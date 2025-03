Ist Japan bereit, sich selbst zum Opfer zu bringen im Hinblick auf die US-Neuausrichtung nach Asien?

Von Cynthia Chung

Falls Sie unter all dem Medientrubel der Weltuntergangsprophezeiungen sogenannter „Experten“ über die zukünftige Wirtschaftsleistung Chinas (die seit fast einem Jahrzehnt andauert und eher Wunschdenken als Wirtschaftsanalyse gleicht) nicht zuhören konnten: Japans Wirtschaft braucht weder Propheten noch eine Kristallkugel, um Ihnen zu sagen, was in naher Zukunft auf sie zukommt: dass Japan zu einer tickenden Zeitbombe für die Weltwirtschaft geworden ist.

Laut einem Bericht von NIKKEI Asia vom Oktober hat der japanische „Yen gegenüber dem Dollar um mehr als 150 abgewertet und ein neues 32-Jahres-Tief erreicht, da die geldpolitische Kluft zwischen der Bank of Japan und der US-Notenbank größer wird. Die Fed hat die Zinssätze wiederholt erhöht, um die Inflation zu bekämpfen, während die Bank of Japan ihre ultralockere Geldpolitik zur Stützung der Wirtschaft beibehält.

Die aggressive Geldpolitik der Fed hat zusammen mit anhaltenden Inflationserwartungen die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf 4 % steigen lassen. Die Bank of Japan hält die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihen weiterhin nahe Null. Die japanische Zentralbank führte den zweiten Tag in Folge eine Anleihekaufoperation durch, um die Rendite innerhalb ihrer impliziten Spanne von -0,25 % bis 0,25 % zu halten.

Die Renditedifferenz veranlasst Investoren dazu, in Dollar statt in Yen zu investieren, was starken Abwärtsdruck auf die japanische Währung ausübt.“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Als Reaktion darauf beschloss die Bank of Japan (BOJ), ihre ‚ultralockere Geldpolitik‘ beizubehalten, da BOJ-Gouverneur Haruhiko Kuroda ‚die Abwärtsrisiken für die Wirtschaft hervorhob und seine Bereitschaft signalisierte, einen schwächeren Yen zu akzeptieren‘. Mitte November wurde berichtet, dass die japanische Wirtschaft zum ersten Mal seit vier Quartalen geschrumpft sei, da die Inflation und der schwache Yen das Land getroffen hätten. „Japan hat in der Vergangenheit immer wieder unter einer extremen Yen-Stärke gelitten“, fügte Kuroda hinzu und deutete damit an, dass eine übermäßige Schwäche leichter zu ertragen sei als eine zu starke Währung.

Mitte November berichtete NIKKEI Asia, dass „die ultralockere Politik der Bank of Japan unter Druck gerät, da die Inflation ein 40-Jahres-Hoch erreicht hat“, da die Lebensmittelpreise im Oktober im Jahresvergleich um 3,6 % gestiegen sind und damit deutlich über dem Zielwert von 2 % liegen. Der Gouverneur der BOJ, Kuroda, antwortete: „Die Bank wird die geldpolitische Lockerung fortsetzen, um die japanische Wirtschaft fest zu unterstützen und so das Preisstabilitätsziel von 2 % auf nachhaltige und stabile Weise zu erreichen, begleitet von Lohnerhöhungen.“

Mitte Januar meldete Japan für 2022 ein Rekordtief beim jährlichen Handelsdefizit von 155 Milliarden US-Dollar.

Dies ist kein plötzliches Ergebnis für Japans Wirtschaft, sondern vielmehr ein langsamer Niedergang über einen Zeitraum von 12 Jahren. Alex Krainer schreibt: „In den darauffolgenden 12 Jahren und mehreren Runden immer größerer quantitativer Lockerung haben sich die Ungleichgewichte nur noch verschlimmert, und im Februar letzten Jahres war die BOJ gezwungen, es Mario Draghi gleichzutun und sich zu unbegrenzten Käufen von JGBs [Japanische Staatsanleihen] zu verpflichten. Gleichzeitig begrenzte die BOJ jedoch die Zinssätze für 10-jährige JGBs auf 0,25 %, um eine Inflation der inländischen Kreditkosten zu vermeiden. Nun, wenn man unbegrenzte Mengen an Geld beschwört, um ausufernde Staatsschulden zu monetarisieren, und die Zinssätze unter dem Marktniveau hält, ist es sicher, dass die Währung in die Höhe schießt.

