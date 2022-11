Italien verweigert Flüchtlingen die Einreise – ein Verstoß gegen die Menschenrechte? Oder ein Hinweis auf Schwächen im System?

Peter Koenig

Italien lässt im Hafen von Catania nur gefährdete Migranten von Bord eines humanitären Schiffes

PressTV-Interview mit Peter Koenig und Max Civili, PressTV-Korrespondent in Rom

Hintergrund

Die Weigerung Italiens, aus dem Meer gerettete Migranten ins Land zu lassen, sorgt für Unmut. Eine deutsche Rettungsorganisation kündigt an, rechtliche Schritte gegen die italienische Regierung einzuleiten, weil sie gegen internationales Recht verstößt.

Die Organisation kündigt an, dass sie bei Gerichten in den beiden italienischen Städten Rom und Catania Klage einreichen wird. Dies geschah, nachdem Italien rund 200 Migranten in Catania nicht von einem Rettungsschiff aussteigen ließ. Zuvor hatten die italienischen Behörden 144 schutzbedürftige Passagiere an Bord eines unter deutscher Flagge fahrenden Schiffes gelassen, während sie sich weigerten, andere aufzunehmen. Diejenigen, die von Bord gehen durften, waren Kinder und Kranke. Das Schiff wurde daraufhin angewiesen, den Hafen von Catania zu verlassen. Italien steht nun wegen seines selektiven Vorgehens bei der Aufnahme von Migranten in der Kritik. Menschenrechtsgruppen haben Rom aufgefordert, die Diskriminierung zu beenden. Sie sagen, das Seerecht verlange, dass alle geretteten Migranten an einem sicheren Ort an Land gebracht werden sollten.

Einleitung

Italien wird beschuldigt, die Menschenrechte zu verletzen, weil es den Flüchtlingen eines unter deutscher Flagge fahrenden Migrantenboots die Ausschiffung in Catania (Sizilien) verweigert hat.

In Wirklichkeit ist die Flüchtlingsfrage viel komplexer als nur eine Frage der Menschenrechte. Ja, die Menschenrechte werden immer benutzt, um kritische Analysten zum Schweigen zu bringen. Denn wer würde es wagen, etwas gegen die Menschenrechte zu sagen? Wie die Flüchtlingsfrage ist auch die Menschenrechtsfrage ein vielschichtiges Thema.

Die Regierung Meloni hat von Anfang an gesagt, dass Italien Flüchtlinge mit gesundheitlichen Problemen, Frauen, insbesondere schwangere Frauen, und Kinder aufnehmen würde.

Nach einer von der Regierung angeordneten summarischen „Gefährdungsbeurteilung“ durch zwei von den Behörden ausgewählte Ärzte durften 144 Personen vom Rettungsschiff „Humanity 1“ und 357 Personen von der „Geo Barents“ in Catania an Land gehen. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Frauen, Kinder und Männer mit gesundheitlichen Problemen.

Nicht alle Schutzsuchende haben gesundheitliche Probleme; und viele der Asylsuchende zahlen teuer dafür, von sogenannten humanitären NRO, von denen viele Europäer sind, gerettet und in südeuropäische Häfen gebracht zu werden.

Das heißt aber nicht, dass sie nicht politisch und/oder wirtschaftlich leiden. Ganz im Gegenteil. Und sie haben eine bessere Zukunft verdient. Aber das EU-Flüchtlingssystem ist sträflich ungleich.

Viele der NGOs, die hinter den Flüchtlingsbooten stehen, stammen nicht einmal aus den Ländern, aus denen die Schutzsuchende kommen. Sie sind Europäer, einige von ihnen Deutsche.

Die nicht gewählte EU-Kommission in Brüssel – eine Bande von zwielichtigen Politikern – tanzt immer auf verschiedenen Festen gleichzeitig, sie haben gut von den USA gelernt.

Einerseits wollen sie die rechten EU-Regierungen schwächen/bestrafen, indem sie die Geflüchtete in diese Länder lenken, jetzt Italien, aber auch Griechenland – und wer weiß, vielleicht bald auch Portugal und sogar Spanien.

Warum?

Weil diese Länder nicht der „neoliberalen Linken“ folgen, d.h. der von Washington und dem WEF auferlegten globalistischen Agenda.

Die „Linke“ im Globalen Norden ist von den Globalisten gekapert worden, und die meisten Linken – und der Rest der Menschen – haben es noch nicht einmal bemerkt.

Andererseits verschlingt das Flüchtlingsproblem eine Menge Ressourcen, Geld, Infrastruktur, Pflegepersonal… und es schwächt die Länder. Und das ist genau das, was Brüssel will. Die Flüchtlingsproblematik wurde schon immer genutzt, um Länder, Ländergruppen – in diesem Fall die EU – und sogar Kontinente zu spalten.

So verrückt es auch klingen mag, die Agenda der EU ist es, die EU zu zerstören – um dem globalistischen Diktat von Washington und dem WEF zu folgen.

Eine Eine-Welt-Ordnung kann keinen geeinten Block von 27 Ländern tolerieren, deren gemeinsames BIP mit dem des Hegemons USA konkurrieren könnte.

Und dann ist da noch die Kontroverse über die europäische Doppelmoral.

Sehen Sie sich die Flüchtlinge aus der Ukraine an. Sie haben alle Rechte und bekommen in Europa und im Globalen Norden im Allgemeinen alles, was sie wollen. Viele – natürlich bei weitem nicht alle – fliehen in Luxusautos aus ihrem vom Krieg zerrütteten Land in Richtung Westen, wo sie buchstäblich mit offenen Armen empfangen werden. Sie erhalten kostenloses Wohnen, Essen, medizinische Versorgung. Vielen geht es viel besser als den Armen in den Empfängerländern.

Der Ukraine wurde gerade ein Zuschuss von 18 Milliarden Euro für „Budgethilfe“ gewährt – eine Subvention für das Land und seine Bürger. Dies ist zusätzlich zu den fast 100 Milliarden Dollar an Waffen, die die Ukraine vom Westen erhalten hat, um Russland zu bekämpfen.

Vergleichen Sie dies mit dem Nichts, Null, Nada, das die armen und oft mittellosen Länder Nordafrikas und des Nahen Ostens erhalten, aus denen die Flüchtlingsboote in südeuropäischen Häfen ankommen.

Wenn der Umfang der „Subventionen“, die die Ukraine erhält, nach Nordafrika und in den Nahen Osten fließen würde, könnte die Flüchtlingskrise vielleicht gelöst werden.

Aber der Norden will sie nicht lösen. Sie wollen sie weiter ausbeuten.

Peter Koenig ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang in der ganzen Welt tätig war. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).