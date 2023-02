Japans Pläne für die nächste Pandemie: Noch einmal dasselbe, aber schneller!

In Japan wird der Covid-Wahnsinn jetzt beendet. Die Universalmaskierung wird ab März nicht mehr verlangt. Die Herabstufung von Covid im Mai wird das Ende der täglichen Meldungen über die Fallzahlen bedeuten. Und die nächste Auffrischungsimpfung wird im Herbst beginnen, wobei die Impfungen weiterhin öffentlich finanziert werden und Risikogruppen wahrscheinlich ihre 6. Spritze abholen werden. Was bleibt also für die Regierung zu tun? Bereiten Sie sich auf die nächste Pandemie vor!

Vorbereitet sein

Fumio Kishida, Premierminister Japans und Vertreter der Pharmaindustrie, hat kürzlich in The Lancet die Pläne der Regierung dargelegt.

Japan unterstützt das Ziel, die Entwicklung von Forschung und Entwicklung für PPR [Prävention, Bereitschaft und Reaktion] zu beschleunigen, und bekräftigt, wie wichtig es ist, im Rahmen des Gesamtziels der universellen Gesundheitsversorgung (UHC) einen gerechten Zugang zu Impfstoffen, Diagnostika und Therapeutika zu gewährleisten.

Was wird Premierminister Kishida also für die PPR tun? Er wird sich natürlich mehr Befugnisse geben!

Die Gesetzentwürfe zur Überarbeitung des Gesetzes über die COVID-19-Sondermaßnahmen und des Kabinettsgesetzes ermöglichen es dem Premierminister, bei Auftreten einer Infektionskrankheit, die erhebliche Auswirkungen auf das Leben der Menschen und die Wirtschaftstätigkeit haben könnte, schneller die notwendigen Anweisungen an die zentralen Regierungsstellen und die Präfekturgouverneure zu erteilen. Außerdem wird die Regierung voraussichtlich im Herbst dieses Jahres eine Agentur für das Krisenmanagement bei Infektionskrankheiten im Kabinettssekretariat einrichten. Die neue Agentur, die von einem stellvertretenden Kabinettssekretär geleitet werden soll, wird für die Ausarbeitung von Aktionsplänen und spezifischen Maßnahmen der Regierung sowie für die allgemeine Koordinierung zuständig sein.

Gegenwärtig kann der Premierminister nur dann von seinem Weisungsrecht Gebrauch machen, wenn der Notstand oder eine Vorstufe des Notstands ausgerufen wird, was mit Bewegungseinschränkungen verbunden ist.

Die gängige Meinung in Japan ist, dass die Regierung die Ausbreitung von Covid im Jahr 2020 zugelassen hat, weil sie die Grenzkontrollen nicht schnell genug verschärft oder nicht genügend Tests durchgeführt hat. Die Tatsache, dass Japan im Jahr 2020 weniger Todesfälle zu verzeichnen hatte, spielt keine Rolle. Die oben vorgeschlagenen Änderungen und das kürzlich verschärfte Quarantänegesetz zeigen, dass die Regierung entschlossen ist, schnell übermäßige Einreisebeschränkungen einzuführen und bei jeder sich bietenden Gelegenheit eine Hexenjagd mit Tests und Rückverfolgung zu veranstalten, sobald der erste PCR-Test positiv ist.

Der Sankei Shimbun zufolge werden sich die „notwendigen Anweisungen“ außerhalb der Notzeiten wahrscheinlich auf die medizinischen Maßnahmen beziehen, etwa wenn der Premierminister die Gouverneure anweist, schnell medizinisches Personal und Krankenhausbetten zu beschaffen. Aber das Problem mit Japans medizinischer Reaktion war nie die Schnelligkeit, sondern immer die grundlegende Dysfunktionalität, wie sogar die BBC kürzlich feststellte.

Ältere Menschen, die sich in Pflegeheimen oder in Gemeinschaftseinrichtungen anstecken, werden nicht sofort behandelt, sagt der Epidemiologe Kenji Shibuya, Direktor der Foundation for Tokyo Policy Research. Eine schnellere Behandlung könnte helfen, sagt er, aber aufgrund der japanischen Einstufung von Covid als Klasse 2 oder „sehr gefährliche“ Krankheit können nur von der Regierung zugelassene Krankenhäuser die Infizierten behandeln. Und diese sind mit der steigenden Zahl der Fälle überfordert.

Das Problem des begrenzten Zugangs zu Krankenhäusern wird mit der Herabstufung von Covid gelöst, und das Infektionskrankheitengesetz wurde Ende 2022 überarbeitet, um dieses Problem bei künftigen Pandemien angeblich zu vermeiden. Aber die Gründe, warum die Impfung seit über drei Jahren fortgesetzt wird, liegen darin, dass 1) die Politiker die Illusion eines Notfalls erzeugen konnten, indem sie die begrenzten Betten mit leichten Fällen füllten, 2) Berichte über überlastete Krankenhäuser die Nachfrage nach den Impfungen anregten und 3) die benannten Krankenhäuser riesige Mengen an öffentlichen Geldern erhielten, während Krankenhäuser, die sich nicht an Covid erkrankten beteiligten, von der ganzen Prozedur verschont blieben. Die nationale Regierung, die Pharmaunternehmen und das medizinische Establishment haben also wenig Anreiz, eine Wiederholung zu vermeiden, aber viel Anreiz, alles noch einmal zu machen.

