Dr. Peter McCullough: Ergebnisse aus frühen COVID-19-Impfstoffstudien möglicherweise alarmierend – „Das dringt in menschliche Chromosomen ein“

Wie sicher sind COVID-19- Impfstoffe? Sollte jeder sie nehmen? Bekommen Menschen, die sich impfen lassen, eher COVID-19? Kann genetisches Material in den Impfstoffen in das menschliche Genom eingebaut werden? Dies sind einige der unbekannten Fragen, denen Forscher auf der ganzen Welt derzeit nachgehen.

Mit weiteren ersten Erkenntnissen und Hypothesen, die nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, gab eine Gruppe von Befürwortern der Meinungsfreiheit und Information letzte Woche während einer Präsentation in Pennsylvania ihre „unzensierte“ Sicht auf die aktuelle Wissenschaft. Sie reisen derzeit durch die Vereinigten Staaten und äußern Bedenken darüber, wie die öffentliche Gesundheitspolitik und die Debatte während der COVID-19-Pandemie gehandhabt wurden.

Die Redner waren Dr. Peter McCullough, ein renommierter Kardiologe, dessen eigene Forschung viel zitiert wird; Dr. Bryan Ardis, ein Chiropraktiker; Rechtsanwalt Thomas Renz; und Steve Kirsch, ein Philanthrop aus dem Silicon Valley, der frühe Bemühungen bei der Suche nach COVID-19-Behandlungen in bereits auf dem Markt befindlichen Medikamenten unterstützte. Sie wurden von den „Lions for Liberty“ eingeladen, einer Gruppe von Studenten, Lehrkräften und Mitarbeitern der Penn State University, die als Reaktion auf die Pandemie-Eindämmungsrichtlinien der Universität entstanden sind, die eine Impfung von Mitarbeitern gegen COVID-19 vorschreiben.

Die vier sprachen bei zahlreichen Gelegenheiten; im Toftrees Resort im State College am 3. März und in der Hershey Lodge am 4. März, bevor sie im Capitol Building in Harrisburg in einer Anhörung aussagten, die von Senator Doug Mastriano, einem Republikaner, der für das Gouverneursamt kandidiert, veranstaltet wurde.

Sie legten Daten aus Peer-Review-Studien, den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und Regierungsdokumenten vor und äußerten ihre Besorgnis darüber, dass die für alle Amerikaner empfohlenen COVID-19-Impfstoffe von Anfang an problematisch waren.

„Es war klar, dass Impfstoffe nicht ausreichend getestet und wichtige Gruppen wie schwangere Frauen ausgeschlossen wurden“, sagte McCullough in Hershey. „Ohne Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit wurden schwangere Frauen ermutigt und später gezwungen, die Impfstoffe einzunehmen.“





Er bezeichnete die Ergebnisse einer neu veröffentlichten Studie als beunruhigend. Die Studie mit dem Titel „Immunprägung, Breite der Variantenerkennung und Reaktion des Keimzentrums bei humaner SARS-CoV-2-Infektion und -Impfung“ zeigt, dass die Boten-Ribonukleinsäure (mRNA) aus dem Impfstoff viel länger als erwartet im Körper verbleibt. Boten – RNA ist ein einzelsträngiges Molekül, das den genetischen Code trägt, normalerweise von der DNA im Zellkern zu den Ribosomen, dem proteinproduzierenden Bereich der Zelle.

„Es zeigt, dass sich die Boten-RNA Monate nach Erhalt des Impfstoffs in den Lymphknoten befindet. Das ist bewiesen“, sagte McCullough. „Die Impfstoffe verlassen den Körper nicht. Sie werden nach 60 Tagen in den Lymphknoten gefunden. Der Gedanke im Briefing-Buch der FDA war, dass diese Impfstoffe für ein oder zwei Tage im Körper bleiben, eine Immunität erzeugen und dann herauskommen würden.“

Er zitierte ein weiteres Papier , das im Februar von einem Forscherteam unter der Leitung von außerordentlichem Prof. Yang De Marinis am Department of Clinical Sciences der Universität Lund, Schweden, veröffentlicht wurde und das zeigt, dass eine „umgekehrte Transkription“ stattfindet – das heißt, ein Enzym erstellt eine Kopie davon DNA aus RNA.