Nicht ganz unabhängig von dieser Entwicklung der japanischen Wirtschaft war das Treffen der Trilateralen Kommission in Tokio, Japan, anlässlich ihres 50. Jahrestags im vergangenen November.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Die Trilaterale Kommission wurde nach der Watergate- und Ölkrise von 1973 gegründet. Sie wurde unter dem Vorwand gegründet, die „Krise der Demokratie“ anzugehen und eine Umgestaltung der politischen Systeme zu fordern, um eine „stabilere“ internationale Ordnung und „kooperative“ Beziehungen zwischen den Regionen zu schaffen.

Alex Krainer schreibt:

„Die Kommission wurde im Juli 1973 von David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski und einer Gruppe amerikanischer, europäischer und japanischer Bankiers, Beamter und Akademiker, darunter Alan Greenspan und Paul Volcker, mitbegründet. Sie wurde ins Leben gerufen, um eine enge Zusammenarbeit zwischen den Nationen zu fördern, die die Drei-Blöcke-Architektur des heutigen westlichen Imperiums bilden. Diese „enge Zusammenarbeit“ sollte die Grundlage für die „Drei-Blöcke-Agenda“ des Imperiums bilden, wie sie von den Verwaltern des untoten britischen Empire formuliert wurde.

Die Gründung wurde von der britischen Hand in Amerika, dem Council on Foreign Relations (auch bekannt als: der Abkömmling des Royal Institute for International Affairs, der führenden Denkfabrik der britischen Krone), organisiert.

Das Projekt Demokratie wurde auf einem Treffen der Trilateralen Kommission am 31. Mai 1975 in Kyoto, Japan, ins Leben gerufen, bei dem die Ergebnisse der „Task Force on the Governability of Democracies“ der Trilateralen Kommission vorgestellt wurden. Das Projekt wurde vom Direktor der Trilateralen Kommission, Zbigniew Brzezinski, und seinen Mitgliedern James Schlesinger (ehemaliger CIA-Direktor) und Samuel P. Huntington geleitet.

Es sollte der Anfang vom Ende sein, da es die Politik oder besser gesagt „Ideologie“ einführte, die Notwendigkeit einer „kontrollierten Auflösung der Gesellschaft“ zu initiieren.

Es scheint jedoch, dass einige Teilnehmer dieser Trilateralen Kommission allmählich begreifen, dass diese Allianz zwischen den Vereinigten Staaten, Westeuropa und Japan zur Umstrukturierung von Regionen (à la Völkerbund) nicht das ist, was sie so naiv dachten, nämlich dass es nicht nur um den Zerfall konkurrierender Volkswirtschaften geht, sondern auch um ihre eigenen.

Letztendlich würde von allen erwartet, dass sie sich dem Anführer eines neuen Weltreichs unterwerfen. Wie einer der Teilnehmer dieses jüngsten trilateralen Treffens scherzte: „Einige … sagen, dass alle bedeutenden Ereignisse in der Welt von der Trilateralen Kommission vorherbestimmt wurden“, sagte er unter dem Gelächter der langjährigen Teilnehmer, aber „wir wissen nicht, wer dabei ist und was sie sagen!“

Interessanterweise waren drei Reporter von NIKKEI Asia eingeladen, an dieser Versammlung zum 50. Jahrestag der Trilateralen Kommission teilzunehmen. Dies war das erste Mal, dass die Presse Zutritt zu den notorisch geheimen Treffen erhielt. Das Treffen begann mit einer Rede von Rahm Emanuel, dem US-Botschafter in Japan, mit dem Titel „Demokratie vs. Autokratie: Sie werden 2022 als Wendepunkt für den Erfolg der Demokratie betrachten.“

Interessanterweise scheinen die asiatischen Delegierten nicht allzu beeindruckt gewesen zu sein.

NIKKEI Asia berichtete: „…die Presse wurde eingeladen, um auf eine möglicherweise entstehende Kluft zwischen Asien und den anderen Flügeln der Organisation hinzuweisen. “Wir sind der Meinung, dass die US-Politik gegenüber Asien, insbesondere gegenüber China, engstirnig und unnachgiebig war. Wir möchten, dass die Menschen in den USA die verschiedenen asiatischen Perspektiven anerkennen,“ sagte Masahisa Ikeda, Mitglied des Exekutivausschusses der Trilateralen Kommission. Ikeda wurde zum nächsten Direktor der Asien-Pazifik-Gruppe [der Trilateralen Kommission] ernannt und soll die Position im nächsten Frühjahr übernehmen.

