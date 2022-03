Ist Russland das ECHTE Ziel der westlichen Sanktionen?

Steigende Ölpreise, Energie- und Nahrungsmittelkrisen am Horizont … ist es möglich, dass wir das ECHTE Ziel dieses Wirtschaftskriegs sind?

Der erste Tweet, den ich sah, als ich heute Morgen meine Timeline überprüfte, stammte von dem außenpolitischen Analysten Clint Ehlirch, der darauf hinwies, dass sich der russische Rubel bereits von dem durch die westlichen Sanktionen verursachten Einbruch erholt hat und fast wieder auf Vorkriegsniveau liegt:

The Russian Ruble is nearing its pre-invasion value.



Sanctions were designed to collapse its value. They failed. pic.twitter.com/OLmVIsS34E — Clint Ehrlich (@ClintEhrlich) March 29, 2022

Ehrlich sagt: „Die Sanktionen sollten den Wert des Rubels zum Einsturz bringen, sie haben versagt“.

…worauf ich nur antworten kann: „Waren sie das?“

…und vielleicht noch wichtiger, „haben sie?“

Denn danach sieht es nicht wirklich aus, oder?

Wenn überhaupt, dann scheinen die Sanktionen bestenfalls ziemlich impotent und schlimmstenfalls erstaunlich kontraproduktiv zu sein.

Es ist ja nicht so, dass die USA/EU/NATO nicht wüssten, wie man Volkswirtschaften lahmlegt. Sie haben jahrelang geübt, die Menschen in Kuba, Irak, Venezuela und vielen anderen Ländern auszuhungern.

Nun könnte man argumentieren, dass Russland eine größere, entwickeltere Volkswirtschaft ist als diese Länder, und das stimmt auch, aber die USA und ihre Verbündeten haben es in der Vergangenheit geschafft, die russische Wirtschaft ziemlich drastisch zu schädigen.

Noch 2014, nach der „Annexion“ der Krim, waren die westlichen Sanktionen im Vergleich zu den jüngsten beispiellosen Maßnahmen zahm, aber entscheidend war, dass die USA ihre eigene Ölproduktion massiv erhöhten, und später im selben Jahr (nach einem Besuch von US-Außenminister John Kerry) tat Saudi-Arabien dasselbe.

Trotz der Einwände anderer OPEC-Mitglieder – vor allem Venezuela und Iran – überschwemmten die Saudis den Markt mit Öl.

Das Ergebnis dieser Maßnahmen war der stärkste Ölpreisverfall seit Jahrzehnten, der von 109 Dollar pro Barrel im Juni 2014 auf 44 Dollar im Januar 2015 einbrach.

Dies stürzte Russland in eine umfassende Rezession und ließ das russische BIP zum ersten Mal unter Putins Führung schrumpfen.

Und erst vor zwei Jahren überschwemmte Saudi-Arabien den Markt erneut mit billigem Öl, angeblich, um mit Russland um einen Anteil am Ölmarkt zu konkurrieren.

Der Westen weiß also, wie er Russland schaden kann, wenn er es wirklich will – indem er die Ölproduktion erhöht, den Markt überschwemmt und den Preis in die Höhe treibt.

Aber haben die USA dieses Mal ihre Ölproduktion erhöht? Haben sie sich auf ihre Verbündeten am Golf verlassen, um das Gleiche zu tun?

Ganz und gar nicht.

Tatsächlich behaupten die USA, dass sie aufgrund von „Personalengpässen“ nicht in der Lage sind, ihre Ölproduktion zu erhöhen, und zwar aufgrund des Geschenks, das sie immer wieder bekommen – Covid.

In ähnlicher Weise treibt Saudi-Arabien den Ölmarkt nicht in den Abgrund, sondern erhöht absichtlich die Preise.

Ja, gerade jetzt, wo die westlichen Verbündeten in einen angeblichen Wirtschaftskrieg mit Russland verwickelt sind, steigt der Ölpreis in die Höhe, und das könnte so weitergehen.

Das ist eine gute Nachricht für die russische Wirtschaft, die damit sogar den Schaden der brutalen Sanktionen wieder wettmachen könnte.

Der hohe Ölpreis und die Notwendigkeit, „sich nicht auf Putins Gas zu verlassen“ oder unsere Energieversorgung zu „entrussifizieren“, werden zweifellos dazu führen, dass Millionen in „grüne“ Technologien investiert werden.