„Das dringt in menschliche Chromosomen ein, zumindest in dieses Segment. Wenn sich herausstellt, dass der gesamte Code in menschliche Chromosomen übergeht und Spike-Protein in Zellen exprimiert – Spike-Protein ist ein anormales Protein, es ist kein menschliches Protein –, wenn dieses Protein regelmäßig oder dauerhaft in menschlichen Zellen exprimiert wird, und es wird von den Elternzellen an die Tochterzellen weitergegeben, und es wird an den sich entwickelnden Embryo weitergegeben, dann sind wir in Schwierigkeiten.“

Jetzt ist das Rennen im Gange, um dieses Ergebnis durch zusätzliche Studien zu bestätigen, sagte McCullough.

„Auf der Website der CDC heißt es, dass die Impfstoffe das menschliche Genom nicht verändern. Dieses Papier, das gerade in der letzten Woche veröffentlicht wurde, deutet stark darauf hin, dass die CDC schwerwiegend falsch lag“, sagte McCullough. „Wir hätten monatliche Sicherheitsberichte in Amerika haben sollen. Wenn wir die Amerikaner bitten, einen experimentellen Impfstoff oder einen Prüfimpfstoff einzunehmen, hätte es einen Sicherheitsbericht geben müssen.“

Nach den klinischen Studien sah das, was in der Informationsbroschüre berichtet wurde, in Ordnung aus, sagte McCullough. Bis Oktober nahmen über 220 Millionen Menschen einen Impfstoff.

Das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) hat inzwischen bis zu 24.000 Berichte von Menschen erfasst, die kurz nach der Einnahme eines COVID-19-Impfstoffs starben, über 34.000 Berichte über Myokarditis oder Perikarditis nach Einnahme eines Impfstoffs und 44.000 Berichte von Menschen mit dauerhafter Behinderung durch a Vielzahl von Zuständen nach Einnahme eines Impfstoffs. Diese Berichte, die von jedem Mitglied der Öffentlichkeit gemacht werden können, müssen noch definitiv mit COVID-19-Impfstoffen in Verbindung gebracht werden, und es sind weitere Untersuchungen erforderlich, um das Risiko zu quantifizieren.

Jetzt weist eine neue Studie in The Lancet auf ein potenzielles multiinflammatorisches Syndrom bei mit COVID-19 geimpften Kindern hin, sagte McCullough. „Einige Kinder sind an Beatmungsgeräten angeschlossen. Das waren vollkommen gesunde Kinder und jetzt sind sie am Beatmungsgerät und kämpfen um ihr Leben.“

Staatliche Gesetzgebung

Während der Anhörung in Harrisburg wurden eine Reihe von Gesetzentwürfen im Zusammenhang mit COVID erwähnt.

Mastriano ist der Hauptsponsor des Senatsgesetzes 471, das als Medical Freedom Act bezeichnet wird und vorschlägt, dass die Landesregierung Erwachsenen oder Kindern ohne Zustimmung keine Impfpflicht auferlegen soll. Es schlug auch vor, es der Regierung für illegal zu erklären, Arbeitgeber zu verpflichten, die Impfung ihrer Mitarbeiter zu verlangen, und Arbeitslosengeld für ungeimpfte Arbeitnehmer sicherzustellen.

Der Gesetzentwurf wurde im November vom Ausschuss für Gesundheit und menschliche Dienste verabschiedet, sagte die Vorsitzende des Ausschusses, Senatorin Michele Brooks, bei der Anhörung. Sie befürwortete auch ihre eigene Gesetzgebung, Senat Bill 937, die es dem Staat verbietet, COVID-19-Impfstoffe für Schüler im Kindergarten bis zur 12. Klasse zu verlangen. Sie befindet sich jetzt im Bildungsausschuss des Repräsentantenhauses, sagte Brooks.

