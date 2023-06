Trump ist schlecht, weil er anderen US-Präsidenten ähnlich ist, nicht weil er anders ist

Caitlin Johnstone

Über Trumps zweite Präsidentschaftskandidatur wird bereits eine Menge lächerlicher Dramatik verbreitet. Es wird behauptet, er sei sogar noch extremistischer und faschistischer geworden als zu seiner Zeit als Präsident, was auf eine Wiederholung des Narrativs „Trump ist ein zweiter Hitler“ hinausläuft, das den politischen Diskurs in den USA während seiner ersten Kandidatur dominierte.

In einem Artikel der Washington Post mit dem Titel „The deepening radicalization of Donald J. Trump“ wird behauptet, dass „Trump die Konturen einer zweiten Amtszeit skizziert, die möglicherweise noch gefährlicher und chaotischer ist als seine erste“, und ein Professor der New York University zitiert, der sagt: „Wenn autoritäre Führer ihr Amt verlieren, kommen sie zehnmal schlimmer zurück – sie werden nie weniger extrem, sie werden immer extremer.“

Aber wenn man sich die Beweise der Autoren anschaut, dass Trump immer gefährlicher und böser wird, findet man nichts über die Ermordung ausländischer Staatsoberhäupter, Hungersanktionen, die Brinkmanship des Kalten Krieges, Massenbombardierungen oder Trumps Veto gegen den Jemen oder einen der anderen Schrecken, die er als Oberbefehlshaber von 2017 bis 2020 auf die Welt losgelassen hat. Stattdessen geht es in dem Artikel um seine Haltung zu den Unruhen im Kapitol am 6. Januar und seine Bemerkungen über Frauen, die er „bei den Muschis packt“.

Trump hat die Aggressionen des Kalten Krieges gegen Russland verstärkt, dazu beigetragen, die USA auf einen Krieg mit China einzustellen, Zehntausende Venezolaner mit Hungersanktionen getötet, Versuche, den Jemen vor einem von den USA unterstützten Völkermord zu retten, durch sein Veto verhindert, und er hat die USA ermordet. Veto eingelegt, um den Jemen vor einem von den USA unterstützten Völkermord zu bewahren, den obersten militärischen Befehlshaber des Irans ermordet, einen Bürgerkrieg im Iran mit Hilfe von Hungersanktionen und CIA-Operationen angezettelt, um einen Regimewechsel herbeizuführen, syrische Ölfelder mit dem Ziel besetzt, den Wiederaufbau Syriens zu verhindern, wiederholt Luftangriffe gegen die syrische Regierung geflogen, die Zahl der Truppen im Nahen Osten und anderswo stark erhöht, die Zahl der täglich abgeworfenen Bomben im Vergleich zur Vorgängerregierung stark erhöht, wodurch eine Rekordzahl von Zivilisten getötet wurde, und die militärische Rechenschaftspflicht für diese Luftangriffe verringert. Er hat auch Julian Assange inhaftiert, indem er den Krieg des Imperiums gegen den Journalismus verschärft hat, weil er Kriegsverbrechen der USA aufgedeckt hat.

All dies steht in perfekter Übereinstimmung mit den Handlungen von Trumps Vorgängern und Trumps Nachfolger.

“When authoritarian leaders lose office, they come back, like, 10 times worse — they never get less extreme, they always get more extreme,” ⁦@ruthbenghiat⁩ said. https://t.co/5778YvnPSZ — Max Boot 🇺🇦🇺🇸 (@MaxBoot) May 24, 2023

Donald Trump hat vier Jahre damit verbracht, allen zu beweisen, dass er nicht schlecht war, weil er Hitler ähnlich war, sondern schlecht, weil er Obama ähnlich war. Er war nicht schrecklich, weil er sich von anderen Präsidenten unterschied, sondern weil er gleich war.

Das winzige bisschen Gewalt, das in den USA wegen Trump geschah, war mikroskopisch klein im Vergleich zu dem Tod und der Zerstörung, die er in der Welt außerhalb der Landesgrenzen anrichtete. Aber die Mainstream-Weltanschauung kann diese Taten nicht anerkennen, weil die Mainstream-Weltanschauung darauf ausgelegt ist, diese Taten zu unterstützen und zu erleichtern.

Ja, Trump ist böse. Ja, Sie sollten beunruhigt sein, dass es Monster wie ihn gibt. Aber nicht, weil er eine einzigartige Abweichung vom Status quo der US-Regierung ist; vielmehr sollten Sie alarmiert sein, weil er den Status quo der US-Regierung perfekt verkörpert und unterstützt.

Das Schlechte an Trump im Besonderen wird durch das Schlechte am US-Imperium im Allgemeinen in den Schatten gestellt – nicht um einen Prozentsatz, sondern um viele Größenordnungen. Das Fehlverhalten des Imperiums ist exponentiell bedeutender als das Gesicht, das zufällig an der Rezeption sitzt.

Das ist es, worüber die Menschen sich aufregen sollten. Nicht darüber, dass die Rezeption des kaiserlichen Büros vier Jahre lang von einem unausstehlichen Trottel besetzt sein könnte, sondern über das Imperium selbst. Darin liegen die wahren Schrecken. Sie sind nur unsichtbar für das Mainstream-Weltbild. Das ist so gewollt.

Die US-Präsidentschaft kann nur von imperialistischen Monstern ausgeübt werden. Das ist die einzige Art von Person, die es jemals durch die Sicherheitskontrollen schafft, um Präsident der mächtigsten und zerstörerischsten Regierung der Welt zu werden, die als Zentrum eines weltumspannenden Imperiums dient, das mit menschlichem Blut gespeist wird.

Wenn ich Australiern, die von den wahnsinnig propagandistischen imperialen Medien unseres Landes indoktriniert wurden, erzähle, was ich beruflich mache, sagen sie manchmal: „Oh, das wäre ja schrecklich, wenn Trump die Wahl gewinnt!“ Ich sage ihnen: „Ja, das wird es! Es wird auch schrecklich sein, wenn irgendjemand anders gewinnt!“