…Die Asien-Pazifik-Gruppe hat nun eine neue Stimmung verbreitet: Ohne angemessene Steuerung könnte die Rivalität zwischen den USA und China die Welt in eine gefährliche Konfrontation führen.“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Der US-Botschafter in Japan, Rahm Emanuel, wurde mit den Worten zitiert, dass die Demokratie zwar ‚schlampig‘ und ‚chaotisch‘ sei, ‚die Institutionen des demokratischen Prozesses, die politische Stabilität der Vereinigten Staaten, der NATO und der europäischen Länder jedoch Bestand haben‘.

Viele Teilnehmer waren jedoch mit Emanuels Pro-USA-, Pro-NATO- und Anti-China-Haltung nicht einverstanden. „Was sagt der Botschafter da?“, fragte ein ehemaliger japanischer Beamter im Hintergrund. „Wir müssen China einbinden. Wenn wir Länder zwingen, sich für eine Seite zu entscheiden, werden sich die südostasiatischen Nationen für China entscheiden. Der Schlüssel ist, sie nicht zu einer Entscheidung zu zwingen“, sagte er.

„Ich bin sehr beschämt und enttäuscht über die völlige Abwesenheit Chinas bei diesem Treffen“, sagte ein ehemaliger japanischer Finanzbeamter. Ein langjähriges Mitglied von den Philippinen stimmte dem zu und sagte, es sei sinnlos, über Asien zu sprechen, ohne das größte Land der Region einzubeziehen, und äußerte sich besorgt über die Spaltung der Welt in zwei Lager. “Wenn zwei Elefanten kämpfen, werden die Ameisen zertrampelt. Und wir spüren das. Wenn zwei Elefanten bis zum Tod kämpfen, werden wir alle tot sein. Und die Frage ist: Wofür?“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Ein südkoreanischer Professor teilte Emanuel in der Fragerunde mit, dass es in Asien Bedenken hinsichtlich des Nullsummendenkens in der US-Außenpolitik gegenüber China gebe. “Wir müssen eine umsetzbare Strategie entwickeln, um auch andersdenkende Länder zu überzeugen und einzubinden.“

NIKKEI Asia berichtete außerdem: „Es gab auch Mitglieder, die darauf hinwiesen, dass sich die liberale internationale Ordnung, für die Washington eintritt, von der ursprünglichen liberalen Ordnung unterscheidet, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde. ‚Die ursprüngliche Ordnung, angeführt von den USA, strebte ein facettenreiches, umfassendes internationales System an, das auf multilateralen Institutionen und dem freien Handel zwischen dem demokratischen Block basiert‘, sagte ein südkoreanischer Akademiker. Die Sechs-Parteien-Gespräche über Nordkoreas Atomwaffen waren ein Beispiel für die ursprüngliche Ordnung, so der Wissenschaftler, und er wies darauf hin, dass die USA, China und Russland alle am Tisch saßen. [Hervorhebung hinzugefügt]

Der NIKKEI Asia-Bericht endete mit einem Veteranen der Trilateralen Kommission – einem ehemaligen philippinischen Kabinettsminister –, der erklärte: „Erst in der vergangenen Woche sind wir an den Rand einer nuklearen Konfrontation geraten“, und bezog sich dabei auf den Raketeneinschlag in Polen, bei dem zunächst vermutet wurde, dass es sich um eine in Russland hergestellte Rakete handelte, bei der es sich jedoch eher um eine ukrainische Luftabwehrrakete handelte, die „aus Versehen“ auf NATO-Territorium landete. „Und wir sind aufgrund der Art von Nullsummenspielen, die wir Älteren spielen, auf eine solche Situation zugesteuert. Ist es das, was Sie sich für Ihre Zukunft wünschen? Sie wollen doch nicht, dass sich in Zukunft alle auf eine Klippe zubewegen und dabei den starken Mann markieren, ohne zu erkennen, dass es sich um ein Nullsummenspiel handelt, das den Planeten auslöschen könnte. Es geht über den Klimawandel hinaus“, sagte der Veteran.

