein-Sequenzen von SARS-ähnlichen Coronaviren freigab, die ursprünglich im Jahr 2018 eingereicht worden waren. Zehn Tage später wurden diese Sequenzen aus der öffentlichen Ansicht entfernt.

Karolina Corin, Ph.D., wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der USRTK, unterstrich die Bedeutung dieses FOIA-Antrags im August, indem sie twitterte:

Wir haben gerade eine FOIA-Anfrage an das @NIH gestellt mit der Bitte um alle nicht öffentlich zugänglichen SARS-CoV-2- und SARS-bezogenen Sequenzen.

Bloom und andere Wissenschaftler stimmten dem zu und schrieben in Science:

„Unabhängig davon, ob die Ursprünge auf ein Leck im Labor oder auf eine zoonotische Übertragung zurückzuführen sind, ist das Wissen um die Entstehung von COVID-19 von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung von Strategien zur Verringerung des Risikos künftiger Ausbrüche.“

Vollständiges und ehrliches Bild“ der COVID-Ursprünge und Gefahren der Gain-of-Function-Forschung unterdrückt

Es gibt zwei Hypothesen über den Ursprung des COVID-19-Virus – die eine besagt, dass es durch eine natürliche „zoonotische“ Ausbreitung entstanden ist, die andere, dass es durch ein „Laborleck“ im Wuhan Institute of Virology (WIV), einem teilweise von der US-Regierung finanzierten Labor der Biosicherheitsstufe 4 (BSL-4), entstanden ist.

Eine Gruppe von Forschern, die mit dem WIV und der EcoHealth Alliance, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in den USA, die mit dem WIV bei der Erforschung von Coronaviren zusammenarbeitete, in Verbindung steht, hat die Hypothese der zoonotischen Übertragung stark gefördert.

Im März 2020 veröffentlichten die Forscher einen Brief in Nature Medicine, in dem sie behaupteten, dass die Labortheorie nicht „plausibel“ sei.

Der Brief trug dazu bei, diejenigen, die die Hypothese des zoonotischen Ursprungs infrage stellten, als „Verschwörungstheoretiker“ zu diskreditieren, obwohl andere Wissenschaftler weiterhin die Erforschung des Ursprungs von COVID-19 forderten.

Die E-Mail-Korrespondenz von Dr. Anthony Fauci von Januar bis Juni 2020, die der Washington Post, Buzzfeed News und CNN durch FOIA-Anfragen zugänglich gemacht wurde, zeigt, dass Forscher Fauci und seine Kollegen schon früh auf die Möglichkeit hingewiesen hatten, dass COVID-19 aus dem Labor in Wuhan ausgetreten sein könnte.

Die E-Mails zeigen auch, dass Fauci und der damalige Direktor des NIH, Dr. Francis Collins, an einer Telefonkonferenz teilnahmen, in der sie den Forschern, die den Brief verfasst hatten, rieten, die Möglichkeit eines Lecks im Labor nicht zu erwähnen.

In einer Pressekonferenz im Weißen Haus verwies Fauci später auf dieses Schreiben als Beweis dafür, dass das Virus einen zoonotischen Ursprung hat.

Im August erklärten die Republikaner im Repräsentantenhaus, sie würden eine Untersuchung über die mögliche Herkunft von COVID-19 aus dem Labor einleiten, falls sie bei den Zwischenwahlen die Mehrheit im Repräsentantenhaus erringen würden. Diese Mehrheit haben sie im November dieses Jahres gewonnen.

Am Dienstag erklärte Fauci gegenüber Reportern in eine kurze Einweisung im Weißen Haus, dass er mit den Republikanern im Repräsentantenhaus uneingeschränkt zusammenarbeiten werde, falls diese eine Untersuchung über die Herkunft von COVID-19 einleiten. „Ich habe keine Probleme, vor Gericht auszusagen – wir können alles, was wir gesagt haben, verteidigen und erklären.

In der Sendung Meet the Press am Sonntag fügte Fauci hinzu, dass er hinsichtlich der Herkunft des Virus „völlig offen“ sei und räumte ein, dass die Hypothese einer zoonotischen Herkunft „nicht endgültig bewiesen“ sei.

Die Hypothese des „Laborlecks“ wird durch eine Reihe von Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit Hochsicherheitslabors im Allgemeinen und dem BSL-4-Labor in Wuhan im Besonderen gestützt.

Veröffentlichte Forschungsergebnisse und US-Bundeszuschüsse an die EcoHealth Alliance zur Finanzierung der Coronavirus-Forschung der WIV zeigen, dass die WIV potenziell gefährliche SARS-ähnliche Coronaviren lagerte und in Zusammenarbeit mit US-Universitäten Gain-of-Function-Forschung betrieb.

Im Juni berichtete The Defender, dass die Weltgesundheitsorganisation eingeräumt hat, dass es entscheidende Informationslücken gibt, die die Untersuchung der Herkunft von COVID-19 behindern und die Möglichkeit offen lassen, dass das Virus aus einem Labor entwichen sein könnte.

Diese Aussage widersprach der früheren Behauptung der WHO, es sei „extrem unwahrscheinlich“, dass COVID-19 aus der WIV entwichen sei.

ProPublica und Vanity Fair untersuchten die WIV in diesem Herbst und berichteten von einer „komplexen und ernsten Situation“ innerhalb eines „Biokomplexes in der Krise“. Ende Oktober veröffentlichte auch Senator Richard Burr (R-N.C.) einen Zwischenbericht über die Herkunft des COVID-19-Virus, der die Theorie des Lecks im Labor stark unterstützt.

In Anbetracht der begrenzten Untersuchungen und der mangelnden Transparenz bei der Erforschung des Ursprungs von COVID-19, der Gain-of-Function-Forschung und der Biolabore begann USRTK im Juli 2020 mit der Einreichung von Anträgen auf Einsichtnahme in öffentliche Unterlagen, weil die Gruppe „besorgt war, dass die nationalen Sicherheitsapparate der Vereinigten Staaten, Chinas und anderer Länder sowie die Universitäten, die Industrie und die Regierungsstellen, mit denen sie zusammenarbeiten, möglicherweise kein vollständiges und ehrliches Bild des Ursprungs von SARS-CoV-2 und der Gefahren der Gain-of-Function-Forschung vermitteln.“

Laut USRTK: