Ivermectin senkt die Sterblichkeit

Während Ivermectin weithin als nutzlos, gefährlich oder beides verunglimpft wurde, haben Studien wiederholt seine Nützlichkeit gegen COVID-19 bewiesen

Eine in der März-Ausgabe 2022 des International Journal of Infectious Diseases veröffentlichte Studie ergab erneut, dass eine Behandlung mit Ivermectin die Sterblichkeitsrate bei COVID-19-Patienten stärker senkt als Remdesivir

Eine weitere aktuelle Studie ergab, dass Ivermectin von 10 Medikamenten, darunter Nirmatrelvir (Paxlovid), das im Dezember 2021 eine Notfallzulassung gegen COVID erhalten hat, die wirksamste medikamentöse Behandlung gegen die Omikron-Variante war.

Remdesivir kostet zwischen 2.340 und 3.120 Dollar, Nirmatrelvir (Paxlovid) kostet 529 Dollar pro Behandlung, während die durchschnittlichen Behandlungskosten für Ivermectin 58 Dollar betragen.

Im Jahr 2021 veröffentlichte Dr. Andrew Hill eine Meta-Analyse zu Ivermectin gegen COVID. Obwohl er sich sehr begeistert über die Daten geäußert und sich bereit erklärt hatte, sich dafür einzusetzen, dass Ivermectin so schnell wie möglich zugelassen wird, lautete die Schlussfolgerung seines Papiers, dass weitere groß angelegte Studien erforderlich seien, bevor die Regulierungsbehörden tätig werden könnten. Offenbar wurde er von einer oder mehreren Personen dazu gedrängt, die Schlussfolgerung seines Papiers zu ändern, und einige glauben, dass nun zumindest ein Schuldiger ausgemacht werden konnte

Obwohl Ivermectin weithin als nutzlos, gefährlich oder beides verunglimpft wurde, haben Studien wiederholt seine Nützlichkeit gegen COVID-19 nachgewiesen. Zuletzt wurde in einer Studie, die in der März-Ausgabe 2022 des International Journal of Infectious Diseases veröffentlicht wurde, erneut festgestellt, dass die Behandlung mit Ivermectin die Sterblichkeitsrate bei COVID-19-Patienten senkt – und zwar in einem höheren Maße als Remdesivir.

Im obigen Video erläutert der Pflegepädagoge John Campbell, Ph.D., die Ergebnisse dieser Studie. Wichtig ist, dass die Forscher den Einsatz von Ivermectin mit dem Einsatz von Remdesivir verglichen, einem der wenigen Medikamente, die in den USA zur Behandlung von COVID empfohlen werden.

Um die Ergebnisse der beiden Behandlungen zu vergleichen, analysierten sie Daten aus einem Netzwerk von 44 Gesundheitseinrichtungen mit 68 Millionen Patienten. In die Analyse einbezogen wurden Patienten ab 18 Jahren, bei denen zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 11. Juli 2021 eine COVID-19-Infektion festgestellt wurde. Patienten, die nur Remdesivir, aber kein Ivermectin erhielten, wurden mit denen verglichen, die Ivermectin, aber kein Remdesivir erhielten.

Nach Kontrolle einer Reihe von Störfaktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Begleiterkrankungen, andere Behandlungen, die das Überleben von COVID-19 beeinflussen könnten, Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Nikotinkonsum, Diabetes, Fettleibigkeit und Einsatz von Beatmungsgeräten, kamen sie zu dem Schluss, dass die Behandlung mit Ivermectin die Sterblichkeit stärker reduzierte als Remdesivir.

Wie Campbell feststellt, ist Remdesivir ein extrem teures Medikament, das je nach Versicherung zwischen 2.340 und 3.120 Dollar kostet. Ivermectin hingegen kostet je nach Wohnort zwischen 483 und 954 Dollar für 20 Tabletten. Die durchschnittlichen Kosten belaufen sich auf etwa 58 Dollar pro Behandlung.