Japans „Schocktherapie“ als Reaktion auf die „Krise der Demokratie“

Die Trilaterale Kommission ist eine nichtstaatliche Organisation, deren Mitglieder gewählte und nicht gewählte Amtsträger aus der ganzen Welt sind, die ironischerweise zusammenkommen, um zu diskutieren, wie die „Krise der Demokratie“ in einem möglichst undemokratischen Prozess angegangen werden kann. Es handelt sich um eine Organisation, die die „Interessen“ ihrer Mitglieder wahren soll, unabhängig davon, wen die Menschen in ein politisches Amt gewählt haben.

Am 9. November 1978 bekräftigte das Mitglied der Trilateralen Kommission Paul Volcker (Vorsitzender der Federal Reserve von 1979 bis 1987) in einem Vortrag an der Warwick University in England: „Ein kontrollierter Zerfall der Weltwirtschaft ist ein legitimes Ziel für die 1980er Jahre.“ Allerdings würde man es nicht mehr so nennen, sondern eher als „gesteuerte Integration“.[1*] Dies ist auch die Ideologie, die Milton Friedmans „Schocktherapie“ geprägt hat. Zur Zeit der Regierung von Jimmy Carter wurde die Mehrheit der Regierung von Mitgliedern der Trilateralen Kommission geführt.

1975 startete der CFR eine öffentliche Studie zur globalen Politik mit dem Titel „The 1980’s Project“. Das allgemeine Thema war die „kontrollierte Desintegration“ der Weltwirtschaft, und der Bericht versuchte nicht, die Hungersnot, das soziale Chaos und den Tod zu verbergen, die diese Politik für den Großteil der Weltbevölkerung mit sich bringen würde.

In der Studie wurde erklärt, dass das Weltfinanz- und Wirtschaftssystem einer vollständigen Überholung bedürfe, wonach Schlüsselsektoren wie Energie, Kreditvergabe und Lebensmittel unter die Leitung einer einzigen globalen Verwaltung gestellt würden. Das Ziel dieser Umstrukturierung wäre die Ablösung souveräner Nationalstaaten (nach dem Vorbild des Völkerbundes).

Genau dies ist nachweislich in den letzten vier Jahrzehnten mit der japanischen Wirtschaft geschehen, wie in der Dokumentation „Princes of Yen“ (dt. „Die Herren des Yen“) nach dem gleichnamigen Buch von Richard Werner gezeigt wird. Wie Werner aufzeigt, wurde die japanische Wirtschaft in den 80er und 90er Jahren gezielt mehreren Wirtschaftskrisen ausgesetzt, um eine massive Strukturreform durchzusetzen, obwohl die Wirtschaft vor der ausländischen Einmischung zu den leistungsstärksten der Welt gehörte.

Wie Werner treffend bemerkte, ist der beste Weg, eine Krise zu haben, eine Blase zu erzeugen, denn so wird niemand Sie aufhalten.

Um die unglaubliche Bedeutung dessen zu verstehen, müssen wir kurz einen Blick auf die Ereignisse werfen, die sich in Japans Wirtschaft über einen Zeitraum von 40 Jahren zugetragen haben.

Japans Opfergabe an die Götter auf dem Altar des „Freihandels“

In den 1980er Jahren war Japan nach den USA die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und führend in der Herstellung von Konsumgütern für den Westen, einschließlich der USA. Dank seiner Investitionen in Automatisierungswerkzeuge und -prozesse konnte Japan Produkte schneller und billiger als die USA herstellen, die zudem qualitativ überlegen waren.

Ein Beispiel hierfür war der Wettbewerb zwischen den beiden auf dem Markt für DRAM-Speicherchips. 1985 kam es in den USA zu einer Rezession auf dem Computermarkt, die für Intel zum größten Absturz seit über zehn Jahren führte. Aus bestimmten Kreisen in den USA wurde Kritik an Japan laut, das „räuberische“ und „unfaire“ Handelspraktiken anwende, obwohl die Rezession von 1985 ein Nachfrageproblem und kein Wettbewerbsproblem war.

Lange Rede, kurzer Sinn: Präsident Reagan, der eigentlich für freie Märkte eintreten sollte, erzwang im Frühjahr 1986 das US-Japan-Halbleiterabkommen mit dem japanischen METI (Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie).

