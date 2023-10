Japanische Medien berichten über Kontamination durch umweltschädliche Chemikalien infolge von US-Militäraktivitäten!

Im Juli kam ein okinawanisches Fernsehteam nach Maryland und filmte mich bei der Schaumprobenahme an meinem Strand in St. Mary’s City.

Ich lebe 600 Meter über einem tiefen Salzwasserbach von einem Stützpunkt der US-Marine entfernt, wo viele Jahre lang routinemäßig krebserregende Feuerlöschschäume eingesetzt wurden. Die Okinawaner filmten auch unsere Gruppe, während wir 18 Orte in Okinawa testeten. Die Ergebnisse werden wir in ein paar Wochen haben. Das US-Militär teilt den Menschen in St. Mary’s County, Maryland und den Menschen in Okinawa mit, dass es keinen Grund zur Sorge gebe. Die Leute in Maryland kaufen es, aber die Leute in Okinawa nicht.

Natürlich haben diese Reaktionen ausschließlich mit den Medien zu tun. Zu Hause weigern sich Southern Maryland News, die Baltimore Sun und die Washington Post standhaft, über die Geschichte von durch militärische Aktivitäten vergifteten Gewässern und Fischen zu berichten.

Der Schaum an meinem Strand enthielt 6.449,2 Teile pro Billion der tödlichen Karzinogene. (Gehen Sie in diesem News-Clip zu 1:00). Ich habe die Krabben, Austern und Felsenfische getestet und sie sind alle giftig. Ich sage die Wahrheit, und zwar aus Sorge um die Gesundheit des Ungeborenen. Wissenschaftler der Harvard School of Public Health sagen, dass 1 Teil pro Billion im Trinkwasser potenziell gefährlich ist, insbesondere für schwangere Frauen. Ich sage diese Dinge nicht, weil ich das Militär hasse. Viele, die dienen, sind gute Menschen. Es ist einfach schwierig, sie dazu zu bringen, das ernst zu nehmen.

Der Bundesstaat Maryland testete Forellenbarsche im Potomac River in der Nähe unseres Hauses und fand 94.200 Teile pro Billion im Filet des Fisches. Unterdessen sagt die EPA, dass wir kein Wasser mit mehr als 0,02 Teilen pro Billion trinken sollten. Der Staat sagt, es sei in Ordnung, den krebserregenden Fisch zu essen, obwohl er das 4,71-Millionen-fache des sicheren Trinkwassergehalts enthält.

Überall, wo unser Team von Veterans for Peace Japan besucht, werden wir gut behandelt. Es ist auch ein Zeugnis von Rachel Clark, einer großartigen Frau, die diese Reisen durch Japan seit Jahren organisiert.

Ken’Ichi Narikawa und Pat Elder werden mit einem Cyclopure-Testkit gezeigt, nachdem sie eine Probe aus Gewässern entnommen haben, die von der Iwakuni Marine Corps Air Station in Japan abgelassen werden.

Wir besuchten am Samstag, den 30. September 2023, die Iwakuni Marine Corps Air Station in Japan und wurden von japanischen Wissenschaftlern, NGO-Führern und der Presse mit offenen Armen empfangen. Es wird für uns zur Routine. Die Medien haben intensiv über uns berichtet, während ich von Universitätspräsidenten und führenden Akademikern vorgestellt werde, wenn ich auf dem Universitätsgelände Vorträge halte. Die Produktion unseres Stücks wird täglich fortgesetzt, jedoch mit einer Besetzung aus verschiedenen lokalen Schauspielern.

Die japanischen Staatsbürger Ken’Ichi Narikawa und Hideki Nitta posieren, bevor sie Gewässer in der Nähe von Iwakuni MCAS testen. Das Seil und der kleine Käfig ermöglichen die Entnahme von Wasserproben aus Gewässern in einer Tiefe von bis zu 30 Metern.

Wir sind gekommen, um krebserregendes Wasser zu testen, das von amerikanischen Militärstützpunkten ins Meer fließt, und wir werden wie Könige behandelt. Unter denjenigen, die sich der Gefahr bewusst sind, herrscht große aufgestaute Frustration über PFAS. Bis vor Kurzem zögerten die japanischen Medien, über die Geschichte der Vergiftung Japans durch amerikanische Militärstützpunkte zu berichten, aber das ändert sich jetzt.

Herr Nitta wurde uns vom pensionierten Professor Kunitoshi Sakurai von der Universität Okinawa empfohlen, während der Reporter, der den oben gezeigten Artikel schrieb, von dem Reporter in Hiroshima empfohlen wurde.

Letzten Monat haben wir unsere Hausaufgaben so gut wie möglich gemacht und mithilfe von Google Maps potenzielle Standorte ausgewählt, an denen Oberflächenwasser aus Iwakuni MCAS abfließt. In der Zwischenzeit nutzten örtliche Unterstützer unsere vorläufigen Karten, um potenzielle Standorte physisch zu untersuchen. Das gleiche Szenario hat sich in Futenma, Kadena, Yonaguni, Ishagaki, Yokasuka, Tama, Sasenbo usw. abgespielt. Auf diese Weise haben wir sehr wenig Zeit mit der Untersuchung von Standorten verschwendet, während wir uns auf die Insel Ryukyu und die japanischen Gastgeber konzentrierten.



Flugzeuge der US Navy verunreinigen die Landebahn des Iwakuni MCAS. Es ist klar, dass das Reservoir neben der Landebahn ein Hexenkessel chemischer Kontamination ist.

Herr Nitta fuhr uns um die weitläufige Anlage herum und ermöglichte es uns, einen Konsens darüber zu erzielen, wo die beiden für die Installation bereitgestellten Testkits verwendet werden sollten. Wir haben zwei Wasserproben genommen und sie per Post an Cyclopure in Chicago geschickt. Die Ergebnisse werden wir in ein paar Wochen haben.

Die finanzielle Unterstützung der Downs Law Group ermöglicht es uns, Wasser hier in Japan und überall auf der Welt auf PFAS zu testen, wo US-Stützpunkte Menschen und den Planeten vergiften.

