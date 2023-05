James-Webb-Teleskop macht „verblüffende“ Entdeckung: „Ganzes wissenschaftliches Fundament stürzt ein“

Eine bahnbrechende Entdeckung des James-Webb-Teleskops beherrschte in den vergangenen Tagen weltweit die Schlagzeilen. Das Teleskop hat Galaxien beobachtet, die viel größer und älter sind als angenommen.

Aufgrund dieser Entdeckung wird die Urknalltheorie infrage gestellt, das Schreiben mehrere Medien.

Der Schriftsteller Hans Siepel weist darauf hin, dass der überwiegende Teil dessen, was als akademische Arbeit gelten sollte, z. B. in den Humanwissenschaften, auf der evolutionären Urknall-Idee beruht. „Und nun scheinen all diese wissenschaftlichen Annahmen auf einem Treibsand-Fundament zu ruhen“, schreibt Siepel auf Linkedin.

„Das Webb-Teleskop lehrt, dass es nie einen Urknall gegeben hat. Das muss man erst einmal verdauen! Da sind Sie mit Ihren sogenannten Gewissheiten und Ihrem Glauben an die Wissenschaft erschüttert bis auf den Grund“, fuhr er fort.

Siepel hatte erwartet, dass die Mainstream-Medien jetzt, wo die Ergebnisse so verblüffend sind und das gesamte Fundament der Wissenschaft zum Einsturz bringen, einen großen Wirbel machen würden. „Aber nein.“ Eine großangelegte Medienkampagne, wie sie den Start des Hubblet-Nachfolgers begleitet hat, blieb aus.

„Zu sehr mit den Geschlechter beschäftigt!“ sagte der Schriftsteller. „Aber die gute Nachricht […] ist, dass die MSM mit diesem kleinlichen Verhalten nicht lange durchhalten werden. Die konkrete Fäulnis des moralischen Verfalls in diesen Kreisen ist zu groß. Die Lügenfabriken sind zu durchsichtig. Die Kleinlichkeit ist zu offensichtlich. Die Hybris zu überbordend.“

Es ist höchste Zeit, den auf falschen Annahmen beruhenden Wissenschaftsmüll in die Tonne zu kloppen, meint er.