Eine brisante Studie führender japanischer Forscher hat gezeigt, dass Varianten des Covid-Virus auch im Labor hergestellt werden. Die Wissenschaftler konnten zeigen, dass es sich bei den SARS-Cov-2-Mutationen um nichtsynonyme Varianten handelt, d.h. dass keine von ihnen durch zufällige Mutationen in der Natur entstanden ist. Sie weisen auch darauf hin, dass angesichts der neuen Erkenntnisse die gesamte Pandemie neu überdacht werden muss, wobei die Hypothese eines gut geplanten Experiments in Betracht gezogen werden sollte.

Eine umfassende Studie der japanischen Forscher Atsush Tanaka von der Medizinischen und Pharmazeutischen Universität Osaka und Takayuki Miyazawa von der Universität Kyoto hat es geschafft, alle offiziellen Hypothesen zur Covid-19-Pandemie über den Haufen zu werfen.

Die Studie mit dem Titel „Unnatural evolutionary processes of SARS-CoV-2 variants and the possibility of deliberate natural selection“ (Unnatürliche Evolutionsprozesse von SARS-CoV-2-Varianten und die Möglichkeit einer absichtlichen natürlichen Selektion) zeigt, dass alle Covid-19-Varianten künstlich erzeugt wurden. Damit zeigen die Forscher, dass das schwere akute Atemwegssyndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in den vergangenen drei Jahren wiederholt Pandemien ausgelöst hat, wobei verschiedene mutierte Varianten von Alpha bis Omikron entstanden sind.

„In dieser Studie wollten wir die evolutionären Prozesse aufklären, die zur Bildung von SARS-CoV-2 Omikron-Varianten führen, wobei wir uns auf Omikron-Varianten mit vielen Aminosäuremutationen im Spike-Protein unter den SARS-CoV-2-Isolaten konzentrierten. Um die Reihenfolge der Mutationen zu bestimmen, die zur Bildung von SARS-CoV-2-Omikron-Varianten führen, verglichen wir die Sequenzen von Omikron BA.1, 141 BA.1.1 und BA.2-Isolaten und versuchten, die evolutionären Prozesse der SARS-CoV-2-Omikron-Varianten zu klären, einschließlich der Reihenfolge der Mutationen, die zu ihrer Bildung führen, und des Auftretens homologer Rekombination. Als Ergebnis kamen wir zu dem Schluss, dass die Bildung eines Teils der Omikron-Isolat BA.1, BA.1.1 und BA.2 nicht das Produkt einer Genomevolution war, wie sie in der Natur normalerweise beobachtet wird, z.B. die Anhäufung von Mutationen“, so die Autoren der Studie.

Ferner bestätigte die Untersuchung von 35 rekombinanten Isolaten der Omikron-Varianten BA.1 und BA.2, dass die Omikron-Varianten bereits im Jahr 2020 existierten. Die Analyse habe gezeigt, dass die Omikron-Varianten durch einen völlig neuen Mechanismus entstanden seien, der mit der bisherigen Biologie nicht erklärt werden könne, was ein Umdenken in Bezug auf die SARS-CoV-2-Pandemie erfordere, so die japanischen Forscher.

Globales Experiment

Die Autoren der Studie lehnen die Schlussfolgerung ab, dass diese Viren in böser Absicht hergestellt und verbreitet wurden. Sie weisen jedoch darauf hin, dass SARS-CoV-2 Mutationen durchlaufen hat, die auf der Grundlage herkömmlicher Coronavirus-Mutationsmechanismen undenkbar wären, und hoffen, dass die Möglichkeit einer künstlichen Erzeugung ernsthaft in die Diskussionen über die Entstehung von SARS-CoV-2-Varianten einbezogen wird. „Unsere Analyse kommt zu dem Schluss, dass die Omikron-Varianten durch einen völlig neuen Mechanismus entstanden sind, den die bisherige Biologie nicht erklären kann. Wenn der SARS-CoV-2-Epidemiestamm ein künstlich mutiertes Virus ist und die Corona-Hoopla-Katastrophe ein gut geplantes globales Experiment zur Impfung von Menschen und ein soziales Experiment war, dann lassen das Design dieses Experiments und die Art des verwendeten Virus vermuten, dass dieses Experiment ein vorläufiges Experiment war, warnen die japanischen Forscher.

Wiederbeschleunigung des Virus

Atsushi Tanaka und Takayuki Miyazawa zufolge wurde SARS-CoV-2 in den drei Jahren von 2019 bis 2022 durch neue Varianten wieder beschleunigt, die über mehrere Monate hinweg in verschiedenen geografischen Regionen auftraten und sich weltweit ausbreiteten, um die Pandemie wiederholt auszulösen. Zu Beginn der ersten Pandemie war die wichtigste Mutation von SARS-CoV-2 die nicht-synonyme Mutation D614G im S-Protein. Diese Mutation, die in der Vorläuferlinie, die den Ausbruch in Wuhan verursachte, nicht vorhanden war, verbreitete sich schnell weltweit.

Kurz darauf trat die Alpha-Variante auf, die durch 17 einzigartige Mutationen mit zehn Aminosäureunterschieden im S-Protein gekennzeichnet ist. Sie wurde erstmals Ende September 2020 in Südostengland entdeckt und dominierte danach in den meisten europäischen Ländern. Ebenfalls im Jahr 2020 wurde die Beta-Variante im Oktober in Südafrika und die Gamma-Variante im Dezember in Brasilien entdeckt. Die Delta-Variante wurde im Februar 2021 in Indien identifiziert und die Lambda-Variante trat im August 2020 in Peru auf, wurde aber erst im Juni 2021 von der WHO bekannt gegeben. Im November 2021 schließlich tauchte die Omikron-Variante in Südafrika auf und verbreitete sich laut der Studie der japanischen Forscher weltweit.