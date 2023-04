Japans Experten sind von der 9. Covid-Welle begeistert

Letzte Woche hielten unsere alten Freunde vom Covid Response Advisory Board ihre letzte Sitzung vor der Herabstufung von Covid am 8. Mai ab, nach der sie nicht mehr regelmäßig zusammenkommen werden. Ihre Analysen sind jedoch nach wie vor von hoher Qualität.

Die Experten gehen davon aus, dass die 9. Welle noch größer sein könnte als die 8. Welle, bei der es mehr Todesfälle gab als bei allen vorangegangenen Wellen. Aber warum glauben sie, dass die nächste Welle noch größer ausfallen könnte, wenn Japan das Land mit dem größten Aufschwung auf der Erde ist? Asahi Shimbun schreibt:

Ein Vergleich zwischen Japan und dem Vereinigten Königreich, wo die Infektionswellen immer kleiner werden, zeigt, dass 86 % der Blutspender im Vereinigten Königreich aufgrund einer natürlichen Infektion Antikörper besitzen, aber nur 42 % in Japan. Japans 9. Welle könnte noch größer sein als die 8. Welle, so die Experten, da der Anteil der infizierten Personen gering ist.

Das ist ein stillschweigendes Eingeständnis, dass die natürliche Immunität der durch mRNA-Injektionen hervorgerufenen Immunität überlegen ist, aber die Experten ignorieren immer noch alle bereits bestehenden immunologischen Vorteile Japans, um weiterhin darauf zu bestehen, dass Antikörper = Immunität sind. Das bedeutet, dass ihre Lösung für die Bedrohung durch eine große 9. Welle so vorhersehbar ist wie das Fallen der Kirschblüten.

Da es in Japan eine große Anzahl älterer Menschen über 75 gibt, kann es sein, dass die Zahl der Covid-Todesfälle in Japan weiterhin höher ist als in anderen Ländern, wenn die Impfrate nicht über das derzeitige Niveau hinausgeht und die Infektionsrate nach einer Lockerung der Covid-Maßnahmen die gleiche ist wie in Europa und den USA.

Mit anderen Worten: Die älteren Menschen werden eine weitere Impfung benötigen. Zum Glück für Japans zig Millionen älterer mRNA-Fans können sie ab dem 8. Mai ihre sechste Impfung erhalten. Das ist der Wert eines ganzen Revolvers!

So zynisch ich auch gegenüber den durchweg pharmafreundlichen Ratschlägen war, so werde ich doch die wöchentlichen/zweiwöchentlichen Veröffentlichungen des Beratungsgremiums vermissen. Wir sind uns beide einig, dass die Zahl der Covid-Impfungen dazu beiträgt, die Zahl der Covid-Todesfälle in jeder Welle zu bestimmen. Wir sind uns nur nicht einig darüber, wie dies genau geschieht.