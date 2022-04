Ist die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu sterben, bei vollständig Geimpften größer? FDA und Pfizer wussten, dass die COVID-Spritze eine Immunsuppression verursacht

Mercola.com

Am 1. April 2022 wurde ein weiterer Stapel von 11.000 Pfizer-Dokumenten von der US-amerikanischen Food and Drug Administration freigegeben. Aus den Studiendaten von Pfizer geht hervor, dass die natürliche Immunität ebenso wirksam war wie die Impfung und dass die Nebenwirkungen der Spritze bei Personen unter 55 Jahren stärker ausgeprägt waren. Da das Risiko, an schwerer COVID zu erkranken, bei jüngeren Menschen deutlich geringer ist, ist ein erhöhtes Risiko für Nebenwirkungen nicht akzeptabel, und die Impfung hätte auf Personen mit hohem Risiko für schwere COVID beschränkt werden sollen.

Die Nebenwirkungsrate pro Dosis für den mRNA-Impfstoff von Pfizer liegt nach eigenen Studien bei fast 1:800, und die Myokarditis-Rate beträgt 10:100.000 – weit mehr als die zuvor gemeldete Rate von 2:100.000.

In der Einwilligungserklärung von Pfizer heißt es, dass die Auswirkungen auf Spermien, Föten und stillende Kinder unbekannt sind. Dennoch haben Gesundheitsbehörden und Medien als „Tatsache“ verkündet, dass die Spritze keine Auswirkungen auf die reproduktive Gesundheit oder die Fruchtbarkeit hat und für schwangere und stillende Mütter vollkommen sicher ist

Aus den Unterlagen von Pfizer geht hervor, dass das Risiko eines antikörperabhängigen Enhancements nicht ausgeschlossen werden konnte. Impfstoff-assoziierte verstärkte Krankheit (VAED) wird als „wichtiges potenzielles Risiko“ aufgeführt. Bis zum 28. Februar 2021 lagen Pfizer 138 Verdachtsfälle von VAED vor, von denen 75 schwerwiegend waren und zu Krankenhausaufenthalten, Behinderungen, lebensbedrohlichen Folgen oder zum Tod führten; insgesamt 38 Fälle verliefen tödlich und 65 blieben ungeklärt

Pfizer und die FDA wussten auch, dass bei Menschen aller Altersgruppen eine vorübergehende Unterdrückung der Immunfunktion für eine Woche nach der ersten Dosis auftrat

Mit einem weiteren Stapel von 11.000 Pfizer-Dokumenten, die am 1. April 2022 veröffentlicht wurden, haben alte Verdachtsmomente neue Unterstützung erhalten. Wie Kim Iversen, Co-Moderatorin von „Rising“ (Video oben), berichtet, ist die erste bahnbrechende Enthüllung, dass die natürliche Immunität funktioniert, und dass Pfizer dies die ganze Zeit gewusst hat.

Die Daten der klinischen Studie zeigen, dass es keinen Unterschied zwischen denjenigen, die bereits eine COVID-Infektion hatten, und denen, die die Impfung erhielten, gab. Keine der beiden Gruppen erlitt eine schwere Infektion. Auch die natürliche Immunität war in Bezug auf das Infektionsrisiko statistisch gesehen identisch mit der Impfung.

Jüngere Erwachsene leiden häufiger unter Nebenwirkungen

Die zweite Enthüllung ist, dass die Nebenwirkungen der Impfungen bei jüngeren Menschen im Alter von 18 bis 55 Jahren schwerer waren als bei Menschen über 55 Jahren. (Das Risiko von Nebenwirkungen stieg auch mit jeder weiteren Dosis, so dass das Risiko nach der zweiten Dosis höher war als nach der ersten).

Wie viele von uns schon die ganze Zeit gesagt haben, ist das Risiko einer schweren COVID bei jüngeren Menschen deutlich geringer als bei über 60-Jährigen, so dass ein erhöhtes Risiko von Nebenwirkungen nicht akzeptabel ist.

Wie The Naked Emperor auf Substack feststellte, „hätte der Impfstoff, der bei jüngeren Menschen häufigere und schwerwiegendere Reaktionen und Nebenwirkungen hervorruft, auf diejenigen beschränkt werden müssen, die tatsächlich einem Risiko für schwere COVID-19 ausgesetzt sind.“

Pfizer-Dokumente zeigen hohe Rate an Myokarditis

Interessanterweise enthalten die Unterlagen von Pfizer auch medizinische Informationen, die von den Mainstream-Medien und Faktenprüfern als Fehlinformationen oder Desinformationen bezeichnet wurden. Ein pädiatrisches Einwilligungsformular listet mehrere mögliche Nebenwirkungen auf, darunter eine Myokarditis-Rate von 10 von 100.000 – weit mehr als die zuvor gemeldete Rate von 1 von 50.000 (d. h. 2 von 100.000).

