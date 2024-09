Japans Plan zur Zerstörung der Welt

Von 2nd Smartest Guy in the World

von Dr. Daniel Nagase

In den vergangenen Monaten hat die japanische Wahrheitsgemeinschaft Alarm geschlagen wegen eines neuen Impfstofftyps, der in Japan im Herbst, vielleicht schon im Oktober, erstmals massenhaft an Menschen verabreicht werden soll. Die neue Art von Impfstoff ist in Japan allgemein als Replicon bekannt.

Was ist Replicon?

Es handelt sich um einen „selbstverstärkenden“ RNA-„Impfstoff“, der Kopien von sich selbst anfertigt, angeblich bevor er die Proteine produziert, gegen die der Patient Antikörper bilden soll. Dies unterscheidet sich von den aktuellen Spike-Protein-mRNA-„Impfstoffen“ von Pfizer und Moderna, die für ihre Nebenwirkungen berüchtigt sind. (Tödliche Nebenwirkungen, die von Blutgerinnseln bis zu Krebs reichen, wie ich im November 2021 vorausgesagt habe:)

Die aktuellen COVID-19 mRNA-Injektionen haben offiziell nicht die Fähigkeit, sich selbst zu replizieren (es sei denn, sie werden in die DNA einer Person integriert). Wenn die mRNA von Pfizer oder Moderna revers transkribiert wird und die DNA einer Zelle verändert, erlangt sie erst dann die Fähigkeit, sich durch Zellteilung zu replizieren. (Jedes Mal, wenn sich eine genveränderte Zelle teilt, erstellt sie eine Kopie des Pfizer- oder Moderna-Gens bzw. der Pfizer- oder Moderna-Gene).

Die neuen „selbstverstärkenden“ Replikon-Impfstoffe unterscheiden sich insofern, als sie die angeborene Fähigkeit besitzen, Kopien von sich selbst zu erstellen, ohne die DNA einer Zelle zu verändern, obwohl es auch zu einer reversen Transkription und DNA-Veränderung kommen kann. Das ganze Ausmaß der Gefahren der „selbstverstärkenden“ Replikon-Technologie ist mir erst in den vergangenen Tagen bewusst geworden. Die Wahl von Alphaviren als Basis für die Replikon-Impfstoffe machte es nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich, dass die neuen, vom Menschen geschaffenen Gene in den Replikon-Impfstoffen, falls sie jemals in den Menschen eingeschleust werden, sich nicht nur auf andere Menschen, sondern auch auf andere Spezies ausbreiten würden.

Warum sind die Replikon-„Impfstoffe“, die bereits im nächsten Monat (Oktober 2024) in Japan freigesetzt werden sollen, schlimmer als Atomwaffen?

Wie könnten sie zu einer weltweiten Katastrophe führen?

Zunächst müssen wir uns ein wenig mit dem Hintergrund der Replikon-Impfstoffe befassen, deren Entwicklung die japanische Regierung finanziert hat.

Die derzeitige erste Generation von „selbstverstärkenden“ (sich replizierenden) RNA-Impfstoffen scheint auf natürlich vorkommenden Alphaviren zu basieren. Soweit aus der Literatur hervorgeht, geht die spezifische Entwicklung von auf Alphaviren basierenden Replikon-„Impfstoffen“ gegen COVID 19 auf das Jahr 2020 zurück und liegt wahrscheinlich weit vor dem Datum der Veröffentlichung dieser Studie.

https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abc9396

Was ist ein Alphavirus?

Es handelt sich um eine Familie von Viren, die Menschen und Tiere infizieren können. Einige Arten werden durch Stechmücken übertragen, und einige Alphavirus-Arten können sehr robust sein, da sie längere Zeit in der Umwelt überleben können und dabei immer noch infektiös sind (d. h. sie können sich vermehren und erneut verbreiten).

