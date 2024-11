Ist es wichtig, wer die Wahl gewinnt?

Von Kevin Barrett

Oben finden Sie die False Flag Weekly News dieser Woche, in denen Cat McGuire und ich über die Wahl und andere dringende Anliegen sprechen – darunter auch über den Verlust von über drei Vierteln meines Einkommens vor ein paar Tagen, als Stripe mich gesperrt hat. Das bedeutet, dass zahlende Abonnenten dieses Substack nicht mehr zahlen. (Stripe ist der einzige Zahlungsabwickler von Substack.) Wenn Sie möchten, dass ich diese Arbeit fortsetze und weiterhin Zugang zu Nahrung, Unterkunft und Katzenfutter für Muse habe, spenden Sie bitte auf meiner Paypal-Spendenseite. Wiederkehrende Spenden sind besonders willkommen. Ich gehe davon aus, dass die zionistischen Völkermörder auch versuchen, mir Paypal zu sperren, aber das könnte eine Weile dauern, da ich seit 20 Jahren ein Kunde mit gutem Ruf bin. Bitte nutzen Sie also diese Paypal-Spendenseite, solange Sie können! Und wenn Sie einen Zahlungsabwickler für freie Meinungsäußerung und/oder die benutzerfreundlichste nicht-zionistische Bitcoin-App empfehlen können, schreiben Sie bitte unten einen Kommentar. Dieser Substack wird wie gewohnt weitergeführt, wobei alle Inhalte für alle kostenlos sind. Ich hoffe, dass Substack irgendwann eine Alternative zu dem Völkermord unterstützenden Stripe finden wird. In der Zwischenzeit haben mich die Zios wieder einmal wirklich wütend gemacht und meine Begeisterung für den (verbalen) Kampf gegen sie bis zum Tod neu entfacht. -Kevin Barrett

Wer wird die US-Präsidentschaftswahl „gewinnen“? Und ist das wichtig?

Der Völkermord in Gaza beschleunigt sich weiter. Eine entsetzte Welt schaut voller Qualen zu. Der selbsternannte unipolare Hegemon, die Vereinigten Staaten, ermutigt und finanziert den Völkermord weiterhin und versorgt die Täter mit allem, was sie brauchen, um das Massenschlachten hilfloser Frauen und Kinder fortzusetzen.

Die USA geben vor, eine Demokratie zu sein. Ihr Präsident hat theoretisch die Macht, die Hilfe für „Israel“ einzustellen und den Völkermord zu stoppen. Wenn dies der Fall wäre, sollten die Wähler, die im Verlauf des nun ein Jahr andauernden Gaza-Völkermords einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand unterstützt haben, das Völkermord-ermöglichende Regime von Joe Biden und Kamala Harris abwählen und einen Präsidenten wählen, der sich gegen den Völkermord einsetzt.

Aber die Massenmedien haben die meisten Amerikaner davon überzeugt, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt: die Völkermörderin Kamala Harris oder den noch völkermörderischeren Donald Trump. Die Kandidatin der Grünen, Jill Stein, die sich dem Völkermord widersetzt, wird in den Medien praktisch nicht erwähnt, sodass die gehirngewaschenen Massen sie ignorieren. Dasselbe gilt für den unabhängigen Kandidaten Cornell West und den Libertären Chase Oliver.

Die Anhänger der beiden Mainstream-Kandidaten streiten darüber, wer von ihnen ein „Friedenspräsident“ wäre. Harris-Anhänger weisen darauf hin, dass Trump ein rücksichtsloser, verantwortungsloser, ignoranter, fanatischer Völkermörder ist, der Israel dazu gedrängt hat, „den Job zu beenden“. Sie behaupten, dass Harris im Gegensatz zu Biden den amerikanischen Einfluss nutzen könnte, um Netanyahus Holocausts in Gaza und im Libanon zu stoppen.

Trump-Anhänger argumentieren, dass Harris sowohl am Völkermord in Gaza als auch am von den USA angezettelten Krieg gegen Russland durch die Ukraine mitschuldig ist. Sie bestehen darauf, dass Trumps Bereitschaft, sich dem Konsens des nationalen Sicherheitsstaates zu widersetzen und stattdessen mutige Schritte auf der Grundlage persönlicher Diplomatie zu unternehmen, mehr Hoffnung bietet als Harris‘ konventionellerer Ansatz, der offensichtlich nicht funktioniert.