Ein Begleitgesetz, SB 1091/HB 1741, würde den Zugang zu von der FDA zugelassenen Off-Label-Medikamenten in den frühen Stadien von COVID-19 verbessern. Dies würde es Ärzten und Apothekern ermöglichen, Medikamente, die bereits von der FDA für die Off-Label-Behandlung von COVID-19 zugelassen sind, ohne Strafe von Zulassungsbehörden zu verschreiben und abzugeben. Und es würde klarstellen, dass eine Apotheke die Verschreibung eines COVID-19-Medikaments zur Frühbehandlung nicht allein auf der Grundlage ihrer Meinung zu dem Medikament ablehnen darf. Mastriano ist der Hauptsponsor dieses Senatsgesetzes und Rep. Dawn Keefer sponsert die Version des Repräsentantenhauses.

Ardis plädierte bei der Anhörung im Namen der Ärzte für den Gesetzgeber.

„Bitte lassen Sie sie Medizin praktizieren. Noch nie in der Weltgeschichte gab es ein Protokoll für jeden Menschen. Wir sind alle genetisch unterschiedlich“, sagte Ardis. „Bitte erlauben Sie noch einmal, dass Ärzte geschützt werden, um Medizin zu praktizieren. Sie sind die einzigen, die die Geschichte ihrer Patienten kennen. Sie können mir nicht sagen, dass es eine Lösung oder ein Protokoll für jeden Amerikaner gibt, der gerade eine Atemwegsinfektion bekommt; es ist unmöglich. Und dann nehmen Sie ihnen die Lizenz, zerstören ihre Existenz und verleumden sie dann mit ihrem Ruf, weil sie sich an ihren Eid halten, keinen Schaden anzurichten? Bitte! Erlassen sie ein Gesetz, dass sie niemals dafür bestraft werden können, dass sie ihr Bestes tun, um keinen Schaden anzurichten und ihre Patienten zu behandeln.“

Penn State brüskierte Ereignis

Lions for Liberty lud zwei politische Entscheidungsträger der Universität, den Präsidenten des Staates Pennsylvania, Eric Barron, und Provost Nick Jones, zur Teilnahme an dem Forum ein.

Aber Barron und Jones gehörten nicht zu den insgesamt 700 Teilnehmern.

„Es ist, gelinde gesagt, beunruhigend, dass die Führung der Universitätsverwaltung nicht bereit war, an einer dieser Veranstaltungen teilzunehmen oder sich daran zu beteiligen“, sagte Arielle Girouard, Pressesprecherin von Lions for Liberty, gegenüber The Epoch Times. „Es ist bedauerlich, dass eine der landesweit führenden Universitäten für Forschung, Bildung und Innovation wiederholt unsere Versuche verweigert hat, eine Diskussion über die Wissenschaft zu führen, die in den letzten zwei Jahren die öffentliche Gesundheit und institutionelle, einschließlich der Universitätspolitik, vorangetrieben hat. Präsident Barron erkennt einen wachsenden Mangel an öffentlichem Vertrauen in die Hochschulbildung an. Es ist schwer zu erkennen, wie die Weigerung, sich mit anerkannten Akademikern und Fachleuten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Penn State-Community auszutauschen, alles andere als weiteres Misstrauen in der Öffentlichkeit sät.

Ungeachtet dessen geht Lions for Liberty nirgendwo hin und bleibt standhaft.

Penn State antwortete nicht auf eine Anfrage von The Epoch Times, um zu erklären, warum sie nicht teilgenommen haben.

Die Association of American Physicians and Surgeons und die Penn State Chapter of Turning Point USA waren gemeinsam mit Lions for Liberty Gastgeber der Redner.