Zu den Bedingungen dieser Vereinbarung gehörte, dass der amerikanische Halbleiteranteil auf dem japanischen Markt innerhalb von fünf Jahren auf ein Ziel von 20–30 % erhöht werden sollte, dass jedes japanische Unternehmen sein „Dumping“ auf dem amerikanischen Markt einstellen sollte und dass die Amerikaner ein separates Überwachungsgremium wünschten, das bei der Durchsetzung all dessen helfen sollte.

Es ist keine Überraschung, dass sich die japanischen Unternehmen weigerten, dies zu tun, und das METI keine Möglichkeit hatte, sie dazu zu zwingen.

Präsident Reagan reagierte darauf im April 1987 mit der Einführung eines 100-prozentigen Zolls auf japanische Waren im Wert von 300 Millionen US-Dollar. In Kombination mit dem Plaza-Abkommen von 1985, das den japanischen Yen aufwertete, gab das US-Japan-Halbleiterabkommen dem US-Speichermarkt den nötigen zusätzlichen Schub.

Das Plaza-Abkommen wurde 1985 von Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten unterzeichnet. Durch das Abkommen wurde der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen und der deutschen D-Mark abgewertet, um die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Exporte zu verbessern. Wie sehr nach „freiem Markt“!!! In den zwei Jahren nach der Unterzeichnung des Plaza-Abkommens verlor der Dollar 51 % seines Wertes gegenüber dem Yen. Japan trat dem Plaza-Abkommen bei, um zu vermeiden, dass seine Waren mit Zöllen belegt und vom amerikanischen Markt ausgeschlossen werden.

Die Aufwertung des Yen stürzte den japanischen Fertigungssektor in eine Rezession. Als Reaktion darauf lockerte die Bank of Japan die Geldkreditpolitik und senkte die Zinssätze. Dieses billige Geld sollte in produktive Bemühungen fließen. Stattdessen floss es in Aktien, Immobilien und Vermögensspekulationen. Zu diesem Zeitpunkt erreichten japanische Immobilien und Aktien ihr höchstes Preisniveau.

Zwischen 1985 und 1989 stiegen die Aktien in Japan um 240 % und die Grundstückspreise um 245 %. Ende der 80er Jahre war der Wert des Gartens, der den Kaiserpalast im Zentrum Tokios umgibt, genauso hoch wie der Wert des gesamten Bundesstaates Kalifornien.

Obwohl Japan nur 1/26 der Größe der Vereinigten Staaten hat, wurde sein Land viermal höher bewertet. Der Marktwert eines einzigen der 23 Bezirke Tokios, des Central Chiyoda Ward, überstieg den Wert von ganz Kanada.

Da die Vermögens- und Aktienpreise unaufhaltsam stiegen, konnten selbst traditionelle Hersteller der Versuchung nicht widerstehen, sich an den Märkten zu versuchen. Bald darauf erweiterten sie ihre Finanz- und Treasury-Abteilungen, um die Spekulationen selbst abzuwickeln. Der Rausch erreichte ein solches Ausmaß, dass viele führende Hersteller, wie der Autohersteller Nissan, durch spekulative Investitionen mehr Geld verdienten als durch die Herstellung von Autos.

In der Dokumentation „Princes of Yen“ wird erklärt: „Viele führten den Aufschwung der japanischen Wirtschaft auf eine hohe und steigende Produktivität zurück. In Wirklichkeit hatte Japans herausragende Leistung in den 1980er Jahren wenig mit Managementtechniken zu tun. Anstatt die Kredite zu begrenzen und zu lenken, wurde die Fensterführung genutzt, um eine riesige Blase zu erzeugen. Es war die Bank of Japan, die die Banken gezwungen hatte, ihre Kreditvergabe so stark zu erhöhen. Die Bank of Japan wusste, dass die einzige Möglichkeit für Banken, ihre Kreditquoten zu erfüllen, darin bestand, die nicht produktive Kreditvergabe auszuweiten.“

Zwischen 1986 und 1989 war Toshihiko Fukui Leiter der Bankabteilung der Bank of Japan und wurde später der 29. Gouverneur der Bank of Japan. Diese Abteilung war für die Quoten der Fensterberatung verantwortlich.