Überblick über Alphaviren hier:

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/alphavirus-infection

Obwohl ich wusste, dass ein selbstreplizierender Impfstoff gefährlich ist, dachte ich zunächst, dass gesunde Menschen, die bereits Antikörper gegen natürlich vorkommende Alphaviren (auf denen der selbstreplizierende Impfstoff basiert) haben, in der Lage sein könnten, genügend Alphavirus-Antikörper zu tragen, um jede selbstreplizierende RNA zu neutralisieren, die von Menschen ausgeschieden wird, die Replicon oder andere selbstverstärkende RNA-„Impfstoffe“ genommen haben. Die Gewinnung natürlicher Alphavirus-Antikörper wäre am einfachsten durch häufige natürliche Exposition gegenüber Mückenstichen möglich. Meine Überlegungen zu natürlichen Möglichkeiten des Schutzes gegen die Replikon-„Impfstoffe“ betrafen jedoch nur einen Teil des Problems. Es gab noch eine viel größere Gefahr, die mir erst in den letzten Tagen bewusst wurde.

Was ich verdächtig fand, war die Fixierung der Forschungsgemeinschaft auf die Verwendung von Alphaviren für Replikon-Impfstoffe seit 2020. Nehmen Sie als Beispiel diese Veröffentlichung aus dem Jahr 2023.

https://www.mdpi.com/2076-0817/12/1/138

Warum wurde so viel an dieser speziellen Virusfamilie für selbstreplizierende „Impfstoffe“ geforscht?

Ich habe über eine Woche gebraucht, um zu erkennen, dass die natürlichen Eigenschaften der Alphavirus-Familie einen viel unheilvolleren Zweck haben könnten. Die Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen (die Fähigkeit, über längere Zeiträume außerhalb eines Wirts zu überleben) und die Fähigkeit, sich zwischen verschiedenen Arten zu kreuzen, machen Alphaviren zu effektiven Kandidaten für die dauerhafte Einführung künstlicher Gene in das gesamte Ökosystem.

War dies von Anfang an geplant?

Ich weiß es nicht.

Aber die Forscher des vietnamesischen Humanstudiums mit selbstreplizierenden Impfstoffen im August 2021 ignorierten in ihrer Arbeit die Verbreitung des Replikon-„Impfstoffs“ von Mensch zu Mensch und von Mensch zu Umwelt.

https://www.nature.com/articles/s41467-024-47905-1

In diesem Artikel fehlt die Überwachung der UMWELT völlig.

Es wurde keine Nachbeobachtung der Personen veröffentlicht, die Replicon-Patienten ausgesetzt waren, um zu sehen, ob sie Nebenwirkungen entwickelten. Es gab kein veröffentlichtes Protokoll zur Überwachung der gesamten Umgebung der Personen, denen der neue Replicon-„Impfstoff“ injiziert wurde, auf das Austreten der ARCT-154, einer sich selbst verstärkenden mRNA, in die Umgebung. (Tiere, Haustiere und Insekten (insbesondere Moskitos) in der Umgebung der menschlichen Testpersonen hätten auf das Vorhandensein der künstlichen ARCT-154-Gene untersucht werden müssen.

Da die Impfstoffe vom Typ Replicon auf Alphaviren basieren, ist es am wahrscheinlichsten, dass sie sich mit anderen Alphaviren rekombinieren.

Hier ein kurzer Artikel darüber, wie der Austausch von genetischem Material bei Viren durch Rekombination erfolgt: https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2022.870759/full

Da Alphaviren in freier Wildbahn auf andere Tiere und Stechmücken übergehen, kann jeder Mensch, der eine Replikon-Injektion erhält, Replikon-Gene nicht nur auf andere Menschen übertragen, sondern auch genetisches Material von Replikon auf andere Arten. Dies kann entweder durch eine Stechmücke oder durch Rekombination geschehen, wenn ein Replikon-Patient eine Infektion mit einer anderen Spezies wie dem Coronavirus, dem Influenzavirus oder anderen Alphavirusarten bekommt. Jedes Mal, wenn jemand, der mit einem Replikon infiziert ist, ein anderes Virus bekommt, während das Replikon noch im Körper ist, bietet sich dem Replikon die Gelegenheit, den Patienten zu verlassen und eine andere Person oder ein Tier mit diesem anderen Virus zu infizieren.

Wenn sich das Replikon nur huckepack in die Hülle eines anderen Virus einfügt, kommt es zur Verbreitung des normalen Virus und des unerwünschten Replikons. Wenn es zu einer Rekombination mit einem anderen Virus kommt, entsteht ein Supervirus, das eine Mischung aus den Genen des künstlichen Replikons und den natürlichen Genen des Virus ist.