Ivermectin schneidet besser ab als andere medikamentöse Optionen

Eine weitere aktuelle Untersuchung der Cornell University, die am 20. Januar 2022 auf dem Preprint-Server der Universität veröffentlicht wurde, ergab, dass Ivermectin nicht weniger als 10 andere Medikamente übertrifft. In diesem Fall nutzten die Forscher eine Computeranalyse, um die Omicron-Variante zu untersuchen, die sich durch ein geringeres klinisches Auftreten und niedrigere Krankenhauseinweisungsraten auszeichnet.

Nachdem sie die vollständige Genomsequenz abgerufen und 30 Varianten aus der Datenbank gesammelt hatten, analysierten die Forscher 10 Medikamente gegen das Virus, darunter Ivermectin, Nirmatrelvir, Ritonavir, Lopinavir und Boceprevir. Während alle 10 Medikamente einen gewissen Grad an Wirksamkeit gegen das Virus aufwiesen, war Ivermectin am wirksamsten gegen die Omicron-Variante.

Besonders erwähnenswert ist hier die Einbeziehung von Nirmatrelvir (Paxlovid), einem neuen Proteasehemmer, der im Dezember 2021 eine Notfallzulassung gegen COVID erhalten hat. Dieses von Pfizer entwickelte Medikament hat die US-Steuerzahler 5,29 Milliarden Dollar gekostet – 529 Dollar pro Behandlungskurs, nicht ganz so teuer wie Remdesivir, aber immer noch fast zehnmal teurer als Ivermectin, das ebenfalls wirksamer ist.

Diese Studien bestätigen nicht nur den Nutzen von Ivermectin, sondern offenbaren auch die unglaubliche Verschwendungssucht der Regierung. Milliarden und Abermilliarden von Steuergeldern wurden für neuartige, wenig wirksame Medikamente verschwendet, während billigere Medikamente ignoriert, unterdrückt und sogar kriminalisiert wurden.

Wie Ivermectin wirkt

Ivermectin ist zwar vor allem als Antiparasitikum bekannt, hat aber auch antivirale und entzündungshemmende Eigenschaften. Studien haben gezeigt, dass es dazu beiträgt, die Viruslast zu senken, indem es die Replikation hemmt. Eine einzige Dosis Ivermectin kann 99,8 % des Virus innerhalb von 48 Stunden abtöten. Es beeinträchtigt auch die Fähigkeit des Spike-Proteins, sich an den ACE2-Rezeptor auf menschlichen Zellmembranen zu binden, was dazu beiträgt, eine Infektion der Zelle zu verhindern.

Eine Meta-Analyse im American Journal of Therapeutics ergab, dass das Medikament die Infektion um durchschnittlich 86 % reduziert, wenn es präventiv eingesetzt wird.

In einer Beobachtungsstudie in Bangladesch wurde die Wirksamkeit von Ivermectin zur Prophylaxe von COVID-19 bei Mitarbeitern des Gesundheitswesens untersucht. Nur vier der 58 Freiwilligen, die vier Monate lang einmal im Monat 12 mg Ivermectin einnahmen, entwickelten leichte COVID-Symptome, verglichen mit 44 der 60 Beschäftigten im Gesundheitswesen, die das Medikament ablehnten.

Es hat sich auch gezeigt, dass Ivermectin die Genesung beschleunigt, indem es Entzündungen hemmt und vor Organschäden schützt. Auf diese Weise wird auch das Risiko von Krankenhausaufenthalten und Tod gesenkt. Meta-Analysen haben eine durchschnittliche Verringerung der Sterblichkeit zwischen 75 %16 und 83 % ergeben.

Das Medikament verhindert auch die Übertragung von SARS-CoV-2, wenn es vor oder nach der Exposition eingenommen wird, und hilft, Blutgerinnsel zu verhindern, wenn Sie infiziert sind, indem es an das SARS-CoV-2-Spike-Protein bindet.