Wir wissen auch, dass Myokarditis bei jungen Männern sehr viel häufiger auftritt, so dass das Risiko für sie deutlich höher ist als 10 von 100.000, da sie den Großteil dieser Verletzungen ausmachen.

Auswirkungen auf die reproduktive Gesundheit sind nicht bekannt

In der Einwilligungserklärung heißt es auch, dass die Auswirkungen auf Spermien, Föten und stillende Kinder unbekannt sind. Dennoch haben Gesundheitsbehörden und Medien als „Tatsache“ verkündet, dass die Spritze keine Auswirkungen auf die reproduktive Gesundheit oder die Fruchtbarkeit hat und für schwangere und stillende Mütter vollkommen sicher ist.

Wenn eine Wirkung nicht bekannt ist, kann man nicht behaupten, dass sie harmlos ist. Wenn Sie das tun, lügen Sie schlicht und einfach, und die Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Rochelle Walensky, ist nur eine von vielen, die sich dessen schuldig gemacht haben. Sie hat der Öffentlichkeit wiederholt versichert, dass die Impfung keine Gesundheitsrisiken für schwangere Frauen oder ihre Babys birgt. Hier ist Walensky im Mai 2021:

Und jetzt, im Oktober 2021, behauptet sie immer noch, es gäbe keine Risiken.

Im August 2021, als Comirnaty zugelassen wurde, behauptete Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, die COVID-Impfung sei während der Schwangerschaft sicher.

Das American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) macht ebenfalls definitive Aussagen zur Sicherheit und behauptet: „Die Impfung kann in jedem Trimester erfolgen, und der Schwerpunkt sollte auf dem frühestmöglichen Erhalt des Impfstoffs liegen, um die Gesundheit der Mutter und des Fötus zu maximieren. Doch selbst auf dem Etikett von Comirnaty heißt es, dass „die verfügbaren Daten zu Comirnaty, das schwangeren Frauen verabreicht wurde, nicht ausreichen, um über die mit dem Impfstoff verbundenen Risiken in der Schwangerschaft zu informieren“.

Antikörper-abhängiges Enhancement ist nicht auszuschließen

Viele, die vor der Möglichkeit gewarnt haben, dass mRNA-Spritzen ein Antikörper-abhängiges Enhancement (ADE) verursachen können – eine Situation, in der man am Ende anfälliger für schwere Infektionen ist, als man es sonst gewesen wäre -, wurden von den Medien verleumdet und dämonisiert und als Desinformationsverbreiter abgestempelt.

In der Einwilligungserklärung von Pfizer selbst heißt es jedoch eindeutig: „Obwohl bisher nicht beobachtet, kann noch nicht ausgeschlossen werden, dass der untersuchte Impfstoff eine spätere COVID-19-Erkrankung verschlimmern kann.“ Wie Iversen feststellte, würde die Einverständniserklärung dies nicht enthalten, wenn ADE wirklich überhaupt kein Problem darstellen würden. Und doch ist sie da.

Die impfstoffbedingte verstärkte Krankheit (VAED) wird auch als „wichtiges potenzielles Risiko“ in Tabelle 5 auf Seite 11 eines Dokuments mit der Bezeichnung. „Kumulative Analyse der Berichte über unerwünschte Ereignisse nach der Zulassung“ aufgeführt.

Bis zum 28. Februar 2021 lagen Pfizer 138 Verdachtsfälle von VAED vor, von denen 75 schwerwiegend waren und zu Krankenhausaufenthalten, Behinderungen, lebensbedrohlichen Folgen oder zum Tod führten; insgesamt 38 Fälle erwiesen sich als tödlich und 65 blieben ungeklärt.

Wie Daily Expose feststellt, Klinische Studien der Phase sind dazu gedacht, häufige oder schwere Nebenwirkungen aufzudecken, bevor ein Impfstoff zur Verwendung zugelassen wird, einschließlich ADE. Aber hier liegt das Problem, [denn] keiner der COVID-19-Impfstoffe hat die Phase-3-Studien abgeschlossen.

Die Phase-3-Studie von Pfizer soll am 8. Februar 2024 abgeschlossen werden – in fast zwei Jahren! Trotzdem kam Pfizer in seinem FDA-Antrag zu dem Schluss, dass „keiner der 75 Fälle definitiv als VAED angesehen werden kann“.