Was wären die Nebenwirkungen eines Replikons + Grippe oder eines Replikons + Corona-Supervirus?

(Wer weiß)

Wie wahrscheinlich ist die Übertragung zwischen den Spezies?

Nun, sie kommt oft genug vor, um ein Kapitel in den meisten virologischen Texten zu rechtfertigen.

Hier ist ein Kapitel über die Übertragung von Viren zwischen verschiedenen Spezies auf ScienceDirect. Alphaviren werden als eines der paradigmatischen Viren dieses Phänomens genannt, insbesondere im Hinblick auf ihre Fähigkeit, eine Immunantwort zu aktivieren:

https://www.sciencedirect.com/journal/current-opinion-in-virology/vol/28/suppl/C

Was ist das Problem bei der Interspezies-Übertragung?

Wenn ein Virus mehr als eine Spezies infiziert, leidet es nicht mehr unter der Selbstauslöschung durch das Absterben einer seiner Wirtsspezies. Solange das Virus in einer anderen Wirtsart unbegrenzt überleben kann, wirkt sich eine hohe Sterblichkeitsrate bei einer oder mehreren Arten nicht negativ auf die gesamte Existenz des Virus aus. Der evolutionäre Druck, den Wirt nicht zu schädigen, ist viel geringer, wenn ein Virus mehrere Arten infiziert.

Das bedeutet, dass ein speziesübergreifendes Alphavirus für den Menschen so lange tödlich sein kann, wie es einer anderen Wirtsspezies, die als „Resevoir“ fungieren kann, keinen Schaden zufügt. So können beispielsweise Alphaviren der Östlichen Pferdeenzephalitis in Vögeln überleben, ohne eine nennenswerte Krankheit auszulösen, beim Menschen können sie jedoch manchmal tödlichen Schaden anrichten.

Wurden die Alphaviren absichtlich als Grundlage für Replikons gewählt?

(aufgrund ihrer Fähigkeit, in der Umwelt bei verschiedenen Resevoirarten zu überleben)?

Die Menschenversuche in Vietnam:

Über 9000 Menschen in Vietnam wurden in Phase 1, 2 und 3 der Humanstudien mit dem auf Alphaviren basierenden Replikon-„Impfstoff“ infiziert.

Ist bereits genetisches Material aus dem ARCT-154, einem selbstverstärkenden mRNA-COVID-19-Impfstoff, in Tiere und Insekten in Vietnam eingedrungen?

Hat das jemand überprüft?

Wenn es einen Beweis für die Verbreitung gibt, d. h. wenn jemand ein Erkältungs- oder Grippevirus mit ARCT-154-Genen gefunden hat, oder wenn diese Gene plötzlich in natürlichen Populationen von Alphaviren auftauchen, die Tiere und Insekten infizieren, ist es dann schon zu spät?

Ich frage mich, ob ein Wissenschaftler der Regierung überhaupt versuchen wird, das herauszufinden. Denn sobald ein einziger Fall eines künstlichen Gens in der Umwelt nachgewiesen ist, vor allem wenn es sich um Vögel oder Insekten handelt, ist das Einzige, was getan werden kann, eine vollständige Quarantäne des betreffenden Gebiets, in diesem Fall von ganz Vietnam. Um eine Ausbreitung zu verhindern, müsste nicht nur eine Quarantäne für Menschen, sondern auch für Tiere und Insekten verhängt werden.

Was steht auf dem Spiel, wenn das Gebiet nicht vollständig unter Quarantäne gestellt wird?

Das vom Menschen geschaffene Gen könnte sich weltweit auf mehrere Arten ausbreiten und nahezu unmöglich zu eliminieren sein.

Zuerst Vietnam, und was ist mit Japan?

Im Oktober 2024 wollte die japanische Regierung angeblich dem Meiji-Konzern (dem japanischen Pendant zu Kraft Foods) und VLP (dem von der japanischen Regierung finanzierten Biotech-Startup) erlauben, der japanischen Bevölkerung Replikon zu injizieren.

