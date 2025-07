Martin Jay

Die Kommissionspräsidentin ist so sehr von Korruptionsausscheidungen durchtränkt, dass sie sich stolz als die größte Kanalratte in der gesamten Senkgrube der EU-Kriminalität präsentiert.

Der jüngste Versuch von Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, zum Rücktritt zu zwingen, ist in mehrfacher Hinsicht interessant, vor allem aber, weil er beispiellos ist und zeigt, dass die EU, wenn sie in die Enge getrieben wird und ihr die Pistole an die Schläfe gesetzt wird, widerwillig auf einen demokratischen Prozess zurückgreift, um letztendlich ihre Position zu bewahren. Im Allgemeinen werden das Europäische Parlament und seine Mitglieder nicht als große Akteure in der Brüsseler Trilogie der Macht angesehen, die neben den beiden anderen Institutionen, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Ministerrat, stehen. In der Tat ist die Versammlung in vielerlei Hinsicht ein Scheinparlament, dessen Mitglieder lediglich wichtige Gesetzesentwürfe absegnen, die die beiden anderen Organe absegnen wollen. Es war eigentlich eine Idee der EU-Architekten in letzter Minute, die feststellten, dass sie beim Aufbau des französischen Modells der exekutiven Verwaltungsgewalt vergessen hatten, eine Komponente hinzuzufügen, um den ganzen Zirkus durch eine Art demokratische Bestätigung zu legitimieren.

Und doch üben die Europaabgeordneten gelegentlich Macht aus. Ein Punkt in ihrer fünfjährigen Amtszeit ist, wenn sie EU-Kommissare ins Kreuzverhör nehmen, die von den Mitgliedsstaaten für die Spitzenpositionen in Brüssel nominiert wurden – was sie, die Abgeordneten, ablehnen können. Ein anderer Moment kann sein, wenn sie sich über den „großen Bruder“ Europäische Kommission aufregen und sie daran erinnern müssen, dass es letztendlich das Parlament selbst ist, das die Präsidenten der Europäischen Kommission auswählt, und dass sie diese, falls nötig, jederzeit ablehnen können.

Vor kurzem haben die Abgeordneten des Europäischen Parlaments den beispiellosen Schritt unternommen, von der Leyen abzusetzen, da viele der Meinung sind, dass sie mit ihren korrupten Praktiken und ihrem diktatorischen Elan das gesamte EU-Projekt bedroht hat. In einer offiziellen Erklärung der Abgeordneten, die sich für ihren Rücktritt einsetzten, heißt es, dass „die von Präsidentin Ursula von der Leyen geführte Kommission nicht mehr das Vertrauen des Parlaments genießt, die für eine demokratische Union unerlässlichen Grundsätze der Transparenz, der Rechenschaftspflicht und der guten Regierungsführung aufrechtzuerhalten“. Sie forderten die Kommission außerdem auf, „zurückzutreten, da sie es wiederholt versäumt hat, Transparenz zu gewährleisten und die demokratische Kontrolle und die Rechtsstaatlichkeit innerhalb der Union beharrlich missachtet hat“.

Der Antrag, der offensichtlich nicht mehrheitsfähig war, wurde größtenteils von rechten Europaabgeordneten eingebracht, die ironischerweise ihre Sitze bei den letzten EU-Wahlen aufgrund der wachsenden Wut und des Misstrauens der Wähler gegenüber der EU errungen haben, die mehr Macht und nationale Souveränität in ihren eigenen Ländern zurückhaben wollen.

Und doch zeigte sich, dass von der Leyens Stil, den manche mit berüchtigten sowjetischen Führern vergleichen könnten, seine Grenzen hat. Sie verkörpert die schlimmsten Seiten der EU, was passieren kann, wenn die Kommission zu viel Macht hat und zu große Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel die Verwendung von Mitteln, die für die Entwicklung vorgesehen waren, für den Krieg in der Ukraine. Es gibt tatsächlich eine Reihe von Themen, über die die Abgeordneten verärgert sind und die zu dem Misstrauensvotum geführt haben. Vielleicht begann es in der vorherigen Regierung, als von der Leyen 38 Milliarden Dollar für einen Pfizer-Impfstoff für Covid ausgab, als ihre Beziehung zu dem US-Pharmariesen stank – die Firma ihres Mannes, die Pfizer gehört, erhielt EU-Gelder und ihre Weigerung, Textnachrichten an EU-Ermittler auszuhändigen, gibt einen Hinweis darauf, wie sie denkt. In jüngster Zeit wird sie verdächtigt, in das schmutzige Geschäft der Wahlfälschung in Rumänien verwickelt zu sein, was für viele dieser Abgeordneten wohl der letzte Strohhalm war.

