Ist Polen der Schlüssel zum Abbau der Spannungen zwischen Russland und der NATO?

Das Wall Street Journal berichtete vor einigen Tagen, dass Polen als Reaktion auf ein ursprünglich von Moskau unterbreitetes Angebot gegenseitige Inspektionen seiner eigenen US-Luftverteidigungsanlagen und der russischen in Kaliningrad vorgeschlagen hat. RT verbreitete den Bericht am Freitag, und wenn man bedenkt, dass es sich um Russlands öffentlich finanziertes internationales Medienflaggschiff handelt, sollte es keinen Zweifel daran geben, dass der Kreml tatsächlich ein solches Angebot gemacht hat, auch wenn es zuvor nicht bekannt gegeben wurde. Diese überraschende Entwicklung könnte tatsächlich der Schlüssel zur Deeskalation der Spannungen zwischen Russland und der NATO sein, aber sie verdient es, ausführlicher erklärt zu werden, damit die Leser sie verstehen können.

Die Alt-Media-Community (AMC) stellt Polen routinemäßig als nichts weiter als eine amerikanische Marionette dar, aber das war schon immer eine kategorisch falsche Darstellung, die zudem in besorgniserregender Weise die Gefahr birgt, Polonophobie zu provozieren, d. h. Hass auf Polen und ethnische Polen allein auf der Grundlage ihrer Identität. Diese Polonophobie erreichte Ende letzten Jahres während der osteuropäischen Migrantenkrise einen Höhepunkt, als Polen seine Grenze gegen illegale Einwanderer aus Weißrussland energisch verteidigte. Obwohl Polen eng mit den USA gegen Russland zusammenarbeitet, hat es dennoch immer seine strategische Unabhängigkeit bewahrt.

Die Aufnahme Polens in den „Raketenabwehrschild“ der USA, von dem Russland immer vermutet hat, dass es nur ein Deckmantel für die heimliche Stationierung von Angriffsraketen ist, war eine Entscheidung Warschaus, da seine Führung aus historischen Gründen einen geradezu pathologischen Hass auf Russland hegt. Dies war eine bewusst provokative Entscheidung, die wohl die unerklärte, von den USA provozierte Raketenkrise ausgelöst hat, die durch die russischen Vorschläge für Sicherheitsgarantien entschärft werden soll. Da Polen im wahrsten Sinne des Wortes im Zentrum dieser Krise steht, ist es nur folgerichtig, dass sich Russland direkt mit diesem Land auseinandersetzt.

Der Kreml tat dies, weil seine Strategen glücklicherweise nicht die völlig falsche Einschätzung Polens teilen, die von der AMC propagiert wird. Sie haben den gemeinsamen hybriden Krieg der USA und Deutschlands gegen Polen im vergangenen Jahr scharfsinnig beobachtet, bei dem sich die beiden wichtigsten Verbündeten des aufstrebenden mittel- und osteuropäischen Staatschefs in beispielloser Weise in die inneren Angelegenheiten des Landes eingemischt haben, weil sie aus ideologischen Gründen die konservativ-nationalistische Regierungspartei Polens stürzen wollten. Als Reaktion darauf wies der polnische Präsident Duda stolz den antichinesischen Druck der USA zurück, indem er erklärte, dass er nächsten Monat zu den Olympischen Spielen nach Peking reisen werde.

Diese Entscheidung deckt sich voll und ganz mit dem, was der Autor letzten Sommer in seiner Analyse „Polen sollte dem Beispiel der Ukraine folgen und China als Gegengewicht zu den USA nutzen“ vorgeschlagen hat. Er schlug auch vor, dass „es Zeit für einen polnisch-russischen ‚Nichtangriffspakt‘ in Weißrussland und der Ukraine ist“, um den Wettbewerb in diesen beiden „Pufferstaaten“ zwischen ihnen zu regeln. Polen ist offensichtlich dem erstgenannten Vorschlag des Autors gefolgt, während Russland den zweiten Vorschlag durchaus ernst genommen zu haben scheint, wenn man den glaubwürdigen Berichten Glauben schenkt, dass es Polen eine Vereinbarung über gegenseitige Inspektionen seiner Luftverteidigungsanlagen angeboten hat.

Diese Entwicklungen sind ein weiterer Beweis dafür, dass die AMC mit ihrer Einschätzung, Polen sei eine Marionette der USA, völlig falsch lag. Tatsächlich könnte Polen derzeit eines der wichtigsten Länder der Welt sein, da es den Schlüssel zur Deeskalation der derzeitigen Raketenkrise in Europa in der Hand halten könnte, die Warschau durch seine Entscheidung, den „Raketenabwehrschild“ der USA zu beherbergen, selbst mitverursacht hat. Der Kreml ist sich dieser geostrategischen Realität sehr wohl bewusst, was erklärt, warum er sich überhaupt an Polen gewandt hat. Jetzt liegt es an Warschau, ob es zur Lösung der Krise beiträgt oder nicht.