Als Fukui von einem Journalisten gefragt wurde: „Die Kreditaufnahme nimmt rasant zu. Haben Sie nicht die Absicht, den Hahn für Bankkredite zuzudrehen?“, antwortete Fukui: „Da die konsequente Politik der geldpolitischen Lockerung fortgesetzt wird, würde eine Mengensteuerung der Bankkredite einen Selbstwiderspruch bedeuten. Daher beabsichtigen wir nicht, eine quantitative Straffung durchzuführen. Da die strukturelle Anpassung der Wirtschaft schon seit geraumer Zeit andauert, werden die internationalen Ungleichgewichte angegangen. Die Geldpolitik unterstützt dies, daher haben wir die Verantwortung, die Politik der geldpolitischen Lockerung so lange wie möglich fortzusetzen. Daher ist es nur natürlich, dass die Bankkredite zunehmen.“

In Japan stieg das gesamte Landvermögen des Privatsektors von 14,2 Billionen Yen im Jahr 1969 auf 2000 Billionen Yen im Jahr 1989.

In der Dokumentation „Princes of Yen“ heißt es: „Auf seiner ersten Pressekonferenz als 26. Gouverneur der Bank of Japan im Jahr 1989 sagte Yasushi Mieno: ‚Da die vorherige Politik der geldpolitischen Lockerung zu Problemen mit dem Anstieg der Grundstückspreise geführt hat, werden immobilienbezogene Kredite nun eingeschränkt.‘ Mieno wurde in der Presse als Held gefeiert, weil er dieser unsinnigen Geldpolitik, die für die zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich verantwortlich war, ein Ende setzte. Allerdings war Mieno während der Blase stellvertretender Gouverneur [der Bank of Japan] und für die Entstehung der Blase verantwortlich.

Plötzlich stiegen die Grundstücks- und Vermögenspreise nicht mehr. Allein 1990 brach der Aktienmarkt um 32 % ein. Im Juli 1991 wurde dann die Kurszielvorgabe abgeschafft. Als die Banken erkannten, dass der Großteil der 99 Billionen Yen an Krediten, die in die Blase geflossen waren, wahrscheinlich in den Sand gesetzt werden würde, wurden sie so ängstlich, dass sie nicht nur die Kreditvergabe an Spekulanten einstellten, sondern auch die Kredite an alle anderen einschränkten. Mehr als 5 Millionen Japaner verloren ihren Arbeitsplatz und fanden anderswo keine Beschäftigung. Selbstmord wurde zur häufigsten Todesursache bei Männern im Alter zwischen 20 und 44 Jahren.

Zwischen 1990 und 2003 gingen 212.000 Unternehmen in Konkurs. Im gleichen Zeitraum brach der Aktienmarkt um 80 % ein. Die Grundstückspreise in den Großstädten fielen um bis zu 84 %. Der Gouverneur der Bank of Japan, Yasushi Mieno, sagte unterdessen: „Dank dieser Rezession wird sich jeder der Notwendigkeit einer wirtschaftlichen Umgestaltung bewusst.“

Zwischen 1992 und 2002 wurden zehn Konjunkturpakete im Wert von 146 Billionen Yen aufgelegt. Der Gedanke dahinter war, dass die Binnennachfrage durch Staatsausgaben angekurbelt werden müsse und dann auch die Kreditnachfrage steigen würde. Ein Jahrzehnt lang verfolgte die Regierung diesen Ansatz und trieb die Staatsverschuldung auf ein historisches Niveau.

Richard Werner bemerkte: „Die Regierung gab mit der rechten Hand Geld aus und brachte es in die Wirtschaft ein, aber die Geldbeschaffung erfolgte über den Anleihemarkt, und daher wurde der Wirtschaft mit der linken Hand dasselbe Geld wieder entzogen. Die Gesamtkaufkraft stieg nicht an, und deshalb konnten die Staatsausgaben keine Wirkung zeigen.“

Bis 2011 würde die Staatsverschuldung Japans 230 % des BIP erreichen, den höchsten Wert weltweit. Dem Finanzministerium gingen die Optionen aus. Beobachter begannen, das Finanzministerium (trotz der eindeutigen Sabotage durch die Maßnahmen der Bank of Japan) für die Rezession verantwortlich zu machen, und begannen, den Stimmen zuzuhören, die argumentierten, dass die Rezession auf das japanische Wirtschaftssystem zurückzuführen sei.

