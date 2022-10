IWF-Treffen: CBDC sollte an digitale IDs gekoppelt werden, um „die Gesellschaft in ein neues Gleichgewicht zu bringen“

Regierungen und Finanzinstitute erwärmen sich zunehmend für die Idee, digitale Zentralbankwährungen (Central Bank Digital Currencies, CBDCs) einzuführen. Dabei handelt es sich um digitale Token der Zentralbanken, die an das Fiat-Geld eines Landes gekoppelt sind und von den Behörden in einer Weise kontrolliert und abgesichert werden, wie sie es bei anderem von ihnen ausgegebenen Geld nie könnten.

Die Gegner von CBDCs warnen jedoch immer wieder, dass dies nicht für normale Bürger gilt, deren Privatsphäre, persönliche Daten und echtes Eigentum an ihren Vermögenswerten durch dezentralisierte Lösungen besser geschützt werden könnten.

Und während diese Debatten noch andauern, ist die Idee, CBDCs und digitale IDs miteinander zu verbinden und sie gegebenenfalls einer widerwilligen Bevölkerung aufzudrängen, etwas, mit dem sich nun auch Zentralbanker befassen, wie auf der Jahrestagung 2022 des Internationalen Währungsfonds (IWF)/der Weltbankgruppe (WBG) deutlich wurde.

Cecilia Skingsley, Leiterin des Innovation Hub bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), stimmte mit anderen Rednern überein, die sagten, dass die Einführung eines CBDC keine „Universallösung“ sei und stattdessen zusammen mit digitalen IDs „in einem Paket“ kommen sollte.

Skingsley bezeichnete dies als die Notwendigkeit, die „digitale Kompetenz“ voranzutreiben, bei der die Speicherung der sensiblen Daten der Menschen in digitalen IDs an erster Stelle stehen sollte.

Der gesamte Prozess der Digitalisierung, aber auch die komplexere und weitreichendere Digitalisierung von allem, die schließlich zu einer „digitalen Gesellschaft“ führen würde, ist nicht unproblematisch, und Skingsley legte ein Lippenbekenntnis ab, indem er sagte, dass der Prozess „eine Menge Fragen zum Datenschutz“ aufwerfe.

Aber Skingsley sagte auch, dies sei etwas, worüber die Politiker entscheiden sollten.

„Das ist nicht meine Aufgabe als Zentralbanker, aber die Möglichkeit zu haben, selbst zu entscheiden, wie viele digitale Fußabdrücke man hinterlassen will, halte ich für einen guten Ausgangspunkt“, sagte der Leiter des BIS Innovation Hub mit Blick auf Datenschutzbedenken im Zusammenhang mit digitalem Geld und anderen damit verbundenen Fragen.

Das klingt zwar so, als würde Skinsley den Bürgern eine gewisse Wahlfreiheit zugestehen, aber ihre anderen Äußerungen während des Panels lassen vermuten, dass es auch eine gute Idee ist, die Gesellschaft in eine gewünschte Richtung zu drängen“.

Und diese Art von Verhalten seitens der zentralen Behörden wäre „mutig“, was Skinsley damit verglich, dass die Gesellschaft in der Vergangenheit dazu gedrängt werden musste, die Nutzung von Elektrizität oder Abwassersystemen zu übernehmen.

„Ich denke, wir müssen hier ein wenig mutig sein, und zwar in dem Sinne, dass wir dem Privatsektor nicht in die Quere kommen sollten, aber ich denke, dass man die Gesellschaft manchmal in der Geschichte zu neuen Gleichgewichten drängen muss“, sagte der Banker und fügte hinzu: „Die Vorgänger haben das getan, als es um den Bau von Elektrizität, Abwassersystemen und ähnlichem ging. Das hat den Wohlstand enorm gesteigert. Jetzt wollen wir das mit dem Geld wiederholen, und es wäre auch für die Banken gut, wenn die Gesellschaft die entsprechenden Schritte unternimmt.“