Wie um alles in der Welt konnten sie nicht definitiv zu dem Schluss kommen, dass VAED die Schuld trägt, wenn 75 % der bestätigten ‚Durchbruchsfälle‘, die ihnen gemeldet wurden, schwere Erkrankungen waren, die zu Krankenhausaufenthalten, Behinderungen, lebensbedrohlichen Folgen oder zum Tod führten? fragt The Daily Expose.

Pfizer wusste über Immunsuppression Bescheid

Eine weitere aufschlussreiche Aussage, die in den Dokumenten zu finden ist, ist diese:

Die klinische Laborauswertung zeigte eine vorübergehende Abnahme der Lymphozyten, die in allen Alters- und Dosisgruppen nach Dosis 1 beobachtet wurde und die innerhalb von etwa einer Woche abklang …

Mit anderen Worten: Pfizer wusste, dass es in der ersten Woche nach der ersten Dosis bei Menschen aller Altersgruppen zu einer vorübergehenden Immunsuppression oder, anders ausgedrückt, zu einer vorübergehenden Schwächung des Immunsystems kam.

Wie Iversen feststellte, könnte dies die Infektionsraten verzerrt haben, da die Menschen erst 14 Tage nach der ersten Impfung als teilweise geimpft galten und zwei Wochen nach der zweiten Dosis offiziell als vollständig geimpft.

Wenn Menschen in dieser ersten Woche anfällig für Infektionen sind, aber in dieser Zeit als ungeimpft gelten, erweckt dies den Anschein, als seien die Ungeimpften anfälliger für Infektionen, obwohl das einfach nicht stimmt. Die von Pfizer durchgeführte Studie zeigte, dass in der Impfstoffgruppe innerhalb der ersten sieben Tage nach der Impfung deutlich häufiger Infektionen auftraten als in der Placebogruppe (409 gegenüber 287).

Vollständig geimpfte Menschen sterben eher an COVID

Die Tatsache, dass Pfizer und die U.S. Food and Drug Administration wussten, dass die Impfung eine Immunsuppression verursacht, ist belastend, da Daten der britischen Regierung zeigen, dass im Vergleich zu Ungeimpften diejenigen, die zwei Dosen erhalten haben:

eine bis zu dreimal höhere Wahrscheinlichkeit haben, an COVID-19 zu erkranken

Doppelt so häufig mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden

Dreimal häufiger an COVID-19 sterben

In den Pfizer-Dokumenten wird eingeräumt, dass es nach der ersten Dosis zu einem vorübergehenden Abfall der Immunfunktion kam, aber die realen Daten, die ein erhöhtes Risiko für schwere Infektionen und Tod durch COVID bei den doppelt geimpften Personen zeigen, lassen vermuten, dass auch später noch ADE im Spiel sein könnten.

Das folgende Diagramm, das von Daily Expose anhand von Daten aus dem UKHSA-Impfstoffüberwachungsbericht für die Woche 13, 2022 (Seiten 40 und 45) erstellt wurde, zeigt, wer mit größerer Wahrscheinlichkeit an COVID erkrankt. Und die Infektionsrate für Dreifach-Geimpfte ist sogar höher als für Doppel-Geimpfte.

Das Bild wurde vom Daily Expose anhand der Daten von Seite 41 und 45 erstellt und vergleicht die COVID-Krankenhausaufenthaltsraten.

Und schließlich gibt es einen Vergleich der Todesraten, der auf den Seiten 44 und 45 des UKHSA-Impfüberwachungsberichts für Woche 13, 2022, basiert. Wer über 40 Jahre alt ist und eine Doppelimpfung erhalten hat, hat jetzt ein höheres Risiko, an COVID zu sterben, als eine ungeimpfte Person desselben Alters.

Negative Impfeffektivität in der realen Welt

In Daily Expose wird die reale Wirksamkeit der COVID-Impfung berechnet und grafisch dargestellt, und die Ergebnisse sind erschreckend:

Wenn die Raten pro 100.000 unter den Geimpften höher sind, was der Fall ist, dann bedeutet dies, dass die COVID-19-Injektionen in der Praxis eine negative Wirksamkeit aufweisen. Anhand der von Pfizer aufgestellten Formel für die Wirksamkeit von Impfstoffen können wir genau ermitteln, wie hoch die tatsächliche Wirksamkeit in den einzelnen Altersgruppen ist. Die Impfstoff-Formel von Pfizer: Ungeimpfte Rate pro 100k – Geimpfte Rate pro 100k / Ungeimpfte Rate pro 100k x 100 = Impfeffektivität …

Diese Daten zeigen, dass alle doppelt geimpften Personen über 18 Jahren ein zwei- bis dreifach höheres Risiko haben, infiziert zu werden, mit einer Impfeffektivität von minus 87 % bei den 18- bis 29-Jährigen und einer Impfeffektivität von minus 178 % bei den über 80-Jährigen. [Alle doppelt geimpften Personen über 30 Jahre haben ein 0,2- bis 2-mal höheres Risiko, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, wobei die Wirksamkeit des Impfstoffs bei den 30- bis 39-Jährigen bei minus 1 % und bei den über 80-Jährigen bei minus 76 % liegt.