Dadurch wird verhindert, dass sich das Spike-Protein an CD147 auf den roten Blutkörperchen bindet und die Verklumpung auslöst. (Bitte beachten Sie, dass die Studie zurückgezogen wurde, wenn Sie diese Referenz überprüfen; die Redakteure der Zeitschrift weisen jedoch darauf hin, dass die Zurückziehung auf Fragen zur Methodik und zu den Schlussfolgerungen zurückzuführen ist, nicht auf die Wirkmechanismen von Ivermectin).

Zusammengenommen deuten all diese Vorteile darauf hin, dass Ivermectin diese Pandemie leicht innerhalb des ersten Jahres, wenn nicht sogar innerhalb weniger Monate, hätte beenden können, wenn es in großem Umfang eingesetzt worden wäre.

Wer ist für die Unterdrückung von Ivermectin verantwortlich?

Ich glaube nicht, dass eine einzelne Person für die Unterdrückung von Ivermectin verantwortlich gemacht werden kann. Viele Akteure der Arzneimittelindustrie haben zweifellos eine große Rolle dabei gespielt, ebenso wie Regulierungsbehörden und Regierungsbeamte. Die Frage ist, warum?

Eine offensichtliche Antwort ist, dass die Notfallgenehmigung für die COVID-Impfung entfallen würde, wenn Ivermectin als gültige Behandlung für COVID-19 anerkannt würde. Hinzu kommt, dass Ivermectin seit langem nicht mehr unter Patentschutz steht und in Bezug auf sein Gewinnpotenzial nahezu wertlos ist. In der Zwischenzeit waren neue patentierte Medikamente verfügbar, mit denen sich enorme Gewinne erzielen ließen. Doch zunächst mussten Ivermectin und Hydroxychloroquin ausgerottet werden.

Bestimmte Forscher scheinen auch angeworben worden zu sein, um diese Medikamente zu verbieten. Einer von ihnen ist Dr. Andrew Hill, ein Berater der Clinton Foundation und der Bill & Melinda Gates Foundation. Wie im obigen Video erläutert, beauftragte die Weltgesundheitsorganisation Hill im Oktober 2020 mit einer Meta-Analyse von Dutzenden von Ivermectin-Studien.

Hill hatte seine Begeisterung über die vielversprechenden Daten mit Dr. Paul Marik, Dr. Pierre Kory und Dr. Tess Lawrie geteilt, die sich alle öffentlich für den Einsatz von Ivermectin in allen Stadien der Infektion eingesetzt haben. Lawrie ist Ärztin, Doktorin, Forscherin und Direktorin von Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd.

Sie half bei der Organisation des British Ivermectin Recommendation Development (BIRD)-Gremiums und der Internationalen Ivermectin for COVID-Konferenz, die am 24. April 2021 online stattfand. (Alle Vorträge, die über Zoom aufgezeichnet wurden, können auf Bird-Group.org angesehen werden.)

Ironischerweise sind ihre größten Kunden als Beraterin der Weltgesundheitsorganisation und vieler anderer Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens genau diejenigen, die den Einsatz von Ivermectin aktiv unterdrücken.

Laut Lawrie sprachen sie und Hill Ende 2020 darüber, zusammenzuarbeiten, um die Zulassung von Ivermectin zur Bekämpfung von COVID so schnell wie möglich zu erreichen, da das Medikament „ein billiger, sicherer und wirksamer Weg zur Beendigung der Pandemie“ zu sein schien.

Hills Verrat

Diese Zusammenarbeit kam nie zustande. Als ein Vorabdruck von Hills Analyse veröffentlicht wurde, war Lawrie über das, was sie las, schockiert. Hill stellte fest, dass Ivermectin „mit reduzierten Entzündungsmarkern“, „schnellerer Virusbeseitigung“, „deutlich verkürzter Dauer des Krankenhausaufenthalts“ und einer 75-prozentigen Verringerung der Sterblichkeit bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Infektion verbunden war.

All diese Dinge waren damals zutreffend und sind auch heute noch zutreffend. Dennoch kam Hill zu dem Schluss, dass „Ivermectin in größeren, angemessen kontrollierten, randomisierten Studien validiert werden sollte, bevor die Ergebnisse für eine Überprüfung durch die Zulassungsbehörden ausreichen“. Dies war das genaue Gegenteil von dem, was er Lawrie und den anderen mitgeteilt hatte.