Der 100-Tage-Strich

Was noch wichtiger ist: Welche Art von Aktionsplänen wird die neue Agentur für das Krisenmanagement bei Infektionskrankheiten vorlegen? Premierminister Kishida gibt uns einen Hinweis darauf.

Innovation ist notwendig, um ein besseres globales Ökosystem zu schaffen, das eine rasche Forschung und Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen ermöglicht, wie in der 100-Tage-Mission vorgeschlagen.

Die 100-Tage-Mission wurde von der G7 im Juni 2021 vorgeschlagen, als die Nachteile der mRNA-Technologie noch nicht ganz so offensichtlich waren. Dagegen wirkt die Operation Warp Speed geradezu zurückhaltend.

Die ersten 100 Tage, in denen eine Pandemie oder Epidemie droht, sind entscheidend, um ihren Verlauf zu ändern und im Idealfall zu verhindern, dass sie zu einer Pandemie wird. In diesen 100 Tagen sind nicht-medizinische Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens wie soziale Distanzierung, Isolierung, Kontaktverfolgung und persönliche Schutzausrüstung (PSA) von entscheidender Bedeutung, aber die drei besten Waffen, die wir haben, um eine Bedrohung durch Krankheitserreger abzuwehren, sind Diagnostika, Therapeutika und Impfstoffe. In den ersten 100 Tagen nach Feststellung einer pandemischen Bedrohung (definiert durch den Zeitpunkt, zu dem die WHO einen PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) ausruft) sollten wir anstreben, dass die folgenden Maßnahmen verfügbar, sicher, wirksam und erschwinglich sind:

a Präzise und zugelassene diagnostische Schnelltests für die Gesundheitsversorgung;

b eine erste Reihe von Therapeutika; und,

c Impfstoffe, die in großem Maßstab für den weltweiten Einsatz produziert werden können.

Dies erfordert Vorbereitung, Investitionen und einen Ansatz, bei dem man nichts bereut. Außerdem bedarf es gemeinsamer und konzertierter Anstrengungen von Regierungen, Industrie und internationalen Organisationen.

Nur 100 Tage, um die Kurve abzuflachen! Mit etwas Glück müssen sich die Japaner nur 3 Monate lang verstecken und nicht 3 Jahre lang.

Beim letzten Mal haben die Japaner nur langsam mit der Impfung begonnen, weil sie sich auf die Hersteller in Übersee verlassen mussten. Aber Daiichi Sankyo wird dazu beitragen, dass sich das nicht wiederholen wird.

Das ist eine interessante Entscheidung, wenn man bedenkt, dass der neue mRNA-Impfstoff Covid des Unternehmens aufgrund seiner „vermuteten Wirksamkeit“ (d. h. der Antikörperreaktion) noch keine Notfallzulassung erhalten hat. Diese besondere regulatorische Neuerung wird sich bei künftigen Pandemien sicher als nützlich erweisen.

Sobald die Impfstoffe injiziert werden können, wird Japan in der Lage sein, künftige Impfkampagnen zu beschleunigen, indem es den Impfwilligen erlaubt, ihre My Number Cards (Japans digitaler Ausweis) zu verwenden, um ihre Berechtigung in den Impfzentren zu bestätigen, sodass sie nicht mehr darauf warten müssen, dass die örtlichen Behörden Einladungen auf Papier verschicken.

Und wenn Sie in den Genuss der Vorteile kommen wollen, die denjenigen angeboten werden, die sich impfen lassen, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, dass Sie Ihren Impfausweis vergessen, denn NEC hat bereits ein System zur Überprüfung der Impfbescheinigung entwickelt, das auf Gesichtserkennung basiert.

Es ist so praktisch, dass Sie nicht einmal Ihre Maske abnehmen müssen.

Aber keine Angst, Impfgegner. Wie beim letzten Versuch der Regierung, die Impfpässe populär zu machen, wird es höchstwahrscheinlich eine Option für einen negativen Test geben, sodass Sie keinen Grund haben, über Diskriminierung zu jammern.

Die Antwort von Premierminister Kishida vom 23. September 2021 auf die folgende Frage: „Ich würde gerne hören, was Sie über Impfpässe denken. Ich bin dagegen, weil ich denke, dass sie die Ungeimpften diskriminieren“.

Aber was passiert, wenn der „No-regrets-Ansatz“, Impfstoffe innerhalb von 100 Tagen auf den Markt zu bringen, zu Impfungen führt, die unangenehme Nebenwirkungen haben? Ganz einfach. Man erklärt unbequeme Fakten zu „Desinformation“. Als ob Sie das nicht wüssten.

Japan wird also bald darauf vorbereitet sein, auf den nächsten Ausbruch von Fieber, laufenden Nasen und PCR-Positiven zu reagieren, indem es die Bevölkerung anweist, zu Hause zu bleiben, sich zu maskieren und wieder zu impfen. Aber der Zeitrahmen wird so viel kürzer sein! Die Regierung kann es offensichtlich nicht erwarten, ihre Pandemiebekämpfung auf die Spitze zu treiben.