Das folgende Diagramm zeigt die reale Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs gegen Todesfälle in der doppelt geimpften Bevölkerung in England, basierend auf den oben angegebenen Todesraten … Alle doppelt geimpften Personen über 40 Jahre haben ein zwei- bis dreifach höheres Risiko, an COVID-19 zu sterben, mit einer Impfeffektivität von minus 90 % bei den 30- bis 39-Jährigen und einer Impfeffektivität von minus 156 % bei den über 80-Jährigen.

Pfizer stellt 600 Mitarbeiter ein, um eine noch nie dagewesene Anzahl von Meldungen zu bearbeiten

In den letzten zwei Jahren haben wir ein Auge auf das U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) geworfen und ungläubig den Kopf geschüttelt, als die Zahlen jede Woche in die Hunderte schossen und in den letzten 32 Jahren die Zahl der Verletzungen bei allen anderen Impfstoffen zusammengenommen rapide übertrafen.

Bis zum 25. März 2022 gab es 1.205.753 Berichte im Zusammenhang mit COVID-Impfungen, darunter 145.781 Krankenhausaufenthalte und 26.396 Todesfälle. In der modernen Geschichte hat es noch nie ein vergleichbares medizinisches Produkt gegeben. Nichts war bisher so schädlich und tödlich wie diese experimentellen Injektionen.

Zwischen Dezember 2020 und Ende Februar 2021 hat Pfizer weltweit 126.212.580 Dosen seines mRNA-Impfstoffs ausgeliefert. Dividiert durch 158.000 Nebenwirkungen ergibt sich eine Nebenwirkungsrate pro Dosis von fast 1:800.

In einem früheren Stapel von Dokumenten erfuhren wir, dass Pfizer in den ersten drei Monaten der Markteinführung 42.086 Fallberichte mit insgesamt 158.893 Ereignissen erhalten hat. In dieser Veröffentlichung wurde die Anzahl der ausgelieferten Dosen geschwärzt, aber in der Veröffentlichung vom 1. April 2022 wurde sie nicht geschwärzt, was bedeutet, dass wir jetzt die Rate der unerwünschten Ereignisse berechnen können, die Pfizer in diesen ersten drei Monaten gemeldet wurden.

Zwischen Dezember 2020 und Ende Februar 2021 hat Pfizer weltweit 126.212.580 Dosen seines mRNA-Impfstoffs ausgeliefert. Geteilt durch 158.000 Nebenwirkungen ergibt sich eine Nebenwirkungsrate pro Dosis von fast 1 zu 800,21 was schlichtweg unverantwortlich ist.

Uns liegen jetzt auch Unterlagen vor, aus denen hervorgeht, dass Pfizer bis Ende Februar 2021 600 zusätzliche Vollzeitmitarbeiter eingestellt hat, um die beispiellose Flut von Meldungen über unerwünschte Ereignisse zu bearbeiten, und sie sagten voraus, dass sie bis Ende Juni 2021 mehr als 1.800 Mitarbeiter einstellen würden.

Letztendlich wird der COVID-Impfstoff in die Geschichte eingehen als das größte medizinische Fehlverhalten, das es je gegeben hat, und an dem sowohl die Arzneimittelhersteller als auch die Aufsichtsbehörden bereitwillig beteiligt waren. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

Im März 2022 genehmigte die FDA die Dosen 4 und 5 auf der Grundlage einer Vorabdruckstudie die ergab, dass eine vierte Moderna-Spritze nur zu 11 % wirksam war und bei 40 % der Patienten Nebenwirkungen verursachte, während eine vierte Pfizer-Spritze zu 30 % wirksam war und bei 80 % der Patienten Nebenwirkungen verursachte.

Ich bin mir nicht sicher, was nötig sein wird, damit dieser Albtraum der öffentlichen Gesundheit ein Ende findet und die Verantwortlichen für ihre kriminelle Fahrlässigkeit zur Rechenschaft gezogen werden, aber anscheinend haben wir die kritische Masse der Empörung noch nicht erreicht.