Es gibt einige schwerwiegende Gründe, warum es eine unersetzlich positive Rolle spielen könnte. Erstens könnte Polen befürchten, dass ein Ausbruch kinetischer Feindseligkeiten zwischen Russland und der Ukraine nur sehr schwer einzudämmen wäre und daher auch das aufstrebende Land in Mittel- und Osteuropa auf die eine oder andere Weise mit hineinziehen könnte. Zweitens möchte sich Polens regierende konservativ-nationalistische Partei als eine Kraft für den kontinentalen Frieden präsentieren, um dem gemeinsamen US-amerikanisch-deutschen Infokrieg gegen sie entgegenzuwirken, in dem behauptet wird, sie sei nichts anderes als ein rechtsextremer Totalitarist. Und drittens könnte Polen die regionalen Kriegspläne der USA sabotieren wollen, nur um sie zu ärgern.

Dieser letzte Punkt sollte zum besseren Verständnis etwas ausführlicher dargestellt werden. Polen ist äußerst verärgert über den gemeinsamen Hybridkrieg der USA und Deutschlands gegen das Land. Die Regierungspartei des Landes fühlt sich von ihrem Verbündeten hintergangen. Deshalb hat Präsident Duda so stolz erklärt, dass er im nächsten Monat zu den Olympischen Spielen nach Peking reisen wird. Damit widersetzt er sich dem wichtigsten Verbündeten seines Landes inmitten des neuen Kalten Krieges, indem er direkt zu dessen größtem Rivalen reist. Dies ist das unmissverständliche Signal, dass Polen seine strategische Unabhängigkeit demonstriert, oder aus Sicht der USA „abtrünnig“ wird.

Daraus folgt, dass Polen seinen derzeitigen „Schurken“-Kurs fortsetzen könnte, indem es sich bereit erklärt, Russlands Vorschlag für eine gegenseitige Inspektion ernsthafter zu prüfen, was im Erfolgsfall die unerklärte, von den USA provozierte Raketenkrise in Europa zumindest vorläufig beenden könnte. Er würde den USA sprichwörtlich den Boden unter den Füßen wegziehen, indem er Russland erlaubt, Amerikas „Raketenabwehrschild“ in Polen zu inspizieren. Dieses Land würde den USA eine Lektion erteilen, die sie nie vergessen werden, nämlich dass die Einmischung in Polens Angelegenheiten und der Versuch, die polnische Regierung zu stürzen, ernste Konsequenzen haben.

Im Bewusstsein dieser „politisch unbequemen“ geostrategischen Realität könnten die USA versuchen, zu intervenieren, um beginnende polnisch-russische Sicherheitsgespräche zu stören, die parallel zu den amerikanisch-russischen stattfinden, aber unabhängig davon verlaufen. Es ist unklar, in welcher Form dies geschehen könnte, nur dass die antirussische „Deep State“-Fraktion der USA ein dringendes Interesse daran hat, diese Gespräche zu sabotieren, es sei denn, sie erkennt letztlich, dass dieser Weg der pragmatischste ist, um die Krise zu deeskalieren, über die die USA selbst die Kontrolle verloren haben könnten, wenn der ukrainische Präsident Zelensky sich ihnen weiterhin erfolgreich widersetzt.

Weitere Einblicke in die letztgenannte Angelegenheit finden Sie in der jüngsten Analyse des Autors zu diesem Thema, die Sie hier lesen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der beispiellose politische Skandal zwischen den USA und der Ukraine am Freitag über den Inhalt des Telefongesprächs zwischen den beiden Staatsoberhäuptern am Donnerstag darauf hindeutet, dass Zelensky sich gegen die mutmaßlichen False-Flag-Pläne der USA im Donbass wehrt, um einen regionalen Krieg zu provozieren, da er zu Recht befürchtet, dass die dadurch ausgelöste Abfolge von Ereignissen sowohl zu seiner Entmachtung als auch zur Auflösung der Ukraine führen könnte, sei es de jure oder de facto durch eine lose „Föderation“ nach dem Krieg.

Da sowohl die Ukraine als auch Polen in unterschiedlichem Maße gegenüber ihrem gemeinsamen amerikanischen Schutzherrn „abtrünnig“ geworden sind, hat sich für Russland ein schmales Fenster geöffnet, um die unerklärte, von den USA provozierte Raketenkrise diplomatisch zu lösen, indem es erstere zur Umsetzung des Minsker Abkommens ermutigt und gleichzeitig versucht, mit letzteren eine Vereinbarung über gegenseitige Inspektionen zu treffen. Natürlich könnte keiner der beiden Wege zum Erfolg führen, aber allein die Tatsache, dass sie trotz der subversiven Bemühungen der antirussischen „Deep State“-Fraktion in den USA und ihres zwanghaften Strebens nach Krieg derzeit stattfinden, deutet darauf hin, dass noch eine glaubwürdige Chance besteht.