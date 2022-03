Welche Risiken bergen die COVID-19 Impfstoffe?

Die Initiative Wissenschaft für Gesellschaft WIGES zeigt in einer für jeden einfach verständlichen Art auf, dass die Risiken der «COVID-19 Impfstoffe» um mindestens zweistellige Faktoren höher sind als bisher angenommen und bekannt. Dabei haben Experten die Daten der offiziellen Meldesysteme für Impfnebenwirkungen in Deutschland, Europa, USA, sowie der WHO nach nun 15 Monaten der Anwendung der «Impfstoffe» ausgewertet und mit den Nebenwirkungsmeldungen anderer weit verbreiteter und seit langem eingesetzten Impfstoffe verglichen.

Die ausgewerteten Zahlen aus Deutschland (siehe Grafik) zeigen ein äusserst besorgniserregendes Bild. Verglichen mit den Grippeimpfstoffen weisen die «COVID-19-Impfstoffe» rund 170 mal mehr Verdachtsmeldungen mit bleibenden Schäden und rund 40 mal mehr Verdachtsmeldungen mit Todesfolge aus.

Auch ein Vergleich mit den Rohdaten aus dem US-Meldesystem «VAERS» bestätigt dieses Bild strukturell und deutet im Vergleich zu Deutschland sogar auf ein sehr wahrscheinlich noch höheres Risiko für Todesfälle nach Verabreichung der «COVID-19 Impfstoffe» hin.