Mitte Januar 2021 forderte Lawrie Hill per E-Mail auf, seinen Bericht zurückzuziehen und seine Schlussfolgerungen vor der Veröffentlichung neu zu formulieren, da zusätzliche placebokontrollierte RCTs „definitiv nicht erforderlich sind“. Sie fügte hinzu, dass sein Bericht „unermesslichen Schaden anrichten wird“. Marik und Kory waren ebenfalls alarmiert über Hills Falschdarstellung und forderten ihn ebenfalls auf, seine Arbeit vor der Veröffentlichung zu korrigieren.

Im obigen Video zeigt Lawrie die schriftliche Bewertung von Hills Arbeit durch einen forensischen Kommunikationsexperten, der zu dem Schluss kam, dass es „mehrere Fälle von Störungen (zusätzlicher Text, der der Arbeit hinzugefügt wurde) von … einem ‚Schattenautor'“ gab. Diese zusätzlichen, aber ungenannten Autoren scheinen das Papier manipuliert zu haben, um die positiven Ergebnisse zu untergraben.

Wer sind sie? Lawrie konfrontierte Hill mit dieser Frage während ihres Zoom-Anrufs im Januar 2021. Hill versuchte, der Frage auszuweichen, aber schließlich gab er zu, dass Unitaid, die Wohltätigkeitsorganisation, die die Analyse gesponsert hatte, ein Mitspracherecht bei den Schlussfolgerungen seiner Arbeit hatte. Übrigens hat Unitaid mindestens 150 Millionen Dollar von der Bill & Melinda Gates Foundation erhalten.

Hills Arbeit wurde mit ihrer negativen Schlussfolgerung veröffentlicht, und spätere Bemühungen von Lawrie, die Meta-Analysen ihres Teams zu veröffentlichen, wurden abgelehnt, da Hills Analyse erklärt hatte, dass noch weitere groß angelegte Studien erforderlich seien. Laut Lawrie verfügte das Team im Januar 2020 über alle erforderlichen Beweise. Sie wussten, dass Ivermectin die Sterblichkeit um 75 % oder mehr senken konnte. Zusätzliche Studien waren nicht erforderlich.

Hill wird aufgefordert, reinen Tisch zu machen

Hill sagte während des Zoom-Telefongesprächs immer wieder, dass er sich auf einem schmalen Grat bewege, versprach Lawrie aber, dass er nicht zulassen werde, dass Ivermectin „sehr lange“ ignoriert werde. Er sagte voraus, dass bis Ende Februar 2021 genügend Beweise vorliegen würden, um eine Zulassung zu erreichen. Auch das hat sich nicht bewahrheitet, zum großen Teil wegen der falschen Schlussfolgerung in Hills Arbeit.

In diesem besonderen Moment der Geschichte hätte ein Mann in Hills Position die Wahrheit sagen müssen, und er hat es nicht getan.

Seine Arbeit erschwerte es nicht nur Wissenschaftlern, positive Ergebnisse zu veröffentlichen, sie wurde auch als Rechtfertigung dafür benutzt, den Zugang zu dem Medikament weltweit zu beschränken. Man weiß nicht, wie viele Menschen infolgedessen starben. Sein Artikel ebnete auch den Weg für die Notfallzulassung neuartiger mRNA-COVID-Spritzen, die nicht zugelassen werden könnten, wenn es bereits sichere und wirksame Behandlungen gäbe. Es ist also klar, dass Hill wegen seiner Beteiligung an dieser Unterdrückung Blut an seinen Händen hat.

Wie Kory feststellte, hätte es in diesem besonderen Moment der Geschichte eines Mannes in Hills Position bedurft, um die Wahrheit zu sagen, und er hat sich entschieden, dies nicht zu tun. Jetzt bittet Lawrie Hill, sein früheres moralisches Versagen wiedergutzumachen, indem er die Korruption der Wissenschaft aufdeckt; er soll vortreten und erklären, wie die Beweise für Ivermectin untergraben wurden, und die Personen nennen, die seine Schlussfolgerung beeinflusst haben.

