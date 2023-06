KI ist nichts als ein leerer Kissenbezug ohne die Daten, die sie zum „Lernen“ verwendet. Fragt sich jemand, woher all diese Daten kommen? Oder fragt sich, ob das ethisch oder rechtlich vertretbar ist? Ohne die massiven Datenströme aus dem Internet gäbe es keine KI. Wenn diese Daten einmal zum Lernen „gestohlen“ wurden, können sie nicht mehr verleugnet werden.⁃ TN Editor

Während andere Länder darüber nachdenken, wo sie die KI-Entwicklung bremsen können, geht Japan mit Volldampf voran. Die Regierung hat kürzlich angekündigt, dass keine Daten für die KI tabu sein werden.

In einer kürzlich abgehaltenen Sitzung bestätigte Keiko Nagaoka, japanische Ministerin für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie, dass kein Gesetz, einschließlich des Urheberrechts, KI am Zugriff auf Daten im Land hindern wird.

KI wird es erlaubt sein, Daten für das Training zu nutzen, „unabhängig davon, ob es sich um gemeinnützige oder kommerzielle Zwecke handelt, ob es sich um eine andere Handlung als die Vervielfältigung handelt oder ob es sich um Inhalte handelt, die von illegalen Seiten oder anderweitig bezogen wurden“, so Nagaoka.

Die Entscheidung ist ein Schlag für die Inhaber von Urheberrechten, die argumentieren, dass KI, die ihr geistiges Eigentum nutzt, um neue Inhalte zu produzieren, das Konzept des Urheberrechts selbst untergräbt. Das Problem ist im Westen bereits bekannt – ein von KI generierter Song mit der Stimme von Drake und The Weeknd ging im April bei Streaming-Diensten viral, bevor er schnell wieder entfernt wurde.

Im Westen konzentriert sich ein Großteil der Diskussion über KI auf die möglichen Schäden. Führende KI-Experten warnten kürzlich die Regierungen, dass die Entwicklung der Technologie ein „Aussterberisiko“ mit sich bringe, während Nachrichtenunternehmen sich über Deepfakes und „Fehlinformationen“ sorgen.

Die linksgerichteten Regulierungsbehörden der Biden-Administration bei der FTC befürchten, dass „historisch verzerrte“ Daten (z. B. Verbrechensdaten mit rassistischen Ungleichgewichten) zu Ergebnissen führen werden, die gegen die „Bürgerrechte“ verstoßen. Viele linke Agitatoren im Westen wollen die KI von solchen Daten abschneiden.

In Japan wird es keine derartigen Einschränkungen geben, wenn die Regierung an der von Nagaoka dargelegten Politik festhält.

Japan investiert seit Langem stark in die Entwicklung von KI und Automatisierung. Angesichts einer rasch alternden Bevölkerung und schleppender Geburtenraten sieht Japan in der Automatisierung eine mögliche Lösung für seinen Mangel an jungen Arbeitskräften – eine Lösung, die es dem Land ermöglicht, nicht auf Masseneinwanderung angewiesen zu sein, um die Lücke zu schließen.