Und dann gibt es noch die Beschleuniger, die denken, dass „Trump so schlecht ist, dass er gut ist“. Sie glauben, dass Trumps Rücksichtslosigkeit und Dummheit das US-Imperium relativ schnell zu Fall bringen könnten. Seine Streitigkeiten mit den Managern des nationalen Sicherheitsstaates und der amerikanischen Elite im Allgemeinen werden zu Unfrieden führen, der sogar zu einem Bürgerkrieg führen könnte. Ein von Chaos und internen Konflikten geplagtes Amerika unter Trump wäre nicht in der Lage, weiterhin für seine 750 Militärstützpunkte auf der ganzen Welt zu bezahlen. Und da die USA gezwungen sind, sich unter Beschuss aus Westasien zurückzuziehen, wird der völkermörderische Siedler-Kolonial-Außenposten im besetzten Palästina unweigerlich zusammenbrechen.

Da die Republikaner, einschließlich Trump, so fanatisch pro-israelisch und so unverhohlen in ihrer Liebe zum Völkermord sind, geht das demokratische Establishment davon aus, dass Wähler, die gegen Völkermord sind, keine andere Wahl haben, als Harris zu unterstützen. Aber diese Annahme ist falsch. Seit Beginn des beschleunigten Völkermords im Oktober 2023 ist die Unterstützung arabischer und muslimischer Wähler für die Demokraten „in den Keller gegangen“. Normalerweise unterstützen Araboamerikaner die Demokraten mit einer Zweidrittelmehrheit. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage von Arab News/Yougov ergab jedoch, dass Trump in dieser Bevölkerungsgruppe tatsächlich vor Harris liegt, was im wichtigen Swing State Michigan wahrscheinlich den Ausschlag geben wird. Al-Jazeera stellt fest: „Die Umfrage ist die jüngste Warnung an die Demokraten, dass die Unterstützung von Präsident Joe Biden für den Krieg Israels im Gazastreifen die Wahlchancen seines Vizepräsidenten vor der Wahl am 5. November gefährden könnte.„ Die Associated Press bemerkte: ‚Arabischen Amerikanern zu sagen: ‘Trump wird noch schlimmer‘ – was ist schlimmer, als wenn Mitglieder der eigenen Familie getötet werden?“, sagte Rima Meroueh, Direktorin des National Network for Arab American Communities.

Eine zwei Monate alte Umfrage unter amerikanischen Muslimen ergab ebenfalls, dass die Mitschuld des Biden-Regimes am Völkermord in Gaza die Wahl zugunsten von Trump entscheiden könnte. Diese Umfrage ergab, dass unter den rund 3,5 Millionen registrierten muslimischen Wählern in Amerika Kamala Harris und Jill Stein mit 29 % der Stimmen gleichauf liegen, weit vor Trumps 11 %. Wenn Harris sich gegen den Völkermord in Gaza aussprechen würde, wäre es wahrscheinlich, dass sie die meisten dieser Jill-Stein-Stimmen gewinnen würde. Aber für die Demokraten ist es offenbar wichtiger, die jüdisch-zionistischen Oligarchen, die die Partei finanzieren, zufrieden zu stellen, als Wahlen zu gewinnen.

Die oben genannten Perspektiven gehen davon aus, dass es wichtig ist, wer der Präsident ist. Aber seit der Ermordung von John F. Kennedy im November 1963, einem immer noch ungelösten Verbrechen, bei dem Israel der Hauptverdächtige ist, hat jeder amerikanische Präsident aktiv oder stillschweigend den Großteil des „total verrückten“ Verhaltens Israels unterstützt. Obwohl nur Kennedy „mit äußerster Vorurteilslosigkeit“ „beendet“ wurde, spielten Israel und seine amerikanischen Verbündeten wahrscheinlich eine Schlüsselrolle dabei, dass Richard Nixon, Jimmy Carter und George H. W. Bush ihre Amtszeit nicht zu Ende bringen konnten. (Obwohl alle drei ihre obligatorische Unterstützung für Israel zum Ausdruck brachten, war Nixon „antisemitisch“ und weniger als 100 % pro-israelisch, Carter wollte Israel zwingen, den Frieden zu akzeptieren, und Bush Sr. verkaufte AIWACs an Saudi-Arabien und machte nicht genug Kotau vor Tel Aviv, was dazu führte, dass die Israelis ein Attentat auf sein Leben planten.)