„Wir werden dir verzeihen, Andy“, sagt Lawrie, „aber melde dich“. In dem folgenden Video gibt Lawrie noch mehr Details über ihre Gespräche mit Hill preis.

Wurde der „Schattenautor“ identifiziert?

Der Produzent/Regisseur Phil Harper behauptet nun, er habe den „Schattenautor“ identifiziert, der an Hills Schlussfolgerung herumgepfuscht hat. Die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) berichtet:

The Digger‘ auf Substack (alias Produzent/Regisseur Phil Harper) hat den Namen der Person enthüllt, die die Schlussfolgerungen des Papiers bearbeitet haben könnte – was dazu führte, dass die WHO den Einsatz von Ivermectin nicht empfahl. Diese Entscheidung hätte zum unnötigen Tod von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt führen können … Harper studierte die PDF-Datei des Papiers, um die Identität des „Geister“-Autors zu erfahren. Die Hoffnung war, dass irgendein Artefakt in der PDF-Datei etwas verraten würde, vielleicht war eine Schriftart anders, vielleicht gab es einen versteckten Kommentar, vielleicht waren einige nachverfolgte Änderungen in dem Dokument gespeichert worden, so Harper. Keine dieser Nachforschungen führte zu irgendetwas.

Dann wurde es ihm klar. War es in den Metadaten der PDF-Datei? Manchmal sind es die offensichtlichsten Dinge, schreibt Harper. Die „v1_stamped“-Version des Papiers enthielt tatsächlich Metadaten. Sie enthielt sogar Autoreninformationen innerhalb der Metadaten. In der Erwartung, Andrew Hill als Autor aufgeführt zu sehen, sah ich stattdessen einen Namen, den ich wiedererkannte. Andrew Owen. Wenn nicht jemand seinen Computer benutzt hat, hat Andrew Owen seinen digitalen Fingerabdruck auf dem Andrew-Hill-Papier.

Wie sich herausstellte, ist Andrew Owen Professor für Pharmakologie und Therapeutik und Co-Direktor des Centre of Excellence in Long-acting Therapeutics (CELT) an der Universität von Liverpool. Er ist außerdem wissenschaftlicher Berater der WHO-Gruppe für die Entwicklung von COVID-19-Richtlinien. Nur wenige Tage vor der Veröffentlichung von Dr. Hills Arbeit wurde dem CELT – dessen Projektleiter Owen ist – ein 40-Millionen-Dollar-Zuschuss von Unitaid, dem Sponsor der Arbeit, gewährt. Der 40-Millionen-Dollar-Vertrag war eigentlich eine kommerzielle Vereinbarung zwischen Unitaid, der Universität Liverpool und Tandem Nano Ltd. (ein Start-up-Unternehmen, das ‚Solid Lipid Nanoparticle‘-Verabreichungsmechanismen kommerzialisiert) – bei dem Andrew Owen ein Hauptaktionär ist, sagt Harper.

Wenn sich herausstellt, dass Unitaid irgendetwas mit der Änderung von Hills Schlussfolgerung über Ivermectin zu tun hatte, dann hat es seinen Auftrag und sein Mandat vollständig verletzt, nämlich „[innovative Lösungen zu finden], um … Krankheiten schneller, billiger und wirksamer zu verhindern und zu behandeln.

Dies ist von entscheidender Bedeutung, denn für COVID war Ivermectin eine solche Lösung. Ärzte und Forscher an vorderster Front wussten dies im Jahr 2020, Hill wusste es, und somit wusste es auch Unitaid. Haben sie die Wahrheit unterschlagen und Menschen sterben lassen? Wenn ja, wofür? Eine kommerzielle Vereinbarung für ein neuartiges Lipid-Nanopartikelprodukt? Vielleicht.