In Japan argumentierten die Behörden und die Bank of Japan, wie es die westlichen Mächte fast zwei Jahrzehnte später taten, dass der Steuerzahler die Rechnung begleichen sollte. Die Steuerzahler waren jedoch nicht für die Probleme der Banken verantwortlich, weshalb eine solche Politik zu einem Moral Hazard führte (ein Moral Hazard ist eine Situation, in der ein Wirtschaftsakteur einen Anreiz hat, sein Risiko zu erhöhen, weil er nicht die vollen Kosten dieses Risikos trägt).

Laut der Dokumentation „Princes of Yen“ wandte sich Finanzminister Masajuro Shiokawa an die Bank of Japan und bat sie, die Deflation zu stoppen oder zumindest zu bekämpfen. Die Bank of Japan widersetzte sich konsequent den Aufforderungen der Regierung, des Finanzministers und des Premierministers Japans, mehr Geld zu schaffen, um die Wirtschaft anzukurbeln und die lange Rezession zu beenden. Zeitweise verringerte die Bank of Japan sogar aktiv die Geldmenge, die in der Wirtschaft zirkulierte, was die Rezession noch verschlimmerte. Die Argumente der Bank of Japan liefen immer auf dasselbe hinaus, nämlich dass die Schuld bei Japans Wirtschaftsstruktur liege.

Es sollte auch angemerkt werden, dass eine ganze Generation japanischer Ökonomen in die USA geschickt wurde, um dort einen Doktortitel und einen MBA in US-amerikanischer Wirtschaft zu erwerben. Da die neoklassische Wirtschaftstheorie davon ausgeht, dass es nur eine Art von Wirtschaftssystem gibt, nämlich uneingeschränkte freie Märkte, in denen Aktionäre und Zentralbanker uneingeschränkt herrschen, übernahmen viele japanische Ökonomen schnell die Argumente der US-Ökonomen.

Ende der 1990er Jahre steuerte die japanische Wirtschaft auf einen Kollaps zu. Ira Shapiro, der in dieser Zeit als „Unterhändler“ der USA bei den Gesprächen zwischen den USA und Japan tätig war, erklärte: „Die Deregulierung des Primärsektors ist notwendig, um die fest verwurzelten Interessen großer Versicherungsunternehmen, Lebens- und Sachversicherungen, und der Bürokratie des Finanzministeriums zu überwinden.“

Auf der Biografieseite von Shapiro in der Federalist Society wird er beschrieben als jemand, der „eine zentrale Rolle bei den Verhandlungen und der legislativen Genehmigung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) und der multilateralen Uruguay-Runde spielte, die die Welthandelsorganisation und die aktuellen Handelsregeln schuf“.

Diese Gespräche zwischen den USA und Japan mussten bis zu einem von den Vereinigten Staaten festgelegten Termin zu einer Einigung führen. Wenn nach Ablauf der gesetzten Frist keine Einigung erzielt wurde, drohten die USA mit Handelssanktionen.

Richard Werner erläuterte den Japanern, welche Konsequenzen Shapiros Forderungen haben würden. Die Verbriefung von Immobilien werde zwar vorangetrieben, aber um eine sinnvolle Verbriefung zu erreichen, müsse dereguliert werden. Um eine Deregulierung zu erreichen, müsse die Macht des Finanzministeriums beschnitten werden. Dies wiederum würde es der Bank of Japan, die dem Finanzministerium unterstellt war, ermöglichen, an Macht zu gewinnen.

Ab Mitte der 1990er Jahre begann die Regierung, einen Großteil der Machtstruktur des Finanzministeriums abzubauen. Der Einfluss der Bank of Japan hingegen nahm deutlich zu. Die Bank of Japan wurde vom Finanzministerium losgelöst und damit praktisch unabhängig.

Kurz nach seinem Rücktritt als Gouverneur der Bank of Japan im Jahr 1994 begann Mieno eine Kampagne, in deren Rahmen er Reden vor verschiedenen Verbänden und Interessengruppen hielt. Er setzte sich für eine Änderung des Bankengesetzes ein. Seine Argumentation bestand darin, subtil anzudeuten, dass das Finanzministerium die Bank of Japan zu einer falschen Politik gedrängt habe. Um solche Probleme in Zukunft zu vermeiden, müsse die Bank of Japan rechtlich vollständig unabhängig werden.

1998 wurde die Geldpolitik in die Hände der neu unabhängigen Bank of Japan gelegt.

