Plötzlich ist es ganz anders: Pentagon gibt zu, dass mysteriöse Objekte „wahrscheinlich“ nicht mit Spionage in Verbindung stehen

Edward Snowden hat es gesagt (und wir auch)… und das erst vor einem Tag: NSA-Whistleblower Edward Snowden sagt, die Hysterie über UFOs, die über Amerika und Kanada abgeschossen wurden, sei eine Ablenkung von Seymour Hershs Geschichte über die USA, die für die Sprengung der Nord Stream-Pipelines verantwortlich sind.

es sind keine Außerirdischen, ich wünschte, es wären Außerirdische, aber es sind keine Außerirdischen, es ist nur die alte künstliche Panik, ein attraktives Ärgernis, das dafür sorgt, dass Natsec-Reporter beauftragt werden, Ballon-Bullshit zu untersuchen, anstatt Budgets oder Bombenanschläge (à la Nordstream)…..bis zum nächsten Mal

it's not aliens



i wish it were aliens



but it's not aliens



it's just the ol' engineered panic, an attractive nuisance ensuring natsec reporters get assigned to investigate balloon bullshit rather than budgets or bombings (à la nordstream)



until next time