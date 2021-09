Italien: 16-jähriges Mädchen stirbt 16 Stunden nach der Impfung

Giulia Lucenti, eine 16-jährige Teenagerin, starb am Donnerstag letzter Woche in Bastille in Italien, 16 Stunden nachdem sie ihre zweite Dosis des Impfstoffs von Pfizer erhalten hatte.

„Giulia träumte davon, im Ausland im Bereich der Robotik arbeiten zu können. Die Erinnerungen von Mutter Oxana und Vater Lorenzo lösen sich auf in den unerträglichen Schmerz über den Verlust ihrer einzigen Tochter.

Die Eltern geben nicht den Impfstoffen die Schuld, sondern wollen den frühen Tod ihrer Tochter aufklären. Gestern Morgen hat ihr Anwalt bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet und eine Autopsie beantragt.

Kurz vor 15.00 Uhr am Donnerstag fand die Mutter ihre Tochter auf dem Heimweg von der Arbeit bewusstlos auf dem Sofa vor. Als der Krankenwagen eintraf, um den Teenager zu behandeln, war nichts mehr zu machen. Die Ärzte diagnostizierten einen „Mitralklappenprolaps“. Herzstillstand.

Giulia zählte die Tage, um wieder zur Schule zu gehen, an der Institut Galilei in Mirandola, wo sie den dritten Abschluss in Roboter-Automatisierungsmanagement machen wollte. Sie wollte intelligente Prothesen und Chipkarten entwerfen, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden können.

Sie war eine ruhige und gute junge Frau. Sie rauchte nicht und trank keinen Alkohol. Ihr Tod hat bei den Dorfbewohnern einen tiefen Schock ausgelöst. Die Bürgermeisterin Francesca Silvestri, die in den Urlaub gefahren war, kehrte zurück und erklärte Trauer über die ganze Stadt. Geplante Veranstaltungen wurden abgesagt. Der Schmerz ist groß, es gibt keine Worte, sagt die Bürgermeisterin.

Giulia hatte von Geburt an einen Herzfehler, wurde aber trotzdem geimpft. Die erste Injektion verursachte keine Beschwerden, und am Mittwoch informierte ich den Impfarzt über Giulias Krankheitsbild. Nach der zweiten Injektion hatte meine Tochter einen leichten Schmerz im Arm, und als ich sie gegen 13.30 Uhr fragte, sagte sie mir, dass sie sich auf dem Sofa ausruhte.