Die westlichen Sanktionen zielen auch auf andere russische Exporte ab, darunter Getreide und Lebensmittel im Allgemeinen.

Russland ist ein Nettoexporteur von Lebensmitteln, das heißt, es exportiert mehr Lebensmittel als es importiert. Umgekehrt sind viele westeuropäische Länder von Lebensmittelimporten abhängig, darunter auch das Vereinigte Königreich, das über 48 % seiner Lebensmittel einführt.

Wenn Europa sich weigert, russische Lebensmittel zu kaufen, hat das zur Folge, dass Russland über Lebensmittel verfügt… und der Westen nicht.

Und genau wie beim Öl werden die steigenden Lebensmittelpreise der russischen Wirtschaft eher helfen als schaden.

Nehmen wir zum Beispiel Weizen, den Russland als größter Exporteur der Welt vertreibt. Der überwiegende Teil dieses Weizens wird nicht einmal an westliche Länder verkauft – sondern an China, Kasachstan, Ägypten, Nigeria und Pakistan – und unterliegt daher nicht einmal den Sanktionen.

Dennoch haben die Sanktionen und der Krieg den Weizenpreis um fast 30 % in die Höhe getrieben.

Das ist gut für die russische Wirtschaft.

Laut CNN werden die USA bis 2023 wahrscheinlich in eine ausgewachsene Rezession eintreten, Frankreich erwägt Lebensmittelgutscheine, und es wird erwartet, dass Länder auf der ganzen Welt mit der Rationierung von Treibstoff beginnen werden.

Die umfassenden Sanktionen, die der Westen angeblich als Reaktion auf die Invasion in der Ukraine gegen Russland verhängt hat, erreichen also nicht ihr erklärtes Ziel – die russische Wirtschaft in den Ruin zu treiben -, sondern treiben den Ölpreis in die Höhe, führen zu einer potenziellen Energie- und Lebensmittelknappheit im Westen und verschärfen die durch die „Pandemie“ ausgelöste „Lebenshaltungskosten“-Krise.

Man sollte immer misstrauisch gegenüber Personen oder Institutionen sein, deren Handlungen zufällig genau das Gegenteil ihres erklärten Ziels bewirken. Das ist eine einfache Regel, nach der man leben sollte.

Erinnern Sie sich daran, wie Orwell in 1984 die Entwicklung des Begriffs „Krieg“ beschrieben hat:

Der Krieg, so wird man sehen, ist jetzt eine rein interne Angelegenheit. In der Vergangenheit kämpften die herrschenden Gruppen aller Länder gegeneinander, auch wenn sie ihr gemeinsames Interesse erkannten und daher die Zerstörungskraft des Krieges einschränkten, und der Sieger plünderte stets die Besiegten aus. In unseren Tagen kämpfen sie überhaupt nicht mehr gegeneinander. Der Krieg wird von jeder herrschenden Gruppe gegen ihre eigenen Untertanen geführt, und das Ziel des Krieges ist nicht die Eroberung oder Verhinderung von Gebieten, sondern die Aufrechterhaltung der Gesellschaftsstruktur.

Es sei daran erinnert, dass als Folge von Covid „die schlimmste Lebensmittelknappheit seit fünfzig Jahren“ vorhergesagt wurde. Doch sie sind nie eingetreten.

Ebenso sollten wir durch Covid bedingte Energieunterbrechungen und Stromausfälle erleben. Abgesehen von der „Benzinkrise“ im Vereinigten Königreich sind sie jedoch nie wirklich eingetreten.

Aber jetzt kommen sie doch auf uns zu – weil Krieg und Sanktionen

Erhöhte Lebensmittelpreise, geringerer Verbrauch fossiler Brennstoffe, sinkender Lebensstandard, öffentliche Gelder für „erneuerbare Energien“. Das alles ist Teil einer sehr bekannten Agenda, nicht wahr?

Unabhängig davon, was man von Putin, Zelensky, dem Krieg im Allgemeinen oder den ukrainischen Nazis hält, ist es an der Zeit, sich mit dem Elefanten im Raum auseinanderzusetzen.

Wir müssen uns fragen: Was genau ist das wahre Ziel dieser Sanktionen? Und wie kommt es, dass sie so perfekt mit dem großen Reset übereinstimmen?