Die FDA musste Dokumente veröffentlichen, in denen sie bestätigt, dass COVID-Impfstoffe Herzinfektionen verursachen.

Im Rahmen der Operation Warp Speed hat die Food and Drug Administration (FDA) in aller Eile eine experimentelle mRNA-Technologie zugelassen und als „Impfstoff“ verkauft. Eine der Firmen, die eine Notfallzulassung für ihren neuen „Impfstoff“ erhielt, war Pfizer. Trotz einer Vorgeschichte kriminellen Verhaltens wurde Pfizer von der FDA aufgrund seiner langjährigen Verbindungen zu Regierungsbeamten bevorzugt behandelt, schreibt Lance D. Johnson.

Nach den klinischen Tests im Jahr 2020 waren Pfizer und die FDA in Bezug auf die Daten zu ihren neuen Impfstoffen nicht transparent. Tatsächlich haben Pfizer und die FDA nie die korrekten Daten und Zehntausende von Dokumenten veröffentlicht, auf die sich ihre EUA während der Markteinführung des Impfstoffs“ stützte. Diese unverschämten Unternehmen kämpften sogar vor Gericht, um die Daten 75 Jahre lang geheim zu halten.

Die FDA wusste, dass es ernsthafte Gesundheitsprobleme mit den COVID-Impfstoffen gab und hat sie dennoch ohne Transparenz zugelassen.

Da es sich bei diesen EUA-„Impfstoffen“ um einen medizinischen Eingriff handelt, ist die Transparenz der unterstützenden Daten für das Prinzip der informierten Zustimmung notwendig, um medizinischen Anbietern und Einzelpersonen zu helfen, gute Entscheidungen für ihren Körper und ihre Zukunft zu treffen. Wenn es auch nur einen Funken wissenschaftlicher Integrität in unseren Regierungsinstitutionen gäbe, hätten die klinischen Daten vor der Markteinführung der Impfstoffe öffentlich zugänglich gemacht werden müssen, und unabhängige Forscher und Wissenschaftler hätten die Möglichkeit haben müssen, die Daten zu überprüfen und zu analysieren.

Diese Dokumente von Pfizer und der FDA wurden jedoch nicht vor der Markteinführung der Impfstoffe zugänglich gemacht. Vielmehr wurden die Dokumente erst zugänglich gemacht, nachdem ein Richter die FDA und Pfizer nach einer Klage gegen die FDA angewiesen hatte, sie freizugeben. Jetzt, 800 Tage nachdem die FDA die COVID-19-Impfstoffe als „sicher und wirksam“ zugelassen hat, sind die Dokumente endlich öffentlich zugänglich.

Jetzt können unabhängige Wissenschaftler und Forscher genau sehen, was die FDA-Behörden gesehen haben, als sie die Entscheidung trafen, die COVID-Impfstoffe der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bedenken Sie Folgendes: Damals setzten die Regierungen auf bioterroristische Propaganda (durch Abriegelung und illegale Quarantäne), um die Bevölkerung zu zwingen, diese experimentellen Impfstoffe einzunehmen, um wieder „normal“ zu werden.

Es gab nicht nur ernsthafte Sicherheitssignale für diese experimentellen Impfstoffe – einschließlich Thrombozytenanomalien, Herzmuskelentzündungen und Impfstoff-assoziierter verstärkter Erkrankungen (VAE) -, sondern es gab auch Hinweise darauf, dass die staatlichen Aufsichtsbehörden wussten, dass diese Probleme erheblich sein würden und die Meldesysteme für unerwünschte Ereignisse nicht in der Lage waren, das Problem in der Bevölkerung zu quantifizieren. Ihre Bedenken wurden beschönigt, während die Bevölkerung im Wesentlichen mit einem schädlichen und unwirksamen Produkt vergiftet wurde. In den Dokumenten gab die FDA an, dass sie wusste, dass ihr eigenes Sicherheitsüberwachungssystem „unzureichend“ war, um das Risiko von Herzerkrankungen im Zusammenhang mit Pfizers COVID-19-Impfstoffen zu bewerten.

Die FDA wusste, dass ihr Überwachungssystem nicht in der Lage war, subklinische Fälle von Myokarditis zu erkennen.

In den 51.893 Pfizer-Dokumenten findet sich ein FDA-Memo, in dem es um die Unfähigkeit der Behörde geht, das Risiko von Myokarditis und Perikarditis nach der COVID-19-Impfung zu bewerten. Das Memo bezieht sich auf die CBER-Sentinel-Initiative, das nationale elektronische System der FDA zur Überwachung der „Sicherheit ihrer regulierten Produkte“.

„Das CBER-Sentinel-Programm ist NICHT ausreichend, um die schwerwiegenden Risiken von Myokarditis und Perikarditis sowie subklinischer Myokarditis im Zusammenhang mit COMIRNATY (BNT162b2) zu bewerten.

In der Warnung heißt es weiter: „Zum Zeitpunkt der Genehmigung der BLA [Biologics License Application] waren die Datenquellen des CBER-Sentinel-Programms nicht ausreichend, um Ergebnisse zu ermitteln, da sie keine ausreichende Aussagekraft haben, um das Ausmaß des Risikos bei Patienten im Alter von 12 bis 30 Jahren zu beurteilen. Ferner reicht das CBER-Sentinel-Programm nicht aus, um den Genesungsstatus und die Langzeitfolgen der Fälle zu verfolgen oder Fälle von subklinischer Myokarditis zu identifizieren und zu charakterisieren.“

Das Überwachungssystem der FDA für unerwünschte Ereignisse war nicht in der Lage, das Risiko von kardialen Ereignissen in der Bevölkerung zu bewerten, und es gab genügend Hinweise in den klinischen Studien, um anzunehmen, dass die Impfstoffe diese unerwünschten Ereignisse schließlich massenhaft verursachen würden. Laut BLA Clinical Review Memorandum vom 23. August 2021 traten bei den Studienteilnehmern, die den Impfstoff erhielten, MEHR Fälle von Herzrasen und Herzerkrankungen auf als in der Placebogruppe. In der geimpften Gruppe traten 15 bis 81 Tage nach der Studie fast doppelt so viele Herztodesfälle auf. Aus einem unbekannten Grund fungiert die FDA immer noch als Torwächter für massive medizinische Verbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die im Rahmen von „Impfprogrammen“ begangen werden.