Mehr darüber, wie lange VLP schon Replicons plant: https://www.japantimes.co.jp/news/2021/06/02/national/vlp-replicon-covid-19-vaccine/

Wenn weniger als 1% der japanischen Bevölkerung (nur 1.000.000 Menschen) die Replicon-Injektion erhalten, sind das bereits über 100 Mal mehr Menschen als bei der Studie in Vietnam. Wenn diese 1.000.000 Menschen zu Trägern werden, die in der Lage sind, die künstlichen Replicon-Gene auf andere Menschen UND die Umwelt zu übertragen, ist das Risiko für die ganze Welt mehr als 100 Mal so hoch wie bei der Vietnam-Studie. Jeder Tag, an dem Patienten funktionsfähige Replikons in ihrem Körper haben, ist eine Chance für das künstliche Genprodukt, in die Umwelt zu gelangen.

Bis jemand die Übertragung von Mensch zu Mensch oder die Ausbreitung von Replikonen außerhalb des Körpers nachweisen kann, wird es zu spät sein. Die einzige Möglichkeit, die Welt zu schützen, wäre eine vollständige Quarantäne über Japan. Jeder, der das Land betritt, darf es nie wieder verlassen. Jahrzehntelang, vielleicht sogar jahrhundertelang, dürften keine Schiffscontainer mit Produkten, Materialien oder irgendetwas, das ein Insekt beherbergen könnte, aus Japan herausgelassen werden.

Diese Quarantäne müsste so lange gelten, bis das künstliche Gen vollständig verschwunden ist. Die sich selbst verstärkenden „Impfstoff“-Gene von Replicon müssten aus jedem einzelnen lebenden Organismus in Japan verschwinden, bevor es sicher wäre, etwas aus dem Land zu lassen.

Das ist sicherlich zu extrem.

Das würde einen internationalen wirtschaftlichen Zusammenbruch verursachen!

Ist das so?

Was ist ein wirtschaftlicher Zusammenbruch im Vergleich zur genetischen Verschmutzung der ganzen Welt?

Das gesamte Ökosystem steht jetzt auf dem Spiel, dank der japanischen Regierung und ihrer Unternehmenspartner sowohl in Amerika als auch in Japan.

Was den Rest der Welt betrifft, was ist schlimmer: wirtschaftliche Turbulenzen für ein paar Jahre durch den Verlust eines G7-Landes oder die ewige Verschmutzung des Planeten durch ein vom Menschen geschaffenes genetisches Konstrukt?

Jedes Land, das sich selbst und den Rest der Welt vor einer globalen Katastrophe schützen will, sollte über Wirtschaftssanktionen, vollständige Exportembargos und Reiseverbote gegen Japan nachdenken, bis alle selbstverstärkenden Genexperimente an Menschen und Tieren eingestellt werden.

Addendum

Bis ich diesen Artikel schrieb, dachte ich, dass die gegen die Freiheits- und Wahrheitsbewegungen gerichteten „No Virus“-Psyops nur geschaffen wurden, um Spaltung und Ablenkung zu verursachen.

(Mehr darüber, warum die Leugnung der Existenz eines ganzen Königreichs lebender Organismen ein Psyop ist, finden Sie hier.

und hier.

Aber es scheint, dass jemand, der in dem Glauben verhaftet ist, dass selbstreplizierende DNA- und RNA-Viren nicht existieren, auch jede Gefahr der Ausbreitung von Replikonen von Mensch zu Mensch sowie die Gefahr der Ansteckung mit Supervirus-Hybriden aus natürlichen Viren und künstlichen Replikonen leugnen wird.

Nachtrag #2

Die japanische Regierung hat bei der Meiji Corporation 4,27 Millionen Dosen von Replikon-mRNA-Impfstoffen bestellt.

Englische Übersetzung hier: https://x.com/aokikumo/status/1830560071648231702

Japanische Original-Pressemitteilung hier: https://nordot.app/1203268402903121924?c=39550187727945729

Direkte pdf-Datei des japanischen Gesundheitsministeriums. Seite 6.

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001298086.pdf

Und damit wir Bill Gates und seine Frankenmoskito-Projekte nicht vergessen, die leicht als Nutzlast in Billionenhöhe für diese Replikon-„Impfstoff“-Plattform dienen könnten; nämlich

HORROR SHOW UPDATE: Verursachen gentechnisch veränderte Mücken, die Menschen impfen, jetzt zum ersten Mal seit 2003 wieder Malaria-Fälle in den USA?

Dieser Substack berichtete bereits über das illegale Moskito-Eugenik-Programm von Bill Gates:

