Japanischer Chirurg fordert die Aussetzung von COVID-Boostern

In einem Schreiben an die Fachzeitschrift Virology hat der japanische Herz- und Gefäßchirurg Dr. Kenji Yamamoto dazu aufgerufen, die COVID-19-Auffrischungsimpfungen einzustellen. „Als Sicherheitsmaßnahme sollten weitere Auffrischungsimpfungen nicht mehr durchgeführt werden“, schrieb Yamamoto. Zu seinen dringenden Bedenken gehört die Tatsache, dass die COVID-19-Impfstoffe mit einer durch den Impfstoff ausgelösten immunthrombotischen Thrombozytopenie in Verbindung gebracht wurden, die in einigen Fällen für die Patienten tödlich war.

Yamamoto arbeitet am Okamura Memorial Hospital in Shizuoka, Japan. In dem Schreiben erklärt er, dass er und seine Kollegen „auf Fälle von schwer zu kontrollierenden Infektionen gestoßen sind“, darunter einige, die nach einer Operation am offenen Herzen auftraten und auch nach mehrwöchiger Behandlung mit mehreren Antibiotika nicht unter Kontrolle waren.

Diese Patienten, so Yamamoto, wiesen Anzeichen einer Immunschwäche auf, und einige von ihnen starben.

Yamamoto glaubt, dass ihre unterdrückte Immunfunktion wahrscheinlich durch die COVID-19-Impfung verursacht wurde.

Es ist selten, dass sich ein Herzchirurg in die staatliche Impfpolitik einmischt. Noch seltener ist es, dass ein praktizierender Arzt in einer angesehenen medizinischen Fachzeitschrift eine Meinung wie diese äußert, die dem medizinischen Status quo zuwiderläuft, und dass die medizinische Fachzeitschrift selbst diese Meinung veröffentlicht.

Angelina Farella, MD: „Es ist ein totaler roter Alarm“.

Auch andere Kliniker, die sich noch nie öffentlich geäußert haben, äußern ähnliche Bedenken.

„Die Signale in den besten Quellen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, nämlich unseren VAERS-Daten, waren schreiend“, sagte Dr. Angelina Farella, eine Kinderärztin aus Webster, Texas, die ihre Praxis auf die Familienmedizin ausgeweitet hat und COVID-Patienten behandelt hat, als andere Ärzte in ihrer Gegend sich weigerten, sie zu behandeln.

„Es handelt sich um eine Alarmstufe Rot, um Herzkrankheiten, Todesfälle und Impfschäden“, so Farella. In den über 25 Jahren, in denen sie als Ärztin tätig ist und jeden Tag Kinder impft, habe sie noch nie einen so gefährlichen Impfstoff gesehen, so Farella.

In seinem Schreiben an Virology zitiert Yamamoto eine schwedische Studie, in der stillschweigend berichtet wurde, dass acht bis neun Monate nach der Impfung mit zwei Dosen die mit COVID-19 geimpften Probanden mit größerer Wahrscheinlichkeit an COVID erkrankten als die ungeimpften Kontrollpersonen. Die schwedischen Forscher haben diese Information nur in einer Grafik dargestellt.

Ihre Studie deutet jedoch darauf hin, dass die Impfstoffe die Immunfunktion tatsächlich unterdrücken können.

Die durch den Impfstoff verursachte Störung des Immunsystems wird auch durch israelische und indische Studien gestützt, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Gürtelrose nach einer COVID-Impfung nachwiesen.

Gürtelrose ist eine äußerst schmerzhafte Erkrankung, die durch eine Reaktivierung desselben Virus verursacht wird, das bei Kindern Windpocken auslöst. In der israelischen Studie wurde ein Risikoverhältnis von 1,43 ermittelt, was bedeutet, dass die Impfung das Risiko, an Gürtelrose zu erkranken, um 43 Prozent erhöht.

Menschen sind am anfälligsten für Gürtelrose, wenn ihr Immunsystem unterdrückt oder geschwächt ist.

Bedenken wegen Lipid-Nanopartikeln

Eine weitere schwedische Studie, die im Dezember 2021 in der Zeitschrift iScience veröffentlicht wurde, zeigte, dass in Lipid-Nanopartikeln eingekapselte mRNA, wie sie in den Impfstoffen von Moderna und Pfizer enthalten ist, stark entzündungsfördernd ist und für Fieber und Körperschmerzen verantwortlich sein kann, über die die Geimpften häufig berichten.

Laut dem „Nonclinical Overview“ von Pfizer über den BioNTech-Impfstoff verteilen sich diese Lipid-Nanopartikel in der Leber sowie in der Milz, den Nebennieren und den Eierstöcken, was die Immunfunktion beeinträchtigen kann.

„Ich habe Alpträume von Lipid-Nanopartikeln“, sagte Dr. Naomi Wolf während eines Vortrags, den sie am Samstag, den 30. Juli auf einer Konferenz in Ashland, Oregon, hielt.

Spike-Protein schädigt Endothelgewebe

Die mRNA-Impfstoffe rekrutieren Zellen im Körper, um das SARS-CoV-2-Spike-Protein zu produzieren. Exosomen, die das Spike-Protein exprimieren, sind 14 Tage nach der ersten Impfdosis im Blutkreislauf zu finden und zirkulieren mehr als vier Monate lang, so eine 2021 im Journal of Immunology veröffentlichte Studie, die Yamamoto zitiert.

Sowohl das Spike-Protein selbst als auch die Antikörper, die zu seiner Neutralisierung gebildet werden, können das Gefäßendothelgewebe schädigen.

Das Endothel ist eine dünne Membran, die das Innere der Blutgefäße auskleidet, die lebenswichtige Nährstoffe zu allen Organen des Körpers transportieren.

Eine Schädigung der Endothelzellen, die die Blutgefäße auskleiden, kann zu Blutungsunregelmäßigkeiten mit schwerwiegenden Folgen führen.

In dem Krankenhaus, in dem Dr. Yamamoto praktiziert, werden die Patienten vor der Operation auf sogenannte Heparin-induzierte Thrombozytopenie-Antikörper untersucht. Heparin ist ein Medikament, das häufig zur Verhinderung von Blutgerinnseln eingesetzt wird, auch bei Operationen am offenen Herzen.

Menschen, die Heparin ausgesetzt sind, entwickeln jedoch manchmal Antikörper, die ihre eigenen Blutplättchen angreifen, wodurch sich die Zahl der verfügbaren Blutplättchen verringert und diese paradoxerweise zu Gerinnseln verklumpen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was mit Heparin erreicht werden soll.

Yamamoto ist besorgt darüber, dass in seinem Krankenhaus seit Beginn der COVID-Impfung ungewöhnlich viele positive Tests auf Antikörper gegen Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT) festgestellt wurden.

Laut einem im September 2021 in der Fachzeitschrift Thrombosis veröffentlichten Brief ist die Heparin-Exposition nicht das Einzige, was HIT verursachen kann.

Vielmehr kann die COVID-Impfung auch eine heparininduzierte Thrombozytopenie verursachen.

Wenn dieser Zustand jedoch nach einer COVID-Impfung auftritt, wird er als impfstoffinduzierte Thrombozytopenie (VITT) bezeichnet.

Die VITT kann sehr gefährlich sein. Sie ist eine der wenigen unerwünschten Wirkungen, die von Impfstoffprüfungsausschüssen in verschiedenen Ländern als von COVID-19-Impfstoffen verursacht anerkannt wurden.

Obwohl Regierungsbeamte darauf bestanden haben, dass es sich bei der impfstoffinduzierten Thrombozytopenie um eine „seltene“ Reaktion handelt, sind viele der Opfer gestorben.

Laut Yamamoto hat das Okamura Memorial Hospital in Shizuoka, Japan, seit Beginn der COVID-19-Impfung mehrere Wellen von VITT-Fällen verzeichnet.

Die erhöhte Wahrscheinlichkeit von Thrombosen sowie von hartnäckigen Infektionen aufgrund der unterdrückten Immunfunktion sind zwei Hauptgründe, warum Yamamoto dafür plädiert, dass Ärzte vor jeder Operation den Impfstatus erfassen und Informationen über die Impfdaten sammeln müssen und dass das COVID-19-Auffrischungsprogramm gestoppt werden muss.

Dr. Angelina Farella stimmt dem zu.

„Ich halte es für absolut notwendig, dass die Ärzte wissen, wann ihre Patienten mit einer der aktuellen Injektionen gegen COVID-19 geimpft wurden“, sagte sie, einschließlich der Information, welche Marke ein Patient erhalten hat, sowie der Chargennummer.

Farella ist der Meinung, dass Ärzte auch schlechte Ergebnisse bei ihren Patienten genau dokumentieren sollten und dass anekdotische Beweise lehrreich sind.

„Fünfjährige, die plötzlich sterben, sind nicht normal“, sagte Farella. „Es ist nicht normal, dass sehr gesunde, sehr fitte junge Menschen auf Spielplätzen tot umfallen. Das sind Geschichten, die wir noch nie zuvor gehört haben, und es gab nur eine einzige Änderung: Impfvorschriften für Schüler, Sportler und Angestellte im Gesundheitswesen.“

Es ist möglich, dass einige dieser unerwarteten und ungeklärten Todesfälle auf nicht diagnostizierte Probleme zurückzuführen sind, die durch das SARS-CoV-2-Virus selbst verursacht werden. Sie hält es jedoch für wahrscheinlicher, so Farella, dass katastrophale Herzvorfälle und ungewöhnliche Blutgerinnungen bei jungen Menschen durch die Impfstoffe und nicht durch das Virus verursacht werden.

Farella wies auch darauf hin, dass sich viele Menschen impfen lassen, die nicht geimpft werden müssten.

„Man impft nicht gegen einen Krankheitsprozess, den ein Patient bereits durchgemacht hat. Menschen, die bereits an COVID erkrankt waren und geimpft wurden, werden immer noch zu einer weiteren Auffrischungsimpfung ermutigt. Aus medizinischer Sicht ist das völlig sinnlos.“