Diejenigen, die argumentieren, dass es keine Rolle spielt, wer der Präsident ist, zitieren Bücher wie Michael Glennons National Security and the Double Government, in dem die These vertreten wird, dass die amerikanische imperiale Politik von einem permanenten nationalen Sicherheitsstaat diktiert wird, dessen Präsidenten nur als Schaufensterdekoration dienen. Aus dieser Perspektive hat Israel die Nahostpolitik der USA nicht nur durch seine Vorherrschaft in der Wahlpolitik erobert, wobei pro-israelische Juden fast die Hälfte aller Bestechungsgelder, auch bekannt als „Wahlkampfspenden“, bereitstellen, sondern auch durch die Einsetzung seiner Agenten in die höchsten Ebenen des permanenten nationalen Sicherheitsstaates.

Ein weiterer Grund, nicht zu wählen, ist das Problem der Wahlintegrität. Nur 22 % der Republikaner und 44 % der Bevölkerung glauben, dass ihre Stimmen fair gezählt werden, und obwohl solche Überzeugungen von den Mainstream-Medien als verdammenswerte Ketzerei behandelt werden, wissen Historiker, dass sie begründet sind. Betrachten wir nur einige der vielen zweifelhaften Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen:

*Betrügerische Hinterzimmer-Operateure stahlen Andrew Jackson 1824 und Samuel Tilden 1876 die Präsidentschaft.

*Die Rothschilds sorgten dafür, dass 1940 nur kriegsfreundliche Kandidaten zur Wahl standen, indem sie den Manager des Republikanischen Konvents ermordeten und einen obskuren Handlanger, Wendell Wilkie, als republikanischen Kandidaten einsetzten, wie in Gore Vidals The Golden Age nachzulesen ist.

*Die demokratische Maschinerie des organisierten Verbrechens stahl die Wahl 1960, indem sie Illinois und Texas betrügerisch an John F. Kennedy übergab.

*Nixon (1968) und Reagan (1980) gewannen die Präsidentschaft dank geheimer verräterischer Absprachen mit angeblichen Feinden.

*Die Wahlen von 2000 und 2004 wurden George W. Bush wahrscheinlich durch eine Kombination aus Wahlenthaltung und Betrug mit computergestützten Wahlmaschinen gestohlen. (Der IT-Guru, der den Wahlbetrug von 2004 inszenierte, Mike Connell, starb bei einem verdächtigen Flugzeugabsturz, kurz bevor er gegen den Bush-Wahlhelfer Karl Rove aussagen sollte.)

*Israel hat sich mit der Trump-Kampagne auf einen Deal geeinigt, um den Sieg 2016 zu erleichtern, und dabei verschiedene hinterhältige Methoden angewandt, darunter wahlmanipulierende Social-Media-Algorithmen.

*Die Demokraten könnten auf Betrug zurückgegriffen haben, um Trump 2020 zu besiegen, wie Trump behauptet und die große Mehrheit der Republikaner glaubt.

Experten für die Schwächen des US-Wahlsystems wie Jonathan Simon argumentieren überzeugend, dass diejenigen, die in der Lage sind, Wahlmaschinen zu programmieren oder zu hacken, den Ausgang knapper Wahlen leicht bestimmen können. Da die Wahl 2024 voraussichtlich äußerst knapp ausfallen wird und es in wichtigen Swing-States möglicherweise auf einige Zehntausend Stimmen ankommen wird, ist es wahrscheinlich, dass der Präsident nicht gewählt, sondern ausgewählt wird, und dass die Personen, die die Auswahl treffen, Oligarchen sind, denen die Wahlmaschinenfirmen gehören.