Einige argumentieren, dass sich die Geschichte wiederholt und dass 1999 zwanzig EU-Kommissare massenhaft zurückgetreten sind, weil ihnen Korruption vorgeworfen wurde. Aber es gibt große Unterschiede, die erwähnenswert sind. Damals genügte ein interner Rechnungsprüfungsbericht, der die Hand einer französischen Kommissarin in der Kasse aufzeigte, die EU-Verträge an ihren eigenen Zahnarzt vergab, während andere Kommissare Spitzenjobs an ihre Freunde vergaben, die in Bezug auf die ihnen übertragenen Aufgaben völlig unerfahren waren. Man könnte meinen, dass sich die EU 1999 noch an einige demokratische Werte klammerte, da das Projekt ein gewisses Maß an Ehre besaß, so dass es nur richtig war, in sein eigenes Schwert zu fallen, als Jacques Santer auf einer Pressekonferenz wimmerte: „Es tut mir leid…“. Er hielt seinen Kopf gesenkt und einige von uns im Saal dachten, er würde vielleicht weinen.

Aber die heutige EU hat sich zu einem echten Machtzentrum nach sowjetischem Vorbild aufgebläht, das der Welt schamlos zeigt, was es ist: ein Projekt der Machtübertragung von der demokratischen Basis der Mitgliedstaaten nach Brüssel, wo alle absurden Vorstellungen von Demokratie und Rechenschaftspflicht auf dem Bahnsteig des Brüsseler Midi-Bahnhofs zurückgelassen werden, wenn die Eurokraten ankommen, um ihre „Arbeit“ zu beginnen. Von der Leyen ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen, stetigen Machtübernahme, die den nationalen Regierungen die Macht entzogen hat, ohne dass es jemandem wirklich aufgefallen wäre. Wen kümmert es schon, dass sie einen 650 Milliarden Euro schweren Corona-Fonds falsch verwaltet?

Für diejenigen, die sie kontrollieren, leistet sie hervorragende Arbeit, und es ist kaum verwunderlich, dass das größte amerikanische Propagandablatt Politico sie sogar als „Amerikas eigene EU-Präsidentin“ bezeichnete.

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments sind größtenteils ungeliebte, ungeschlechtliche, graue Menschen in grauen Anzügen, die so nutzlos sind, dass ihre eigenen politischen Parteien ihnen den EU-Posten gegeben haben, damit sie sich aus dem eigentlichen Geschäft heraushalten, während sie für ihre Loyalität bezahlt werden. Glenys-Kinnock-Land. Die meisten haben noch nie einen richtigen Job in der Privatwirtschaft gehabt und sind so dumm, dass es kaum zu glauben ist, dass sie eine wichtige Rolle im internen Prozess der EU spielen sollen. Die Wahrheit ist, dass die armen kleinen Dinger das nicht tun. Dieser Schritt einer kleinen Gruppe rebellischer Europaabgeordneter sollte jedoch nicht mit dem verglichen werden, was 1999 geschah. Die heutige Europäische Kommission hat eine hervorragende Arbeit aus dem sowjetischen Handbuch geleistet, um alle Whistleblower zu vernichten und den gefälschten internen Audit- oder Polizeidiensten, die Gauner wie Ursula untersuchen und verfolgen sollten, das Fürchten zu lehren. Das Votum ist eine Verzweiflungsmaßnahme einiger Abgeordneter, nachdem diese EU-Organisationen jahrelang nur Papiere gewälzt und Journalisten bissige Kommentare zugemutet haben – der EU-eigene Ombudsmann, die EU-eigene Innenrevision und schließlich – lachen Sie nicht – die EU-eigene Betrugsbekämpfungsstelle namens OLAF, die manchmal als „Oh, lach“ ausgesprochen wird.

Als Neil Kinnock nach dem Rücktritt der Kommission im Jahr 1999 (an dem er ebenfalls beteiligt war) zum Vizepräsidenten der Europäischen Kommission ernannt wurde, bestand seine Hauptaufgabe darin, die Institution und ihre Spitzenleute vor jeglicher Kontrolle oder Rechenschaftspflicht zu schützen, neue Regeln einzuführen, die es Kommissionsbeamten unmöglich machen, als Informanten aufzutreten, und OLAF bei der Aufdeckung von interner Korruption oder Veruntreuung völlig unwirksam zu machen. Das Misstrauensvotum der Europaabgeordneten folgt keineswegs einem „Präzedenzfall“ früherer Versuche, die schmierigen Kommissionsleiter zur Rechenschaft zu ziehen, sondern ist vielmehr ein symbolisches Zeichen der Verzweiflung darüber, was jahrelange „Reformen“ im Stil von Kinnock in Form einer Kommissionspräsidentin hervorbringen können, die so sehr in Korruptionsausscheidungen getränkt ist, dass sie stolz als die größte Kanalratte in der gesamten Senkgrube der EU-Bestechung dasteht.