Anfang 2001 kam eine neue Art von Politiker an die Macht. Junichiro Koizumi wurde Premierminister von Japan. In Bezug auf seine Popularität und seine Politik wird er oft mit Margaret Thatcher und Ronald Reagan verglichen. Seine Botschaft lautete schlicht: keine Erholung ohne Strukturreform.

Princes of Yen bemerkte: „Im Jahr 2001 wurde die Botschaft, dass es ohne Strukturreformen kein Wirtschaftswachstum geben würde, fast täglich im Fernsehen des Landes ausgestrahlt. Japan stellte sein Wirtschaftssystem auf eine Marktwirtschaft nach US-Vorbild um, und das bedeutete auch, dass das Zentrum der Wirtschaft von den Banken auf die Aktienmärkte verlagert wurde. Um die Anleger dazu zu bewegen, ihr Geld von den Banken abzuziehen und in den riskanten Aktienmarkt zu investieren, hoben die Reformer die Garantie für alle Bankeinlagen auf und schufen gleichzeitig steuerliche Anreize für Aktieninvestitionen.

Mit der zunehmenden Verbreitung des Aktionärskapitalismus nach US-Vorbild stiegen die Arbeitslosigkeit, die Einkommens- und Vermögensunterschiede sowie die Zahl der Selbstmorde und Gewaltverbrechen deutlich an. Im Jahr 2002 verstärkte die Bank of Japan dann ihre Bemühungen, die Bilanzen der Banken zu verschlechtern und die Banken zu zwingen, ihre Kreditnehmer zwangszuversteigern … Heizo Takenaka [der neue Minister für Finanzdienstleistungen] unterstützte den Plan der Bank of Japan, die Zwangsversteigerungen von Kreditnehmern zu erhöhen … Takuro Morinaga, ein bekannter Wirtschaftswissenschaftler in Tokio, argumentierte nachdrücklich, dass der von der Bank of Japan inspirierte Vorschlag von Takenaka nicht viele einheimische Nutznießer haben würde, sondern stattdessen hauptsächlich US-amerikanischen Geierfonds zugutekommen würde, die sich auf den Kauf notleidender Vermögenswerte spezialisiert haben. [Als Toshihiko] Fukui seine Unterstützung für den Insolvenzplan zum Ausdruck brachte, war er Berater der Wall-Street-Investmentfirma Goldman Sachs, einem der größten Betreiber von Geierfonds weltweit.“

Richard Werner bemerkte: „Herr [Toshihiko] Fukui [29. Gouverneur der Bank of Japan], und auch sein Mentor Herr [Yasushi] Mieno [26. Gouverneur der Bank of Japan], und sein Mentor Herr [Haruo] Maekawa [24. Gouverneur der Bank of Japan], und Sie haben es erraten, das sind einige der Fürsten des Yen, um die es in dem Buch geht. Sie haben in den 80er- und 90er-Jahren öffentlich gesagt: „Was ist das Ziel der Geldpolitik? Es ist die Veränderung der Wirtschaftsstruktur.“ Wie macht man das? Nun, man braucht eine Krise. Sie haben eine Krise herbeigeführt, um die Wirtschaftsstruktur zu verändern.“

Die Abteilung, die für die Quoten der Fensterberatung bei der Bank of Japan zuständig war, wurde als Bankabteilung bezeichnet. Der Mann an ihrer Spitze von 1986 bis 1989 war Toshihiko Fukui. Herr Fukui trug somit direkt zur Entstehung der Blase bei. Als Fukui Gouverneur der Bank of Japan wurde, sagte er: „Während ich das Modell des hohen Wachstums zerstöre, baue ich ein Modell auf, das in die neue Ära passt.“

Richard Werner bemerkte: „Sie haben in jeder Hinsicht Erfolg gehabt. Wenn man sich die Liste ihrer Ziele ansieht, dann sieht man, dass sie das Finanzministerium zerstören, es auflösen, eine unabhängige Aufsichtsbehörde schaffen, die Bank of Japan selbst durch eine Änderung des Bankengesetzes unabhängig machen und tiefgreifende strukturelle Veränderungen in der Wirtschaft herbeiführen wollen, indem sie von der Produktion auf Dienstleistungen umsteigen, sich öffnen, deregulieren, liberalisieren und privatisieren, und zwar alles.“