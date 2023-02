Klaus Schwab über KI, Chatbots und digitale Identitäten: „Wer diese Technologien beherrscht – wird in gewisser Weise der Herr der Welt sein“ (VIDEO)

Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, sprach diese Woche auf dem World Government Summit in Dubai über die „Technologien der vierten industriellen Revolution“.

Klaus Schwab sprach über die sich schnell verändernde Technologien, Chatbots, digitale Identitäten und mehr.

Laut Klaus Schwab werden die Herren des Universums die digitale Welt kontrollieren und damit auch die Menschen.

ChatGPT von OpenAI erfreut sich in Mainstream-Kreisen zunehmender Beliebtheit.

In einem heute veröffentlichten Artikel des linksgerichteten Business Insider wird behauptet, dass ChatGPT „wach“ sein müsse, wenn OpenAI große Investoren anziehen wolle.

Ja, ChatGPT ist erstaunlich und beeindruckend. Nein, @OpenAI

hat das Problem der Voreingenommenheit nicht annähernd in den Griff bekommen. Die Filter scheinen mit einfachen Tricks umgangen und oberflächlich maskiert zu werden. Und was sich dahinter verbirgt, ist ungeheuerlich.

ChatGPT zeigt klare rassistische Vorurteile gegenüber Weißen.

Das ist der Weg in die Zukunft, meint die radikale Linke.

Klaus Schwab vom WEF sagte über künstliche Intelligenz, Chatbots und andere Fortschritte: „Wer diese Technologien beherrscht – in gewisser Weise – wird der Herr der Welt sein.“

„In zehn Jahren wird unser Leben völlig anders sein“, sagte er.

Ich bin zutiefst besorgt, dass die 4IR-Technologien, wenn wir nicht auf globaler Ebene zusammenarbeiten, wenn wir nicht gemeinsam die notwendigen politischen Maßnahmen formulieren und gestalten, unserer Macht entgehen werden, diese Technologien zu beherrschen“, sagte Klaus Schwab.