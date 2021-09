Japan: Verunreinigte Impfstoffe werden nun aus verschiedenen Städten gemeldet.

Mehrere Städte in Japan haben laut Bloomberg „weiß gefärbte schwimmende Substanzen“ in Fläschchen mit dem Impfstoff Covid-19 von Pfizer gemeldet.

Die Fläschchen stammten aus der Charge FF5357, wobei weiße Verunreinigungen zuerst von der Stadt Kamakura in der Präfektur Kanagawa gemeldet wurden. Am Dienstag meldeten zwei weitere Städte – die benachbarte Stadt Sagamihara und die Stadt Sakai in der Präfektur Osaka – verunreinigte Fläschchen, allerdings gab es keine Berichte über unerwünschte Reaktionen. In Sagamihara wurden an drei verschiedenen Impfstellen am 11., 12. und 14. September weiße Substanzen festgestellt.

Die Städte erklärten gegenüber Bloomberg, dass sie Pfizer um eine Analyse bitten werden.

Im vergangenen Monat war Moderna in die Kritik geraten, nachdem in Japan in mehreren Fläschchen des Impfstoffs Covid-19 schwarze Verunreinigungen gefunden worden waren, was das japanische Gesundheitsministerium veranlasste, 1,6 Millionen Dosen des Impfstoffs zurückzuziehen.

Laut NHK wurden „schwarze Substanzen“ in Spritzen und einem Fläschchen gefunden, während in einer anderen Spritze rosa Substanzen entdeckt wurden.