Australische Aufsichtsbehörden verheimlichen der Öffentlichkeit eine tödliche, durch einen Impfstoff ausgelöste Myokarditis

Peter A. McCullough, MD, MPH

Der Eifer, das COVID-19-Impfprogramm voranzutreiben, riskiert weitere Menschenleben

Die Therapeutic Goods Administration (TGA) unter der Leitung von Dr. John Skerritt, MD, PhD, war das Gesicht der regulatorischen Entscheidungen für Australien während der Pandemiekrise. In dieser Woche erfuhren wir in den überfüllte Säle mit Tausenden Australiern in einer brisanten Reihe von öffentlichen Vorträgen von Dr. Melissa McCann, BPharm, MBBS, FRACGP, die auch ein Graduate Certificate of Allergic Disease besitzt, dass Skerritt und die TGA festgestellt hatten, dass mehrere junge, zuvor gesunde Kinder an einer durch den Impfstoff COVID-19 verursachten Myokarditis gestorben waren. In geschwärzten Briefen der TGA an McCann wurden diese Tatsachen und das Eingeständnis der vorsätzlichen Verheimlichung erwähnt.

Links: Professor John Skerritt, scheidender Leiter der australischen Therapeutic Goods Administration (TGA), Rechts: Dr. Melissa McCann, Hausärztin, Whitsunday GP, Whitsunday Islands, Nordostküste von Queensland, Australien.

Das Dossier enthielt besorgte Briefe von McCann und anderen Ärzten sowie die Antworten von Skerritt. Erschreckenderweise wollten Skerritt und die TGA mit diesen Fällen nicht an die Öffentlichkeit gehen, um die Impfkampagne am Laufen zu halten, ohne dass eine müde Öffentlichkeit, die Zeuge unzähliger Verletzungen, Behinderungen und Todesfälle durch wiederholte Injektionen wurde, „Impfmuffel“ werden würde. McCann zeigte jeden einzelnen Buchstaben und die Kausalitätsfeststellung mit der Vignette eines Opfers nach dem anderen. Unterstützt wurde Dr. McCann von Dr. Peter McCullough, Dr. Pierre Kory, dem Autor John Leake, Clive Palmer, dem ehemaligen Abgeordneten Craig Kelly und Senator Ralph Babet. Die schockierte Menge war emotional und wütend über die Verletzung der öffentlichen Sicherheit durch Skerrit und die TGA. Die United Australia Party veranstaltete diese großen öffentlichen Programme an der Sunshine Coast, in Melbourne und Sydney. Australien wird nie wieder dasselbe sein. Noch nie hat ein Hausarzt auf dem Lande so viel Mut bewiesen, als er sich einer bedrohlichen Regulierungsbehörde und ärztlichen Zertifizierungsstelle, der Australian Prudential Regulation Authority (APRA), entgegenstellte. Wir werden in den kommenden Monaten erfahren, was die TGA und die APRA als nächstes machen werden. Diese Woche war ein historisches Wiedererwachen im Lande Down Under.