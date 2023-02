Die wahre Klimakrise ist eine düstere Ideologie

ES IST leicht, sich in den technischen Details der Klimadebatte zu verzetteln. Aber die Wissenschaft kann uns von der Tatsache ablenken, dass Umweltschützer vor dem Klimawandel genau die gleichen Vorhersagen gemacht haben, die heute die Argumente für eine drakonische Klimapolitik liefern. Die düsteren Vorhersagen der Umweltschützer in den 1970er-Jahren über den bevorstehenden Zusammenbruch der Zivilisation haben sich nicht bewahrheitet – die Weltbevölkerung wurde größer, wohlhabender, gesünder und sicherer. Dies sollte uns darauf aufmerksam machen, dass der Umweltschutz, unabhängig davon, ob der Klimawandel real ist oder nicht, eine radikale politische Ideologie ist, die die Welt umgestalten will, egal, wie die Fakten aussehen. Er ist nicht nur eine Reaktion auf wissenschaftliche Erkenntnisse über unser Verhältnis zur natürlichen Welt.

Wir sollten diesen historischen Kontext der Klimadebatte und die Motivation für die klimapolitische Agenda nicht vergessen, denn Ideologie ist heimtückisch und viel mächtiger als wissenschaftlicher Rationalismus. Die radikalen Grünen von heute, von führenden Politikern bis zu Straßenblockierern, haben gelernt, nicht den Fehler ihrer Vorgänger zu begehen. Anstatt Vorhersagen zu machen, die sich nicht bewahrheiten, besteht ihr neuer Trick darin, zu behaupten, dass die „Klimakrise“ „jetzt stattfindet“: Menschen hungern, Krankheiten grassieren, Stürme, Überschwemmungen, Waldbrände und Hitzewellen töten täglich Tausende und zwingen Millionen von Menschen aus ihren Häusern und in die Armut, alles untermauert durch dramatische Bilder in den Fernsehnachrichten, um das Narrativ zu untermauern, ohne dass die Journalisten den offiziellen Berichten gegenüber ungläubig sind.

Aber die „Klimakrise“ findet einfach nicht statt. So wie die Welt vor einem halben Jahrhundert den grünen Vorhersagen getrotzt hat, sprechen alle Messgrößen des menschlichen Wohlergehens für das Gegenteil: Der Menschheit geht es so gut wie nie zuvor. Und genau wie in den 1970er-Jahren ist es die Ideologie, nicht die Tatsache, die das grüne Narrativ antreibt. In unserem neuen Film versuchen wir von Climate Debate UK zu zeigen, wie diese regressive Ideologie mithilfe der Idee einer „Klimakrise“ von den obersten Schichten der globalen Gesellschaft über die Regierungen und die Medien an sehr junge Kinder weitergegeben wurde, wo sie ihre Sicht auf die Welt und ihre Zukunft vergiftet.

Es ist eine Ideologie, nicht nur ein wissenschaftlicher Irrtum, die die Menschen für die Tatsache blind gemacht hat, dass reichlich vorhandene, erschwingliche und zuverlässige Energie die Welt zu einem viel besseren Ort gemacht hat. Schlimmer noch, es ist die Ideologie, die das moralische Urteilsvermögen von Menschen vernebelt hat, die vorsätzlich sehr kleine Kinder zu Instrumenten der politischen Agenda gemacht haben, um sie daran zu hindern, diese Entwicklung voranzutreiben. Die ‚Wissenschaft‘ ist nur ein Feigenblatt.

Sie können den Film hier sehen.