Wen werden sie also auswählen? In der Vergangenheit haben sich die Oligarchen, die computergestützten Wahlbetrug begehen, eher den Republikanern zugewandt. Und da Trump der bevorzugte Kandidat des organisierten Verbrechens ist, dessen oberste Finanzetagen von zionistischen Juden dominiert werden, scheint es wahrscheinlich, dass der Sieger der Kandidat sein wird, von dem uns die liberalen Medien erzählen, dass er die Demokratie in die Luft jagen und die Welt, wie wir sie kennen, beenden wird.

Die fanatische Befürworterin von Völkermord Miriam Adelson hat Trump 100 Millionen Dollar übergeben, als Gegenleistung für Trumps Versprechen, Israel bei der Annexion der Westbank zu unterstützen. Ein Sieg Trumps könnte also die USA und Israel noch stärker in Konflikt mit der ganzen Welt bringen, insbesondere mit Westasien und den mehrheitlich muslimischen Ländern. Wenn der Völkermord-Täter Israel verkünden würde, dass es die Westbank mit dem Segen von Trump annektiert hat, hätten selbst die feigen Herrscher der pro-Annexion arabischen Nationen keine andere Wahl, als sich einem aufkommenden panislamischen antizionistischen Konsens anzuschließen, der von im Wesentlichen allen Nationen der Welt mit Ausnahme der USA und ihres verabscheuungswürdigen orangeköpfigen Diktators unterstützt würde. Ein solcher Schritt würde in Verbindung mit Trumps anderen ungeschickten und chaotischen Fehlern wahrscheinlich den Untergang des US-Imperiums und seines zionistischen Besatzers beschleunigen.

Das zionistisch-amerikanische Regime würde noch schneller zusammenbrechen, wenn Trump seine Drohungen wahrmachen würde, sich Israel in einem umfassenden Krieg gegen den Iran anzuschließen. Wie andere imperiale Kriege der USA in jüngster Zeit, nur noch stärker, würde ein zionistisch-amerikanischer Angriff auf den Iran die Grenzen der amerikanischen Hard Power aufzeigen und in Frustration und Niederlage enden, aus der eine vollständig multipolare Welt hervorgehen würde.

Aber wird der permanente nationale Sicherheitsstaat es Trump erlauben, das Imperium, an dessen Aufbau er so geduldig gearbeitet hat, schnell zu zerstören? Während Trumps erster Amtszeit war der orangefarbene Pavian von Apparatschiks umgeben, die ihm Durchführungsverordnungen vom Schreibtisch stahlen, in der Hoffnung, dass er sie vergessen würde, was er in der Regel auch tat, laut Bob Woodwards „Fear: Trump in the White House“.

Aber die Befürworter einer Beschleunigung, die versucht sind, für Trump zu stimmen, in der Hoffnung, das Imperium schnell zu Fall zu bringen, sollten bedenken, dass es einem Harris-Regime mit seiner regenbogenfahnen-schwingenden Götzenanbetung niemals gelingen könnte, gewöhnliche Amerikaner für den Kampf in imperialen Kriegen zu gewinnen. Es ist nicht klar, ob die Demokraten trotz ihrer Ehrerbietung gegenüber dem Nationalen Sicherheitsstaat in der Lage sein werden, Trump darin zu übertreffen, das sterbende Imperium von Onkel Scam am Leben zu erhalten.

Letztendlich wäre die Wahl eines der Kandidaten der beiden großen Parteien bei dieser vorgetäuschten „Wahl“ ein Akt der unverbesserlichen Dummheit und ein Signal der Unterstützung für Völkermord. Das sterbende US-Imperium ist eine Oligarchie, keine Demokratie, und es gibt keinen guten Grund zu glauben, dass sein Tod durch die Abgabe einer bedeutungslosen Stimme für einen geistlos abstoßenden Frontmann oder eine Frontfrau beschleunigt oder hinausgezögert werden könnte oder sollte.

Ich lebe in Marokko, Tausende von Kilometern von der nächsten amerikanischen Wahlkabine entfernt, und habe mir nicht die Mühe gemacht, einen Antrag auf Briefwahl zu stellen. Wenn ich das getan hätte, dann nur, um eine Proteststimme abzugeben, indem ich den Namen einer Person eintrage, die ich respektiere, wie Yahya Sinwar, Hassan Nasrallah oder Qassem Soleimani.